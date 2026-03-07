Новини
България »
Продължава евакуацията на българи от Близкия изток

Продължава евакуацията на българи от Близкия изток

7 Март, 2026 10:46 474 6

  • българи-
  • туристи-
  • дубай-
  • евакуация

Част от българите не получават съдействие от нашето Министерство на външните работи

Продължава евакуацията на българи от Близкия изток - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

По думите ѝ нощта премина спокойно, въпреки че системата за аларми и предупреждения остава активна. „Малко се случва отново с алартите, но иначе е спокойно“, уточнява тя.

Въпреки опитите за контакт с дипломатическата служба в Дубай, българите срещат трудности. „Звъним до консулството, но връзката е ограничена. Има хора, които искат да се приберат, но не успяват да намерят път обратно. Надяваме се гражданската авиация да се възстанови възможно най-скоро и да осигури достъпни полети“, споделя Делева, цитирана от Нова телевизия.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 не се престаравайте

    4 0 Отговор
    Шиши вече се прибра жив и здрав

    10:47 07.03.2026

  • 2 007 лиценз ту кил

    1 1 Отговор
    Нали помните Хубавото Наде как спаси медицинските сестри в Либия. Помните нали.

    10:51 07.03.2026

  • 3 Хейт

    4 0 Отговор
    Щом имат пари за почивка там да му мислят сами.

    11:03 07.03.2026

  • 4 Народа пак плаща

    3 0 Отговор
    борча на тарикатите

    11:11 07.03.2026

  • 5 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор
    Прибираме си проститутките.

    Коментиран от #6

    11:13 07.03.2026

  • 6 Абе

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Данко Харсъзина":

    Бако Данко, да си идват по-скоро, че както каза Райка тука само на ножки го караме.

    11:16 07.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове