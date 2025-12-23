Тръмп подкани Мадуро да си ходи, венецуелецът го посъветва "да си гледа вътрешните дела"

Доналд Тръмп би се справял по-добре, ако се съсредоточи повече върху САЩ, отколкото върху Венецуела. Това заяви президентът на Венецуела Николас Мадуро в телевизионно обръщение, предаде Франс прес.



"Президентът Тръмп би могъл да се справи по-добре в своята страна и по света. Той би се справил по-добре в собствената си страна по икономическите и социални въпроси и би се справил по-добре в света, ако се занимаваше с делата на своята страна“, заяви Мадуро. „Не е възможно той да посвещава 70 процента от речите и изявленията си и от времето си на Венецуела. А САЩ? Бедните САЩ, които имат нужда от жилища и от работни места, които той да създаде? Нека всеки се грижи за страната си!“, каза Мадуро.



"Честно казано, ако отново разговарям с него (с Тръмп), ще му кажа: „Нека всеки да си гледа вътрешните дела. Тук, във Венецуела, ние се занимаваме с нашите си дела, с венецуелските дела“, допълни Мадуро.

По-рано тази вечер Тръмп пък заяви, че за Мадуро би било по-разумно да си тръгне.



Същевременно във венецуелската столица Каракас десетки мотоциклетисти, дегизирани като карибски пирати, протестираха срещу задържането от САЩ на кораби, транспортиращи венецуелски петрол, предаде Франс прес.



Един от участниците в протестното шествие заяви, че хората са се включили в него, за да порицаят най-големия карибски пират, а именно САЩ. Друг участник заяви, че Венецуела е страна на мира, а САЩ са тези които нахлуват и взимат онова, което принадлежи на друг и го отнасят. Трети участник в шествието нарече Тръмп „Дракула на суровия петрол“, защото бил „вампир, който пиел петрола на други страни“.

Мадуро предупреди снощи, че международните пазари могат да понесат последици заради силното военно присъствие на САЩ в Карибския регион и операциите на бреговата охрана на САЩ, насочени срещу санкционирани петролни танкери в района, предаде ДПА.

„Енергията не трябва да се превръща в оръжие на войната“, заяви Мадуро в писмо до държавите членки на ООН, което външният министър Иван Хил прочете на пресконференция вчера.

В писмото Мадуро осъжда атаките на САЩ срещу предполагаеми плавателни съдове за трафик на наркотици, за които той твърди, че са довели до смъртта на над 100 души през последните месеци, както и блокадата на петролни танкери, пътуващи към или от Венецуела.

„Ако едностранното използване на сила, екзекуцията на цивилни, пиратството и разграбването на ресурсите на суверенни държави бъдат толерирани, светът се насочва към глобална конфронтация с непредсказуеми мащаби“, се казва в писмото.

Бреговата охрана на САЩ, която действа под ръководството на министерството на вътрешната сигурност, наскоро задържа два петролни танкера в Карибско море. От неделя насам тя също така следи трети кораб, за който според медийни съобщения се смята, че е част от т.нар. „сенчест флот“, който Венецуела използва, за да заобикаля санкциите.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп наскоро обяви, че ще наложи „пълна и тотална блокада на всички санкционирани петролни танкери, влизащи във и излизащи от Венецуела“. Тръмп оправда мярката с твърдението, че южноамериканската страна е откраднала петрол, земя и други активи от САЩ, които трябва да бъдат върнати.

Междувременно американски съдия разпореди връщането на 137 венецуелци, депортирани в Салвадор, предаде Ройтерс, като се позова на информация на „Блумбърг“.

Депортираните венецуелци са били вкарани в затвор в централноамериканската страна по обвинение във връзки с престъпни банди. Те са били депортирани от САЩ в Салвадор през март.

Но сега американският окръжен съдия Джеймс Боасбърг постанови, че тяхното извеждане от САЩ е нарушило правото им на справедлив процес и те имат право да се върнат в съда в САЩ, за да оспорят депортирането си. Администрацията на Тръмп трябва да представи план, който да позволи тяхното завръщане в рамките на две седмици, постанови съдията.