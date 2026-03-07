Тодор Тагарев: Нашите F-16 са по-добри от гръцките. Русия не може да помогне на Иран, а други страни искат помощ от Киев

В предаването "Мрежата" по програма "Христо Ботев" проф. Тодор Тагарев коментира последните развития около войната в Украйна, конфликта с Иран и отражението върху регионалната и глобалната сигурност.
Бившият министър на отбраната очерта няколко ключови риска и направи паралели между двете войни, които в момента определят международния дневен ред.
Според проф. Тагарев основната причина за започналата операция на САЩ и Израел срещу Иран е опасността от ядрено въоръжаване на режима в Техеран.
"Категорично ядреното въоръжение е основната причина да започне тази операция. Иран е на 12 без 5 или 12 без една минута от разработването на ядрено оръжие."
Той подчерта, че Иран разполага с напреднали ракетни системи, дронове и прокси-групировки като Хамас, Хизбулла и хутите, които "се захранват, направляват и оборудват от Иран".
"Ако Иран се сдобие с ядрено оръжие, следващата страна, която ще инвестира, е Саудитска Арабия. Турция няма да чака. Това би било огромен проблем за глобалната сигурност."
Проф. Тагарев предупреди, че "президентът Доналд Тръмп може след 4 седмици да загуби интерес. Но Израел няма да загуби интерес. За тях това е въпрос на оцеляване."
Той прогнозира, че "в оставащите седмици иранските системи за противовъздушна отбрана ще бъдат напълно унищожени. Израел и САЩ ще могат да нанасят удари, когато пожелаят."
В разговора проф. Тагарев коментира и ролята на Русия в конфликта:
"Митът за мощната руска армия беше зачертан. За три дни Киев, за пет дни Ламанша… А останаха година и половина в Бахмут и не можаха да минат."
Той подчерта, че Москва е в "стратегическо отстъпление" и не може да помогне на Иран, въпреки заявеното стратегическо партньорство:
"Русия няма с какво да помогне. Техните прехвалени комплекси в Иран – С‑400 – Израел и САЩ ги заобикалят както си искат."
Проф. Тагарев отбеляза и промяната в ролята на Украйна:
"Преди 4 години Украйна искаше НАТО да затвори небето. Сега други страни се обръщат към Украйна за помощ. И Украйна казва: ‘Ще помогнем’."
Той подчерта, че украинските решения срещу дронове са по-ефективни и по-евтини от западните:
"Не можеш да сваляш евтините дронове с ракета за 1-4 милиона. Украинците намериха решение. Това е световно признание за техния капацитет."
България и защо отново сме неподготвени
Проф. Тагарев коментира разполагането на американски самолети у нас и реакциите на институциите. Той уточни, че решението е взето то кабинета Желязков и вероятно е минало през Министерския съвет или е било съгласувано между МВнР и Министерството на отбраната, но:
"Министърът на отбраната е длъжен незабавно да информира Народното събрание и президента. А това стана две седмици по-късно."
По отношение на хроничното недофинансиране на отбраната той беше категоричен:
"След 2014 година беше поет ангажимент за 2% от БВП. Но нашият бюджет продължи да спада – до 1.1%."
Тагарев припомни и позицията на Бойко Борисов: "Който говореше, че иска само лодки, платноходки и туристи в Черно море."
Той подчерта, че кабинетът "Денков" е увеличил разходите за отбрана:
"От 1.55% до 2.05% от БВП – това направихме с двата бюджета. Разходите за отбрана бяха усвоени почти напълно."
"Не е въпрос само на пари. Въпрос е как се харчат"
Проф. Тагарев коментира и темата за модернизацията на Българската армия:
"Не е въпрос само на пари, а въпрос е и как се харчат тези пари. И веднъж похарчени – колко ефективно работи системата, за да даде способности за отбрана."
Той даде пример с радарите, за които през 2024 г. е имало осигурени 120 млн. лева:
"Комисията избра доставчик на 3D радари. Цената беше около 300 млн. лева и правителството не сключи договор. А вече щяха да са тук.
"След като свалиха кабинета ‘Денков’, отпуснаха още 500 милиона лева. Половин милиард допълнително за довършване на авиобазата. А защо не поканиха самолетите да кацнат там, а са на цивилното летище в София?"
"Две години и половина минаха от подписването на инициативата ‘Европейски небесен щит’. Сега чуваме, че ще взимаме един комплекс IRIS-T. Но не е ясно – имаме ли договори, имаме ли плащания, кога ще идва?"
И зададе ключовия въпрос:
"Къде отиват парите? Пари има. Според мен парите отиват масово в строителство. Не в системите за въоръжение."
"Имаме по-модерни F-16 от гръцките. Къде са нашите самолети?"
"Гърците ще ни помагат. А ние имаме по-модерни самолети от тях – F-16 Block 70. Къде са нашите самолети? Сега сме в 2026 година и имаме 8 самолета тук, които стоят. Какво става с нашите F‑16, а чакаме гърците да ни пазят."
Проф. Тагарев изброи още примери:
Патрулните кораби, пуснати на вода през 2023 г., "отдавна трябваше да са в оперативна готовност".
Първите бойни машини "Страйкър" е трябвало да бъдат предоставени на армията през октомври 2025 г.:
"Октомври месец миналата година трябваше първите да са предоставени. Никой не помни. После казаха февруари. Сега – неизвестно кога. Въпросът е и доколко поделенията, където ще отидат тези машини, са готови да ги посрещнат."
"По време на нашия кабинет нямаше никаква фриволност. Мен ме викаха през ден в Народното събрание. Ако бях министър сега, за това, което се случва в момента, щяха да ме разкъсат. А днес – тишина. Не виждам никаква критика. И това не мога да си го обясня."
"Не е моментът, в условия на предизборна кампания, да се повдига този въпрос. Не мога да ви изброя и трима специалисти в България, които да разбират от ядрено оръжие и ядрен чадър."
Той предупреди, че подобна дискусия може да бъде опасно манипулирана:
"Публиката е масово некомпетентна по темата. Някой ще извади едно изречение и ще почне да всява страх: ‘Ужас! Ядрено оръжие!’ Това е много сложен дебат, който ние дори не сме започвали. Инициирането на такъв разговор сега е контрапродуктивно. Само ще внесе повече страхове."
