Лъв XIV предупреди, че хората не са „данни, статистика“

Папа Лъв XIV заяви, че пациентите по света не са само суха статистика и данни, повдигайки отново дебата за етиката в здравеопазването, предаде Aleteia.org.

Папа Лъв XIV прие участниците в IX Семинар по етика в управлението на здравето, организиран от Папската академия за живота. Срещата се проведе в Рим, в контекста на Юбилейната година, и обедини експерти от Латинска Америка, които обсъдиха етиката, изкуствения интелект и новите технологии в здравната система, пише Vaticannews.va.

Посланието на папата идва в момент, когато болниците и здравните агенции разчитат все повече на изкуствен интелект, прогнозни алгоритми и огромни масиви от данни. Тези инструменти подобряват диагностиката, помагат за разпределението на ресурсите и разкриват модели, които преди са оставали незабелязани. Те могат да облекчат натовареността на медицинските екипи и да насочват животоспасяващи интервенции. Въпреки това папа Лъв XIV подчерта етичната цена на това да се позволи на тези инструменти да оформят начина, по който се отнасяме един с друг. Когато числата доминират при вземането на решения, те могат да стеснят призмата, през която се разбира животът на пациента.

Данните подчертават определени реалности, но не могат да обяснят пълната тежест на заболяването. Те не могат да покажат тревожността, която човек носи в чакалнята, или социалния и икономически натиск, който влияе върху здравето на човек. Когато институциите разчитат твърде много единствено на показатели, те рискуват да създадат слепи петна, които задълбочават неравенството.

Алгоритмите могат неволно да фаворизират някои групи пред други. За папа Лъв това не е само технически проблем, а въпрос на морална визия. Неговото обръщение насърчи лидерите да разширят разбирането си за „доброто“, на което се опитват да служат. Той ги призова да се противопоставят на системи, които оценяват хората предимно по финансова тежест или прогнозирани резултати.

Светият отец акцентира върху един ключов риск в съвременните здравни системи: етичният и технологичен „уклон“ — невидимо изкривяване, което може да възникне при използването на данни, алгоритми и изкуствен интелект. Според него, тези инструменти, макар и мощни и полезни, могат да бъдат манипулирани в полза на икономически, политически или други интереси. Това може да доведе до неправомерно категоризиране на хората според цената на лечението им, тяхната диагноза или предполагаемата им „полезност“.

Лъв XIV предложи и решение за тази ситуация: промяна в „погледа“. Здравната етика — каза той — трябва да вижда човека така, както го вижда Бог: с широка перспектива, с търпение, щедрост и солидарност. Това означава не стремеж към бърза печалба, а създаване на мрежи на сътрудничество, споделени ресурси и справедлив достъп до грижи. Той подчерта, че истинската грижа е винаги лична: тя включва близост, докосване, разпознаване на конкретната човешка история зад всяка болнична карта.