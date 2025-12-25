Тръмп потвърди, че предстоят американски удари по сухопътни цели в Латинска Америка

Президентът на САЩ Доналд Тръмп за пореден път заяви, че американските военни ще започнат да нанасят удари по сухопътни цели в Латинска Америка, за да се борят с наркокартелите.

Говорейки от имението си Мар-а-Лаго във Флорида, американският лидер отбеляза, че в резултат на мерките на американските военни контрабандата на наркотици в САЩ по море е „намалена с 96%.“

„96%, само помислете. Сега ще го направим на сушата“, добави Тръмп, визирайки възможността за удари по сухопътни цели, свързани с наркокартели. „Всъщност ще бъде по-лесно на сушата“, подчерта той по време на зимно празнично обръщение към американските войски, разположени в чужбина.

През последните седмици Тръмп многократно е заявявал, че Вашингтон ще започне борба с контрабандата на наркотици от Латинска Америка на сушата. Той конкретно намекна, че САЩ може да нанесат удари по венецуелска територия. Тръмп твърди, че американската страна разполага с подробна информация за маршрутите за трафик на наркотици в региона.

Вашингтон обвинява Каракас, че не е достатъчно активен в борбата с контрабандата на наркотици. Както съобщи „Ню Йорк Таймс“ през август, Тръмп е подписал класифицирана директива за започване на използването на военна сила срещу латиноамериканските наркокартели. След това в Карибите бяха разположени значителни допълнителни американски сили, включително ударна група, водена от самолетоносача „Джералд Р. Форд“. През последните месеци американските военни унищожиха над 20 лодки край бреговете на Латинска Америка под претекст за борба с контрабандата на наркотици, убивайки близо 100 души. След един от тези удари колумбийският президент Густаво Петро заяви, че американската операция е убила рибар от неговата страна, а не наркотрафикант.

На 16 декември Тръмп обяви, че е наредил блокирането на всички санкционирани танкери, пътуващи за и от Венецуела. Американският лидер заяви, че САЩ смятат венецуелското правителство за „чуждестранна терористична организация“.