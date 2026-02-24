Петър Петров пита служебния премиер как ще се спре водната криза

Народният представител Петър Петров от “Възраждане” отправи официално запитване до служебния министър-председател Андрей Гюров, свързано с политиката на служебното правителство за справяне с безводието и с критичното състояние на водопреносната мрежа в страната.

Въпросът е мотивиран от задълбочаващата се водна криза, която през последните години засяга все по-голям брой населени места. През летните месеци на 2025 г. близо 300 000 граждани в различни региони на страната са били поставени на воден режим за продължителни периоди, без да получат компенсации или устойчиви решения. Проблемът вече не се ограничава само до битовото потребление, а засяга земеделието, икономиката и качеството на живот.

Сред основните мотиви за запитването са изключително високите загуби на вода по водопреносната мрежа, достигащи в редица области между 70 и 80 процента. Това представлява системно разхищение на обществен ресурс, за което отговорност носят основно държавните ВиК-дружества. Допълнителен акцент е липсата на реален ефект от инвестициите във водната инфраструктура, въпреки вложените през последните години значителни публични средства. Народният представител поставя и въпроса за противоречивата държавна политика, при която цената на водата за гражданите продължава да нараства, докато качеството на услугата и сигурността на водоподаването се влошават. Поскъпването на водата от началото на 2026 г., одобрено от КЕВР, допълнително натоварва домакинствата, без да е налице видимо подобрение в управлението на сектора.

В запитването се обръща внимание и на липсата на координирана национална стратегия за управление на водните ресурси - между питейното водоснабдяване, земеделското напояване, промишленото потребление и енергетиката. Отбелязва се неефективното функциониране на създадения Национален борд за водите, който на практика не е изпълнил заявените си функции и не е предложил работещи решения.

„За да популяризира някаква имитация на дейност за справяне с безводието, редовното правителство през месец септември 2025 г. създаде т.нар.“Национален борд за водите“, състоящ се от вицепремиер и седем министри. Формирането му бе гръмко прокламирано по медиите, със заявката да реши проблемите с липсата на подаване на питейна вода. Този „Борд“ следваше да заседава поне два пъти на месец и ежемесечно да внася доклад за своята текуща дейност в Народното събрание. Оказа се, че този национален „Борд за водите“ не е внасял месечни отчети в Парламента нито за декември, нито за януари. Явно и въобще не е заседавал след злополучното едно заседание през ноември месец.“, твърди народният представител в отправеното запитване.

С оглед на възможността служебното правителство да управлява страната и през активните летни месеци на 2026 г., Петър Петров поставя въпроса каква е конкретната политика и стратегия на кабинета за предотвратяване на нова водна криза. Очакванията са за ясен план с конкретни мерки за намаляване на загубите по мрежата, ускоряване на реалните ремонти, контрол върху ВиК-дружествата и устойчиво управление на наличните водни ресурси в интерес на всички български граждани.

От Андрей Гюров се очаква устен отговор на така поставеното запитване, в рамките на следващия парламентарен контрол в пленарна зала.