Радина Кърджилова и Пламен Димов намекнаха за сватба (СНИМКА)

Любовната история между Радина Кърджилова и Пламен Димов може скоро да премине на следващото ниво. След две години връзка и съвместно щастие двойката започна да намеква за възможна сватба, а феновете вече обсъждат кога актьорът ще отправи голямото предложение.

Повод за слуховете стана публикация на актьора в социалните мрежи, където той сподели снимка с любимата си и написа кратко, но красноречиво послание: „Зендая и Том били се оженили, вика...”. Коментарът беше направен в типичния му полушеговит стил, но забавните им физиономии към коментара бързо предизвикаха вълна от реакции.

Последователи на двойката веднага започнаха да дават съвети на актьора. Някои го насърчиха да побърза с предложението, а други му препоръчаха бъдещата сватба да бъде тиха и далеч от медийния шум.

Много от феновете са убедени, че Радина и Пламен изглеждат изключително щастливи заедно, а промяната в Радина за по-добро е по-видна от всякога. Затова те ги съветват да не се бавят много, а да пристъпят към важното събитие.

Преди връзката си с Пламен Димов актрисата беше повече от десетилетие с Деян Донков. Двамата имат двама сина и бяха заедно около 13 години, но така и не сключиха официален брак, имайки предвид колко бурна и дори деструктивна беше връзката им. След раздялата им преди повече от две години Радина Кърджилова започна нова глава в живота си – както в личен, така и в професионален план.

Освен щастливата връзка, актрисата продължава да бъде сред най-обичаните лица на българската сцена. Междувременно Пламен Димов също набира популярност със силните си роли в театъра. Той е част от трупата на Народен театър „Иван Вазов“ и тази година е номиниран за престижната театрална награда Награда Икар.

През лятото Радина Кърджилова ще отпразнува своя 40-и рожден ден, а близки до двойката твърдят, че актрисата вече е готова за следващата крачка. Дали Пламен Димов ще падне на коляно с пръстен – това предстои да разберем.