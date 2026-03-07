Продължава евакуацията на българи от Близкия изток

По думите ѝ нощта премина спокойно, въпреки че системата за аларми и предупреждения остава активна. „Малко се случва отново с алартите, но иначе е спокойно“, уточнява тя.

Въпреки опитите за контакт с дипломатическата служба в Дубай, българите срещат трудности. „Звъним до консулството, но връзката е ограничена. Има хора, които искат да се приберат, но не успяват да намерят път обратно. Надяваме се гражданската авиация да се възстанови възможно най-скоро и да осигури достъпни полети“, споделя Делева, цитирана от Нова телевизия.