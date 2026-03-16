Антон Кутев: Радев няма да остави хора да мишкуват под него

В четвъртък ще представим програмата - първото е каква трябва да бъде държавата по отношение на корупция и престъпност, политиците трябва да понесат отговорност за това, което се случва. Да въведем ред, в който корупцията да бъде невъзможна, когато съдебната система заедно с органите на реда вършат превантивната работа. Това заяви в Антон Кутев от "Прогресивна България" в студиото на "Денят ON AIR".

Промените в Конституцията

"Трябва да си върнем онази държава, в която има правила и следват всеки, който ги наруши. Румен Радев няма да остави хора да мишкуват под него, няма да си заложи авторитета - своя и на проекта си, срещу това някой да заработи едни пари като министър или заместник-министър. Убеден съм, че мерките, които би взел в такива случаи, биха били крути", допълни той.

Кутев изрази надежда, че в България най-накрая да се случи истинската съдебна реформа.

Той беше категоричен, че ако някой в момента има реалната възможност да спечели 120 депутата и да има реално мнозинство - това е "Прогресивна България".

"В този случай ще има минимум две мнозинства - едното от 120-те депутата, които ще ни позволят да направим собствено правителство, а второто е конституционно мнозинство, което очевидно няма как да стане само със силите на "Прогресивна България", тоест ще се търсят мнозинства по отношение на конституционни промени, Конституцията в този си вид не може да продължи да работи", коментира още Кутев в ефира на Bulgaria ON AIR.

Според него проект за нова Конституция в момента не е на дневен ред.

"Надявам се да бъде постигнат консенсус в новото Народно събрание за промени в Конституцията. Смяната на главния прокурор е важна стъпка в съдебната реформа, но не е единствената. Ясно е, че съдебна реформа с Пеевски и Борисов няма как да се направи. Радев не иска да замени една олигархия с друга", подчерта той.

Вероятните партньори

"Шансовете на ПП-ДБ да стигнат до 120 и нашите са съвсем различни. В социологията ние имаме огромен резерв и той е в тези, които досега не са гласували и ще видим дали ще има вълна и колко ще е голяма. Разговор за партньорите преди да сме видели съотношението няма как да бъде проведен. Аз много вярвам на Крум Зарков и го харесвам като политик. В "Прогресивна България" има и леви, и десни, има хора от целия политически спектър. Изправени сме пред дилемата или "Прогресивна България", или завладяната държава, няма друга сила, която може да я демонтира. Имаме планове и изход при всяко положение. Радев може да управлява добре. Трябва да се стремим към пълно мнозинство", коментира гостът.

Листите на "Прогресивна България"

Антон Кутев отбеляза, че не е искал да бъда водач на листа.

"Радев се опитва да покаже нещо с листите - очевидно търсенето на нови и по-различни фигури и лица. Аз харесвам и подкрепям проекта, защото вярвам в него. Това, че не съм водач, е договорено и разумно. Коалицията е ясно позиционирана и я подкрепят различни хора. Самото определяне ляво и дясно в момента няма смисъл, защото си поставяме други цели - основната е борбата с корупцията и със завладяната държава, която касае и лявото, и дясното", допълни Антон Кутев и подчерта, че финансирането на "Прогресивна България" със сигурност отговаря на законовите изисквания.

"Не виждам начин, в който Радев ще бъде въвлечен в некоректно и незаконно финансиране", каза още Антон Кутев.