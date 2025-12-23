Либия обяви тридневен национален траур след самолетната катастрофа в Турция ВИДЕО

Либия обяви тридневен национален траур след самолетната катастрофа в Турция, в която загинаха висши либийски военни, предаде NOVA.

Освен началника на генералния щаб на либийската армия, при инцидента са загинали още четирима военни представители.



Междувременно бяха оповестени нови детайли от разследването. Малко след излитането от летището в Анкара, в 20:33 часа е поискано разрешение за аварийно кацане заради спешна ситуация, свързана с електрическа повреда. Самолетът е бил насочен отново към летището в турската столица, но три минути по-късно е изчезнал от мониторите на радарите.



"В 20:33 ч. към Ръководството на въздушното движение е поискано разрешение за аварийно кацане заради спешна ситуация, свързана с електрическа повреда. Самолетът е бил насочен отново към летището в Анкара, а екипите там са пристъпили към необходимите действия. Самолетът, който е започнал да се спуска, подготвяйки се за кацане, се е загубил от мониторите на радарите в 20:36 ч. Впоследствие не е била установена връзка с него", написа ръководителяJ на Дирекцията по комуникации към Президентството на Република Турция Бурханеттин Дуран в профилите му в социалните мрежи, цитиран от БТА.

Той призова гражданите да вярват на официалната информация на властите, а не на спекулациите и дезинформацията, които се разпространяват в социалните мрежи.



Частен самолет, в който са пътували началникът на Генералния щаб на либийските въоръжени сили Мухамед Али Ал Хадад и още четирима души, се разби днес след излитане от столицата на Турция Анкара. Всички на с самолета са загинали. Ал Хадад беше в Анкара за преговори на високо равнище за засилване на военното сътрудничество между двете страни и за обсъждане на регионални въпроси, съобщиха турски представители.



Либийският премиер Абдел Хамид Дбейба потвърди смъртта на ген. Мохамед Али Ахмад Ал Хадад и останали пътници на борда.