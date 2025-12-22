Новини
Свят »
Гърция »
Туризмът в Гърция ще регистрира „още една рекордна година“

Туризмът в Гърция ще регистрира „още една рекордна година“

22 Декември, 2025 07:34 325 2

  • туризъм-
  • туристи-
  • гърция-
  • олга кефалояни-
  • егейско море

От януари до края на септември Гърция, ценена особено заради своите егейски острови, е посрещнала 31,6 милиона посетители

Туризмът в Гърция ще регистрира „още една рекордна година“ - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Гръцкият министър на туризма Олга Кефалояни заяви в неделя, че се очаква туризмът в Гърция да регистрира „още една рекордна година“ през 2025 г. въпреки недостига на работна ръка в този ключов сектор на икономиката, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Като цяло очакваме 2025 г. да бъде още една рекордна година за туризма в нашата страна", заяви министърът в интервю за гръцката агенция АНА-МПА.

От януари до края на септември Гърция, ценена особено заради своите егейски острови и археологически обекти, е посрещнала 31,6 милиона посетители, което е с 4 процента повече в сравнение със същия период през 2024 г., според данни на Банката на Гърция, публикувани в края на ноември.

За цялата 2024 г. 40,7 милиона души са посетили Гърция, което е с 12,8 процента повече в сравнение с 2023 г.

След пандемията от Ковид-19 Гърция чупи годишни рекорди по отношение на приходите от туризъм и броя на чуждестранните посетители, отбелязва АФП. Изразяват се обаче много опасения относно предполагаемото необуздано развитие на строителството на определени острови, особено на световноизвестния Санторини.

Горещи вълни и опустошителните пожари също представляват заплаха за този сектор, който премиерът Кириакос Мицотакис насърчава, откакто дойде на власт през 2019 г., с цел да съживи икономиката след финансовата криза.

Според Института към Асоциацията на гръцките туристически предприятия (INSETE), туризмът е допринесъл пряко с приблизително 13 процента от БВП през 2024 г. и косвено с над 30 процента от БВП.

Олга Кефалояни е "оптимистично настроена" и за предстоящата година.

"Сигналите за 2026 г. вече са особено окуражаващи и ни позволяват да бъдем оптимисти", каза тя.

Кефалояни обаче посочва, че секторът е изправен пред недостиг на работна ръка от началото на пандемията, "сериозно предизвикателство, наблюдавано в много европейски страни", казва тя.

Растежът на краткосрочните наеми в центъра на Атина допринесе за покачването на цените на недвижимите имоти в гръцката столица, което предизвика критики от страна на жителите, които все по-трудно намират жилище.

Премиерът обеща тази седмица да спре "неконтролираното разрастване на краткосрочните наеми в градските центрове“, като удължи забраната за нови краткосрочни наеми в основните квартали на централната час на Атина, която вече е в сила от тази година.


Гърция
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Прокопи Катъра

    0 1 Отговор
    Мръсни гърци. Блокаж на границата лятото за вас.

    07:40 22.12.2025

  • 2 Бедният

    1 0 Отговор
    Ганьо уж нямал пари а прави рекорден брой посещения в гръцко. Ти да видиш!

    07:40 22.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания