Вътрешният министър Дечев: Бях информиран, че прокуратурата е разпоредила предварителна проверка срещу мен

Вътрешният министър Дечев: Бях информиран, че прокуратурата е разпоредила предварителна проверка срещу мен

24 Февруари, 2026 09:48 3 240 87

  • емил дечев-
  • прокуратура-
  • предварителна проверка

"Вместо да търси обективната истина по случая "Петрохан - Околчица", за нападението срещу кмета на Бистрица, за всички неразкрити и неразследвани престъпления в държавата, прокуратурата тръгва в паническа атака срещу мен, като вътрешен министър", коментира още Дечев

Вътрешният министър Дечев: Бях информиран, че прокуратурата е разпоредила предварителна проверка срещу мен - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Наблюдаваме паническите ходове на една система, която усеща края си.

Това заяви пред БНР служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев.

"Вчера вечерта бях информиран от ръководството на ГДБОП, че прокуратурата е разпоредила предварителна проверка срещу мен.

След като господин Сарафов след края на юли спря да бъде изпълняващ функцията главен прокурор, той влезе в ролята на на изпълняващ функциите кинокритик, любител на филма "Туйн Пийкс". Започна да ни въвежда в една предварително зададена версия за това какво се е случило в Петрохан, което спомогна за филмирането на много хора. Мен този сценарий за филм на ужасите няма да ме изплаши. Връщане назад няма.

В прокуратурата се появи сценарий от баш сценаристите, от бившето шоу на Слави Трифонов, под формата на сигнал. Вместо да търси обективната истина по случая "Петрохан - Околчица", за нападението срещу кмета на Бистрица, за всички неразкрити и неразследвани престъпления в държавата, прокуратурата тръгва в паническа атака срещу мен, като вътрешен министър".

Готов съм да окажа пълно съдействие на колегите от ГДБОП, увери той в предаването "Преди всички".

Вчера стана ясно, че правителството предлага на президента Йотова да освободи главния секретар на МВР Мирослав Рашков. Вътрешният министър Емил Дечев пък призова журналистите да помогнат за издирването на неговия заместник Явор Серафимов. Междувременно се срещна с полицаи, които работят по делата "Петрохан" и "Околчица" и опроверга информацията, че е оказвал натиск върху тях във връзка с разследването.

"Зам.-главният секретар на МВР изчезна вчера. Той не ме информира официално, нито някой друг служител в министерството ми предаде информацията, че е в болница".

Натиск не е оказван на никого, подчерта министърът по повод срещата си с разследващ полицай.

"Вярно е, че съм се виждал с колега, който работи по "Петрохан". Единствената причина е максимално бързо да се запозная с този случай. Изпили сме едно кафе, след което сме се разделили.

Има хора, които искат да направят от този случай нещо грандиозно. Аз, като ръководител, имам право да се запознавам с всичко, което се случва в МВР, по всяко време. При нас почивни дни няма. Моята задача е максимално бързо да навляза, за да мога да окажа пълно съдействие на колегите".

Имам съмнение, че навсякъде може да изтече информация, когато искам да разбера нещо важно, отбеляза Дечев.

"Това издава един предварителен сценарий, че аз задължително трябва да бъда показан като човек, който не иска да се разкрие истината по случая "Петрохан" и който оказва натиск на разследващите.

В петък вечерта, когато се видях със зам.-главния секретар господин Явор Серафимов, за да му обясня, че ще трябва да се разделим, аз му казах няколко причини и всичко се отнасяше до това защо трябва да се разделим. Не е имало по никакъв начин изказано недоверие към разследващия екип, не съм казал, че той трябва да се уволни или че те трябва да се преместят в друг сектор или отдел. Не съм казал, че трябва да спрат да разследват този случай и да бъдат назначени други разследващи полицаи. Но веднага след тази среща изтече информация, че аз съм искал да ги уволнявам".

Емил Дечев обясни, че е провел разговор и с главния секретар.

"Почти изцяло разговорът беше за мотивите, които са в предложението ми да се издаде указ за освобождаването му. Това, което му казах, беше свързано с лошо отработения начин, по който полицията работеше при охраната на митинга на 26 ноември, когато тя не успя да изолира успешно провокаторите. Това застраши живота и здравето както на мирно протестиращите граждани, така и на самите полицаи, доведе до палежи".


България
Оценка 4.2 от 57 гласа.
  • 1 Последния Софиянец

    19 55 Отговор
    Този е бил дете със специални потребности.

    09:49 24.02.2026

  • 2 Оооо ,

    19 1 Отговор
    типично ! Пак закъсняли !

    09:50 24.02.2026

  • 3 честен ционист

    43 1 Отговор
    Най-добрите филми в България изкарва МВР Пикчърс.

    Коментиран от #39

    09:51 24.02.2026

  • 4 Пич

    27 52 Отговор
    Този албинос от кво го е страх, ако е чист ?! Аа.......забравих, НПО подлога няма как да е чиста!!!

    Коментиран от #9

    09:51 24.02.2026

  • 5 дезинформция

    19 23 Отговор
    ако гласувате за боко и шиши,ще станете швейцария на балканите!

    Коментиран от #12

    09:52 24.02.2026

  • 6 Данко Харсъзина

    13 41 Отговор
    Прокурорите ще го натикат в кауша. Нема лабаво.

    09:52 24.02.2026

  • 7 Ура,,Ура

    73 20 Отговор
    Тоя вътрешен министър очевидно има качествата на човек с решимост и силна ръка. А не като оня мишок Митов.

    Коментиран от #15, #27, #80

    09:55 24.02.2026

  • 8 Само така!

    33 8 Отговор
    Прокуратурата да разследва всички НПО та, които са във властта ! Истината трябва да се знае! Без Истината няма промяна, а само лъжа и измама! Проверка на всички.

    Коментиран от #38

    09:56 24.02.2026

  • 9 Последния Софиянец

    41 6 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Прокуратурата иска ГДБОП да разследва началника си.Идиотщина.

    Коментиран от #43

    09:57 24.02.2026

  • 10 гражданин

    52 4 Отговор
    Няма съдия и прокурор на високо ниво да не е с два хотела или с къщи за гости , защото те вместо да се борят срещу бандитите , те ги пазят и получават от тях по купища пари !!

    09:57 24.02.2026

  • 11 Прав е министър Дечев!

    24 18 Отговор
    Руските шпиони в България са бита карта. Ние сме европейци и завинаги ща останем такива! Да живее Европейска България!

    Коментиран от #18, #24, #70

    09:59 24.02.2026

  • 12 Подменителите

    18 19 Отговор

    До коментар #5 от "дезинформция":

    Интересно ми е, ако гласуваме за покемоните от промяната, в какво ще се превърнем?
    Ако знаеш, сподели.

    Коментиран от #29

    10:00 24.02.2026

  • 13 Хмм

    12 24 Отговор
    да каже Дечев и той ли е националист македонист като брат си, който иска регистриране на македонско "малцинство" в България

    10:00 24.02.2026

  • 14 Промяна

    11 19 Отговор
    ОСТАВКАААА НА НАЗНАЧИНИТЕ ПОГРОМАДЖИИ С ЧЕРВЕНИТЕ МЕТЕЖИ КОЙ Е Г.ЛАСУВАЛ ЗА ВАС МЕТЕЖНИЦИИИИИ ЕГАТИ ДЪРЖАВАТА ЕВРО ПЕЙСКА НЯМА ПРЕЗИДЕНТ НЯМА РЕДОВНО ПРАВИТЕЛСТВО И ЕДНИ ПОТРОМАДЖИИ ВИЛНЕЯТ ТУК КАТО ОБЕЗУМЕЛИ

    10:03 24.02.2026

  • 15 Промяна

    10 26 Отговор

    До коментар #7 от "Ура,,Ура":

    ТОЗИ Е ПОТРОМАДЖИЯ НИКОЙ НЕ ГО Е ИЗБИРАЛ ЙОТОВА ТОВА Е ЕЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА ОСТОВКААААА НА ЧЕРВЕНИТЕ МЕТЕЖНИЦИИИИИИ

    Коментиран от #33

    10:05 24.02.2026

  • 16 Механик

    6 18 Отговор
    Ах ква мазна креатура си тиииии

    10:05 24.02.2026

  • 17 ккк

    31 7 Отговор
    тошките знаят вече , че са изпаднали безбъзвратно и сега само изпълняват поръчки за съответната сума

    Коментиран от #19, #21

    10:07 24.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Промяна

    10 19 Отговор

    До коментар #17 от "ккк":

    ТОЗИ Е НАЗНАЧИН НИКОГА НИКОЙ НЕ Е ГЛАСУВАЛ ЗА ТОЗИ ПОГРОМАДЖИЯ ИЗХВЪР
    Я ЕДНИ НАЗНАЧАВА НА ХРАНИЛКА СВОИ ПОСЛУШКОВЦИ ВЪН

    Коментиран от #25

    10:07 24.02.2026

  • 20 дедо Герчо

    21 5 Отговор
    АЗ БИХ АРЕСТУВАЛ ДВАМА,ТРИМА ПРОКУРОРИ И СЪДИИ,ЕЙ ТАКА ЗА СПОРТ...ХЪХЪХЪ...

    Коментиран от #23

    10:08 24.02.2026

  • 21 Промяна

    12 16 Отговор

    До коментар #17 от "ккк":

    ПЕТРОХАНЦИТЕ ИЗВРАТЕНЯЦИ ОБЕЗУМЕЛИ СА БЕЗ ИЗБОРИ ВИЛНЕЯТ ИЗ ДЪРЖАВАТА НИ КАКВО Е ТОВА БЕЗЗАКОНИЕ ОТ ТЕЗИ МЕТЕЖНИЦИИИИИ

    10:08 24.02.2026

  • 22 Факти

    28 5 Отговор
    Изчетох целия доклад на МВР от 19 страници, свързан с НАКЗТ и членовете й, сигналите и проверките. Накратко - МВР и Прокуратурата са категорични, че НАКЗТ са чисти и на Петрохан не се е случвало нищо нередно. Прокуратурата е прекратила разследванията, защото няма доказателства за нарушаване на закона. МВР е работило активно с НАКЗТ и е търсило и получавало неведнъж помощта им. Въпрос - защо след трагедията МВР и Прокуратурата обърнаха палачинката и се отрекоха от собствената си оценка, внушавайки, че Калушев и Ко. са престъпници и пед...? Защо ДАНС отказват да дадат информация дори на закрито заседание на НС, след като стана ясно, че Калушев и Ивей са били техни сътрудници?

    Коментиран от #72

    10:09 24.02.2026

  • 23 Промяна

    10 16 Отговор

    До коментар #20 от "дедо Герчо":

    ЧЕ ТУК НЕ Е МОСКВА И ТОЗИ НИКАКВИ ИЗБОРИ НЕ Е СПЕЧЕЛИЛ ДА ИЗВИКА И ПУТИН А ДА МУ ПОМОГНЕ ЗА ДИКТАТУРАТА ВЪН МЕТЕЖНИЦИ НАЗНАЧЕНИ С МЕТЕЖИ

    Коментиран от #31, #35

    10:10 24.02.2026

  • 24 СВД

    8 10 Отговор

    До коментар #11 от "Прав е министър Дечев!":

    Руските шпиони са бита карта, казваш, но не те, американсите хора с разстреляни на Околчица! Случая не е сложен и ако не бе политическото му използване срещу определена политическа структура, щяха да кажат, че се работи по случая, има следтвена тайна и край! А те, за да навредят на ПП, взеха да пускат противоречащи си записи и стана една...! Както при кмета Коцев, ще се обърне срещу авторите на постановката и изкара хората та протест, както през декември! Лъжат!

    10:10 24.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Баба Яга

    9 5 Отговор
    Това име на дърво не беше ли споменавано едно време от излагащия мафията Георги Стоев, който го гръмнаха мафиотски, при всички случаи под ръководството на някой от МВР, слуга на тулупа от Банкя. Само ДОТИ можеше да даде незабавно информация за планираната среща след 30 минути и момчето беше катурнато от килър в постоянна готовност, застигнал го през алеите. Хайде Дачев, възобновете разследването, кой утрепа Г. Стоев, на кого пречеше, какво щеше да разкрие на планираната среща при хотел Плиска с един агент на ДС, писателче от миналото?! Убийството няма давност.

    10:18 24.02.2026

  • 27 Гечко

    7 8 Отговор

    До коментар #7 от "Ура,,Ура":

    Рашков се клонира в Дечев… пудрла му е по-мил от народа на комуниста!

    10:19 24.02.2026

  • 28 Откъде е сигналът

    23 8 Отговор
    Както винаги от ИТН, пощенската кутия на мафията.

    Коментиран от #34, #48

    10:21 24.02.2026

  • 29 дезинформция

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "Подменителите":

    оправете си ценностната система,и тогава задавайте въпроси!

    10:21 24.02.2026

  • 30 писаха за ресторант ниагара

    4 0 Отговор
    и повлияване на петрохан . то доказателства си има . промяната е оневиняването за 2 убийства на клаушев и топенето на 15 г умрял последен . били са следени и подслухвани . но февруари не били . малко напомня божанов . с какво може да е повлияно . всичко е разкрито . нищо не се разкрива друго . първо мислели мексиканеца за извършител . после каушев. сега 15 г . за месец много противоречия и обрати . няма и професионални килъри . били 2 агенти и милионери . защо се самоубиват . по 6 милиона наследства . 5 милиона дългове . 8 милиона за 4 години . шофирал с фенобарбитал . забранено .

    10:21 24.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Перо

    7 5 Отговор
    Тоя министър е от македонистко семейство и брат му е отявлен и платен от РСМ македонист за измисляне на северномакедонско малцинство в БГ! Прокуратурата е права да прави проверка, но това трябваше да стане преди указа на Йотова от ПП! За такива хора няма място в държавната администрация, камо ли за министър на МВР!!!

    10:22 24.02.2026

  • 33 Полека да не пресипнеш

    7 3 Отговор

    До коментар #15 от "Промяна":

    Аз служебно правителство, за което някой е гласувал не съм чувал. Контролира ги парламента (който е избран) и президента (също избран). За мен основната им цел да смачкат купуването на гласове, което минава през уволняване на 2/3 от ръководството на МВР.
    Гласувай, ако избраната ти партия спечели, да си прави каквото е решила…

    Коментиран от #37, #40

    10:24 24.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Ицето

    1 2 Отговор

    До коментар #23 от "Промяна":

    КАЗАХ АРЕСТУВАТ,НЕ ЗАСТРЕЛЯТ.КАТО В КИЕВ НАПРИМЕР...ХЪХЪХЪ...

    Коментиран от #42

    10:24 24.02.2026

  • 36 Забележка

    7 2 Отговор
    На кафе не се получава достатъчно информация за такъв сложен случай. Изисква се официално цялата.

    10:26 24.02.2026

  • 37 Промяна

    8 4 Отговор

    До коментар #33 от "Полека да не пресипнеш":

    ЗНАЧИ СПОКОЙНО ГЮРОВИТЕ ДА ВИЛНЕЯТ БЕЗНАКАЗАНО ТУК НАЛИ И ТАКА 5 ГОДИНИ С МЕТЕЖИИИИ ОВЛАДЯХА ДЪРЖАВАТА НИ НАЛИ ОТКЪДЕ НАКЪДЕ НЯКАКВИ ЗА ИЗБОРИТЕУЖА ЩЕ ВИЛНЕЯТ КАТО БАШИБУЗУЦИ ТУК ФАЛШИФИКАЦИЯ НА ИЗБОРИТЕ Е ПОДМЯНА Е БЕЗЗАКОНИЕ Е ТУК НА ЕДНИ ПОГРОМАДЖИИИИ А ТИ СЕ СКАТАВАЙ

    10:27 24.02.2026

  • 38 праведен

    14 0 Отговор

    До коментар #8 от "Само така!":

    Мислиш ли че НПОтата ще се дадат без бой,без кръв?Навремето НПО тата свалиха Жан Виденов.Трябва закон за чуждестраните агенти какъвто имат САЩ,Франция,Русия и половината ДЕМОКРАТИЧЕН свят,

    Коментиран от #77

    10:27 24.02.2026

  • 39 Пешо

    0 4 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    И прикриватура пикчърс туйнпикс.

    10:28 24.02.2026

  • 40 Промяна

    7 2 Отговор

    До коментар #33 от "Полека да не пресипнеш":

    ЗНАЧИ ЕДНИ МЕТЕЖНИЦИ ДА СИ ПРАВЯТ КАКВОТО СИ ИСКАТ ИЗХВЪРЛЯТ ЕДНИ НАЗНАЧАВАТ СВОИ НА ХРАНИЛКАТА А ВИЕМЪЛЧИТЕ ОНЕЗИ ДЕТО ПАЛЕХА ПОВЕДЕНИ ОТ КИРО ДОКАРАХА ТЕЗИ ШАРЛАТАНИ БЕЗ ИЗБОРИ А ВИЕ ГЛЕДАТЕ ОТСТРАНИ 69

    Коментиран от #57

    10:30 24.02.2026

  • 41 Промяна

    6 2 Отговор
    ЧЕ ТО БЪЛГАРИЯ НЯМА ПРЕЗИДЕНТ ЙОТОВА ИЗПЪЛНЯВА КАКВОТО Е КАЗАЛ РАДЕВ А РАДЕВ И ШАРЛАТАНИТЕ ДЕЙСТВАТ ОТВЪН ХАХАХАХАХАБЕЗ ИЗБОРИ УПРАВЛЯВАТ И НИКОЙ И НИЩО НЕ МОЖЕ ДА И СЕ ПРОТИВОПОСТАВИ И ТАКА 5 ГОДИНИ

    10:32 24.02.2026

  • 42 Промяна

    6 1 Отговор

    До коментар #35 от "Ицето":

    И откъде накъде едни назначени да арестуват да тероризират да насилват да заплашват да изхвърлят други българи как така ТУК Е ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА СЕ НАДЯВАМ ВСЕОЩЕ

    10:34 24.02.2026

  • 43 Зъл пес

    9 2 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    И кое е идиотщина?Днес миниснър,утре при Ставри.Винаги искат имунитети?Тия се мислят за най-най.Все пискат че са невинни,а те затънали до шията,зваете в какво.Светците от пепето са за зандана,и със забрана да се кандидатират за държавни постове.Пепефили които викат на другите че са такива.

    10:34 24.02.2026

  • 44 Нещо Пра--се-тата от гроб и дпс

    7 5 Отговор
    И извратените им шутове - разказвачи на мръсни вицове и скечове за Баба Вуна и Деса поетеса рЕзко спреха с гнусните си повърни за "секти", "педофилия", "сексуални актове с деца", "Лами" след оповестяване на ужасите по телата на екзекутираните в кемпера на Околчица трима души , подутото от бой тяло на 15 годишния преди да бъде разстрелян, разстреляния в лявото слепоочие Ивайло Калушев, който е бил десняк и на който намерили следи от барут по дясната ръка, пък куршумът от ляво в слепоочието, рикушета в челото на 22 годишния младеж, липсата на така лелеяните от всички гнусни чалгари , мутро- фашистки гробари и неграмотни дпс- свини "семенни течности" в телата на трите жертви ....След като излезна и информацията, че мутрите не са разрешили на следователи и анатоми, които правят аутопсиите да погледнат вътре във вана , а са извличали телата навън за аутопсиите ...кво стана бе, мутри мръсни!?И ако някои и тоя път заяви, че ще се коалира в следващия парламент с тези болни и опасни садисти като тоя от Банкя, за да "имало стабилност" в държавата , бял ден да не види и да носи греха за убитите неизвестно защо показно и брутално 8 души от тия мутри , узурпирали с измами и фалшификации на изборите властта и институциите...Вътрешния министър да не им се обяснява на тия убийци, а да подготви спешно и бързо с партньорски външни служби свои екипи в службите и да се приключва с тия убийци, заради които цялата държава и народ измира и агонизира адски......

    Коментиран от #50, #53

    10:35 24.02.2026

  • 45 дебеец си

    8 5 Отговор
    Съмнителни изказвания и от този. Там има педофилия, което е за първи път в историята на България, а този замита, като клони вниманието другаде и покрива диверсниците и девианти от пп-дб.

    Коментиран от #49

    10:35 24.02.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Митко

    6 4 Отговор
    Всички сме информирани , Тошко и Слави не са крили сигнала до прокуратурата !Не разбрах сега този оплаква ли се ?

    10:35 24.02.2026

  • 48 Промяна

    5 1 Отговор

    До коментар #28 от "Откъде е сигналът":

    28 ЧЕ ТЯ ЧЕРВЕНАТА ИСТИНСКАТА МАФИЯ СЕГА УПРАВЛЯВА БЕЗ ИЗБОРИ БЕЗ НИЩО ИНЯМА НИКАКВИ ЗАКОНИ ЗА ЧЕРВЕНАТА МА ФИЯЯЯЯЯ НИКАКВИ

    10:37 24.02.2026

  • 49 Педофилията е в мозъците ви

    3 6 Отговор

    До коментар #45 от "дебеец си":

    И вие я практикувате по банкянски резиденции, сараи, хотели мутри мръсни гробарски и развтатни

    Коментиран от #55

    10:38 24.02.2026

  • 50 Промяна

    6 5 Отговор

    До коментар #44 от "Нещо Пра--се-тата от гроб и дпс":

    44 АМА ТИ .ИЧНО ЛИ ВИДЯ ВСИЧКО ТОВА ЛЪЖЦИ ПЕТРОХАНСКИ ЗА ВЛАСТ АЛЧНИ МРЪСОТИЯТА ПЕДОФИЛИЯ Е ЯСНА 44 РАЗПРОСТРАНИТЕЛ НА ПЛАТЕНИ ПЕТРОХАНСКИ МРЪСОТИИ

    Коментиран от #56

    10:39 24.02.2026

  • 51 Ми Радев, ППДБ и другите

    2 9 Отговор
    Що не подадат сигнал за Мутрата от Банкя, за Чалгарите и за Пеевски , за КТБ, за Барселона гейт, за открадването на държавните железници от чалгарския министър

    10:39 24.02.2026

  • 52 циркаджии

    9 5 Отговор
    Няма лошо Сарафов да ви подпука всичките преди да си тръгне.

    10:39 24.02.2026

  • 53 Промяна

    8 2 Отговор

    До коментар #44 от "Нещо Пра--се-тата от гроб и дпс":

    АААА ЧЕРВЕНИТЕ ПРАСЕТА С МЕТЕЖИТЕ ПРЕВЗЕХА ВЛАСТТА ПО ГОЛЕМИ ПРАСЕТА ОТ ВАС НЯМА УГОЕНИ ТРЪСТИ АЛЧНИ ИЗВРАТЕНИ

    10:41 24.02.2026

  • 54 ГЕРБ

    9 3 Отговор
    И какво лошо има в това като се има предвид че всички сте шарлатани

    10:41 24.02.2026

  • 55 Промяна

    7 5 Отговор

    До коментар #49 от "Педофилията е в мозъците ви":

    ПЕ ДО ФИ ЛИЯ А МОМЧЕТАТА ТАМ КАКВИ СА И ТОВА СЕ Е ВЪРШЕЛО ОТ ГОДИНИ НИКОЙ НЕ СЕ Е КРИЛ ЖАЛКИ ИЗВРАТЕНЯЦИ

    10:42 24.02.2026

  • 56 Видях публикуваната аутопсия

    5 8 Отговор

    До коментар #50 от "Промяна":

    ..а от вас гробараски izrodi, хвърлящи клевети, лъжи , помия и фалшиви обвинения видях само смърт и тормоз над милиони българи последните 20 години...не може да се диша вече от ваша мръсна ракова корупция, която убива с куршуми вече и 15 годишни деца, а после залива труповете им с извратените си сексуални фантазии на болни из--ве-рги с п-омия и лъ-жи

    10:43 24.02.2026

  • 57 Алооуу

    2 4 Отговор

    До коментар #40 от "Промяна":

    Ти с последния дъжд ли падаш бе? Не знаеш ли, какво се случва от 2009г. досега в тая държава?

    Коментиран от #65

    10:43 24.02.2026

  • 58 преди време бяха натупали 2 прогнозери

    2 0 Отговор
    на ветрове и дъждове на Връх в планината . Рейнджърите не открили нощните нападатели и побойници . после след време хванаха някакъв дето бил болен . не си пил лекарството . той се оказа мутрите, бандитите и наркоманите дето нощем бият пенсии на връх ботев и връх мусала . та някой път нещата се виждат ясно .

    10:50 24.02.2026

  • 59 Пловдив

    6 7 Отговор
    Мафиотската прокуратура отново се опитва да саботира излизането на България от олигархични зависимости!

    10:52 24.02.2026

  • 60 Опа

    10 1 Отговор
    И какво, да не си свещена крава да не могат да те проверяват?

    10:52 24.02.2026

  • 61 Цвете

    3 3 Отговор
    СКОРО ЩЕ ИМА НОВИ ИЗБОРИ. ПРЕДЛАГАМ ЗА ВСИЧКИ ДЕПУТАТИ, МИНИСТРИ ДА БЪДАТ ОТВОРЕНИ ДОСИЕТАТА ИМ, ПРЕДИ ДА СТЪПЯТ В ДЛЪЖНОСТ.ТАКА ЩЕ ПОЛУЧИМ ИНФОРМАЦИЯ КОЙ КАКВО Е ПРАВИЛ В МИНАЛОТО. ДА СА ЧИСТИ И НЕОПЕТНЕНИ.🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    10:53 24.02.2026

  • 62 Цвете

    3 3 Отговор
    СКОРО ЩЕ ИМА НОВИ ИЗБОРИ. ПРЕДЛАГАМ ЗА ВСИЧКИ ДЕПУТАТИ, МИНИСТРИ ДА БЪДАТ ОТВОРЕНИ ДОСИЕТАТА ИМ, ПРЕДИ ДА СТЪПЯТ В ДЛЪЖНОСТ.ТАКА ЩЕ ПОЛУЧИМ ИНФОРМАЦИЯ КОЙ КАКВО Е ПРАВИЛ В МИНАЛОТО. ДА СА ЧИСТИ И НЕОПЕТНЕНИ.🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    10:55 24.02.2026

  • 63 Бивш старшина

    5 1 Отговор
    Намери ли си замсекретаря,или да продължавам издирването?

    10:57 24.02.2026

  • 64 Цвете

    3 3 Отговор
    СКОРО ЩЕ ИМА НОВИ ИЗБОРИ. ПРЕДЛАГАМ ЗА ВСИЧКИ ДЕПУТАТИ, МИНИСТРИ ДА БЪДАТ ОТВОРЕНИ ДОСИЕТАТА ИМ, ПРЕДИ ДА СТЪПЯТ В ДЛЪЖНОСТ.ТАКА ЩЕ ПОЛУЧИМ ИНФОРМАЦИЯ КОЙ КАКВО Е ПРАВИЛ В МИНАЛОТО. ДА СА ЧИСТИ И НЕОПЕТНЕНИ.🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    10:57 24.02.2026

  • 65 Знаем

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Алооуу":

    от 2016 !

    10:58 24.02.2026

  • 66 Шеф Глич

    6 1 Отговор
    Не си намирам замсекретаря!Моля,помогнете!

    11:00 24.02.2026

  • 67 Доктор

    5 1 Отговор
    Помияр.

    11:01 24.02.2026

  • 68 Ел Мунчо

    8 1 Отговор
    Цицелко 2....

    11:02 24.02.2026

  • 69 клаушев бил каратист

    4 1 Отговор
    те каратистите са малко нинджи и будисти . 18г взема решение за смяна на бизнеса . зарязва каратето . хваща гората . както знаем който държи планините той подарява на туристите отдих и спокойствие . може и ангелов да познава . 3 буквените бяха известни . уж мафиози , уж силоваци . каратеките са свързани с състезания и лагери . будиския край през фонтанелката прави известна мексиканската секта . а в мексико картелите са навсякъде . там мексиканските големци също като нямат добро бъдеще се застрелват . затова са специални пистолетите . голям калибър, надписи . като си горски бос всичко става твое .

    11:06 24.02.2026

  • 70 Феликс Дж

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Прав е министър Дечев!":

    Забравихте Сан-Стефанска България.

    11:07 24.02.2026

  • 71 Майора

    9 3 Отговор
    Ало Дечев , стига с вашите лъжи! Вие дойдохте не като кабинет за избори , а като кабинет за политически реваншизъм , искан от Партията на кеша и пудела с пачките и НПО на Сорос , едно от които е ССБ , в което членувате вие! Вие не гледате професионалните умения , а към коя партия принадлежи!Жалко е че в една суверенна държава управляват НПО! Още по жалко е че изпълнявате поръката на Кокорчо за избори със свое МВР , свои началник служби , свои областни управители! Нищо няма да ви спаси от гнева на обикновените хора!

    11:11 24.02.2026

  • 72 Феликс Дж

    1 3 Отговор

    До коментар #22 от "Факти":

    Защото нещата са СТРАШНИ. Ако до сега има само медийни изявление, че мафията е държавата, то тук има ДОКАЗАТЕЛСТВА. И не някакви кой знае какви престъпления са доказани, а е доказано структурирането мафия = на днешната държава.

    11:13 24.02.2026

  • 73 стоян георгиев

    8 1 Отговор
    Пълно политизиране на МВР .Това си е политическа реч отвсякъде.

    11:13 24.02.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Лама от ПП

    7 3 Отговор
    Този иска да замете следите на ламите

    11:15 24.02.2026

  • 76 Умен по цялата глава

    6 2 Отговор
    А има ли право да бъде информиран че прокуратурата извършва проверка срещу него?

    11:18 24.02.2026

  • 77 Феликс Дж

    4 0 Отговор

    До коментар #38 от "праведен":

    Хайде стига. Виденов го свали шорош (вече имаше опит с валутни спекулации с лирата/паунд). Съдействаха му гоцев и гоце. гоцев с мутрите, гоце и НЕ-добре с бездействията си = на предателство на родина и ИДЕЯ. Коя ли им е на тия основната идея.

    11:20 24.02.2026

  • 78 Тошко

    3 1 Отговор
    ако извади нещо,ще гласувам за ИТН !

    11:20 24.02.2026

  • 79 Пешо

    1 4 Отговор
    ИТН продължават да копаят дъното,копайте остават още малко до 0%.

    11:26 24.02.2026

  • 80 Кво решимост бе

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ура,,Ура":

    Кукла на конци… решимост да замете простотиите на пп….радвайте се! Ама утре това може да се случи и на вашите деца….но ще е късно либе за китка

    11:39 24.02.2026

  • 81 Пълни глупости

    2 0 Отговор
    На основание чл 15 от ЗМВР никой началник няма право да се меси в работата на разследващ орган пък бил той и министър а на осование чл 97 от НПК има слесатвена тайна и без разрешение на наблюдаващия прокурор също не може да се запознава с делото пък било то и в ресторант още повече. Това не е и работа на министъра, който не е разследващ орган, полицейски или друг с полицейски правомощия. Не е професионален ръководител. До тук поредица тъпи действия.

    12:05 24.02.2026

  • 82 Достоен

    2 2 Отговор
    професионалист. Дечев, всички свободни българи, които са срещу мафията те подкрепят. Чисти смело и справедливо всички слуги-мижитурки на мародерите ББ и ДП.

    12:07 24.02.2026

  • 83 ха ха

    1 0 Отговор
    селските интриги в умрялата държава , нема спирка идиотията

    12:26 24.02.2026

  • 84 Маймуните

    1 0 Отговор
    пжлучават инфо от тяхната"плачеща върба", която им снася фейк след фейк

    12:39 24.02.2026

  • 85 Удрииии

    0 1 Отговор
    Щом пищят мишоците, значи ще свърши работа. Боко в затвора, шиши аут. Клоуните във от парламента

    13:26 24.02.2026

  • 86 Дечев да подава оставка

    1 0 Отговор
    И защо не, братът на Дечев е македонист, членува в организацията на "македонците в България", която е незаконна и застрашава националната сигурност. Тя е в интерес на македонистите от РСМ, Сърбия и Русия. Кой знае, още какво има в биографията си...

    13:27 24.02.2026

  • 87 Предател, да си ходи.

    1 0 Отговор
    И защо да не го разследват, богопомазан ли, е?

    13:29 24.02.2026

