Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп потвърди, че предстоят американски удари по сухопътни цели в Латинска Америка

Тръмп потвърди, че предстоят американски удари по сухопътни цели в Латинска Америка

25 Декември, 2025 04:13, обновена 25 Декември, 2025 04:24 745 8

  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • наркотици-
  • удари-
  • латинска америка

Президентът отбеляза, че в резултат на мерките на американските военни контрабандата на наркотици в САЩ по море е „намалена с 96%“

Тръмп потвърди, че предстоят американски удари по сухопътни цели в Латинска Америка - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп за пореден път заяви, че американските военни ще започнат да нанасят удари по сухопътни цели в Латинска Америка, за да се борят с наркокартелите.

Говорейки от имението си Мар-а-Лаго във Флорида, американският лидер отбеляза, че в резултат на мерките на американските военни контрабандата на наркотици в САЩ по море е „намалена с 96%.“

„96%, само помислете. Сега ще го направим на сушата“, добави Тръмп, визирайки възможността за удари по сухопътни цели, свързани с наркокартели. „Всъщност ще бъде по-лесно на сушата“, подчерта той по време на зимно празнично обръщение към американските войски, разположени в чужбина.

През последните седмици Тръмп многократно е заявявал, че Вашингтон ще започне борба с контрабандата на наркотици от Латинска Америка на сушата. Той конкретно намекна, че САЩ може да нанесат удари по венецуелска територия. Тръмп твърди, че американската страна разполага с подробна информация за маршрутите за трафик на наркотици в региона.

Вашингтон обвинява Каракас, че не е достатъчно активен в борбата с контрабандата на наркотици. Както съобщи „Ню Йорк Таймс“ през август, Тръмп е подписал класифицирана директива за започване на използването на военна сила срещу латиноамериканските наркокартели. След това в Карибите бяха разположени значителни допълнителни американски сили, включително ударна група, водена от самолетоносача „Джералд Р. Форд“. През последните месеци американските военни унищожиха над 20 лодки край бреговете на Латинска Америка под претекст за борба с контрабандата на наркотици, убивайки близо 100 души. След един от тези удари колумбийският президент Густаво Петро заяви, че американската операция е убила рибар от неговата страна, а не наркотрафикант.

На 16 декември Тръмп обяви, че е наредил блокирането на всички санкционирани танкери, пътуващи за и от Венецуела. Американският лидер заяви, че САЩ смятат венецуелското правителство за „чуждестранна терористична организация“.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Улсула и Кая

    12 1 Отговор
    Да изпаднат пак в истерика и да обявят 30 000 санкции на сащ? Ама надали. Тоя свят си е побъркан. За Русия 1 милион санкции. За сашистан нула! Що бе? Каква е разликата?
    Понеже Русия би дедите им, като маче у дерек, докато сащ са фейк "победители"? Те излъгаха ,че са победили.... За това урсула и Кая тях не ги наказват за нищо на света, каквото и ще да правят...

    04:29 25.12.2025

  • 2 Улсула и Кая

    6 1 Отговор
    Да изпаднат пак в истерика и да обявят 30 000 санкции на сащ? Ама надали. Тоя свят си е побъркан. За Русия 1 милион санкции. За сашистан нула! Що бе? Каква е разликата?
    Понеже Русия би дедите им, като маче у дерек, докато сащ са фейк "победители"? Те излъгаха ,че са победили.... За това урсула и Кая тях не ги наказват за нищо на света, каквото и ще да правят...

    04:30 25.12.2025

  • 3 побърканяк

    7 0 Отговор
    Между другото не е лошо рижия като се хвали да спомене колко % от наркотиците влизат в обора по море.

    Коментиран от #7

    04:35 25.12.2025

  • 4 И на

    8 0 Отговор
    тръмпито му се играе на войнички,ама гледа само към слаби противници!

    04:42 25.12.2025

  • 5 Ударите почват

    3 0 Отговор
    06.01.2026 нобеловият лоареат за мир,да се готви Гренландия след латинска

    04:46 25.12.2025

  • 6 гумата

    4 1 Отговор
    С това изявение може да се сбогува с желанието си да получи награда за мир, Американците може да се сбогуват въобще с идеите си за свтовно лидерство, защото са позор за този свят. Те доказват, че живеем в разбойнически свят и падне ли ни руснак или американец трябва да сме вълци с тях. Те са световни разбойници.

    04:57 25.12.2025

  • 7 Да бе!

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "побърканяк":

    Би трябвало с страната да се почувства остър наркотичен глад!

    05:13 25.12.2025

  • 8 Тони

    5 0 Отговор
    те наркокартелите са у Мексико Перу и Колумбия не са у Венецуела ама айде

    05:15 25.12.2025