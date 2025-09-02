Новини
Свят »
Турция »
Скъпи почивки в Турция: 30 евро за няколко кюфтета

2 Септември, 2025 18:35 1 301 16

  • турска икономика-
  • почивка-
  • турция-
  • кюфтета-
  • туризъм

Цените на почивките растат, а броят на туристите спада. И гостите от България са по-малко.

Скъпи почивки в Турция: 30 евро за няколко кюфтета - 1
Снимка: Shutterstock
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

През този сезон бизнесът с лятото, слънцето и плажа не върви добре в Турция. През юли, когато обикновено идват най-много посетители, броят на туристите е спаднал с 5%. Изглежда платежоспособните германци и британци са потърсили други дестинации или са си останали у дома. За Турция това може да има неприятни последствия не само за важния сектор на услугите, но и за цялата икономика, пише в обширна статия по темата германският "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг" (ФАЦ).

Още миналата година Турция изостана в ценовата конкуренция с други утвърдени ваканционни дестинации. В резултат на това десетки хиляди турци предпочетоха да почиват на гръцките острови, вместо у дома. Междувременно вече всички научиха за поскъпналите почивки в Турция. Инфлацията, която си остава висока – 33,5 %, високите лихви и реалното поскъпване на турската лира отслабват не само конкурентоспособността на турската експортна индустрия, посочва изданието.

Икономическият гигант страда

"Икономическата ситуация в Турция е основната причина за проблемите, които наблюдаваме в туризма", казват от Асоциацията на туристическите агенции в Измир. Повишението на цените в сектора на услугите напоследък забави ход – с малко под 50 процента то е най-ниското от средата на 2022 насам, но е показателно за размера на разходите в турския туристически сектор. А той е важен отрасъл – туризмът генерира около една десета от брутния вътрешен продукт на страната и осигурява заетост на 5 процента от работещото население, уточнява ФАЦ.

През юли Турция е приела близо 7 милиона туристи, от които най-много са били германците (981 000), което обаче е с 55 000 по-малко от предходната година. Следват руснаците (954 000), британците (597 000), поляците (329 000) и холандците (260 000).

Това може и да изглежда много, но броят на влизанията в страната намалява за трети пореден месец. И гостите от България и Иран намаляват. А общо през първата половина на тази година чуждестранните посетители са били с около 600 000 по-малко в сравнение със същия период на миналата година, когато броят им е бил 29 милиона. При това положение през оставащите месеци до края на годината ще трябва да се случи почти чудо, за да бъде постигната годишната цел от 65 милиона посетители в Турция, посочва ФАЦ.

Като основна причина за спада на резервациите през юли и август се посочват "прекомерно високите" цени - особено в ресторантите. Агенция Блумбърг цитира туристически мениджър от Мармарис: "Когато посетителите трябва да платят 35 долара за няколко кюфтета или 20 долара за пица, това се отразява на цялата индустрия, дори на самата страна."

Скъп "олинклузив"

Според Денис Угур, управител на туроператора Бентур, Турция е станала жертва на собствения си успех: гостите са привикнали на разкошен "олинклузив" в турските хотели, които обаче вече не могат да предлагат подобно обслужване на приемливи цени. Други експерти посочват и забавянето на световната икономика, както и геополитическата несигурност като фактори, които карат хората да се въздържат от пътувания, подчертава "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг".

Средната цена за полет, настаняване и трансфер от летището до хотела в момента е около 1200 евро на човек за 9 дни престой. При статистическа заетост на стая от 2,2 души, това означава 2600 евро.

Денис Угур обаче има и друго обяснение за намалелите резервации през двата силни летни месеца юли и август – не е изключено туристите да се въздържат от почивки в Турция заради жегите в разгара на лятото. Така например се наблюдава пренасочване на резервациите към по-приятните в климатично отношение сезони пролет и есен.

Има обаче и регионални фактори. Според бранша някои дестинации в Гърция или Испания вече са по-евтини от Турция. Като силен ценови конкурент на Турция се очертава и Египет, където температурите са дори по-високи от тези в Турция. "Там разходите за труд са на нивото от преди 10 години в Турция", казва в тази връзка Угур. Освен това страната наваксва и по отношение на качеството на храната и обслужването", казва още той пред ФАЦ.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    11 1 Отговор
    Аз по-скоро отивам там само да се видя с моите роднини и това е. И се връщам обратно в БГ.

    18:39 02.09.2025

  • 2 Закъсняхте

    15 6 Отговор
    С имислиците, сезонът у нас свършва, няма кой да ви се върже.

    18:40 02.09.2025

  • 3 Жоро

    13 6 Отговор
    Защо пишете глупости бе?

    18:44 02.09.2025

  • 4 Читател

    19 6 Отговор
    На кратко.Елате на Черно море яжте кюфтета без мео, сирене без мляко и се къпете в отходните води на Дунав и Днепър.Браво.

    Коментиран от #16

    18:47 02.09.2025

  • 5 Турист

    16 1 Отговор
    В турските ресторанти наистина стана скъпо ,особенно в тия в които се сервира алкохол

    18:47 02.09.2025

  • 6 Сатана Z

    13 2 Отговор
    Платежоспособни германци в Турция.Това е класически оксиморон.

    18:48 02.09.2025

  • 7 За сега

    7 8 Отговор
    Най добре е в Греко

    18:48 02.09.2025

  • 8 В Турция

    15 4 Отговор
    Сега ходят само рускините ,но какво ми сподели един турчин ,от тях пари не остават в Туция идват с 100$ и си отиват с 2000$ изкарани от нас

    18:51 02.09.2025

  • 9 Моля

    11 2 Отговор
    Лютеничарите да не вземат отношение! Хубавите почивки навсякъде са скъпи!

    18:53 02.09.2025

  • 10 пешо

    11 2 Отговор
    5 звезден гранд хотел 5 нощувки пълен олинклузив 1238 лева за двама човека от септември

    19:00 02.09.2025

  • 11 Клепухин

    9 0 Отговор
    Много руснаци,много кюфтета ядат...
    .

    Коментиран от #14

    19:00 02.09.2025

  • 12 Туроператор

    9 8 Отговор
    Където налазят руснаци,туризмът спада !Факт !

    19:03 02.09.2025

  • 13 У Кауфланд

    7 2 Отговор
    може да си вземеш 30 кюфтета и да ядеш цял месец !

    19:09 02.09.2025

  • 14 кюфтета там

    8 2 Отговор

    До коментар #11 от "Клепухин":

    плюскат предимно
    Клепухини русофоборсуци
    да им се изправят ушаките
    да ги харесат агите

    19:10 02.09.2025

  • 15 Усъмнен

    11 4 Отговор
    На Дойче Веле ли да вярвам или на очите си? В момента вече е септември, а туристическият сезон в Турция кипи. Чартърите от и до България са претъпкани от народ. Резервациите са заети. Български туристи има много. Храната и обслужването са с класи над родните ни жалки хотели. Единствено е вярно, че нищо не ми се вижда евтино. Някои стоки и услуги са колкото у нас, но други са на двойни цени.

    19:10 02.09.2025

  • 16 Улав

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Читател":

    Не те слуша Главата

    19:50 02.09.2025

