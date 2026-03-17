Първият дипломат на ЕС: Разбира се, ние сме съюзници с Америка, но напоследък наистина не разбираме ходовете им

Първият дипломат на ЕС: Разбира се, ние сме съюзници с Америка, но напоследък наистина не разбираме ходовете им

17 Март, 2026 11:53 1 646 53

В Европейския съюз няма апетит за сключване на енергийни сделки с Русия на фона на покачващите се цени, също така не при закрити врата, подчерта още Кая Калас

Първият дипломат на ЕС: Разбира се, ние сме съюзници с Америка, но напоследък наистина не разбираме ходовете им - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Европейският съюз започна да отчита непредсказуемостта на Съединените щати една година след завръщането на президента Доналд Тръмп в Белия дом. Това заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурност Кая Калас, цитирана от "Ройтерс".

"Разбира се, ние сме съюзници с Америка, но напоследък наистина не разбираме ходовете им", посочи тя.

"Мисля, че след тази година е съвсем ясно, че думата, която трябва да вземем предвид, е непредсказуемост. Така че сега сме по-спокойни, защото очакваме непредсказуемите неща да се случват постоянно и приемаме нещата такива, каквито са, запазваме хладнокръвие, спокойни сме и оставаме фокусирани", отбеляза Калас.

В Европейския съюз няма апетит за сключване на енергийни сделки с Русия на фона на покачващите се цени, също така не при закрити врата, подчерта още тя.

"Бях зад тези затворени врати и не виждам този апетит. И когато говорим с Русия, разбира се, най-важното е първо да се споразумеем за какво искаме да говорим с тях", отбеляза Калас.

"Защото, ако просто се върнем към "обичайния начин на живот", ще имаме още от това, още войни. Виждали сме това и преди. Така че трябва да бъдем много бдителни и всъщност да не даваме на Русия това, което иска, защото апетитът им само ще расте", предупреди тя.

Отделно, Калас заяви, че трябва да се намерят дипломатически начини, за да се запази отворен Ормузкият проток. Президентът на САЩ Доналд Тръмп призовава съюзниците да изпратят военни кораби там, за да осигурят транзита на фона на войната в Иран.

"Никой не е готов да изложи хората си на опасност в Ормузкия проток. Трябва да намерим дипломатически начини да го запазим отворен, за да не се стигне до продоволствена криза, криза с торовете, както и до енергийна криза", посочи Калас.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 само питам

    26 3 Отговор
    кривокраката вещица какво ще загробва пак европата?

    Коментиран от #32

    11:54 17.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    26 2 Отговор
    Ами махайте се тогава щом не разбирате Сложете умни хора в Брюксел които разбират.

    11:55 17.03.2026

  • 3 Зевс

    30 1 Отговор
    САЩ нямат съюзници, само васали!

    11:55 17.03.2026

  • 4 кака лайененсон

    24 1 Отговор
    Разбира се, ние сме васали наАмерика, но напоследък наистина не разбираме ходовете
    на господаря и ако ни пита само въртим опашки

    11:56 17.03.2026

  • 5 Последния Софиянец

    22 2 Отговор
    Комунистите в Брюксел съсипаха икономиката в Европа.

    11:56 17.03.2026

  • 6 европиец

    24 2 Отговор
    Урсула започва бавно да загрява , че ЕС не е на масата , а в менюто ! Ние разбира се стешно трябва да поискаме или излизане от ЕС или предоговаряне . Ще ми копат златото и ще ми затварят АЕЦ , аре у лево !

    11:56 17.03.2026

  • 7 честен ционист

    12 5 Отговор
    Няма нужда да разбирате, а да плащате.

    11:57 17.03.2026

  • 8 ърл джоунс

    23 1 Отговор
    Да си враг на Америка е много опасно , да си приятел на Америка е смъртоносно !

    Коментиран от #27

    11:57 17.03.2026

  • 9 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    1 10 Отговор
    Предпочитам да съм в Окаян вид и бездомник от улиците на Атина отколкото да съм никой в България
    Веднъж ми се случи очаквам да ми се случи отново
    Това са естествените неща и когато замина с раницата към Атина след 4 месеца няма да се обърна
    давам рицарската си дума
    Предпочитам да ме овикват и мачкат по улиците на Атина Атиняните гърците отколкото да съм никой в България
    И без друго съм вече Жена и тяхна собственост на Атина

    Коментиран от #38

    11:58 17.03.2026

  • 10 Колко трябва да си глупав

    15 3 Отговор
    или зависим, за да наречеш този който те унищожава съюзник?

    11:58 17.03.2026

  • 11 Ти си толко

    17 0 Отговор
    Куха лейка че се учудвам как намираш пътя за вкъщи след работа.
    И не сте съюзници а сте им прислужници
    До там я докарахте

    11:59 17.03.2026

  • 12 Долу ЕС

    13 1 Отговор
    изгонере американските бази от ЕС и цру от Франкфурт и ще ви се изясни картинката като не разбирате, за справки Тел Авив..

    11:59 17.03.2026

  • 13 Боруна Лом

    13 3 Отговор
    СЪБЕРЕТЕ СЕ ВСИЧКИ ЕВРО.. ГЕЙЗЕРИИИИ И С ЕДНА ЛОДКА БЕГОМ В ПРОТОКА! ДВОЙНО ЩЕ СМЕ ДОВОЛНИ.. ЕДИН ПЪТ ДА СЕ ОТЪРВЕМ ОТ ВАС, ВТОРО ИЗПЪЛНЯВАТЕ ЗАДАЧИ НА ТРЪМП!

    Коментиран от #17

    12:00 17.03.2026

  • 14 А ГДЕ

    6 1 Отговор
    Кая Калас на снимката?

    12:00 17.03.2026

  • 15 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    2 4 Отговор
    САЩ от световен вампир на Буш и Третия Рим на Клинтън се превърна в жалка британска колония 🇬🇧 след Обама ,
    При Тръмп и Байдън няма слабо само бой и еротика след Тръмп потоп

    12:00 17.03.2026

  • 16 ЕСССР

    8 2 Отговор
    Другарката Урсула е лицемерна хюндин с двойни стандарти!

    12:02 17.03.2026

  • 17 Тимур

    3 5 Отговор

    До коментар #13 от "Боруна Лом":

    Бая си облъчен,квичиш,като истински фашист

    12:02 17.03.2026

  • 18 Кривоверен алкаш

    10 0 Отговор
    Ама нали САЩ в частност Тръмпоча,командва Парада в Иран...защо спокойно не могат да минават корабите през Ормузкият Проток...да решим ребуса....кой лъже...

    12:02 17.03.2026

  • 19 На Урсула тойбоя

    5 1 Отговор
    И аз на Урсула не и разбирам ходовете, но и разбивам входовете!

    12:02 17.03.2026

  • 20 Я, Калас наполовина е изтрезняла!

    6 1 Отговор
    След още една година ще изтрезнее напълно. Когато види как се е сго-в нясал еС.

    Дядо Тръмп ще я оправи with fingers.

    Коментиран от #33

    12:02 17.03.2026

  • 21 Оня с коня

    8 2 Отговор
    Колко отвратителни са безродните евроатлантици

    12:03 17.03.2026

  • 22 Обикновените хора отдавна

    6 1 Отговор
    Разбраха , че Тръмп е непредсказуем! А тия след 1 година си признават. И такива ни управляват и заповядват! Смешници!

    12:03 17.03.2026

  • 23 Размишления

    5 1 Отговор
    Да наистина са съюзници ЕС и САЩ а другото което Урсула не разбира е театър.

    12:05 17.03.2026

  • 24 Първанов

    3 3 Отговор
    Много интересно е да се проследява,как копейката без самата тя да разбере се фашизирала. Изключително интересен и опасен проблем. Не че казвам нещо ново, то това е дългогодишен плод на антиевропейската пропаганда. Само да успокоя ако има уплашени. Не,няма страшно за Европа,каквото и да говорят облъчените

    12:06 17.03.2026

  • 25 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    4 4 Отговор
    Ще разберете,когато усетите топъл дъх във вратЪ,и остри болки в r@3Ъ

    12:09 17.03.2026

  • 26 000

    7 1 Отговор
    Сащ унищожават остатъците от европейската икономика.

    12:09 17.03.2026

  • 27 Първанов

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "ърл джоунс":

    Само се зачетете в изказванията на копейките! Чист фашизъм! Сами саэму стали пионки без да разберат. Това е много добра пропандна работа,факт! Да си против Европа,общият ни дом е вече и лудост, плюс фашизирането. Грачат,грачат едно също, без грам мисъл,казва се роболепие

    Коментиран от #34, #39, #47

    12:10 17.03.2026

  • 28 Щурмбанфюрер Урсула Ойро

    6 2 Отговор
    ...ама съм голям и3р0д,а?🤣

    12:11 17.03.2026

  • 29 Доналд Тръмп офишъл

    7 3 Отговор
    И 6@ л съм ва

    Коментиран от #37

    12:12 17.03.2026

  • 30 Един там

    4 2 Отговор
    Тази пача трябва да бъде одрана жива, нямам търпение ЕС да се разпадне!

    12:13 17.03.2026

  • 31 ами

    3 1 Отговор
    да - на европа изобщо вече не й трябва нефт и газ

    12:14 17.03.2026

  • 32 За какво им плащаме?

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "само питам":

    "..очакваме непредсказуемите неща да се случват постоянно и приемаме нещата такива, каквито са, запазваме хладнокръвие, спокойни сме и оставаме фокусирани", отбеляза Калас."
    Плащаме им да бъдат спокойни.

    12:14 17.03.2026

  • 33 ааа

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Я, Калас наполовина е изтрезняла!":

    Тя каза, че ще почне да чете книги за да поумнее. И, ей на, процесът по поумняване е започнал. Вярно, бавно върви, но пък е обнадеждаващо. Като остане без гориво за служебната лимузина, още ще поумнее и ще дойде "апетитът" за руския петрол. За всяко нещо си има време. Русия не бърза за никъде.

    12:15 17.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Удри с лопатата

    6 1 Отговор
    Какви съюзници...колония на САЩ

    12:17 17.03.2026

  • 36 Ютюб кълекшън

    6 1 Отговор
    Последни новини...ЕС иска сделка с Русия

    12:19 17.03.2026

  • 37 И с кво ве...?!

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "Доналд Тръмп офишъл":

    С тоя твоя...мекият ли ,ве...?!

    12:20 17.03.2026

  • 38 Барбалей

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈":

    Ти и в Атина ще си никоя

    Коментиран от #42

    12:20 17.03.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 И кое точно не ти е ясно и разбра?

    6 1 Отговор
    Дедо Дончо не те бръсне за слива. Туй е то!

    12:23 17.03.2026

  • 41 "В ЕС няма апетит

    4 1 Отговор
    за сключване на енергийни сделки с Русия..." Еми добре. Сега, като камиларите спрат и техният петрол и газ, можете да купувате дърва от нас от "дървената мафия"! На околовръстното има натрупани дръвца, да си греете вода за къпане. Ама за индустрия - завинаги забравете!

    12:24 17.03.2026

  • 42 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    0 1 Отговор

    До коментар #38 от "Барбалей":

    От тротоара пред Хотел Орфей ли пишеш

    Коментиран от #45

    12:24 17.03.2026

  • 43 Възмутен

    3 1 Отговор
    "Разбира се, ние сме съюзници с Америка, но напоследък наистина не разбираме ходовете им"

    Разбира се единствено че не сте съюзници с Америка, а подлоги защото истинските съюзници обсъждат ходовете си или поне ги информират но никой не обсъжда ходовете си със слугите си.

    "И когато говорим с Русия, разбира се, най-важното е първо да се споразумеем за какво искаме да говорим с тях"

    Олеле и тези ни управляват - искали да говорят с Русия ама не знаят за какво искали да говорят. Ами говорете си за ланшния сняг или как се плетат терлици.

    Толкова са наведени че чак им личи.

    12:28 17.03.2026

  • 44 Отчет

    0 3 Отговор
    12:29 17.03.2026

  • 45 Барбалей

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈":

    От околовръстното

    12:29 17.03.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Антитрол

    4 1 Отговор

    До коментар #27 от "Първанов":

    "Да си против Европа,общият ни дом е вече и лудост, плюс фашизирането"

    Никой не е против Европа бе - против сме подлогите на краварника които затриват Европа заради техните интереси. Тъкмо подлогите на краварите са против силна и независима Европа - видиш ли краварите продължават да ни затриват ама ние сме им били "съюзници".

    Европа по население е по-голяма от краварника и има икономика сама да се издържа - защо за подлогите на краварите е толкова страшно Европа да стане самостоятелна - от кое ви е страх.

    12:34 17.03.2026

  • 48 Ха ха

    3 1 Отговор
    Съюзници сте само когато плащате а след като платите сте джендарски наивници ха ха ха

    12:44 17.03.2026

  • 49 Асен Генов

    3 1 Отговор
    Розовите джендъри от ППДБ са комунисти педофили.

    12:46 17.03.2026

    12:49 17.03.2026

  • 51 Баба Гошка

    3 2 Отговор
    Тъппатката говори зс апетит и маси. Тъй се е ояла, че няма желание да мисли за нас, милионите данъкоплатци, които й плащаме и яденето и пиенето и екскурзиите и марковитр облекла и обувки и шофьорите и бонусите към огромната заплата, докато тя ни казва един вид да се свиваме, да не консумираме, да ходим пеш и да намалим храната, а само за техния лукс да има. Боо кклуукк малло уммен нииеден. Отде ги намират и пускат такива паррашшутистки неаддекватнички бреее?

    12:50 17.03.2026

