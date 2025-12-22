Бой и хаос в турския парламент

Управляващата Партия на справедливостта и развитието и опозиционните депутати се замеряха с удари по време на разгорещен дебат относно бюджета за 2026 г., съобщава Евронюз. Сблъсъкът избухна в парламента след спорове за наследството на основателя на Турската република Мустафа Кемал Ататюрк, предава News.bg.
Инцидентът започна, когато депутатът Мустафа Варанк от управляващата партия отправи критики към председателя на опозиционната Републиканска народна партия (РНП) Йозгюр Йозел заради снимки на гроба на бившия депутат Камер Генч. Заместник-председателят на групата на РНП, Гьокхан Гюнайдин, отговори с обвинения към управляващата партия, че умишлено създава противоречия по време на преговорите за бюджета.
Дебатът ескалира до размяна на остри реплики относно Ататюрк и в крайна сметка прерасна в физическа конфронтация. Сбиването продължи около 10 минути, като депутатите се блъскаха един друг, докато охранители и колеги се опитваха да ги разтърват. Насилието се възобнови дори по време на почивката.
Въпреки хаоса, парламентът успя да завърши работата си. Бюджетът за 2026 г. беше приет с 320 гласа „за“ и 249 „против“, а окончателният финансов отчет за 2024 г. - с 316 гласа „за“ и 247 „против“.
Президентът Реджеп Тайип Ердоган поздрави гласуването в публикация в социалната мрежа X, като пожела бюджетът да бъде благоприятен за страната, нацията и икономиката.
‼️TBMM’DE YUMRUKLU KAVGA pic.twitter.com/Qjzzu4f2Hd— Mahir KILIÇ (@mahirkilicc) December 21, 2025
18:54 22.12.2025
18:57 22.12.2025
До коментар #1 от "1488":1488 са протестанти ;) ама ки явно малко неграмотен да знаеш.
18:59 22.12.2025
Докога ще ги избират такива????
19:08 22.12.2025
Сега искам да споделя една информация която даже турската корпоративна преса не може да пише.
Камо ли корпоративната българска ще пише))).
Значи Турция е на една крачка да излезе от Нато. Или чака да я изгонят, или сама ще им каже гледайте си работата с вашите ценности. По точно, за какво става въпрос.
На 16.12.2025 г. е подписан стратегически договор за отбрана между Венецуела и Турция.
Турция изпраща 12 кораба в Карибско море и 4.500 аскера за защита на Венецуела. Заедно с противовъздушни ракети. Русия праща 8 кораба и 3.200 аскера, заедно със С-300.
И така се създава баланс срещу морската блокада на САЩ.
Знаехте ли това бре мисирки? ))
Коментиран от #15, #17
19:12 22.12.2025
15 Дано да е вярно.
До коментар #14 от "Али Турчинът":Ще се изкефя.
19:17 22.12.2025
Олеле, какво дъно!
До коментар #14 от "Али Турчинът":Президентската република е добро нещо но човекът е такова същество че след време се мисли за Господ. Мустакатия там е превзел армия, прокуратура и се мисли за Бог. Живее в Сарай. По негова заповед всеки който го критикува влиза в затвора. Убийци и изнасилвачи на свобода а пишещи в Х в затвора.
Коментиран от #19
19:26 22.12.2025
18 Това е сигнал за турците в България
Коментиран от #20
19:29 22.12.2025
19 Али Турчинът
До коментар #17 от "Професор":Професоре съгласен. Тогава ще избирате хора като покойния Жельо Желев. А не една сбирщина от някакви мутри и чалгаджии, които си нямат хабер от политика. Политика в смисъл и народ да мислят. А не външна политика. То и външната е важна де.Я виж до къде стигнаха в ЕС.Уж щяхя да ограбят парите на Русия, ама стана на терсене. 90 млрд.евра без лихва и ще връща Украйна когато Русия плати репарации. Това е анекдот за политика. Ще го помнят поколения.
19:34 22.12.2025
20 Али Турчинът
До коментар #18 от "Това е сигнал за турците в България":Аз ли давам сигнала? :))
Момчето аз преди 2 години съм писал тука. За две 2 години направихте 3 избори. За 3 години 7 избори .
Сега да направите, след 6 месеца пак избори ще има. Това е парламентаризма. Никакви решения със съдбите на хората. Само дрън, дрън и пляс. Пак същото. Аз разбира се няма да споря с никой за някаква система. Само си казвам мнението. Това е резултата от Парламентарната Република.
19:46 22.12.2025