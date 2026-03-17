Радина Кърджилова и Пламен Димов намекнаха за сватба (СНИМКА)

17 Март, 2026 12:29 976 9

Двойката коментира косвено новия холивудски брак - на Зендая и Том Холанд

Снимка: Instagram
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Любовната история между Радина Кърджилова и Пламен Димов може скоро да премине на следващото ниво. След две години връзка и съвместно щастие двойката започна да намеква за възможна сватба, а феновете вече обсъждат кога актьорът ще отправи голямото предложение.

Повод за слуховете стана публикация на актьора в социалните мрежи, където той сподели снимка с любимата си и написа кратко, но красноречиво послание: „Зендая и Том били се оженили, вика...”. Коментарът беше направен в типичния му полушеговит стил, но забавните им физиономии към коментара бързо предизвикаха вълна от реакции.

Последователи на двойката веднага започнаха да дават съвети на актьора. Някои го насърчиха да побърза с предложението, а други му препоръчаха бъдещата сватба да бъде тиха и далеч от медийния шум.

Много от феновете са убедени, че Радина и Пламен изглеждат изключително щастливи заедно, а промяната в Радина за по-добро е по-видна от всякога. Затова те ги съветват да не се бавят много, а да пристъпят към важното събитие.

Преди връзката си с Пламен Димов актрисата беше повече от десетилетие с Деян Донков. Двамата имат двама сина и бяха заедно около 13 години, но така и не сключиха официален брак, имайки предвид колко бурна и дори деструктивна беше връзката им. След раздялата им преди повече от две години Радина Кърджилова започна нова глава в живота си – както в личен, така и в професионален план.

Освен щастливата връзка, актрисата продължава да бъде сред най-обичаните лица на българската сцена. Междувременно Пламен Димов също набира популярност със силните си роли в театъра. Той е част от трупата на Народен театър „Иван Вазов“ и тази година е номиниран за престижната театрална награда Награда Икар.

През лятото Радина Кърджилова ще отпразнува своя 40-и рожден ден, а близки до двойката твърдят, че актрисата вече е готова за следващата крачка. Дали Пламен Димов ще падне на коляно с пръстен – това предстои да разберем.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Защо

    12 1 Отговор
    тази уста патешка. Потресаващо грозно

    Коментиран от #9

    12:31 17.03.2026

  • 2 Сатана Z

    7 0 Отговор
    Един комшия се женеше всеки път когато му се дотаковаше

    12:31 17.03.2026

  • 3 Всъщност

    7 0 Отговор
    " Щастието обича тишината"- в инстаграм ли е, доказва ли се нещо е фалше.

    12:32 17.03.2026

  • 4 Дъртия

    8 0 Отговор
    Тази ти е като майка,бе момче

    12:36 17.03.2026

  • 5 д донков

    6 0 Отговор
    отървах се!

    12:37 17.03.2026

  • 6 Малееее

    5 0 Отговор
    това си е страшно, бре. Да пази Господ.

    12:47 17.03.2026

  • 7 безопасна красота

    2 0 Отговор
    Съществува хиалоронидаза ( за разграждане )на нелепи грешки, поне не фатални. Друга опция е да се изчака разграждане

    12:52 17.03.2026

  • 8 ИВАН

    4 0 Отговор
    Уууу, че грозно и ненаситно слив..ундище.

    12:55 17.03.2026

  • 9 ЕстетЪ

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Защо":

    Защото лаnа патки👍

    13:17 17.03.2026