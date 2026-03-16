Пет пъти поскъпна застраховката за преминаване през Ормузкия проток

Застраховането на плавателни съдове за навигация през Ормузкия проток остава възможно, но цената на покритието се е увеличила рязко на фона на продължаващия военен конфликт с Иран, съобщава dh= Bloomberg.

Цената на застрахователното покритие е скочила до приблизително 5% от стойността на плавателния съд, което е пет пъти повече от нивото, наблюдавано в ранните дни на войната с Иран. Това означава, че застраховането на петролен танкер на стойност 100 млн. USD сега струва приблизително 5 млн. USD.

Въпреки високите цени, наличието на покритие на пазара показва, че застраховката остава достъпна за малкото плавателни съдове, които се осмеляват да преминат през този воден път.