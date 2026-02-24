Китай наложи контрол върху износа на 20 японски компании

Китай забрани износа на стоки с двойна употреба от 20 японски компании, които според Пекин снабдяват японската армия, обяви днес китайското министерство на търговията, цитирано от Ройтерс и Киодо, предаде БТА.

Мярката е насочена срещу филиали на големи японски промишлени конгломерати, като например "Мицубиши Хеви Индъстрис Шипбилдинг" (Mitsubishi Heavy Industries Shipbuilding) и "Мицубиши Хеви Индъстрис Аеро Енджийнс" (Mitsubishi Heavy Industries Aero Engines), посочва още китайското министерство, без да уточнява кои стоки подлежат на по-строг контрол.

Министерството забрани износа на стоки, които могат да бъдат използвани както за граждански, така и за военни цели и са произвеждани от компании, участващи в "засилването на военната мощ" на Япония, като допълни, че всички текущи транзакции "трябва да бъдат прекратени незабавно".

Ограниченията имат за цел да намалят "ремилитаризацията" на Япония и ядрените ѝ амбиции, като на чуждестранни юридически и физически лица също се забранява да прехвърлят стоки с двойно предназначение от китайски произход на засегнатите японски компании.

Предприятията биха могли да подадат молба, за да продават стоки на засегнатите компании "при специални обстоятелства за износ", допълва още министерството.

Китай увери, че компаниите, които действат "добросъвестно" нямат основание за притеснение, и че обявените мерки няма да повлияят на нормалния икономически и търговски обмен между двете страни.

Министерството на търговията добави също други 20 японски компании в списък за наблюдение с твърдението, че не могат да се проверят крайните потребители на стоките с двойно предназначение на тези компании. В този списък бяха внесени компаниите "Субару Корп" (Subaru Corp), "Иточу Ейвиейшън" (Itochu Aviation) и "Мицубиши Матириълс Корп" (Mitsubishi Materials Corp).

Предприятия, които изнасят изделия за засегнатите японски компании трябва да кандидатстват за индивидуален лиценз за стоките с двойна употреба и да предоставят писмена декларация, удостоверяваща, че стоките няма да допринесат за укрепването на военните способности на Япония.

Дипломатическото напрежение между Япония и Китай беше породено от изявление на японската министър-председателка Санае Такаичи през ноември миналата година, че евентуално нападение над Тайван би могло да предизвика ответна реакция от страна на силите за отбрана на Япония.

Пекин засили икономическия натиск върху Токио и изрази загриженост относно политиките на Такаичи, които биха укрепили отбранителните способности на Япония и биха дали ход на разисквания за изменянето на нейната пацифистка следвоенна конституция.