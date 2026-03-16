Антон Кутев: Радев няма да остави хора да мишкуват под него

16 Март, 2026 22:39 632 16

  • антон кутев-
  • прогресивна българия-
  • румен радев

Шансовете на ПП-ДБ да стигнат до 120 и нашите са съвсем различни, заяви той

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В четвъртък ще представим програмата - първото е каква трябва да бъде държавата по отношение на корупция и престъпност, политиците трябва да понесат отговорност за това, което се случва. Да въведем ред, в който корупцията да бъде невъзможна, когато съдебната система заедно с органите на реда вършат превантивната работа. Това заяви в Антон Кутев от "Прогресивна България" в студиото на "Денят ON AIR".

Промените в Конституцията

"Трябва да си върнем онази държава, в която има правила и следват всеки, който ги наруши. Румен Радев няма да остави хора да мишкуват под него, няма да си заложи авторитета - своя и на проекта си, срещу това някой да заработи едни пари като министър или заместник-министър. Убеден съм, че мерките, които би взел в такива случаи, биха били крути", допълни той.

Кутев изрази надежда, че в България най-накрая да се случи истинската съдебна реформа.

Той беше категоричен, че ако някой в момента има реалната възможност да спечели 120 депутата и да има реално мнозинство - това е "Прогресивна България".

"В този случай ще има минимум две мнозинства - едното от 120-те депутата, които ще ни позволят да направим собствено правителство, а второто е конституционно мнозинство, което очевидно няма как да стане само със силите на "Прогресивна България", тоест ще се търсят мнозинства по отношение на конституционни промени, Конституцията в този си вид не може да продължи да работи", коментира още Кутев в ефира на Bulgaria ON AIR.

Според него проект за нова Конституция в момента не е на дневен ред.

"Надявам се да бъде постигнат консенсус в новото Народно събрание за промени в Конституцията. Смяната на главния прокурор е важна стъпка в съдебната реформа, но не е единствената. Ясно е, че съдебна реформа с Пеевски и Борисов няма как да се направи. Радев не иска да замени една олигархия с друга", подчерта той.

Вероятните партньори

"Шансовете на ПП-ДБ да стигнат до 120 и нашите са съвсем различни. В социологията ние имаме огромен резерв и той е в тези, които досега не са гласували и ще видим дали ще има вълна и колко ще е голяма. Разговор за партньорите преди да сме видели съотношението няма как да бъде проведен. Аз много вярвам на Крум Зарков и го харесвам като политик. В "Прогресивна България" има и леви, и десни, има хора от целия политически спектър. Изправени сме пред дилемата или "Прогресивна България", или завладяната държава, няма друга сила, която може да я демонтира. Имаме планове и изход при всяко положение. Радев може да управлява добре. Трябва да се стремим към пълно мнозинство", коментира гостът.

Листите на "Прогресивна България"

Антон Кутев отбеляза, че не е искал да бъда водач на листа.

"Радев се опитва да покаже нещо с листите - очевидно търсенето на нови и по-различни фигури и лица. Аз харесвам и подкрепям проекта, защото вярвам в него. Това, че не съм водач, е договорено и разумно. Коалицията е ясно позиционирана и я подкрепят различни хора. Самото определяне ляво и дясно в момента няма смисъл, защото си поставяме други цели - основната е борбата с корупцията и със завладяната държава, която касае и лявото, и дясното", допълни Антон Кутев и подчерта, че финансирането на "Прогресивна България" със сигурност отговаря на законовите изисквания.

"Не виждам начин, в който Радев ще бъде въвлечен в некоректно и незаконно финансиране", каза още Антон Кутев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НЯКОЙ

    2 1 Отговор
    Да - когато работи с 40 - 50 човека, ама ако трябва да работи с 500 минимум ?

    Коментиран от #7

    22:44 16.03.2026

  • 2 РАДЕВ

    2 9 Отговор
    ЩЕ ВИ ИЗДУХА С 2×200.

    Коментиран от #10

    22:47 16.03.2026

  • 3 Ще мишкува

    6 1 Отговор
    и мишоците негови също. А за ПП - ДБ нямай ядове

    Коментиран от #15

    22:50 16.03.2026

  • 4 кутев

    5 0 Отговор
    ти от кутригурите ли беше или от ЧУКУНДУРИТЕ

    Коментиран от #6

    22:54 16.03.2026

  • 5 604

    4 0 Отговор
    те ще мишкуват над него....

    22:55 16.03.2026

  • 6 604

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "кутев":

    от подлогогундурите

    22:56 16.03.2026

  • 7 Европеец

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "НЯКОЙ":

    Съгласен си имам с коментара ти, така е.... Очертава се Радев да бъде министър-председател, ако е точен човек (съмнявам се) е редно да почне да говори и да каже пет конкретни неща, които ще свърши като премиер.... Ако кажа конкретно и срокове какво ще свърши бих си променил мнението за него.... Ако говори както другите общи приказки ще бъде провал и жалко за тия които ще гласуваш за него....

    22:57 16.03.2026

  • 8 тиририрам

    1 0 Отговор
    Водещата направи любопитен лапсус.

    23:01 16.03.2026

  • 9 дапитам

    2 0 Отговор
    Поправете ме ако греша,но Конституция не се ли пише от Велико народно събрание?

    Коментиран от #14

    23:04 16.03.2026

  • 10 аман от кърлежи

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "РАДЕВ":

    или 3x300 на бабати фърчилото

    Коментиран от #16

    23:05 16.03.2026

  • 11 Просто човек

    3 1 Отговор
    Омръзна ми всеки ден за тоя кРадев да чета…

    23:06 16.03.2026

  • 12 Бастардо

    1 0 Отговор
    Кутьо, покрай бат ти радков е толкова пълно с мишки,чакащи парите от ПВУ,колкото не можеш да си представиш.Хич не ме убеждавай в противното

    23:09 16.03.2026

  • 13 Сотир

    1 0 Отговор
    А той на кой мишкува.....?Риторичен въпрос.

    23:13 16.03.2026

  • 14 да ти отговорим

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "дапитам":

    Последните промени бяха направени от обикновено НС. Искат да върнат старите текстове.

    23:14 16.03.2026

  • 15 БАЩАТА НА БАТ РАМБО

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ще мишкува":

    АБЕ ТИ ОТ ппдб..ЛИ СИ....ЛЕ..ЛЕЕЕ...ДУМНИ СЕ БЕ...РАПОН

    23:21 16.03.2026

  • 16 ганев

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "аман от кърлежи":

    .......ПРАВ СИ...КЪРЛЕЖ СИ

    23:23 16.03.2026

