Влиятелната сестра на Ким Чен Ун бе повишена на по-висока длъжност от партията

Влиятелната сестра на Ким Чен Ун бе повишена на по-висока длъжност от партията

24 Февруари, 2026 08:00 1 823 26

Севернокорейският лидер е заявил на конгреса, че страната ще навлезе в нов етап на своето икономическо развитие през следващата петилетка

Влиятелната сестра на Ким Чен Ун бе повишена на по-висока длъжност от партията - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ким Йо Чен, влиятелната сестра на севернокорейския лидер Ким Чен Ун, е повишена от управляващата партия по време на партийния конгрес, съобщиха днес държавните медии в Северна Корея, цитирани от Франс прес, предаде БТА.

Централният комитет на Корейската трудова партия назначи Ким Йо Чен – досега заместник-директор на отдел – за директор на отдел, съобщи Корейската централна телеграфна агенция (КЦТА).

Ким Чен Ун бе преизбран единодушно от партията за най-висшия пост на генерален секретар, съобщиха вчера официалните медии. Китайският президент Си Цзинпин изпрати специално послание на Ким, в което го поздрави за преизбирането му начело на партията, посочва Ройтерс.

Севернокорейският лидер е заявил на конгреса, че страната ще се сплоти и ще навлезе в качествено нов етап на своето икономическо развитие през следващата петилетка, съобщава КЦТА.

Хиляди партийни кадри се стекоха в столицата Пхенян за конгреса на управляващата партия - събрание, което определя действията на държавата във всички области, от дипломацията до военното планиране.

Този конгрес предлага рядък поглед върху политическото функциониране на изолираната държава. Той се счита за трибуна, която позволява на Ким да покаже своята хватка върху властта.

Ким Йо Чен отдавна е сред най-близките съратници на брат си и е една от най-влиятелните жени в управляващите кръгове в Северна Корея, отбелязва АФП.


Северна Корея
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Госあ

    16 8 Отговор
    Тая идиотска фамилия имат по-голяма вина за разделянето на Корея и от американците и руснаците ! Плюят японците, но страната им беше цяла по времето на японската окупация.

    Коментиран от #17

    08:03 24.02.2026

  • 2 Трол

    11 7 Отговор
    При комунизма всичко става с връзки, а при капитализма е обратното.

    Коментиран от #9

    08:06 24.02.2026

  • 3 по заслуги

    10 6 Отговор
    Съвсем случайно е роднинската и връзка с преЦедента.

    08:08 24.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Каква ирония

    12 5 Отговор
    Комунистическите диктатори се правят на кралски особи. Наследяването на трона е по бащина линия. Интересно, как ли са адаптирали трудовете на Маркс, Енгелс, Ленин още един билюк генератори на илюзии за народа за да оправдаят наследяването на комунистическия трон.

    08:10 24.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Т Живков

    12 6 Отговор
    Просто феодален комунизъм

    Коментиран от #25

    08:12 24.02.2026

  • 8 Гочо

    10 4 Отговор
    Голяма новина...От месец насам не спя,нямам мира и все се питах дали ще е я направят по-голям шеф.Разгеле,най-сетне се внесе яснота по този жизнено важе за света и България проблем.Надявам се,че схащате иронията.

    Коментиран от #10

    08:13 24.02.2026

  • 9 Българин 🇧🇬

    8 5 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    Тези роднински връзки важат само в областа на бизнеса на пазарната икономика . Всеки от фамилията получава постче във фирмата . Но в евроатлантическата политика не вървят : Там трябва да си член на някакво "общество" , за да има с какво да те държат демократичните кукловоди , ако те издигнат в йерархията .

    08:13 24.02.2026

  • 10 Всъщност

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Гочо":

    Всъщност няма начин . Както не схванали и иронията на "Трол" .

    08:15 24.02.2026

  • 11 Сталин

    9 3 Отговор
    Вижте даже сестрата на великия Ким Чен има по големи топки отколкото всичките наши негодници в парламента

    08:17 24.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Швейк

    5 3 Отговор
    Въз основа на какви ценни качества е повишена другарката ?

    08:22 24.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Кравари внимавайте,

    5 2 Отговор
    че тая женската Йо-Чен е по-луда от брат си Чен-Ун.

    08:30 24.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Георги

    4 1 Отговор
    Точно Тя ръководи Държавата в сянка, това е била заръката на бащата!

    08:32 24.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Северна кория на кое място е по БВП

    0 3 Отговор
    Севернокорейският лидер е заявил на конгреса, че страната ще навлезе в нов етап на своето икономическо развитие през следващата петилетка
    -;-
    Да видими кеверната Корея на кое място е в Класацията по БВП???
    Няма да гледаме Класацията по Щастие на населението където май норвежците бяха ПЪРВИ!

    Абе, идеологията на Кимирсеновците от маркс-ленинизъма ли е тръгнала или от нещо друго!

    Нашите червени кхмери няма ли да подкрепят борбата на корейския народ срещу световния империализъм!!!

    Коментиран от #26

    09:32 24.02.2026

  • 24 Да , ама е сестра Му

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Така, ма,":

    Така, ма,
    21ОТГОВОР
    До коментар 19 от "Госあ":

    пИмбена китайско-японска гeйшo!
    -;-
    Може да е всякаква , ама е сестра Му.

    09:33 24.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 При всички положения

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Северна кория на кое място е по БВП":

    е по напред по производство на средства за производство и на средства за потребление от капиталистическа и пропаднала България.

    БВП при капитализма не е истинска мярка за икономическото развитие на държавата. Така както захарният памук на "Луна парк" не е храна за засищане.

    Някой отчита ли парите от платени данъци и парите от препродажби, какъв процент са от БВП на капиталистическата държава?

    Понеже антикомунистчето на сайта изтри предишния ми коментар, са ще отбележа, че все още никъде по света не е имало комунизъм...

    11:11 24.02.2026

