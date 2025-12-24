Новини
Свят »
Украйна »
Съд в окупираната от Русия част на Украйна осъди на 19 г. затвор колумбийски гражданин, обвинен в наемничество
  Тема: Украйна

Съд в окупираната от Русия част на Украйна осъди на 19 г. затвор колумбийски гражданин, обвинен в наемничество

24 Декември, 2025 19:21 647 23

  • украйна-
  • русия-
  • наемници-
  • колумбия-
  • война-
  • донецка област

Русия систематично счита чужденците, които се сражават в украинската армия, за "наемници", което се наказва от руското законодателство, а не за доброволци

Съд в окупираната от Русия част на Украйна осъди на 19 г. затвор колумбийски гражданин, обвинен в наемничество - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Съд в окупираната от Русия част на Украйна осъди на 19 години затвор колумбийски гражданин, обвинен в "наемничество", след като се е сражавал в състава на украинската армия, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Върховният съд на т. нар. Донецка народна република, базиран в Донецк - град под руски контрол в източната част на Украйна, призна Оскар Маурисио Бланко Лопес за виновен в участие "като наемник във въоръжен конфликт", съобщи Генералната прокуратура на Руската федерация. Според нея 42-годишният мъж е подписал договор с украинската армия през май 2024 г. за участие в "бойни действия срещу руските въоръжени сили".

Той е бил пленен от руски войници в района на Донецк през декември 2024 г., пише в изявлението.

Русия систематично счита чужденците, които се сражават в украинската армия, за "наемници", което се наказва от руското законодателство, а не за доброволци, отбелязва АФП. От началото на руската офанзива в Украйна през 2022 г. няколко чужденци са били съдени от съдилища, намиращи се на украинските територии, завзети от Русия.

На 18 декември британски гражданин, обвинен в "наемничество", беше осъден на 13 години затвор от Върховния съд на Донецката народна република, припомня АФП. В началото на този месец чешки гражданин беше осъден на 13 години затвор от Върховния съд на съседната т. нар. Луганска народна република, обявена в съседната украинска област, контролирана също от Москва.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БОЛШЕВИК

    27 0 Отговор
    Русия ще прочисти и освободи почти цяла Украйна!

    19:23 24.12.2025

  • 2 Е ЗАЩО

    22 0 Отговор
    Са го оставили? Дошъл да трепе - значи трепанье.

    Коментиран от #6

    19:24 24.12.2025

  • 3 Бай той Толстой

    18 0 Отговор
    Да почва и нашите амбриажи

    19:24 24.12.2025

  • 4 Сатана Z

    17 0 Отговор
    Съвсем скоро всички Укри терористи ще бъдат филтрирани и кой от къде е.Едни в Сибир ,а другите в КЕЧ на строежите.

    19:26 24.12.2025

  • 5 Евродебил

    13 0 Отговор
    Ако питаш мен,просто е трябвало да му теглят куршума.Наемниците не се считат за военнопленници,а Колумбия не е част от конфликта.

    19:27 24.12.2025

  • 6 БОЛШЕВИК

    12 0 Отговор

    До коментар #2 от "Е ЗАЩО":

    Жив ще е много по-полезен, като работи като вол само за едното ядене. В капиталистическите кочини работещите хора също работят за едното хранене.

    19:28 24.12.2025

  • 7 АМИ НЯМА ГРИЖА

    8 0 Отговор
    ЗАПИСВА СЕ ДОБРОВОЛЕЦ В РУСКАТА АРМИЯ И СЛЕД ДЕСЕТИЯ ОБЕЗВРЕДЕН УК.....РОП СЕ ПРИБИРА В КЪЩИ
    ХЕМ ШЕ НАУЧИ И РУСКИ
    БРОЯТ СЕ УШИТЕ ПО ДВЕ НА ПАРЧЕ

    19:29 24.12.2025

  • 8 Русодeбил

    1 9 Отговор
    Ако питаш мен,просто трябва да теглят куршума на севернокорейците.Наемниците не се считат за военнопленници,а Северна Корея не е част от конфликта.

    19:31 24.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Гост

    9 0 Отговор
    Окупиране или анексиране? Зависи от гледната точка. По принцип там руските дечица трябваше да седят по избите ама е на виж кво стана....

    19:32 24.12.2025

  • 11 гръмовержецът

    12 0 Отговор
    Нерде Колумбия , нерде - укрия ?! Да го съдят , че да му се наместят чакрите в затвора . Чий го държи на другия край на Света ?

    19:34 24.12.2025

  • 12 Русодeбил

    0 8 Отговор
    Ако е застрелял десетина пcета, не е живял напразно! Поне ще има красиви спомени, докато лежи! Респект!

    Коментиран от #18, #20

    19:40 24.12.2025

  • 13 Баце ЕООД

    5 0 Отговор
    По принцип директно ги разстрелват наемниците

    19:41 24.12.2025

  • 14 Ъъъъъъъъъ

    6 1 Отговор
    Нещо за Коледното пожелание на Зеления наркос? Че гледам се е превърнало в най-коментираната тема през последните часове... Визирам призивите му към украинците да пожелаят на Путин за Коледа да умре....Нещо по темата? 🤣

    Коментиран от #15

    19:42 24.12.2025

  • 15 Коледа

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Ъъъъъъъъъ":

    Е на 07.01 и е работен ден в Украйна, сега измисли нов празник за 07.01 който не е Коледа и така го обяви за почивен

    19:44 24.12.2025

  • 16 Чочо

    0 4 Отговор
    Русофилът е много пpоз! Би трябвало да дадат на евродeбила и на русодeбила равен брой точки, ама той не се усята!

    19:44 24.12.2025

  • 17 Чочо

    0 5 Отговор
    За Новата година да осурвакаме бай путин с 200 млрд. долара!

    Коментиран от #23

    19:46 24.12.2025

  • 18 Колкото

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Русодeбил":

    Ти тука си затапил 10ма, толкова и той на фронта.. На Коледа поне, да не скимтяхте толкова..

    19:46 24.12.2025

  • 19 Някой

    2 0 Отговор
    Какво друго да го правят? Дошъл да убива за пари. Някой ходят там точно с тази цел да си задоволят страстта да убиват.

    19:49 24.12.2025

  • 20 Учуден

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Русодeбил":

    "Поне ще има красиви спомени, докато лежи!"

    Мечтаеш ли си да те затворят със загорели руски затворници и да имаш красиви спомени от престоя си там. Или ти предпочиташ американски затвор с афроамериканци че им се носи славата.

    Коментиран от #22

    19:51 24.12.2025

  • 21 Механик

    0 0 Отговор
    А какви се явяват чужди граждани в чужда войска??? Според мен те са си точно НАЕМНИЦИ. И то не защото аз такива ги виждам, а защото по всички международни и човешки закони, те са именно такива.
    п.п.
    А, да не забравя да ви поздравя като ви напомня, че Русия ви разказа играта!
    п.п.п.
    СЛАВА РОССИИ!

    19:54 24.12.2025

  • 22 Русодeбил

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Учуден":

    Такава развинтена фантазия имат само мечтатели като теб! Сигурен съм че си с богата история и спомени!

    19:55 24.12.2025

  • 23 Учуден

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Чочо":

    "да осурвакаме бай путин с 200 млрд. долара"

    Ами осурвакайте го де ама нещо не ви стиска както не ви стиска и да го нападнете - то осурвакването не е същото като да пишеш глупости скрит зад компютъра.

    19:55 24.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания