"Заключват, бият, изнасилват": Майорка и секс туризмът

През юли 2025 г. испанската полицията успя да освободи над 150 жени, станали жертва на принудителна проституция. Акцията беше една от най-големите за последните години, макар че това е само върхът на айсберга в борбата срещу търговията с хора.

"Заключват, бият, изнасилват"

Една от жените, която е била освободена от полицията, споделя пред ДВ: „Те заключват, бият и изнасилват“. А броят на проститутките в Испания нараства особено много през летните месеци – често с до 50 процента. Нина Парон от хуманитарната организация „Лекари на света“ казва: „Правителството не иска и да чуе за подобно нещо, но Майорка се е превърнала в център на секс туризма“.

От секс индустрията в Испания се печелят милиарди, а междувременно на пазара се намесват и все повече групировки от Азия. На някои места по курортите могат да се видят по десетина китайски салона за масажи в рамките на не повече от 500 метра.

Предлагането на секс услуги е огромно

Златни плажове, синьо море и слънце от сутрин до вечер - Майорка е наистина райски остров, но той има и друга – сенчеста страна, защото много от туристите пристигат не само заради слънцето и плажовете. А предлагането на секс услуги е огромно – от барове със стриптийз по крайбрежните булеварди до улична проституция в страничните улички.

Испанското правителство предполага, че в страната има над 150 000 жени, които проституират. Това е един от най-високите показатели в Европа. Само на Балеарските острови, сред които е и Майорка, те са около 8000. Именно там секс работничките са най-много като съотношение към броя на населението. При това – според данните на местни помощни организации – почти всички са мигрантки, които нямат разрешително за престой.

Пред ДВ Хауме Перейо от помощната организация „Casal Petit“ споделя: „Туристическият модел тук е доста съмнителен – базира се на алкохола, наркотиците и удоволствията без задръжки. И проституцията отлично се вписва в него“.

Повечето жени са жертви на принудителна проституция

По официални данни 80% от проститутките са жертви на търговията с хора. А престъпните мрежи действат брутално. Отправяните от тях заплахи са съвсем реални. Често заплашват жените, че ще убият техни близки в родните им страни. Тези хора са „невидими“, не се знае кои са и къде са, но тяхното присъствие се усеща постоянно“, разказва Хауме Перейо.

Една бивша жертва на принудителна проституция, която иска да остане анонимна, казва пред ДВ: „В този бизнес се въртят много пари. А парите примамват мнозина. Ако се опиташ да укриеш от тях дори и малка сума, те бият, заключват те, изнасилват те – всичко, което можете да си представите“.

Жената казва и това, че от известно време насам са настъпили промени: преди е имало точно определени места за проституция – публични домове и конкретни части на улиците, докато сега секс услугите се предлагали на всяка крачка.

Азиатски групировки се насочват към "бизнеса" с жени

В онлайн обявите на остров Майорка могат да бъдат открити над 1000 проститутки, които предлагат услугите си в частни домове. Отделно са азиатските салони за масаж, които са из целия остров. Те са особено много в квартал Сон Армадамс на столицата Палма, което смущава местните хора. „Официално те имат лицензи като салони за красота. И е трудно да се докаже какво всъщност става зад затворените врати“, споделя пред ДВ жена от квартала.

Със скрита камера екипът на ДВ успя да проникне в един от салоните – и действително млада дама изрежда открито различни сексуални практики, които се предлагат срещу заплащане. Цената на орален секс например е 50 евро. Обзавеждането на „салона“ пък изобщо не е като за масажи – той се състои от малки стаи с нормални легла.

Какво казва по този повод полицията? Инспектор Хуан Лемос Хофен заявява, че полицията редовно проверява съмнителните места, контролира документите и прави опити да разговаря тайно с жените. „Но обикновено няма нито една, която да признае, че става дума и за сексуални услуги.“

Инспекторът обяснява, че законът в Испания изисква да се докаже, че че някой се обогатява от работата на жените – едва тогава проституцията е наказуема според местното право. „Често пъти хора с азиатски произход се свързват с тукашни жители. Така те разполагат с добри контакти по целия остров и същевременно с персонал, който се грижи да осигури кадри от азиатските страни и транспорт на жертвите.“

Усилията не са достатъчни

Помощните организации хвалят усилията, полагани от полицията, но не смятат, че те са достатъчни. „Местните власти тук често се концентрират върху санкциите и върху имиджа си пред обществеността. Затова човек се пита дали най-важното за тях не е да направят така, че проституцията да не е чак толкова видима", казва Нина Парон.

Борбата срещу търговията с хора и принудителната проституция се води с различни средства. Защото почти всички на острова имат една и съща цел: Майорка да привлича туристи със своите плажове и своето гостоприемство, а не със съмнителни сексуални услуги.

Автор: Ян-Филип Шолц