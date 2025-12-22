Нетаняху готви посещение в САЩ, ще обсъжда с Тръмп "ядрените дейности" на Иран

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че ще обсъди ядрените дейности на Иран по време на посещението си при американския президент Доналд Тръмп следващата седмица, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.



По време на съвместна пресконференция с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис и президента на Кипър Никос Христодулидис в Йерусалим, Нетаняху каза, че Израел е наясно, че наскоро Иран е провел „учения“, без да даде повече подробности.



Вчера иранските държавни медии съобщиха, че Техеран е провел учения с изстрелване на ракети в различни градове. Това е второто подобно съобщение за месец, припомня Ройтерс.



Западните сили смятат иранския ракетен арсенал както за конвенционална военна заплаха за стабилността на Близкия изток, така и за възможен носител на ядрени бойни глави, ако Техеран разработи такива. Иран отрича подобни обвинения.



Въпреки „големите постижения“ по време на 12-дневната война с Иран през юни, Нетаняху отбеляза, че основните израелски и американски очаквания към Иран са непроменени, включително понижаване на нивото на обогатяване на уран.



„Разбира се, това ще бъде тема на нашите разговори“, каза той относно срещата му с Тръмп следващата седмица. „Няма да търсим конфронтация“ с Техеран, а „стабилност, просперитет и мир“, добави израелският премиер.



Фокус на разговорите във Вашингтон обаче ще бъде напредъка към втория етап в плана на американския президент за мир в Газа, както и справянето с проиранската групировка „Хизбула“ в Ливан.



Отношенията между източно средиземноморските съседи Израел, Гърция и Кипър се заздравиха през последното десетилетие, след споделените притеснения за турското влияние в региона.



Нетаняху, Мицотакис и Христодулидис се споразумяха да задълбочат сътрудничеството в областта на сигурността, а израелският премиер уточни, че трите страни напредват с инициативата за свързване на Индия с Европа през Близкия изток по море и чрез железопътна линия.



По време на съвместната пресконференция Нетаняху заяви, че трите държави планират да развият Икономическия коридор „Индия - Близкия Изток - Европа“ (IMEC), който цели свързване на Индия с Европа чрез морски и железопътен транспорт през Близкия изток.

Президентът Христодулидис потвърди подкрепата си за енергиен интерконектор от Европа и Кипър към Близкия изток, подчертавайки, че проектът остава ключов приоритет за трите държави. Той добави, че може да се направи повече за сътрудничеството с Израел в борбата с тероризма, киберсигурността и енергийната безопасност.

Гръцкият премиер Мицотакис отбеляза, че страната му е „готова да помогне“ за възстановяването на Газа след края на конфликта.

Нетаняху също спомена, че Израел следи отблизо „ученията“ на Иран и че ядрените дейности на Техеран трябва да бъдат обсъдени с американския президент Доналд Тръмп, без да дава допълнителни подробности.