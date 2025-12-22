Бой и хаос в турския парламент

Управляващата Партия на справедливостта и развитието и опозиционните депутати се замеряха с удари по време на разгорещен дебат относно бюджета за 2026 г., съобщава Евронюз. Сблъсъкът избухна в парламента след спорове за наследството на основателя на Турската република Мустафа Кемал Ататюрк, предава News.bg.

Инцидентът започна, когато депутатът Мустафа Варанк от управляващата партия отправи критики към председателя на опозиционната Републиканска народна партия (РНП) Йозгюр Йозел заради снимки на гроба на бившия депутат Камер Генч. Заместник-председателят на групата на РНП, Гьокхан Гюнайдин, отговори с обвинения към управляващата партия, че умишлено създава противоречия по време на преговорите за бюджета.

Дебатът ескалира до размяна на остри реплики относно Ататюрк и в крайна сметка прерасна в физическа конфронтация. Сбиването продължи около 10 минути, като депутатите се блъскаха един друг, докато охранители и колеги се опитваха да ги разтърват. Насилието се възобнови дори по време на почивката.

Въпреки хаоса, парламентът успя да завърши работата си. Бюджетът за 2026 г. беше приет с 320 гласа „за“ и 249 „против“, а окончателният финансов отчет за 2024 г. - с 316 гласа „за“ и 247 „против“.

Президентът Реджеп Тайип Ердоган поздрави гласуването в публикация в социалната мрежа X, като пожела бюджетът да бъде благоприятен за страната, нацията и икономиката.