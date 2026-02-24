Новини
Петър Петров пита служебния премиер как ще се спре водната криза

24 Февруари, 2026

През летните месеци на 2025 г. близо 300 000 граждани в различни региони на страната са били поставени на воден режим за продължителни периоди, без да получат компенсации или устойчиви решения

Народният представител Петър Петров от “Възраждане” отправи официално запитване до служебния министър-председател Андрей Гюров, свързано с политиката на служебното правителство за справяне с безводието и с критичното състояние на водопреносната мрежа в страната.

Въпросът е мотивиран от задълбочаващата се водна криза, която през последните години засяга все по-голям брой населени места. През летните месеци на 2025 г. близо 300 000 граждани в различни региони на страната са били поставени на воден режим за продължителни периоди, без да получат компенсации или устойчиви решения. Проблемът вече не се ограничава само до битовото потребление, а засяга земеделието, икономиката и качеството на живот.

Сред основните мотиви за запитването са изключително високите загуби на вода по водопреносната мрежа, достигащи в редица области между 70 и 80 процента. Това представлява системно разхищение на обществен ресурс, за което отговорност носят основно държавните ВиК-дружества. Допълнителен акцент е липсата на реален ефект от инвестициите във водната инфраструктура, въпреки вложените през последните години значителни публични средства. Народният представител поставя и въпроса за противоречивата държавна политика, при която цената на водата за гражданите продължава да нараства, докато качеството на услугата и сигурността на водоподаването се влошават. Поскъпването на водата от началото на 2026 г., одобрено от КЕВР, допълнително натоварва домакинствата, без да е налице видимо подобрение в управлението на сектора.

В запитването се обръща внимание и на липсата на координирана национална стратегия за управление на водните ресурси - между питейното водоснабдяване, земеделското напояване, промишленото потребление и енергетиката. Отбелязва се неефективното функциониране на създадения Национален борд за водите, който на практика не е изпълнил заявените си функции и не е предложил работещи решения.

„За да популяризира някаква имитация на дейност за справяне с безводието, редовното правителство през месец септември 2025 г. създаде т.нар.“Национален борд за водите“, състоящ се от вицепремиер и седем министри. Формирането му бе гръмко прокламирано по медиите, със заявката да реши проблемите с липсата на подаване на питейна вода. Този „Борд“ следваше да заседава поне два пъти на месец и ежемесечно да внася доклад за своята текуща дейност в Народното събрание. Оказа се, че този национален „Борд за водите“ не е внасял месечни отчети в Парламента нито за декември, нито за януари. Явно и въобще не е заседавал след злополучното едно заседание през ноември месец.“, твърди народният представител в отправеното запитване.

С оглед на възможността служебното правителство да управлява страната и през активните летни месеци на 2026 г., Петър Петров поставя въпроса каква е конкретната политика и стратегия на кабинета за предотвратяване на нова водна криза. Очакванията са за ясен план с конкретни мерки за намаляване на загубите по мрежата, ускоряване на реалните ремонти, контрол върху ВиК-дружествата и устойчиво управление на наличните водни ресурси в интерес на всички български граждани.

От Андрей Гюров се очаква устен отговор на така поставеното запитване, в рамките на следващия парламентарен контрол в пленарна зала.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Предлагаме

    15 7 Отговор
    Въз...раж..дане да си смени името на....ВНН-значи Възраж.дане,ново начало.

    09:46 24.02.2026

  • 2 честен ционист

    4 7 Отговор
    Водната криза няма спиране. Датацентровете на янките изсмукват водата.

    09:48 24.02.2026

  • 3 От оня

    20 3 Отговор
    ден премиер , а тоя се заразпитвал за водни кризи ? Типично израждане !

    09:48 24.02.2026

  • 4 Пълна излагация, искаш да работят ли.

    6 10 Отговор
    Как така трябва да работят! Те не са сложени за работа, а да правят ала бала навсякъде! Имат си снимки, хвърчене по света, назначаване на баджанаци, разни излагации....ти искаш нещо да вършат. Безобразно очакване, обида за неможачите,много нечестни искания. Ще има протести!

    09:50 24.02.2026

  • 5 ООрана държава

    13 5 Отговор
    Много сте гл@мави от израждане, сега това ли ти е най важното сред трупове по хижи и кемпери и неадекватни институции

    09:56 24.02.2026

  • 6 ОнЯ

    12 3 Отговор
    Ще прави молебен за дъжд. Работата на служебното правителство ли е това? Не му ли работата само да организира изборите?

    09:58 24.02.2026

  • 7 Трол

    12 1 Отговор
    Г-н Гюров ще накара министрите си да носят вода с кофи.

    09:58 24.02.2026

  • 8 Хмм

    15 2 Отговор
    защо Възраждане гласуваха за запазване на охраната на пеевски и борисов?

    10:04 24.02.2026

  • 9 Да ме извиняваш Пешкo

    5 2 Отговор
    Безводието е cамо в пространството между двете полукълба 😏

    10:05 24.02.2026

  • 10 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    15 2 Отговор
    Пътърчо, какво направи за толкова години в Парламента за водната криза ?

    10:09 24.02.2026

  • 11 нахалство

    11 1 Отговор
    Ами каквото направиха предходните правителства, Петре! Ще продължат това, което ти започна и всичко ще е наред....Не е ли малко нахално да питаш?!

    10:19 24.02.2026

  • 12 Юнак

    15 1 Отговор
    Петров, последните ТРИ парламента сте патерица на ГРОБ!!!
    Защо Петров не зададе този въпрос на ГОСПОДАРЯ БОКО....

    10:23 24.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ами

    3 1 Отговор
    Защо трябва да спрат кризата? Така си е много добре.

    10:56 24.02.2026

  • 15 ЩЕ СПРЕ ВОДАТА КРИЗА

    3 0 Отговор
    КОЛКО ЗАФЧУ Я СПРЯ. А СЕ ПЕНЯВИШЕ СЪС МЕСЕЦИ ХОДИ НА МЯСТО ЯДОХА ПИХА И СЕ ВЕСЕЛИХА.

    11:11 24.02.2026

  • 16 Повечко дъжд, повечко сняг

    1 2 Отговор
    по-малко ВЕЦ-ове, повечко перки и ще има и ток и вода. ВЕЦ-овете са за сканинавските страни, където има годишна стойност на валежите с около хиляда милиметра на квадратен метър повече, отколкото в България и там нямат нужда нито да пестят вода за пиене, нито за поливане. В новите климатични условия да се строят ВЕЦ-ове в България е освен не ефективно производство поради млакото количество валежи, но и вече е разхищение на ценен и оскъден ресурс.

    11:13 24.02.2026

  • 17 Сандо

    0 9 Отговор
    Всяко споменаван на Възраждане докарва умнокрасавците до нервна криза и изблици на неудържима ярост.Добре заплатена,разбира се,нали власт лесно не се дава,а купени защитници - бол.Дано поне тия форумни агресори не си потрошат клавиатурите,че и те пари струват.

    11:18 24.02.2026

  • 18 тоя изродения бастун какво

    6 0 Отговор
    се е нахили като награден комбайнер? като е толкоз ербап защо не го пита министъра за американската окупация на международното летище?

    11:20 24.02.2026

  • 19 СВО 4 години РЕЗИЛ

    7 0 Отговор
    За два месеца някои дете не могат да направят, но служебния премиер трябва да се справи или поне да даде решение за водната криза, която е с многогодишна история. Както Шиши така и "копейките" непрекъснато мислят за хората.

    11:53 24.02.2026

  • 20 Петров

    2 0 Отговор
    за 2 месеца може ли да спре, каквато и да е криза. Нали шошо спираше нещо, а и копейкините депутати бълваха ругатни по едни омразни на тях депутати, но нищо смислено не правеха

    12:34 24.02.2026

  • 21 Факт

    1 0 Отговор
    Обикновено на една студена има пет сухи и горещи години! Трябва да се поддържа воден баланс!

    12:59 24.02.2026

