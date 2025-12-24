Съд в окупираната от Русия част на Украйна осъди на 19 г. затвор колумбийски гражданин, обвинен в наемничество

Съд в окупираната от Русия част на Украйна осъди на 19 години затвор колумбийски гражданин, обвинен в "наемничество", след като се е сражавал в състава на украинската армия, предаде Франс прес, съобщи БТА.
Върховният съд на т. нар. Донецка народна република, базиран в Донецк - град под руски контрол в източната част на Украйна, призна Оскар Маурисио Бланко Лопес за виновен в участие "като наемник във въоръжен конфликт", съобщи Генералната прокуратура на Руската федерация. Според нея 42-годишният мъж е подписал договор с украинската армия през май 2024 г. за участие в "бойни действия срещу руските въоръжени сили".
Той е бил пленен от руски войници в района на Донецк през декември 2024 г., пише в изявлението.
Русия систематично счита чужденците, които се сражават в украинската армия, за "наемници", което се наказва от руското законодателство, а не за доброволци, отбелязва АФП. От началото на руската офанзива в Украйна през 2022 г. няколко чужденци са били съдени от съдилища, намиращи се на украинските територии, завзети от Русия.
На 18 декември британски гражданин, обвинен в "наемничество", беше осъден на 13 години затвор от Върховния съд на Донецката народна република, припомня АФП. В началото на този месец чешки гражданин беше осъден на 13 години затвор от Върховния съд на съседната т. нар. Луганска народна република, обявена в съседната украинска област, контролирана също от Москва.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БОЛШЕВИК
19:23 24.12.2025
2 Е ЗАЩО
Коментиран от #6
19:24 24.12.2025
3 Бай той Толстой
19:24 24.12.2025
4 Сатана Z
19:26 24.12.2025
5 Евродебил
19:27 24.12.2025
6 БОЛШЕВИК
До коментар #2 от "Е ЗАЩО":Жив ще е много по-полезен, като работи като вол само за едното ядене. В капиталистическите кочини работещите хора също работят за едното хранене.
19:28 24.12.2025
7 АМИ НЯМА ГРИЖА
ХЕМ ШЕ НАУЧИ И РУСКИ
БРОЯТ СЕ УШИТЕ ПО ДВЕ НА ПАРЧЕ
19:29 24.12.2025
8 Русодeбил
19:31 24.12.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Гост
19:32 24.12.2025
11 гръмовержецът
19:34 24.12.2025
12 Русодeбил
Коментиран от #18, #20
19:40 24.12.2025
13 Баце ЕООД
19:41 24.12.2025
14 Ъъъъъъъъъ
Коментиран от #15
19:42 24.12.2025
15 Коледа
До коментар #14 от "Ъъъъъъъъъ":Е на 07.01 и е работен ден в Украйна, сега измисли нов празник за 07.01 който не е Коледа и така го обяви за почивен
19:44 24.12.2025
16 Чочо
19:44 24.12.2025
17 Чочо
Коментиран от #23
19:46 24.12.2025
18 Колкото
До коментар #12 от "Русодeбил":Ти тука си затапил 10ма, толкова и той на фронта.. На Коледа поне, да не скимтяхте толкова..
19:46 24.12.2025
19 Някой
19:49 24.12.2025
20 Учуден
До коментар #12 от "Русодeбил":"Поне ще има красиви спомени, докато лежи!"
Мечтаеш ли си да те затворят със загорели руски затворници и да имаш красиви спомени от престоя си там. Или ти предпочиташ американски затвор с афроамериканци че им се носи славата.
Коментиран от #22
19:51 24.12.2025
21 Механик
п.п.
А, да не забравя да ви поздравя като ви напомня, че Русия ви разказа играта!
п.п.п.
СЛАВА РОССИИ!
19:54 24.12.2025
22 Русодeбил
До коментар #20 от "Учуден":Такава развинтена фантазия имат само мечтатели като теб! Сигурен съм че си с богата история и спомени!
19:55 24.12.2025
23 Учуден
До коментар #17 от "Чочо":"да осурвакаме бай путин с 200 млрд. долара"
Ами осурвакайте го де ама нещо не ви стиска както не ви стиска и да го нападнете - то осурвакването не е същото като да пишеш глупости скрит зад компютъра.
19:55 24.12.2025