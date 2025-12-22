Новини
Бой и хаос в турския парламент

Бой и хаос в турския парламент

22 Декември, 2025 18:52

Депутатите от управляващата партия и опозицията се сбиха, но законопроектът беше приет

Бой и хаос в турския парламент - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Управляващата Партия на справедливостта и развитието и опозиционните депутати се замеряха с удари по време на разгорещен дебат относно бюджета за 2026 г., съобщава Евронюз. Сблъсъкът избухна в парламента след спорове за наследството на основателя на Турската република Мустафа Кемал Ататюрк, предава News.bg.

Инцидентът започна, когато депутатът Мустафа Варанк от управляващата партия отправи критики към председателя на опозиционната Републиканска народна партия (РНП) Йозгюр Йозел заради снимки на гроба на бившия депутат Камер Генч. Заместник-председателят на групата на РНП, Гьокхан Гюнайдин, отговори с обвинения към управляващата партия, че умишлено създава противоречия по време на преговорите за бюджета.

Дебатът ескалира до размяна на остри реплики относно Ататюрк и в крайна сметка прерасна в физическа конфронтация. Сбиването продължи около 10 минути, като депутатите се блъскаха един друг, докато охранители и колеги се опитваха да ги разтърват. Насилието се възобнови дори по време на почивката.

Въпреки хаоса, парламентът успя да завърши работата си. Бюджетът за 2026 г. беше приет с 320 гласа „за“ и 249 „против“, а окончателният финансов отчет за 2024 г. - с 316 гласа „за“ и 247 „против“.

Президентът Реджеп Тайип Ердоган поздрави гласуването в публикация в социалната мрежа X, като пожела бюджетът да бъде благоприятен за страната, нацията и икономиката.


  • 1 1488

    8 11 Отговор
    Целият Православен свят, посреща Рождество Христово на 7.01!!!
    Не сме католици, а ПРАВОСЛАВНИ !!!

    Коментиран от #3

    18:54 22.12.2025

  • 2 тук ги изпревариха вече наскоро

    6 2 Отговор
    Бой и хаос в бг парла ментата

    18:57 22.12.2025

  • 3 Не си чел история явно.

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    1488 са протестанти ;) ама ки явно малко неграмотен да знаеш.

    18:59 22.12.2025

  • 4 Руди Гела

    6 1 Отговор
    Тия да не видят нещо от нас...

    19:00 22.12.2025

  • 5 Професор

    3 1 Отговор
    Разиграват шоу за пред народа. В турския парламент всеки депутат получава по 30 хиляди лева заплата наши пари. След един мандат в парламента е вече "пенсионер" с 10 хиляди лева пенсия. Половината са едновременно "пенсионери" и получават депутатски заплати а цените на манджите в парламентарния стол са с 70% по ниски от нормалното. 600 търтея се хранят с евтини кебапи з шкембе чорби, чобански салати (чобанската салата е като нашата шопска но без сирене). Угояват се с локуми и баклави. Всички ползват безплатен транспорт и автомобили с лични шофьори. Минималната работна заплата е 20 хиляди лири горе долу 900 лева а пенсиите предимно по 600 лева.

    19:00 22.12.2025

  • 6 И ТАМ ЛИ ИМАТ

    3 1 Отговор
    Ново начало?

    19:00 22.12.2025

  • 9 Бащата на някаква Саяна

    3 1 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    19:03 22.12.2025

  • 11 ФЕЙК - либераст

    7 0 Отговор
    Поздравяваме всички депутати от Балканите с песента на Тони Димитрова "БАЛКАНСКИ СИНДРОМ"!

    19:07 22.12.2025

  • 12 пеласг

    7 0 Отговор
    То и в нашия разни Гюнай и Байрам налитат на бой.
    Докога ще ги избират такива????

    19:08 22.12.2025

  • 13 гдфгфдг

    7 0 Отговор
    така се прави не като при нас!Само един Радостин Василев ни отсрами!

    19:08 22.12.2025

  • 14 Али Турчинът

    1 3 Отговор
    Бой и гюрултия винаги ще има във всички парламенти на света. Затова и преди съм казвал Парламентарна Република значи слаба слаба държава. Погледнете най силните и богати страни на света с какъв режим се управляват. Ще разберете за какво става въпрос. Туй е едно.
    Сега искам да споделя една информация която даже турската корпоративна преса не може да пише.
    Камо ли корпоративната българска ще пише))).
    Значи Турция е на една крачка да излезе от Нато. Или чака да я изгонят, или сама ще им каже гледайте си работата с вашите ценности. По точно, за какво става въпрос.
    На 16.12.2025 г. е подписан стратегически договор за отбрана между Венецуела и Турция.
    Турция изпраща 12 кораба в Карибско море и 4.500 аскера за защита на Венецуела. Заедно с противовъздушни ракети. Русия праща 8 кораба и 3.200 аскера, заедно със С-300.
    И така се създава баланс срещу морската блокада на САЩ.
    Знаехте ли това бре мисирки? ))

    Коментиран от #15, #17

    19:12 22.12.2025

  • 15 Дано да е вярно.

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Али Турчинът":

    Ще се изкефя.

    19:17 22.12.2025

  • 16 лелеее

    2 0 Отговор
    "Се замеряха с удари"

    Олеле, какво дъно!
    Езиково

    19:19 22.12.2025

  • 17 Професор

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Али Турчинът":

    Президентската република е добро нещо но човекът е такова същество че след време се мисли за Господ. Мустакатия там е превзел армия, прокуратура и се мисли за Бог. Живее в Сарай. По негова заповед всеки който го критикува влиза в затвора. Убийци и изнасилвачи на свобода а пишещи в Х в затвора.

    Коментиран от #19

    19:26 22.12.2025

  • 18 Това е сигнал за турците в България

    1 0 Отговор
    Да ходят на изборите в България

    Коментиран от #20

    19:29 22.12.2025

  • 19 Али Турчинът

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Професор":

    Професоре съгласен. Тогава ще избирате хора като покойния Жельо Желев. А не една сбирщина от някакви мутри и чалгаджии, които си нямат хабер от политика. Политика в смисъл и народ да мислят. А не външна политика. То и външната е важна де.Я виж до къде стигнаха в ЕС.Уж щяхя да ограбят парите на Русия, ама стана на терсене. 90 млрд.евра без лихва и ще връща Украйна когато Русия плати репарации. Това е анекдот за политика. Ще го помнят поколения.

    19:34 22.12.2025

  • 20 Али Турчинът

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Това е сигнал за турците в България":

    Аз ли давам сигнала? :))
    Момчето аз преди 2 години съм писал тука. За две 2 години направихте 3 избори. За 3 години 7 избори .
    Сега да направите, след 6 месеца пак избори ще има. Това е парламентаризма. Никакви решения със съдбите на хората. Само дрън, дрън и пляс. Пак същото. Аз разбира се няма да споря с никой за някаква система. Само си казвам мнението. Това е резултата от Парламентарната Република.

    19:46 22.12.2025

