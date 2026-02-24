Влиятелната сестра на Ким Чен Ун бе повишена на по-висока длъжност от партията

Ким Йо Чен, влиятелната сестра на севернокорейския лидер Ким Чен Ун, е повишена от управляващата партия по време на партийния конгрес, съобщиха днес държавните медии в Северна Корея, цитирани от Франс прес, предаде БТА.
Централният комитет на Корейската трудова партия назначи Ким Йо Чен – досега заместник-директор на отдел – за директор на отдел, съобщи Корейската централна телеграфна агенция (КЦТА).
Ким Чен Ун бе преизбран единодушно от партията за най-висшия пост на генерален секретар, съобщиха вчера официалните медии. Китайският президент Си Цзинпин изпрати специално послание на Ким, в което го поздрави за преизбирането му начело на партията, посочва Ройтерс.
Севернокорейският лидер е заявил на конгреса, че страната ще се сплоти и ще навлезе в качествено нов етап на своето икономическо развитие през следващата петилетка, съобщава КЦТА.
Хиляди партийни кадри се стекоха в столицата Пхенян за конгреса на управляващата партия - събрание, което определя действията на държавата във всички области, от дипломацията до военното планиране.
Този конгрес предлага рядък поглед върху политическото функциониране на изолираната държава. Той се счита за трибуна, която позволява на Ким да покаже своята хватка върху властта.
Ким Йо Чен отдавна е сред най-близките съратници на брат си и е една от най-влиятелните жени в управляващите кръгове в Северна Корея, отбелязва АФП.
1 Госあ
Коментиран от #17
08:03 24.02.2026
2 Трол
Коментиран от #9
08:06 24.02.2026
3 по заслуги
08:08 24.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Каква ирония
08:10 24.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Т Живков
Коментиран от #25
08:12 24.02.2026
8 Гочо
Коментиран от #10
08:13 24.02.2026
9 Българин 🇧🇬
До коментар #2 от "Трол":Тези роднински връзки важат само в областа на бизнеса на пазарната икономика . Всеки от фамилията получава постче във фирмата . Но в евроатлантическата политика не вървят : Там трябва да си член на някакво "общество" , за да има с какво да те държат демократичните кукловоди , ако те издигнат в йерархията .
08:13 24.02.2026
10 Всъщност
До коментар #8 от "Гочо":Всъщност няма начин . Както не схванали и иронията на "Трол" .
08:15 24.02.2026
11 Сталин
08:17 24.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Швейк
08:22 24.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Кравари внимавайте,
08:30 24.02.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Георги
08:32 24.02.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Северна кория на кое място е по БВП
-;-
Да видими кеверната Корея на кое място е в Класацията по БВП???
Няма да гледаме Класацията по Щастие на населението където май норвежците бяха ПЪРВИ!
Абе, идеологията на Кимирсеновците от маркс-ленинизъма ли е тръгнала или от нещо друго!
Нашите червени кхмери няма ли да подкрепят борбата на корейския народ срещу световния империализъм!!!
Коментиран от #26
09:32 24.02.2026
24 Да , ама е сестра Му
До коментар #22 от "Така, ма,":Така, ма,
21ОТГОВОР
До коментар 19 от "Госあ":
пИмбена китайско-японска гeйшo!
-;-
Може да е всякаква , ама е сестра Му.
09:33 24.02.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 При всички положения
До коментар #23 от "Северна кория на кое място е по БВП":е по напред по производство на средства за производство и на средства за потребление от капиталистическа и пропаднала България.
БВП при капитализма не е истинска мярка за икономическото развитие на държавата. Така както захарният памук на "Луна парк" не е храна за засищане.
Някой отчита ли парите от платени данъци и парите от препродажби, какъв процент са от БВП на капиталистическата държава?
Понеже антикомунистчето на сайта изтри предишния ми коментар, са ще отбележа, че все още никъде по света не е имало комунизъм...
11:11 24.02.2026