Американските гаранции за сигурност за Украйна ще бъдат разгледани в Конгреса на САЩ

Американските гаранции за сигурност за Украйна ще бъдат разгледани в Конгреса, а част от документа няма да бъде публикувана, заяви украинският президент Володимир Зеленски на среща със служители на Министерството на външните работи по случай Деня на дипломатическата служба. Текстът на речта му беше публикуван в Telegram канала на украинския лидер.

Според Зеленски, предложените документи включват документ за гаранциите за сигурност между Украйна, Европа и Съединените щати, както и отделно споразумение между Киев и Вашингтон за двустранни гаранции за сигурност.

„Те трябва да бъдат разгледани в Конгреса на САЩ, като някои подробности и приложения бъдат класифицирани. И всичко това изглежда доста обещаващо днес. Но засега това е дело на нашите военни. Важно е, че това е дело както на нас, така и на Съединените щати. Това показва, че сме много близо до постигане на осезаем резултат“, каза украинският президент.

Ратифицирането на документа за гаранции за сигурност в Конгреса на САЩ ще разграничи това споразумение от Будапещенския меморандум, Минските споразумения и други споразумения, каза Зеленски, добавяйки, че се обсъждат срокът на гаранциите за сигурност на САЩ и възможността за удължаване в същия формат, в който са приети.

Зеленски изброи и други гаранции за сигурност, желани от Украйна:

800-хилядна украинска армия, чието финансиране изисква допълнителна подкрепа от съюзниците, както и „пакет за възпиране“, тоест въоръжаване на украинските въоръжени сили;

Членството в ЕС означава предимно гаранции за икономическа сигурност, но също и отбранителни програми;

„Коалиция на желаещите“ от 30 държави, някои от които ще предоставят своите контингенти, за да гарантират сигурността „в небето, на земята и в морето“.

Украинският президент отбелязва, че детайлите по това трябва да бъдат обсъдени – предпазен механизъм, предоставяне на сили за противовъздушна отбрана, авиация и разузнаване. Други страни-членки, „неутрални съгласно своите вътрешни суверенни конституции“, ще осигурят сигурност по отношение на „енергия, финанси, помощ и убежища“.