Новини
Свят »
Китай »
Китай наложи контрол върху износа на 20 японски компании

Китай наложи контрол върху износа на 20 японски компании

24 Февруари, 2026 09:01 1 357 8

  • търговия-
  • китай-
  • япония-
  • стоки

Министерството забрани износа на стоки, които могат да бъдат използвани както за граждански, така и за военни цели

Китай наложи контрол върху износа на 20 японски компании - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Китай забрани износа на стоки с двойна употреба от 20 японски компании, които според Пекин снабдяват японската армия, обяви днес китайското министерство на търговията, цитирано от Ройтерс и Киодо, предаде БТА.

Мярката е насочена срещу филиали на големи японски промишлени конгломерати, като например "Мицубиши Хеви Индъстрис Шипбилдинг" (Mitsubishi Heavy Industries Shipbuilding) и "Мицубиши Хеви Индъстрис Аеро Енджийнс" (Mitsubishi Heavy Industries Aero Engines), посочва още китайското министерство, без да уточнява кои стоки подлежат на по-строг контрол.

Министерството забрани износа на стоки, които могат да бъдат използвани както за граждански, така и за военни цели и са произвеждани от компании, участващи в "засилването на военната мощ" на Япония, като допълни, че всички текущи транзакции "трябва да бъдат прекратени незабавно".

Ограниченията имат за цел да намалят "ремилитаризацията" на Япония и ядрените ѝ амбиции, като на чуждестранни юридически и физически лица също се забранява да прехвърлят стоки с двойно предназначение от китайски произход на засегнатите японски компании.

Предприятията биха могли да подадат молба, за да продават стоки на засегнатите компании "при специални обстоятелства за износ", допълва още министерството.

Китай увери, че компаниите, които действат "добросъвестно" нямат основание за притеснение, и че обявените мерки няма да повлияят на нормалния икономически и търговски обмен между двете страни.

Министерството на търговията добави също други 20 японски компании в списък за наблюдение с твърдението, че не могат да се проверят крайните потребители на стоките с двойно предназначение на тези компании. В този списък бяха внесени компаниите "Субару Корп" (Subaru Corp), "Иточу Ейвиейшън" (Itochu Aviation) и "Мицубиши Матириълс Корп" (Mitsubishi Materials Corp).

Предприятия, които изнасят изделия за засегнатите японски компании трябва да кандидатстват за индивидуален лиценз за стоките с двойна употреба и да предоставят писмена декларация, удостоверяваща, че стоките няма да допринесат за укрепването на военните способности на Япония.

Дипломатическото напрежение между Япония и Китай беше породено от изявление на японската министър-председателка Санае Такаичи през ноември миналата година, че евентуално нападение над Тайван би могло да предизвика ответна реакция от страна на силите за отбрана на Япония.

Пекин засили икономическия натиск върху Токио и изрази загриженост относно политиките на Такаичи, които биха укрепили отбранителните способности на Япония и биха дали ход на разисквания за изменянето на нейната пацифистка следвоенна конституция.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гошо

    2 5 Отговор
    Добро извинение,за да им спрат конкуренцията си е това. Абсолютно ясно е. Япония се ремилитаризирала...Глупости ,за да убият конкуренцията й по-скоро.

    Коментиран от #5

    09:10 24.02.2026

  • 2 Гориил

    5 1 Отговор
    Пекин започва да разрушава това, което му пречи.Русия ще осигури неизчерпаеми ресурси.Ще се видим в Иран.

    09:13 24.02.2026

  • 3 С ТЕХНИТЕ КАМЪНИ

    4 1 Отговор
    ПО ТЕХНИГЕ ГЛАВИ

    09:16 24.02.2026

  • 4 Госあ

    3 2 Отговор
    По добре така сега, отколкото да се налага по-късно да ги бомбардират ! Япония и в момента има доста силна армия, проверявах наскоро, а официалните им закани за увеличаването и, са много тревожни.

    09:32 24.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Анонимен

    7 1 Отговор
    От както японската урсулица стана премиер нещата се влошиха значително.Япония трябва да внимава защото се намира в близост до Китай, Русия и Северна Корея.

    09:46 24.02.2026

  • 7 Соваж бейби

    0 2 Отговор
    Китайците започват да изнервят и стават като Тръмп,в момента Япония е много силен конкурент за Китай и са по иновативни с по хубава технолагия.Например като се започне от марката коли Тойота има няколко завода в Франция и е наводнено с тази марка кола а за китайско нищо не се сещам , човек кото чуе тук китайско и не купува ,сами си вкараха автогола с шпионаж и копие на чужди стоки ,ниско качество на всичко .

    11:00 24.02.2026

  • 8 веско

    4 0 Отговор
    Браво на Китай с години провеждаше сдържана и търпима политика но видя ,че с добро намерение не се стига до никъде . Защото с тези стратегически материали след няколко години Япония ще изгради силна военна промишленост и естествено Америка постоянно ще принуждава тя да провокира Китай. Докато Путин веднъж не направил нищо за да навреди на Европа или Америка като ги нарича партньори , колеги и за да не ги обиди не казва нищо лошо за тях . Япония до сега е изхарчила над 20 Милиарда за Украйна - за финансира на войната а Путин само наблюдава и чака защото той обича да бездейства , да не предприема нищо даже когато целият Запад и Америка от 2014 до 2022 година въоръжиха Украйна той само наблюдаваше и чакаше какво ще стане . И тая война е по негова вина ? защото можеше да се избегне трябваше както правят Англосаксонците --да свали правителството подкрепено от Запада и да назначи хора които ще проведат независима политика и добри отношения с Русия.

    11:24 24.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания