Пет пъти поскъпна застраховката за преминаване през Ормузкия проток

Пет пъти поскъпна застраховката за преминаване през Ормузкия проток

16 Март, 2026 22:41 488 11

Застраховката остава достъпна за малкото плавателни съдове, които се осмеляват да преминат през този воден път

Пет пъти поскъпна застраховката за преминаване през Ормузкия проток - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Застраховането на плавателни съдове за навигация през Ормузкия проток остава възможно, но цената на покритието се е увеличила рязко на фона на продължаващия военен конфликт с Иран, съобщава dh= Bloomberg.

Цената на застрахователното покритие е скочила до приблизително 5% от стойността на плавателния съд, което е пет пъти повече от нивото, наблюдавано в ранните дни на войната с Иран. Това означава, че застраховането на петролен танкер на стойност 100 млн. USD сега струва приблизително 5 млн. USD.

Въпреки високите цени, наличието на покритие на пазара показва, че застраховката остава достъпна за малкото плавателни съдове, които се осмеляват да преминат през този воден път.


Иран (Ислямска Република)
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 хаха

    1 4 Отговор
    Чешкият премиер Андрей Бабиш реши да изпрати чешкия крайцер „Къртечек“ в Персийския залив, с което Чехия става единствената страна от ЕС, присъединила се към водената от САЩ коалиция. 💪🇨🇿🇺🇸

    Чехите сами ще изтрепят и брадатите пислямисти и хамериканските пухли.
    "чешкия крайцер „Къртечек“ " е може би най-модерният военноморски съд в света. И даже путлер се е окендзал до ушите.

    Коментиран от #4, #5

    22:43 16.03.2026

  • 2 Баце ЕООД

    2 0 Отговор
    На никой не му се мре..

    22:44 16.03.2026

  • 3 европиец

    5 1 Отговор
    ЕС загина .САЩ прецакаха ЕС ! Без петрол и газ ,откъде ще идва енергията която ще движи икономиката ,Кой ще я движи мигантите ли или прайда ? Сега очаквам да кажат на бежанците от близкия Изток , елате ще се справим ! Много пр@сти лидери има ЕС

    Коментиран от #6

    22:46 16.03.2026

  • 4 РЕАЛИСТ

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    Шегуваш се, нали?

    Коментиран от #8

    22:46 16.03.2026

  • 5 Ахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    И Иран понеже няма подводни, водни, летящи дронове.. Или ракети, ракети и още ракети.

    22:46 16.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Пич

    3 0 Отговор
    Е сега разбирам пълното значение на израза - Голем праз!!! На кой му пука колко е застраховката, като се пътува само към дъното!!! А руски и китайски танкери минават безпрепятствено, и не им трябва да го мислят!!!

    22:48 16.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 РЕАЛИСТ

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "хаха":

    Абе, не сме чак толкова тъпи, та да се хващаме на глупавата ви евроантлантическа пропаганда. Ние по-старите не кълвем лесно. Имаме добра закалка от соца. Те ни лъжеха, ама ние не вярвахме. Сега гледаме същото. Разбрахме, че пропаганда има и от двете страни, ама сегашната е по-примитивна.

    Коментиран от #10

    22:54 16.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ами

    2 0 Отговор
    Има достатъчно компании които правят застраховки,
    със сигурност ще имат и по-изгодно оферти от тази.
    Руска и Китайска регистрация дават големи предимства.
    Пререгистрацията на кораб отнема няколко часа.

    23:00 16.03.2026