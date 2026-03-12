Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Турция разкритикува разполагането на „Пейтриът“ в източната част на Егейско море

12 Март, 2026 16:08 1 251 3

  • егейско море-
  • турция-
  • гърция-
  • пейтриът

Нарушаването на демилитаризирания статут представлява фундаментално нарушение, обяви Анкара

Турция разкритикува разполагането на „Пейтриът“ в източната част на Егейско море - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турското министерство на отбраната излезе с изявление след днешния си седмичен брифинг, в което критикува разполагането на военни сили на островите в източната част на Егейско море от страна на Гърция, определяйки действието като „нарушаване на демилитаризирания статут на въпросните острови“, предаде Анадолската агенция, цитирана от БТА.

Изявлението на министерството идва на фона на появила се информация за разполагане на система за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ на остров Карпатос (в югоизточната част на Егейско море) след атаката с дрон срещу британската военновъздушна база Акротири на остров Кипър и разполагане на изтребители F-16 на остров Лимнос (в североизточната част на Егейско море) с цел подсигуряване на въздушното пространство на България на фона на кризата в Близкия изток.

„Нарушаването на демилитаризирания статут представлява фундаментално нарушение, което не води юридически до едностранно прекратяване на демилитаризирания статут. Тази позиция е изразена и от най-високите нива на нашата държава“, се посочва в изявлението на Министерството, в което се припомня, че островите Лимнос и Карпатос са били "предоставени на Гърция" при условие да бъдат поддържани в демилитаризиран статут съгласно Лозанския договор от 1923 г. и Парижкия договор от 1947 г.

„Опитите на Гърция да наруши статута на островите в противоречие с надлежно сключените споразумения създават както незаконност, така и вреда за нашите добросъседски и съюзнически отношения. Такива ситуации между съюзници в НАТО са неприемливи на фона на продължаващите кризи в сигурността в нашия регион“, подчертават още от Министерството, като в края на изявлението си заявяват: „Не приемаме опитите на Гърция, които не служат на истинската цел и целят да превърнат кризите в нашия регион във възможност“.


Турция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    7 5 Отговор
    Гърците и турците ще се избият кой по-напред да пази Ганчо у кошарата.

    16:14 12.03.2026

  • 2 хаха

    3 9 Отговор
    Най-голямото удоволствие ще е да ги наблюдавам как всичките тези "лидери" ще изпукат един по един... путлер, оранжевия ПДФил, Си, нетаняху, ердоган, тиквата и.т.н. и.т.н.

    16:17 12.03.2026

  • 3 хаха

    1 4 Отговор
    Започвам да си правя списък/ план програма чий ... да препикая пръв.

    16:22 12.03.2026

