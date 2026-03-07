Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Тодор Тагарев: Нашите F-16 са по-добри от гръцките. Русия не може да помогне на Иран, а други страни искат помощ от Киев

Тодор Тагарев: Нашите F-16 са по-добри от гръцките. Русия не може да помогне на Иран, а други страни искат помощ от Киев

7 Март, 2026 11:34

  • тодор тагарев-
  • отбрана-
  • политика

Парите за отбрана ги има, въпросът е къде отиват, заяви бившият военен министър

Снимка: БНР
БНР БНР

В предаването "Мрежата" по програма "Христо Ботев" проф. Тодор Тагарев коментира последните развития около войната в Украйна, конфликта с Иран и отражението върху регионалната и глобалната сигурност.

Бившият министър на отбраната очерта няколко ключови риска и направи паралели между двете войни, които в момента определят международния дневен ред.

Според проф. Тагарев основната причина за започналата операция на САЩ и Израел срещу Иран е опасността от ядрено въоръжаване на режима в Техеран.

"Категорично ядреното въоръжение е основната причина да започне тази операция. Иран е на 12 без 5 или 12 без една минута от разработването на ядрено оръжие."

Той подчерта, че Иран разполага с напреднали ракетни системи, дронове и прокси-групировки като Хамас, Хизбулла и хутите, които "се захранват, направляват и оборудват от Иран".

"Ако Иран се сдобие с ядрено оръжие, следващата страна, която ще инвестира, е Саудитска Арабия. Турция няма да чака. Това би било огромен проблем за глобалната сигурност."

Проф. Тагарев предупреди, че "президентът Доналд Тръмп може след 4 седмици да загуби интерес. Но Израел няма да загуби интерес. За тях това е въпрос на оцеляване."

Той прогнозира, че "в оставащите седмици иранските системи за противовъздушна отбрана ще бъдат напълно унищожени. Израел и САЩ ще могат да нанасят удари, когато пожелаят."

В разговора проф. Тагарев коментира и ролята на Русия в конфликта:

"Митът за мощната руска армия беше зачертан. За три дни Киев, за пет дни Ламанша… А останаха година и половина в Бахмут и не можаха да минат."

Той подчерта, че Москва е в "стратегическо отстъпление" и не може да помогне на Иран, въпреки заявеното стратегическо партньорство:

"Русия няма с какво да помогне. Техните прехвалени комплекси в Иран – С‑400 – Израел и САЩ ги заобикалят както си искат."

Проф. Тагарев отбеляза и промяната в ролята на Украйна:

"Преди 4 години Украйна искаше НАТО да затвори небето. Сега други страни се обръщат към Украйна за помощ. И Украйна казва: ‘Ще помогнем’."

Той подчерта, че украинските решения срещу дронове са по-ефективни и по-евтини от западните:
"Не можеш да сваляш евтините дронове с ракета за 1-4 милиона. Украинците намериха решение. Това е световно признание за техния капацитет."

България и защо отново сме неподготвени

Проф. Тагарев коментира разполагането на американски самолети у нас и реакциите на институциите. Той уточни, че решението е взето то кабинета Желязков и вероятно е минало през Министерския съвет или е било съгласувано между МВнР и Министерството на отбраната, но:

"Министърът на отбраната е длъжен незабавно да информира Народното събрание и президента. А това стана две седмици по-късно."

По отношение на хроничното недофинансиране на отбраната той беше категоричен:
"След 2014 година беше поет ангажимент за 2% от БВП. Но нашият бюджет продължи да спада – до 1.1%."

Тагарев припомни и позицията на Бойко Борисов: "Който говореше, че иска само лодки, платноходки и туристи в Черно море."

Той подчерта, че кабинетът "Денков" е увеличил разходите за отбрана:
"От 1.55% до 2.05% от БВП – това направихме с двата бюджета. Разходите за отбрана бяха усвоени почти напълно."

"Не е въпрос само на пари. Въпрос е как се харчат"

Проф. Тагарев коментира и темата за модернизацията на Българската армия:

"Не е въпрос само на пари, а въпрос е и как се харчат тези пари. И веднъж похарчени – колко ефективно работи системата, за да даде способности за отбрана."

Той даде пример с радарите, за които през 2024 г. е имало осигурени 120 млн. лева:

"Комисията избра доставчик на 3D радари. Цената беше около 300 млн. лева и правителството не сключи договор. А вече щяха да са тук.

"След като свалиха кабинета ‘Денков’, отпуснаха още 500 милиона лева. Половин милиард допълнително за довършване на авиобазата. А защо не поканиха самолетите да кацнат там, а са на цивилното летище в София?"

"Две години и половина минаха от подписването на инициативата ‘Европейски небесен щит’. Сега чуваме, че ще взимаме един комплекс IRIS-T. Но не е ясно – имаме ли договори, имаме ли плащания, кога ще идва?"

И зададе ключовия въпрос:

"Къде отиват парите? Пари има. Според мен парите отиват масово в строителство. Не в системите за въоръжение."

"Имаме по-модерни F-16 от гръцките. Къде са нашите самолети?"

"Гърците ще ни помагат. А ние имаме по-модерни самолети от тях – F-16 Block 70. Къде са нашите самолети? Сега сме в 2026 година и имаме 8 самолета тук, които стоят. Какво става с нашите F‑16, а чакаме гърците да ни пазят."

Проф. Тагарев изброи още примери:

Патрулните кораби, пуснати на вода през 2023 г., "отдавна трябваше да са в оперативна готовност".

Първите бойни машини "Страйкър" е трябвало да бъдат предоставени на армията през октомври 2025 г.:
"Октомври месец миналата година трябваше първите да са предоставени. Никой не помни. После казаха февруари. Сега – неизвестно кога. Въпросът е и доколко поделенията, където ще отидат тези машини, са готови да ги посрещнат."

"По време на нашия кабинет нямаше никаква фриволност. Мен ме викаха през ден в Народното събрание. Ако бях министър сега, за това, което се случва в момента, щяха да ме разкъсат. А днес – тишина. Не виждам никаква критика. И това не мога да си го обясня."

"Не е моментът, в условия на предизборна кампания, да се повдига този въпрос. Не мога да ви изброя и трима специалисти в България, които да разбират от ядрено оръжие и ядрен чадър."

Той предупреди, че подобна дискусия може да бъде опасно манипулирана:

"Публиката е масово некомпетентна по темата. Някой ще извади едно изречение и ще почне да всява страх: ‘Ужас! Ядрено оръжие!’ Това е много сложен дебат, който ние дори не сме започвали. Инициирането на такъв разговор сега е контрапродуктивно. Само ще внесе повече страхове."


  • 1 Гъби Гъбев

    54 5 Отговор
    Чакам те за сантасе.
    Вземи и Запрянката за писар.

    Коментиран от #47

    10:43 07.03.2026

  • 2 Сатана Z

    62 5 Отговор
    Toдаре,Тодаре,дърто магаре!

    10:43 07.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Дзак

    3 32 Отговор
    Само че, Бойко Борисов беше прав за Черно Море!

    10:45 07.03.2026

  • 5 и понеже са по-добри не леят

    42 2 Отговор
    и ги пазим за нови

    10:45 07.03.2026

  • 6 Гадост и зараза

    70 4 Отговор
    Този защо въобще е на свобода?!?

    10:45 07.03.2026

  • 7 Верно!

    51 3 Отговор
    Камо дето нашите кошници ...нямат оръжие. Много са добри!

    10:45 07.03.2026

  • 8 Ти да видиш

    63 5 Отговор
    Нашите ф-16 са по-добри от гръцките защото не летят, тези които летят падат като круши.

    Впрочем, Тагарев, ти си във всички списъци нали знаеш,....нали не мислиш че ще ти се размине!??

    10:45 07.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Вземи се

    52 3 Отговор
    скрий бе тъпак! Гръцките и летят и оръжия имат а "Вашите" са само за снимки...

    10:47 07.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Боруна Лом

    43 5 Отговор
    КУЧЕ,ДАНО ИЗГНИЕШ ВЪВ ФЕКАЛИИТЕ СИ!

    10:48 07.03.2026

  • 13 Любо

    41 4 Отговор
    Генерал Съби Събев и той ги плещеше същите глупости докато преди една година не го застигна един Искандер в бункер в Одеса , кво стана , изровиха ли му кокалите или жена му погреба празен ковчег?

    10:48 07.03.2026

  • 14 Явор Побърканячков

    41 1 Отговор
    Всичко е ясно.. да влезе следващото SSбъркано атланте. Вижте там кой е с ядрен чадър и го пускайте ..

    10:48 07.03.2026

  • 15 Да, бе да

    46 2 Отговор
    ВЕрвам ти напълно. Вижте ги. Точно такива нарязаха нашите оръжия и доведоха България до просешка тояга. И то за какво?
    Да получат некакви пари, облаги и службички лично за тях си, те ни продадоха нас, за жълти стотинки.
    Хора, така не става народ и не става страна! Вижте в какво се превърмахме? 3-4 града и останалото пустиня! Българите усилено измират... Училищата са закрити, но и дето не са, то там не се учат наши деца... Просто вече сме едно нищо, точно заради предателите от тези 36 години, димна крация...

    10:49 07.03.2026

  • 16 ШЕФА

    33 2 Отговор
    Тошо у.ода,това е този от снимката,дано отиде по скоро при Зъби Зъбев !!! Има Господ за нац.предатели !!!

    10:49 07.03.2026

  • 17 Израел защо просто не си подобри

    28 3 Отговор
    Отношенията със съседните страни ами тръгна да убива беззащитните палестинци. Злото вече е сторено и ционистите са агресор. Най малко два пъти. В украйна също. Зеленски е евреин. По тяхната еврейска логика трябва да бъде убит.

    10:49 07.03.2026

  • 18 Тагаренко-Тъпанарков

    40 2 Отговор
    Тъпият Боклук Тагаренко се изцепи:
    Нашите F-16 са по-добри от гръцките, те са по-добри и от Ф35
    Защото не могат да летят, а само плашат Гаргите!
    БокоТъпото ни Натресе тези Архаични хрърчила Трето поколение от 1978 год.

    10:49 07.03.2026

  • 19 6135

    30 0 Отговор
    Ако не беше тъжно щеше да бъде смешно...

    10:50 07.03.2026

  • 20 Явор Побърканячков

    37 0 Отговор
    Прави ли ви впечатление впрочем колеги как атлантическите недоразумения в телевизионният ефир са тотално в колабирали мозъчно и по тази причина винаги ги групират клъстърно. Пакетно и по списък. Единият дрънка глуууупости, влиза следващият и потвърждава оооолигофрениите на предишният. Влиза трети, четвърти... После се подкарват и псеее-вдокултурниците. Замислете се!

    10:50 07.03.2026

  • 21 Доктор Иванов от клиника Карлуково

    33 0 Отговор
    Този горе на снимката е моя пациент от стая 312.

    Коментиран от #43

    10:50 07.03.2026

  • 22 Хихи

    29 2 Отговор
    Магариф пак бълнува. Росия предоставя на Иранските дронове сателитна информация и къде да целят, а зеля немое да пусне тока все още

    10:50 07.03.2026

  • 23 Той

    27 0 Отговор
    От такива министри, професори и експерти сме на тоя пал.

    10:50 07.03.2026

  • 24 Иван Грозни

    25 0 Отговор
    Мръсно краставо магаре!

    10:51 07.03.2026

  • 25 Тагаренко е Предател и Продажник

    30 0 Отговор
    На този украинец-бандеровец няма какво да коментираме глупостите. Ако всичко около него беше "цветя и рози" нямаше да му се затворят очичките от денонощно пиене..

    10:52 07.03.2026

  • 26 Ццц

    29 0 Отговор
    Престанете да дразните народа с тая карикатура! Нали първият геймчейнджър подпуши още в хангара, докато го палеха с манивелата? Да бяхме ги поръчали тия Ф-ки по интернет, барем да имахме 14 дни срок за връщане!

    10:52 07.03.2026

  • 27 пламен

    1 11 Отговор
    Професор Тагарев, Клас и Теспект

    10:54 07.03.2026

  • 28 SSбърканякооо

    16 0 Отговор
    Крий се че Иран ще ни нападнат

    10:55 07.03.2026

  • 29 Магареф

    10 0 Отговор
    пита, ама не казва, че и той грачеше в хира за нато.
    Нали грачеха, сега кого пита?

    10:56 07.03.2026

  • 30 ЦК на БКП

    10 1 Отговор
    Другарят Тагарев пак се е изказал правилно.
    Той винаги се е изказвал правилно!

    10:56 07.03.2026

  • 31 Дядо дръмпи каза!

    8 1 Отговор
    Ганчоо тагарев,това са сложни технологии!Натъпкани са с елетроника !Ако не бяха цистерните никой нямаше да пази специално бг ,така както пазят вси страни около иран!Първо имаш специални радари ,после имаш 2 Ф15 ,които са за унищожаване на болиди след сигнал и патриота ......едните ги стрелят от далече ,а другите по отблизо ги свалят!бг въобще не трябва да се въоръжава ,а да си гледа населението,ама не ви е изгодно,щото "овцете" в бг са по кадърни от овчарите и кучетата им пазачи.......пс...овцете в бг са всеядни и най паче месоядни.......

    10:57 07.03.2026

  • 32 Хахах

    17 0 Отговор
    Този ЛудПлужекТагаренко си го приберете в лудницата.

    10:57 07.03.2026

  • 33 ехааа

    13 0 Отговор
    Къде са тези самолети? Платени от Борисов и още на хартия! Има ли армия в България? Вие виждали ли сте парад на български военни и парад на руски, китайски и корейски военни? Едните са като събрани от кол и въже ,а другите като излети в калъп. Вие решете сами в българска армия какви са военослужещите. Мога да се срамувам и от армията и от министрите.

    10:58 07.03.2026

  • 34 Даааам

    11 0 Отговор
    Тагаренко е ЛайноОтГр.Стамболийски

    10:58 07.03.2026

  • 35 Мутата

    10 0 Отговор
    Малоумник

    10:59 07.03.2026

  • 36 Магареф и чехлю

    11 0 Отговор
    двама БE3полезни идиoти.

    10:59 07.03.2026

  • 37 Е, добре

    12 0 Отговор
    "...ядреното въоръжение е основната причина да започне тази операция. Иран е на 12 без 5 или 12 без една минута от разработването на ядрено оръжие...."
    И кво, като? Защо САШ и Израел имат, ама Иран немал право да има? Индия и Пакистан имат, ама Иран не можело да притежава? И Северна Корея има и точно за това вече не я закачат! Тези си лаеха, санкции, заплашване..., ама Ким не му пукаше и момчето успя да си защити успешно страната в този свят на алчни, гладни и кръвожадни чакали.. А ние къде сме в картинката? Даже вече не сме и в менюто. Изядоха ни вече! НО, ние обезателно сме "по-умни" от всички други в този свят, нали! Казал хипопотамът, затънал до гуша в калта и блатото...

    10:59 07.03.2026

  • 38 Смях в залата

    8 0 Отговор
    "По-добри", защото са неизползваеми, хахаха. Татаренко плаши гаргите. И на този човек му печатате глупостите, а още по-лошо държавата му дава заплата.

    11:00 07.03.2026

  • 39 Потник

    12 0 Отговор
    Трябва да бъдеш обесен, публично

    11:00 07.03.2026

  • 40 ПоЗоро

    10 0 Отговор
    Никога РФ не е снабдявали Иран със С-400, а тия самолетчета ф-16 блок са за кораби(самолетоносачи). Пълен идиот е този, поредния тиквеник!

    11:01 07.03.2026

  • 41 Точно подобни гнусни индивиди

    14 0 Отговор
    Са основната заплаха за националната ни сигурност. Не само че правят всичко възможно да ни ангажират в конфликти но и откровенно започнаха да прокламират нацистките си наративи, подкрепата за войни, геноцидни изтъпления и дори за разполагане на ядрено оръжие в България. НЕ на НАТО , НЕ на терориста САЩ,
    НЕ на Атлантическият вреден и опасен слугинаж ! НЕ и на педофилската Банга Ранга и подлогите в МС ! НЕ и на Атлантическият нацизъм и геноцидният ционизъм! Не гласувайте за партии на атлантическите терористи. Бъдете разумни, морални честни и достойни хора! НЕ на НАТО , НЕ на терориста САЩ ! Очаквам сега родната ни атлантическа сган да направи нещо от типа: "Обединени за война и геноцид в България" или "Обединени атлантическо нацистки ционистки подлоги против България " . Не гласувайте за партии на атлантическите терористи хора! Не е морално, не е и разумно !

    11:02 07.03.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 6135

    7 0 Отговор

    До коментар #21 от "Доктор Иванов от клиника Карлуково":

    Що не ги заключвате вечер да не излизат?

    11:02 07.03.2026

  • 44 Пловдив

    10 0 Отговор
    Дребен човек,жалка душица

    11:04 07.03.2026

  • 45 Този ако е професор

    9 0 Отговор
    Аз тогава съм академик. Малоумник.

    11:06 07.03.2026

  • 46 Георги

    9 0 Отговор
    как можахте да сложите снимка на този противен продажник? Изхрачих се върху телефона си!

    11:06 07.03.2026

  • 47 БНР и БНТ

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гъби Гъбев":

    Станаха рупор на -едофили и милитаристи..продажници на българските интереси..

    11:07 07.03.2026

  • 48 Ъъъъ

    10 0 Отговор
    Водещи прости, едно и също гости....

    Преди 3-4 беше в една телевизия и пак едни мозъци ръси....Сега пък в радиото....И естествено във Факти....Антируския наратив трябва да се поддържа, щото Урсула ще набива канчета....😂

    11:07 07.03.2026

  • 49 Този е от сигурните клиенти

    6 0 Отговор
    На Народен съд 2. Ще храни гаргите.

    11:08 07.03.2026

  • 50 И за какво са ни тея

    8 2 Отговор
    бойни машини "Страйкър" ? Я кажете една гума за тея таралясници колко струва? А? 2550 долара нали? А колко трябват годишно за един ? А и за какво са ни?

    Коментиран от #53, #72

    11:08 07.03.2026

  • 51 Тимур

    2 7 Отговор
    Путин изпраща в помощ на Иран самолетоносачът Кобзон

    11:08 07.03.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Сандо

    7 0 Отговор
    Ето на такива откачалки и предатели дават възможност да обработват стадото.И те успяват в пъкленото си дело!

    11:10 07.03.2026

  • 55 Мара Общата

    4 0 Отговор
    Тагар, ми те искрите и сега помагат... Изнасят к.о.ври!

    11:10 07.03.2026

  • 56 Червен ла -йно -мет РРадев

    2 4 Отговор
    Да, нашите ефки са по-добри от гръцките, но нямаме пилоти за тях. Украинците пратиха млади момчета и за 8 месеца усвоиха самолетите и вече водят бой с тях! РРадев и Наплатанов пратиха преди 6 г едни връзкарчета, генералски синчета и дърти МИГ-аджии, от които само двама покриха начален изпит. Другите се прибраха с по 200-300 000 $ спестени и си живуркат под крилото на тати. Вече имаме 8 самолета, и разни "руски" специалисти по МИГ ходят и ровят по тях. Самолета като стои една година в хангара и трябва да мине ревизия..... ха сетете се колко паметника ще имаме след година.

    11:11 07.03.2026

  • 57 Закон

    4 0 Отговор
    Г-н Т/Магарев нали си знаеш, рано или късно справедливостта възтържествува. Ще стане ясно всичко кой какво е правил .

    11:11 07.03.2026

  • 58 Наистина е важно хора !

    3 0 Отговор
    На всички до един служили в израелската нацистка армия и техните семейства трябва спешно да се отнеме по най бързият начин "българското гражданство" ей! Тези хора не са българи! Те са геноцидна нацистка сган. Те са се самоопределили и като НЕбългари още в момента в който в армията на Израел са се записали. . И на тея 95 % които не знаят български език и на другите 5% които уж го знаели, и на тези в България които живеят с двойно гражданство но в израелската нацистка армия са служили през годините трябва и е правилно спешно да се отнеме по най бързият начин "българското гражданство" ! И конституцията дори го налага! Спешно трябва този въпрос в Парламента да се постави и пред КС

    Коментиран от #81

    11:12 07.03.2026

  • 59 Никой не казва летят ли нашите ефки

    5 0 Отговор
    Второ ние нямаме ракети нищо нямаме дори нито и лъкове и стрели. Поне един висш военен да излезе и да каже истината. Поне Румен Радев нещо да каже нищо не казва.

    11:13 07.03.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Грешка до грешка

    3 0 Отговор
    Какъв шидоьеър си ти тахаренко. Да обедениш всички срещу теб. Пиша кат неендерталец да ме не изтрият.

    11:15 07.03.2026

  • 62 Пилотът Гошу

    5 1 Отговор
    А бе, Тагарев, а бе глъмпер. .. Гръцките пилоти летят на Ф16 от десетилетия. Техните ЛЕТЯТ! Твоите нови Ф16 на хартия са осем нелетящи паметника старо желязо, декомисионирани от САЩ и пратени ни, за да "изпълнят" договора...
    Догодина те ще ъпгрейднат техните Сами, 83 броя. Ние ще лапаме мухите...
    Кой го пита въобще тоя галфон...

    11:15 07.03.2026

  • 63 11111

    4 1 Отговор
    ако тагаренко беше в Китаи да са го разстреляли за измяна

    11:15 07.03.2026

  • 64 Не се говори така с дама лумпен !

    3 1 Отговор

    До коментар #53 от "Тимур":

    8 колесен първобитен БТР по 2550 долара за гума на всеки 6 месеца дали можеш да изчислиш колко средни пенсии са? А?

    11:17 07.03.2026

  • 65 Мухахаха

    3 0 Отговор
    Стига си ръсил глупости оди шкембе чорба да сърбаш

    11:17 07.03.2026

  • 66 9ти септември

    1 0 Отговор
    Беляне

    11:18 07.03.2026

  • 67 Тоя

    3 0 Отговор
    Тагаренко си е за лечение и да му се спрат всички обществени изяви. Чак такава любов към Украйна не е нормално. Това е някакво психичо болестно сектантско разтройство.

    11:18 07.03.2026

  • 68 павела митова

    2 1 Отговор
    кой не го е мандресал този,

    11:20 07.03.2026

  • 69 Перо

    6 0 Отговор
    До кога агента на ционисткия режим с кафявите петна, Тагаренко ще запълва националния ефир и електронните медии с неговите глупости? Дадохме милиарди долари за музейни експонати и гърците да ни пазят, пак срещу заплащане!

    11:20 07.03.2026

  • 70 Р Г В

    4 0 Отговор
    Тагарев голям стратег се извъди последните дни. Три години по времето на соца си. се образовал в Академия " Жуковски " в СССР , две години в колеж на ВВС на САЩ по време на демократичните промени . Не си позволявай да оплюваш руското оръжие и да твърдиш че на Тръмп за 4 седмици ще му мине интереса да воюва с Иран. Който е стоял на два стола пада , само внимавай да не е в някой дер......в балкана

    11:21 07.03.2026

  • 71 1302

    4 0 Отговор
    Тоя трябва да го вземат в КОМИЦИТЕ, че шоуто напоследък много изтъпя, а тоя разправя страхотни смешки.

    11:22 07.03.2026

  • 72 Искаш ли мир

    0 1 Отговор

    До коментар #50 от "И за какво са ни тея":

    Готви се за война.

    Коментиран от #79, #85

    11:23 07.03.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Пешо

    2 1 Отговор
    Разбира се, че нашите Ф16 са по-добри. Те са цели 8 и не е сигурно дали могат да летят и имат въоръжение.
    За сравнение, гърците имат 152 Ф16, 24 Рафал и 24 Мираж.
    Нашите по-добре да си траят и да не се обаждат, че някой може да се сети че ни има и сме абсолютно беззащитни.

    11:25 07.03.2026

  • 75 Явор Побърканячков

    2 1 Отговор
    На времето с Москвич можехме поне да си изорем нивата но със Страйкър и тва не може. Има едни опити там в Тексас но се преобръщат и после в ги карат у спешното. Не е ли по асфалт за нищо не стават

    11:26 07.03.2026

  • 76 Град Козлодуй

    1 1 Отговор
    Абе иД и @т Гърците имат 150 такива тенекии- ние само 8......Къде си тръгнал бе?!

    11:26 07.03.2026

  • 77 Георгиев

    1 0 Отговор
    Браво! Този път съм съгласен почти напълно с Тагарев. Въпреки, че Тагаренко подари ракетите за С300 на Киев и после два пъти ходи там за шоколадчета. Действително, къде отиват парите за армията? В летище Граф Игнатиево се изсипаха стотици милиони, а военните самолети на САЩ превзеха гражданското летище. Може би за да запазят военното, в случай на ирански удари, като се предполага, че те няма да атакуват граждански. А парите за военните строежи се УСВОЯВАТ по бързо по познатата схема: давам ти тия пари, връщаш ми тия проценти от тях и пито платено, както на магистрала Тракия, и не само. Нищо нямаме: нито самолети в режим, нито ракети, нито танкове, нито кораби, нито радари... А какво имаме? И кога ще имаме? От бюджета са милиарди!

    11:26 07.03.2026

  • 78 Православен

    1 0 Отговор
    Иран разполага с С-300, е не с по-съвремените С-400!

    Коментиран от #80

    11:27 07.03.2026

  • 79 Гръм на метал удря момче

    1 1 Отговор

    До коментар #72 от "Искаш ли мир":

    Така са казвали мъдрите хора. Оръжия и милитаризация никога до мир не са довели

    11:28 07.03.2026

  • 80 Абдула

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "Православен":

    Иран вече не разполага с нищо.

    11:29 07.03.2026

  • 81 Също и на

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Наистина е важно хора !":

    служилите в украинската нацистка армия и техните семейства !

    11:30 07.03.2026

  • 82 Вие сте бунаци

    0 1 Отговор
    А Тагарев е велик!

    11:32 07.03.2026

  • 83 Как е възможно

    1 0 Отговор
    Управлението ма страната да бъде дадено на такива полуидиоти с промити мозъци и слугински манталитет?!?

    11:32 07.03.2026

  • 84 Нещастна България

    1 0 Отговор
    Тагаренковска територия. Този човек е срам за здравия разум. Позорен слугинаж на границата с открито предателство.

    11:32 07.03.2026

  • 85 Браво малък ми Хитлерчо

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "Искаш ли мир":

    Далеч ще стигнеш с подобни наративи..Аре сега на подскоци към "коалицията на желаещите" и да постигаш мир чрез сила недоразумение. Успех...

    11:33 07.03.2026

