Буря парализира въздушния транспорт в САЩ

24 Февруари, 2026 09:34 807 4

Американски авиолинии ще се опитат да организират още полети въпреки лошите климатични условия

Буря парализира въздушния транспорт в САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Силна буря в североизточната част на САЩ парализира въздушния транспорт и пътуванията, при което 8000 полета бяха отменени, а други забавени, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Бурята предизвика също снеговалежи в североизточната част на САЩ, при което бяха затворени пътища и бяха отменени учебни занятия.

Днес се очаква да бъдат отменени около 7% от всички полети за разлика от вчера, когато бяха отменени 19%.

Американски авиолинии ще се опитат да организират още полети въпреки лошите климатични условия, отбелязва Ройтерс.

Авиационната компания "Саутуест Еърлайнс" заяви, че от утре ще увеличи полетите си, ако "метеорологичните условия позволят това да стане по безопасен начин". Компанията, базирана в Далас, Тексас трябваше да отмени 7% от полетите си вчера, което е по-малък процент в сравнение с този на нейни съперници.

Авиолинията "Джет Блу" е била най-засегната, като вчера тя е трябвало да отмени 80% от полетите си, сочат данни от сайта за проследяване на въздушния трафик "Флайт Ауеър". "Джет Блу" посочи, че досега е трябвало да отмени общо 1600 полета.

Железопътната компания "Амтрак" също отмени пътуванията на десетки влакове на линията между Бостън и Ню Йорк и по други маршрути в североизточната част на страната.

Властите на няколко щата наредиха на шофьорите да се въздържат от пътувания, които не са крайно належащи за по-продължителен период от време поради обилните снеговалежи.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    4 2 Отговор
    "...И тогава взе чашата и каза - Вземи тази чаша и я излей в морето, и нека морето се надигне и унищожи една десета от човеците..."!

    09:38 24.02.2026

  • 2 Гориил

    6 1 Отговор
    Милиони тонове наситен с влага сняг обещават на Америка отлична реколта.Русия чупи рекорди за гигантски количества сняг, с перспективи за великолепна реколта от зърно.Никога в историята толкова огромни количества вода не са нахлували в покритите със сняг полета на САЩ и Русия.

    09:40 24.02.2026

  • 3 Механик

    4 0 Отговор
    Дребна работа. Още може! Удрий!

    09:45 24.02.2026

  • 4 кравария

    1 0 Отговор
    изтича в канала!

    10:26 24.02.2026