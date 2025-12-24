Новини
Лъв XIV ще отслужи първата си меса за Рождество Христово

Лъв XIV ще отслужи първата си меса за Рождество Христово

24 Декември, 2025 12:25 504 20

  • лъв xiv-
  • папата-
  • ватиканът-
  • рождество христово-
  • църква

Първият папа американец вече отправи няколко послания, призоваващи за мир и помирение

Лъв XIV ще отслужи първата си меса за Рождество Христово - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Папа Лъв XIV ще отслужи първата си меса за Рождество Христово в базиликата „Свети Петър“ във Ватикана тази вечер, предаде ДПА, съобщи БТА.

Очаква се той да произнесе слово, в което да говори срещу войните и насилието, и да напомни за страданията на човечеството.

Първият папа американец вече отправи няколко послания, призоваващи за мир и помирение, и напомни за жертвите по света. Тази година рождественската меса е планирана за късно вечерта – по-късно от службите на предшественика му папа Франциск.

Вече във влошено здраве Франциск откри Светата година точно на Коледа миналата година, припомня ДПА. Седнал в инвалидна количка, той обяви Юбилейната година, която ще приключи на 6 януари. Във Витлеем християните също ще отпразнуват Рождество Христово за първи път след края на войната в ивицата Газа.

Голямо коледно дърво е издигнато пред църквата „Рождество Христово“ за първи път от две години. Там ще бъде отслужена и традиционната рождественска меса през нощта. Израелското министерство на туризма очаква над 40 000 християнски поклонници да дойдат в Светите земи за Коледа.


Ватикан
