Зеленски: Близо сме, планът не е идеален, но е тук; Песков: Няма пробив, рано е за споразумение

23 Декември, 2025 05:01, обновена 23 Декември, 2025 05:32 1 222 23

Киев и Москва очакват екипите им да докладват за изхода от разговорите във Флорида

Снимка: YouTube
Снимка: YouTube
Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че преговорите, водени със САЩ и европейските страни, целящи да сложат край на близо четиригодишната война с Русия, са много близо до реален резултат, предаде Ройтерс.

Украински преговарящи, оглавявани от висшия украински представител Рустем Умеров, проведоха серия от срещи с американски пратеници, в това число и в последните дни във Флорида. Руският преговарящ Кирил Дмитриев също проведе отделни разговори с американски представители във Флорида. Американският преговорен екип е оглавяван от зетя на Доналд Тръмп – Джаред Къшнър и от емисаря на Тръмп – Стив Уиткоф, припомня Ройтерс.

Официални представители и в Украйна, и в Русия казаха, че техните екипи се връщат у дома днес, за да докладват за изхода от разговорите.

„Всичко изглежда доста обещаващо. И е важно, че това е резултат от усилията както от наша страна, така и от страна на САЩ. Това показва, че сме много близо до постигането на реален резултат“, заяви Зеленски на среща с украински дипломати.

Президентът допълни, че преговарящите работят по план в 20 точки, представен от американските представители, който се обсъжда от седмици, след като първоначален проект на Вашингтон беше разкритикуван както от украинците, така и от европейците заради това, че е прекалено благоприятен за Русия.

"Не всичко е идеално в този план, но той е тук“, заяви сега Зеленски.

Въпрос на дискутиране са и гаранциите за сигурност, които Украйна иска да получи срещу бъдещи руски военни действия, както и план за икономическото възстановяване на страната.

"Основната част от всичките документи е готова. Това е базата“, заяви Зеленски. „Има някои въпроси, по които ние не сме готови. И аз съм сигурен, че има някои въпроси, по които руснаците не са готови“, допълни той.

По-късно в своето вечерно видеообръщение Зеленски заяви, че ключовият въпрос е „да се определи дали САЩ са в състояние да получат отговор от Русия, една реална готовност от страна на тази държава да се фокусира върху нещо друго, освен върху агресията“.

Зеленски каза още, че продължаващият натиск върху Кремъл е от жизненоважно значение за намаляване на способността на Москва да води война. „Понижаването на цената на руския петрол, силните глобални санкции и продължаващите други форми на натиск са това, което може да убеди дори и най-упорития човек“, каза той.

„Тази година вече беше направено много, за да се намалят средствата, с които разполага руската военна машина,“ добави украинският президент.

Същевременно руското издание „Известия“ пише, като цитира говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, че разговорите относно Украйна през уикенда във Флорида между руски и американски представители не трябва да се възприемат като пробив, предаде Ройтерс.

Песков казва това в отговор на въпрос дали срещата, проведена в Маями на 20 и 21 декември, може да се възприема като повратна точка. Според Песков става дума за работен процес.

„Разбира се, че не. Това е работа в процес на разработка. Вече казахме, че първо предстои доста щателен работен процес на експертно ниво“, отбеляза говорителят на Кремъл.

Според Песков най-важното е било да се получи информация от американците за резултатите от работата им с Европа и Киев и въз основа на това да се определи доколко те са последователни в духа на Анкъридж.

На 22 декември Кремъл обяви, че очаква доклад от специалния представител на руския президент Кирил Дмитриев за резултатите от преговорите в Маями. В разговор с репортери самият Дмитриев заяви, че „подстрекателите на война“ не са успели да попречат на диалога. Въпреки положителната оценка на официалните лица за срещите, много медии съобщиха, че те са били неефективни.


Украйна
