Нетаняху готви посещение в САЩ, ще обсъжда с Тръмп "ядрените дейности" на Иран

22 Декември, 2025 21:24, обновена 23 Декември, 2025 05:25

Израел ще задълбочи сътрудничеството с Гърция и Кипър в сигурността и енергетиката

Нетаняху готви посещение в САЩ, ще обсъжда с Тръмп "ядрените дейности" на Иран - 1
Снимкa: БГНЕС
БТА БТА

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че ще обсъди ядрените дейности на Иран по време на посещението си при американския президент Доналд Тръмп следващата седмица, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По време на съвместна пресконференция с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис и президента на Кипър Никос Христодулидис в Йерусалим, Нетаняху каза, че Израел е наясно, че наскоро Иран е провел „учения“, без да даде повече подробности.

Вчера иранските държавни медии съобщиха, че Техеран е провел учения с изстрелване на ракети в различни градове. Това е второто подобно съобщение за месец, припомня Ройтерс.

Западните сили смятат иранския ракетен арсенал както за конвенционална военна заплаха за стабилността на Близкия изток, така и за възможен носител на ядрени бойни глави, ако Техеран разработи такива. Иран отрича подобни обвинения.

Въпреки „големите постижения“ по време на 12-дневната война с Иран през юни, Нетаняху отбеляза, че основните израелски и американски очаквания към Иран са непроменени, включително понижаване на нивото на обогатяване на уран.

„Разбира се, това ще бъде тема на нашите разговори“, каза той относно срещата му с Тръмп следващата седмица. „Няма да търсим конфронтация“ с Техеран, а „стабилност, просперитет и мир“, добави израелският премиер.

Фокус на разговорите във Вашингтон обаче ще бъде напредъка към втория етап в плана на американския президент за мир в Газа, както и справянето с проиранската групировка „Хизбула“ в Ливан.

Отношенията между източно средиземноморските съседи Израел, Гърция и Кипър се заздравиха през последното десетилетие, след споделените притеснения за турското влияние в региона.

Нетаняху, Мицотакис и Христодулидис се споразумяха да задълбочат сътрудничеството в областта на сигурността, а израелският премиер уточни, че трите страни напредват с инициативата за свързване на Индия с Европа през Близкия изток по море и чрез железопътна линия.

Израел се съгласи да задълбочи сътрудничеството си в сферата на сигурността с Гърция и Кипър, съобщава Ройтерс, след тристранната среща на върха в Йерусалим с участието на премиера Бенямин Нетаняху, гръцкия премиер Кириакос Мицотакис и кипърския президент Никос Христодулидис, предава БТА.

По време на съвместната пресконференция Нетаняху заяви, че трите държави планират да развият Икономическия коридор „Индия - Близкия Изток - Европа“ (IMEC), който цели свързване на Индия с Европа чрез морски и железопътен транспорт през Близкия изток.

Президентът Христодулидис потвърди подкрепата си за енергиен интерконектор от Европа и Кипър към Близкия изток, подчертавайки, че проектът остава ключов приоритет за трите държави. Той добави, че може да се направи повече за сътрудничеството с Израел в борбата с тероризма, киберсигурността и енергийната безопасност.

Гръцкият премиер Мицотакис отбеляза, че страната му е „готова да помогне“ за възстановяването на Газа след края на конфликта.

Нетаняху също спомена, че Израел следи отблизо „ученията“ на Иран и че ядрените дейности на Техеран трябва да бъдат обсъдени с американския президент Доналд Тръмп, без да дава допълнителни подробности.


Израел
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Това е Южното НАТО

    2 9 Отговор
    Врагът са ислямистите.

    21:29 22.12.2025

  • 3 Евгени от Алфапласт

    11 3 Отговор
    И водата. Така ни е продал бою бандюгата.

    21:33 22.12.2025

  • 4 Видяхме как Израел унищожава

    5 9 Отговор
    Държава като Русия за 1 седмица

    Коментиран от #5, #6

    21:36 22.12.2025

  • 5 Серсем

    1 7 Отговор

    До коментар #4 от "Видяхме как Израел унищожава":

    И за русия толко ще му трябва ,седмица десет дни максимум. Жалко че Украинците нямат Исраелската авиация

    Коментиран от #7

    22:01 22.12.2025

  • 6 Ъъъъ

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Видяхме как Израел унищожава":

    Ако Русия е унищожена, кой избива по 1000 нацисти и натовци ежедневно?

    22:09 22.12.2025

  • 7 Хахахаха😂😂😂😂

    11 2 Отговор

    До коментар #5 от "Серсем":

    Помним как плакаха на рамото на Тръмп, да моли унизително Иран да спре бомбардировките!😂😂😂😂😂😂

    Коментиран от #13

    22:11 22.12.2025

  • 8 Али Турчинът

    7 1 Отговор
    Може и да задълбочат сътрудничеството си. Ама как ще стане без Турция?
    Ако излъгате Агата с някакви бонбони, може и да стане.
    Иначе през крив макарон ще видите сътрудничество.

    22:24 22.12.2025

  • 9 Евреите и

    5 2 Отговор
    данайците са от едно котило. Само каква енергетика ще обменят като данайците купуват ток от нас, а Кипър от турците? Смях в залата!

    Коментиран от #12

    23:17 22.12.2025

  • 10 Един българин

    3 0 Отговор
    Ако рушляците са унищожени почва мъртва ръка но такава имат не само те

    00:37 23.12.2025

  • 11 Хахаха

    3 1 Отговор
    Южокипарска Турска държава престана да дава ел.ток на Кипър и вече от 6-7 месеца кипарци произвеждат ел.ток с генератори и навсякъде дими , мирише на нафта .

    00:38 23.12.2025

  • 12 111

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Евреите и":

    Ще купуват от Израел.

    Коментиран от #15

    01:03 23.12.2025

  • 13 111

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "Хахахаха😂😂😂😂":

    Да, помним как го помолиха с големите бомби, ха-ха-ха. Ти мислиш ли поне малко, преди да напишеш фантасмагории ?

    Коментиран от #14

    01:08 23.12.2025

  • 14 666

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "111":

    А помниш ли как жидовете се криеха по бункерите, като плъхове докато иранците ги помпиха с хиперзвукови ракети и железния купол ренде не свали нито една ракета, а само дронове или и това е фантастика.

    01:29 23.12.2025

  • 15 Сила

    9 0 Отговор

    До коментар #12 от "111":

    Пълен бойкот на 4футите, mpъсни иzpoди убийци.

    01:32 23.12.2025

  • 16 Нема как

    4 0 Отговор
    Требе да се купуват руски ресурси,чрез посредници!ЕВРЕИТЕ,КАКВИ ГАДИНИ СА САМО!

    01:57 23.12.2025