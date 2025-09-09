По гръцкото море: да плуваш сред отпадъци и кафява мътилка

Да плуваш сред отпадъци и кафява мътилка: инфраструктурата на много от гръцките острови не издържа на огромния туристически натиск. Всяка седма пречиствателна станция не работи, а отпадните води изтичат непречистени в морето, пише германският ТАЦ.

Изданието разказва как в края на август в продължение на дни замърсените води са изтичали от една шахта на плаж Хохлакас в западната част на остров Патмос направо в морето. Причината: пречиствателната станция е повредена, а тръбопроводът от нея към морето – запушен. И това не е единственото място на Патмос с подобен проблем, пише германското издание. Вместо чиста питейна вода от крановете на чешмите на много места на острова тече кафява тинеста мътилка, съобщава и вестник "Катимерини".

Междувременно се е намесила прокуратурата и проучва т.нар. "екологичен случай" на Патмос. Според еколозите каналът, отвеждащ водите за пречиствателната станция, е напълно запушен, поради което шахтите на брега преливат и нечистотиите се оттичат направо в морето.

Проблемите на Патмос не са изключение

Патмос има славата на "перла от островната група на Додеканезите" в Егейско море и отдавна вече се е превърнал в магнит за много чужди туристи. По-голямата част от постоянните жители на острова, които са само 3283 на брой, се препитават с доходите от туризма. Смрадливите канални води за тях са истинска катастрофа. Биологичната пречиствателна станция на Патмос е една от многото, построени с европейски пари в средата на 2010-те години в Гърция. Тя е трябвало да замести проблематичната система от 1980-те. Новата станция е била завършена през 2018, но през последните години е имало редовно проблеми - поради недостатъчна техническа поддръжка на съоръженията, признава кметът на Патмос Никитас Цабалакис пред ТАЦ.

"Нищо не функционираше", казва той и обяснява как службите е трябвало да импровизират. Междувременно те са въвели предварително пречистване, така че бебешките пелени, мазнините и някои други отпадъци да не попадат в канализацията и оттам директно в морето. Замислено е и изграждането на подводна тръба, която да отвежда пречистената от едри отпадъци, но все още замърсена вода на разстояние от 210 метра от брега, където да се събира в резервоар на дълбочина от 25 метра под морското равнище.

Еколозите признават, че това не е идеалното решение, но все пак е по-добро от бездействието. Само подмяната на мембраните на пречиствателната станция обаче би струвала около 100 000 евро, а общината явно не разполага с подобни суми. Точна такава е и ситуациятапо много от гръцките острови, където съоръженията се експлоатират без квалифициран персонал, без редовна поддръжка и планиране. И Патмос далеч не е изключение, отбелязва ТАЦ.

На остров Миконос, който през лятото е пълен с туристи, наскоро пред очите на туристите се спука един 33-годишен тръбопровод за отпадни води. За почиващите това означаваше къпане в мръсотията. Според проучване на Егейския университет, 53 пречиствателни станции в Егейско и 15 в Йонийско море са построени преди 2000-та година, а други 25 вече не отговарят на екологичните стандарти. При 16 съоръжения пък били открити вредни вещества в недопустимо високи концентрации.

Според ТАЦ екологичната ситуация е проблемна не само по островите. Изданието цитира данни, според които 40 от проверените 281 пречиствателни станции в населени места с над 2000 жители в цяла Гърция не функционират – а това е всяка седма станция. Гърция има проблеми и с останалата инфраструктура в пристанищата, летищата и магистралите, които не могат да поемат големия приток от туристи.

Туристически бум въпреки проблемите

Напук на всички засушавания и пожари, гръцкият туристически сектор е на път да отбележи нов туристически рекорд през 2025 година. За това свидетелстват данните от първото полугодие. А през миналата година Гърция е приела близо 36 милиона чужди туристи, като в тази сметка не влизат посетителите на круизните кораби.