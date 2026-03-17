Първият дипломат на ЕС: Разбира се, ние сме съюзници с Америка, но напоследък наистина не разбираме ходовете им

Европейският съюз започна да отчита непредсказуемостта на Съединените щати една година след завръщането на президента Доналд Тръмп в Белия дом. Това заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурност Кая Калас, цитирана от "Ройтерс".

"Разбира се, ние сме съюзници с Америка, но напоследък наистина не разбираме ходовете им", посочи тя.

"Мисля, че след тази година е съвсем ясно, че думата, която трябва да вземем предвид, е непредсказуемост. Така че сега сме по-спокойни, защото очакваме непредсказуемите неща да се случват постоянно и приемаме нещата такива, каквито са, запазваме хладнокръвие, спокойни сме и оставаме фокусирани", отбеляза Калас.

В Европейския съюз няма апетит за сключване на енергийни сделки с Русия на фона на покачващите се цени, също така не при закрити врата, подчерта още тя.

"Бях зад тези затворени врати и не виждам този апетит. И когато говорим с Русия, разбира се, най-важното е първо да се споразумеем за какво искаме да говорим с тях", отбеляза Калас.

"Защото, ако просто се върнем към "обичайния начин на живот", ще имаме още от това, още войни. Виждали сме това и преди. Така че трябва да бъдем много бдителни и всъщност да не даваме на Русия това, което иска, защото апетитът им само ще расте", предупреди тя.

Отделно, Калас заяви, че трябва да се намерят дипломатически начини, за да се запази отворен Ормузкият проток. Президентът на САЩ Доналд Тръмп призовава съюзниците да изпратят военни кораби там, за да осигурят транзита на фона на войната в Иран.

"Никой не е готов да изложи хората си на опасност в Ормузкия проток. Трябва да намерим дипломатически начини да го запазим отворен, за да не се стигне до продоволствена криза, криза с торовете, както и до енергийна криза", посочи Калас.