Туризмът в Гърция ще регистрира „още една рекордна година“

Гръцкият министър на туризма Олга Кефалояни заяви в неделя, че се очаква туризмът в Гърция да регистрира „още една рекордна година“ през 2025 г. въпреки недостига на работна ръка в този ключов сектор на икономиката, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Като цяло очакваме 2025 г. да бъде още една рекордна година за туризма в нашата страна", заяви министърът в интервю за гръцката агенция АНА-МПА.

От януари до края на септември Гърция, ценена особено заради своите егейски острови и археологически обекти, е посрещнала 31,6 милиона посетители, което е с 4 процента повече в сравнение със същия период през 2024 г., според данни на Банката на Гърция, публикувани в края на ноември.

За цялата 2024 г. 40,7 милиона души са посетили Гърция, което е с 12,8 процента повече в сравнение с 2023 г.

След пандемията от Ковид-19 Гърция чупи годишни рекорди по отношение на приходите от туризъм и броя на чуждестранните посетители, отбелязва АФП. Изразяват се обаче много опасения относно предполагаемото необуздано развитие на строителството на определени острови, особено на световноизвестния Санторини.

Горещи вълни и опустошителните пожари също представляват заплаха за този сектор, който премиерът Кириакос Мицотакис насърчава, откакто дойде на власт през 2019 г., с цел да съживи икономиката след финансовата криза.

Според Института към Асоциацията на гръцките туристически предприятия (INSETE), туризмът е допринесъл пряко с приблизително 13 процента от БВП през 2024 г. и косвено с над 30 процента от БВП.

Олга Кефалояни е "оптимистично настроена" и за предстоящата година.

"Сигналите за 2026 г. вече са особено окуражаващи и ни позволяват да бъдем оптимисти", каза тя.

Кефалояни обаче посочва, че секторът е изправен пред недостиг на работна ръка от началото на пандемията, "сериозно предизвикателство, наблюдавано в много европейски страни", казва тя.

Растежът на краткосрочните наеми в центъра на Атина допринесе за покачването на цените на недвижимите имоти в гръцката столица, което предизвика критики от страна на жителите, които все по-трудно намират жилище.

Премиерът обеща тази седмица да спре "неконтролираното разрастване на краткосрочните наеми в градските центрове“, като удължи забраната за нови краткосрочни наеми в основните квартали на централната час на Атина, която вече е в сила от тази година.