По гръцкото море: да плуваш сред отпадъци и кафява мътилка

По гръцкото море: да плуваш сред отпадъци и кафява мътилка

9 Септември, 2025 13:46 2 121 30

Инфраструктурата на много от гръцките острови не издържа на огромния туристически натиск

По гръцкото море: да плуваш сред отпадъци и кафява мътилка - 1
Снимка: Shutterstock
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Да плуваш сред отпадъци и кафява мътилка: инфраструктурата на много от гръцките острови не издържа на огромния туристически натиск. Всяка седма пречиствателна станция не работи, а отпадните води изтичат непречистени в морето, пише германският ТАЦ.

Изданието разказва как в края на август в продължение на дни замърсените води са изтичали от една шахта на плаж Хохлакас в западната част на остров Патмос направо в морето. Причината: пречиствателната станция е повредена, а тръбопроводът от нея към морето – запушен. И това не е единственото място на Патмос с подобен проблем, пише германското издание. Вместо чиста питейна вода от крановете на чешмите на много места на острова тече кафява тинеста мътилка, съобщава и вестник "Катимерини".

Междувременно се е намесила прокуратурата и проучва т.нар. "екологичен случай" на Патмос. Според еколозите каналът, отвеждащ водите за пречиствателната станция, е напълно запушен, поради което шахтите на брега преливат и нечистотиите се оттичат направо в морето.

Проблемите на Патмос не са изключение

Патмос има славата на "перла от островната група на Додеканезите" в Егейско море и отдавна вече се е превърнал в магнит за много чужди туристи. По-голямата част от постоянните жители на острова, които са само 3283 на брой, се препитават с доходите от туризма. Смрадливите канални води за тях са истинска катастрофа. Биологичната пречиствателна станция на Патмос е една от многото, построени с европейски пари в средата на 2010-те години в Гърция. Тя е трябвало да замести проблематичната система от 1980-те. Новата станция е била завършена през 2018, но през последните години е имало редовно проблеми - поради недостатъчна техническа поддръжка на съоръженията, признава кметът на Патмос Никитас Цабалакис пред ТАЦ.

"Нищо не функционираше", казва той и обяснява как службите е трябвало да импровизират. Междувременно те са въвели предварително пречистване, така че бебешките пелени, мазнините и някои други отпадъци да не попадат в канализацията и оттам директно в морето. Замислено е и изграждането на подводна тръба, която да отвежда пречистената от едри отпадъци, но все още замърсена вода на разстояние от 210 метра от брега, където да се събира в резервоар на дълбочина от 25 метра под морското равнище.

Еколозите признават, че това не е идеалното решение, но все пак е по-добро от бездействието. Само подмяната на мембраните на пречиствателната станция обаче би струвала около 100 000 евро, а общината явно не разполага с подобни суми. Точна такава е и ситуациятапо много от гръцките острови, където съоръженията се експлоатират без квалифициран персонал, без редовна поддръжка и планиране. И Патмос далеч не е изключение, отбелязва ТАЦ.

На остров Миконос, който през лятото е пълен с туристи, наскоро пред очите на туристите се спука един 33-годишен тръбопровод за отпадни води. За почиващите това означаваше къпане в мръсотията. Според проучване на Егейския университет, 53 пречиствателни станции в Егейско и 15 в Йонийско море са построени преди 2000-та година, а други 25 вече не отговарят на екологичните стандарти. При 16 съоръжения пък били открити вредни вещества в недопустимо високи концентрации.

Според ТАЦ екологичната ситуация е проблемна не само по островите. Изданието цитира данни, според които 40 от проверените 281 пречиствателни станции в населени места с над 2000 жители в цяла Гърция не функционират – а това е всяка седма станция. Гърция има проблеми и с останалата инфраструктура в пристанищата, летищата и магистралите, които не могат да поемат големия приток от туристи.

Туристически бум въпреки проблемите

Напук на всички засушавания и пожари, гръцкият туристически сектор е на път да отбележи нов туристически рекорд през 2025 година. За това свидетелстват данните от първото полугодие. А през миналата година Гърция е приела близо 36 милиона чужди туристи, като в тази сметка не влизат посетителите на круизните кораби.


Гърция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бг лайноморие

    53 13 Отговор
    елате да плувате у българското море да видите какво е кафява вода

    Коментиран от #27

    13:48 09.09.2025

  • 2 Това платена

    55 7 Отговор
    Партенка от някой наш хотелиер ли е?

    13:49 09.09.2025

  • 3 Може и да има такова място

    49 6 Отговор
    Може и да има такова място. За 25 години не съм попадал на такова.

    13:49 09.09.2025

  • 4 плуваш сред отпадъци и кафява мътилка

    14 19 Отговор
    дреме им
    ганчо и ганка пък лежат на плажа пият кафе с безплатни шезлонги
    и довечера на таверна с порция за двама

    13:50 09.09.2025

  • 5 Оооохххх

    41 7 Отговор
    За Слънчев бряг ли пишете пак

    13:51 09.09.2025

  • 6 DW - Пропаганден машинен

    32 5 Отговор
    Германците са налазили Гърция, като хлебарки, ходят там да плюскат и какат и после, защо канализацията не издържала!?

    Коментиран от #14

    13:51 09.09.2025

  • 7 Глупост

    26 4 Отговор
    Германските свине, ако не е Гърция и Майорка къде ще ходят?!

    Коментиран от #10

    13:51 09.09.2025

  • 8 Германския журналист

    18 5 Отговор
    не е идвал на нашето море.

    13:52 09.09.2025

  • 9 Ах Ох

    16 4 Отговор
    Ми ходете на Дяволския остров при Одеса, ахахахахахаааа 🤣🖕.

    13:52 09.09.2025

  • 10 Е, ти да не очакваш

    28 4 Отговор

    До коментар #7 от "Глупост":

    да дойдат при нашите крадливи черноморски кръчмари?
    Дето като ядеш, не знаеш какво ядеш.

    Коментиран от #20

    13:53 09.09.2025

  • 11 Kaлпазанин

    17 4 Отговор
    Тогава ще плуваме само по чистото еврейско море от лъжи ,там където гонят евреите и не ги обслужват всичко е мръсно ,скоро ще прочетем и за Африканскот море и за испанското щото и оттам ви гонят

    13:56 09.09.2025

  • 12 Българин

    5 10 Отговор
    Всички Софиянци марш в Гърция! 💩

    14:00 09.09.2025

  • 13 Бойко Българоубиец

    16 2 Отговор
    Аз пък почивам на барцелона 😏🤩 ГЕРБ ПОБЕДА!

    14:01 09.09.2025

  • 14 пак пропаганда

    5 10 Отговор

    До коментар #6 от "DW - Пропаганден машинен":

    А руснаците като отидат там не плюскат и не изпускат кафяво, другарю. А и се въздържат от пиене.!

    Коментиран от #19

    14:01 09.09.2025

  • 15 Я пък тоя

    9 3 Отговор
    Тръбопровода към морето е запушен, обаче водата тече в морето!!!!
    Е няма такова нещо, запушена тръба не тече.
    Трябва да учредяд нобелова награда за тъпа журналистика.

    14:02 09.09.2025

  • 16 Соваж бейби

    8 14 Отговор
    Тази смотана Гърция не знам какво толкова ги рекламирате всеки ден ,доста по смотано е от България. Три пъти съм била там още преди да напусна България ,не по мое желание с компания не съм очарована нито доволна от храната.

    Коментиран от #18

    14:03 09.09.2025

  • 17 Ироничен

    6 1 Отговор
    Не отнемайте на хората най-милото! Гордостта, че са отишли на 300 километра и са видели РАЯ!!!

    14:05 09.09.2025

  • 18 Това е така

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "Соваж бейби":

    защото в твоето село предпочитат френската кухня.

    Коментиран от #21

    14:09 09.09.2025

  • 19 DW - Пропаганден машинен

    5 2 Отговор

    До коментар #14 от "пак пропаганда":

    И да ходят пони, после не пишат пропаганди против домакините си! Това не го видя в ТАСС, а в Гьобелс Веле!

    Коментиран от #26

    14:09 09.09.2025

  • 20 Глупост

    5 2 Отговор

    До коментар #10 от "Е, ти да не очакваш":

    Аз, за това не ги споменавам! Скоро бях в Гърция и такива работи не видях!

    14:11 09.09.2025

  • 21 Соваж бейби

    5 4 Отговор

    До коментар #18 от "Това е така":

    Не само на въпрос до кухнята пейзажа ,инфраструктурата им не ми харесва не е моя дестинация за ваканция или желание да си купя дом.

    Коментиран от #25

    14:14 09.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Сатана Z

    4 3 Отговор
    Чудо голямо.На Слънчака можеш да видиш вечерното меню на някой турист спокойно да си плува до теб .

    Коментиран от #24

    14:16 09.09.2025

  • 24 Соваж бейби

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "Сатана Z":

    Ами тогава каво излиза българина от една кочина на друга кочина ходи на море? Разликата че сега се излиза извън граница като все едно си по бъ.пътищата и се правят на модерни някой като прави реклама на гърчулята,пълните техния джоба на византииците .Те не идват в България кирия от тях нямате.

    14:37 09.09.2025

  • 25 Некой си

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "Соваж бейби":

    Там са чукари, но морето е невероятно... Климата също. И аз не бих живял там, но да отидеш за една седмица си заслужава.

    Коментиран от #28

    14:40 09.09.2025

  • 26 пак пропаганда

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "DW - Пропаганден машинен":

    Простен си ,другарю!

    14:45 09.09.2025

  • 27 Ганьо

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "бг лайноморие":

    Явно от времената на соца не си ходил по нашето море.Гроздето е кисело от бащината панелка .

    15:05 09.09.2025

  • 28 Соваж бейби

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Некой си":

    Ела някой път в нашия район където ни е апартамента за лятото ,на океана даже по евтино сравнение с Ница ,Сен Тропе и по спокойно няма мигранти и джебчии и по чисто от Гърция дори пушенето е забранено на плажа по чисто е на плажа от доста къщи по пода в които съм влизала, сигурна съм че доста по интересни неща ще видиш и концерти на живо с хубава музика не чалга то гръцкото е също чалга .Добро обслужване и уважение към човек ,не да не ви пускат си измиеш колата четох в коментари супер не уважение отивате там ,харчите си парите и отношението нулево.По островите също е приказно красиво разликата в билетите само не знам колко е.

    15:05 09.09.2025

  • 29 Пич

    2 1 Отговор
    Водите идиотски спорове ! Капиталистите бандити в цял свят са едни и същи , и където им се удаде възможност да ви прецакат , ще ви прецакат !!! Където успеят да изкарат тръбата директно в морето ще бъде изкарана , и това не важи само за България !!!

    15:10 09.09.2025

  • 30 665

    0 0 Отговор
    Там ходи половин свят. По стотиците малки острови много трудно , почти невъзможно да се направи канализация , с пречиствателни станции и друго , как му е реда. Много ясно че акото в морето отива, няма излети я.
    Друг е въпросът, че при нас има условия за модерна канализация, но в много случаи си оставаме на преливащи септични ями с скрити тръби към морето.

    15:20 09.09.2025

