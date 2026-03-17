Първият дипломат на ЕС: Разбира се, ние сме съюзници с Америка, но напоследък наистина не разбираме ходовете им

Европейският съюз започна да отчита непредсказуемостта на Съединените щати една година след завръщането на президента Доналд Тръмп в Белия дом. Това заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурност Кая Калас, цитирана от "Ройтерс".
"Разбира се, ние сме съюзници с Америка, но напоследък наистина не разбираме ходовете им", посочи тя.
"Мисля, че след тази година е съвсем ясно, че думата, която трябва да вземем предвид, е непредсказуемост. Така че сега сме по-спокойни, защото очакваме непредсказуемите неща да се случват постоянно и приемаме нещата такива, каквито са, запазваме хладнокръвие, спокойни сме и оставаме фокусирани", отбеляза Калас.
В Европейския съюз няма апетит за сключване на енергийни сделки с Русия на фона на покачващите се цени, също така не при закрити врата, подчерта още тя.
"Бях зад тези затворени врати и не виждам този апетит. И когато говорим с Русия, разбира се, най-важното е първо да се споразумеем за какво искаме да говорим с тях", отбеляза Калас.
"Защото, ако просто се върнем към "обичайния начин на живот", ще имаме още от това, още войни. Виждали сме това и преди. Така че трябва да бъдем много бдителни и всъщност да не даваме на Русия това, което иска, защото апетитът им само ще расте", предупреди тя.
Отделно, Калас заяви, че трябва да се намерят дипломатически начини, за да се запази отворен Ормузкият проток. Президентът на САЩ Доналд Тръмп призовава съюзниците да изпратят военни кораби там, за да осигурят транзита на фона на войната в Иран.
"Никой не е готов да изложи хората си на опасност в Ормузкия проток. Трябва да намерим дипломатически начини да го запазим отворен, за да не се стигне до продоволствена криза, криза с торовете, както и до енергийна криза", посочи Калас.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 само питам
Коментиран от #32
11:54 17.03.2026
2 Последния Софиянец
11:55 17.03.2026
3 Зевс
11:55 17.03.2026
4 кака лайененсон
на господаря и ако ни пита само въртим опашки
11:56 17.03.2026
5 Последния Софиянец
11:56 17.03.2026
6 европиец
11:56 17.03.2026
7 честен ционист
11:57 17.03.2026
8 ърл джоунс
8 ърл джоунс
11:57 17.03.2026
9 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
Веднъж ми се случи очаквам да ми се случи отново
Това са естествените неща и когато замина с раницата към Атина след 4 месеца няма да се обърна
давам рицарската си дума
Предпочитам да ме овикват и мачкат по улиците на Атина Атиняните гърците отколкото да съм никой в България
И без друго съм вече Жена и тяхна собственост на Атина
Коментиран от #38
11:58 17.03.2026
10 Колко трябва да си глупав
11:58 17.03.2026
11 Ти си толко
И не сте съюзници а сте им прислужници
До там я докарахте
11:59 17.03.2026
12 Долу ЕС
11:59 17.03.2026
13 Боруна Лом
Коментиран от #17
12:00 17.03.2026
14 А ГДЕ
12:00 17.03.2026
15 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
При Тръмп и Байдън няма слабо само бой и еротика след Тръмп потоп
12:00 17.03.2026
16 ЕСССР
12:02 17.03.2026
17 Тимур
До коментар #13 от "Боруна Лом":Бая си облъчен,квичиш,като истински фашист
12:02 17.03.2026
18 Кривоверен алкаш
12:02 17.03.2026
19 На Урсула тойбоя
12:02 17.03.2026
20 Я, Калас наполовина е изтрезняла!
Дядо Тръмп ще я оправи with fingers.
Коментиран от #33
12:02 17.03.2026
21 Оня с коня
12:03 17.03.2026
22 Обикновените хора отдавна
12:03 17.03.2026
23 Размишления
12:05 17.03.2026
24 Първанов
12:06 17.03.2026
25 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ
12:09 17.03.2026
26 000
12:09 17.03.2026
27 Първанов
До коментар #8 от "ърл джоунс":Само се зачетете в изказванията на копейките! Чист фашизъм! Сами саэму стали пионки без да разберат. Това е много добра пропандна работа,факт! Да си против Европа,общият ни дом е вече и лудост, плюс фашизирането. Грачат,грачат едно също, без грам мисъл,казва се роболепие
Коментиран от #34, #39, #47
12:10 17.03.2026
28 Щурмбанфюрер Урсула Ойро
12:11 17.03.2026
29 Доналд Тръмп офишъл
29 Доналд Тръмп офишъл
12:12 17.03.2026
30 Един там
12:13 17.03.2026
31 ами
12:14 17.03.2026
32 За какво им плащаме?
До коментар #1 от "само питам":"..очакваме непредсказуемите неща да се случват постоянно и приемаме нещата такива, каквито са, запазваме хладнокръвие, спокойни сме и оставаме фокусирани", отбеляза Калас."
Плащаме им да бъдат спокойни.
12:14 17.03.2026
33 ааа
До коментар #20 от "Я, Калас наполовина е изтрезняла!":Тя каза, че ще почне да чете книги за да поумнее. И, ей на, процесът по поумняване е започнал. Вярно, бавно върви, но пък е обнадеждаващо. Като остане без гориво за служебната лимузина, още ще поумнее и ще дойде "апетитът" за руския петрол. За всяко нещо си има време. Русия не бърза за никъде.
12:15 17.03.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Удри с лопатата
12:17 17.03.2026
36 Ютюб кълекшън
12:19 17.03.2026
37 И с кво ве...?!
До коментар #29 от "Доналд Тръмп офишъл":С тоя твоя...мекият ли ,ве...?!
12:20 17.03.2026
38 Барбалей
До коментар #9 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈":Ти и в Атина ще си никоя
Коментиран от #42
12:20 17.03.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 И кое точно не ти е ясно и разбра?
12:23 17.03.2026
41 "В ЕС няма апетит
12:24 17.03.2026
42 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
До коментар #38 от "Барбалей":От тротоара пред Хотел Орфей ли пишеш
Коментиран от #45
12:24 17.03.2026
43 Възмутен
Разбира се единствено че не сте съюзници с Америка, а подлоги защото истинските съюзници обсъждат ходовете си или поне ги информират но никой не обсъжда ходовете си със слугите си.
"И когато говорим с Русия, разбира се, най-важното е първо да се споразумеем за какво искаме да говорим с тях"
Олеле и тези ни управляват - искали да говорят с Русия ама не знаят за какво искали да говорят. Ами говорете си за ланшния сняг или как се плетат терлици.
Толкова са наведени че чак им личи.
12:28 17.03.2026
44 Отчет
Подполковник о.з. Гащаров Станчо беше делегат на конгреса на запасните офицери и завърнал се, в една от стаите на военния клуб дава пред дружествените членове своя отчет:
— Господа, както сте в известност, ний, сиреч аз, поручик о.з. Габарев и подпоручик о.з. Канчев, бяхме, тъй да се каже, делегати на нашето дружество на последния конгрес в Плевен. Като председател и, тъй да се каже, най-старши от делегацията, счетох за длъжност да ви направя съответния отчет.
Господа, първо — тръгване. Второ — пътуване, и, трето — посрещане. Музики, знамена, войскови части, шпалир, импозантност и, тъй да се каже, феерия.
Приветствия. Официална, духовна и гражданска власт. Родолюбиви организации. Учащи, професионални съюзи и прочее.
Избор на бюро. Отчет. Акламации и след това, тъй да се каже, дебати.
Пръв взе думата генерал-майор о.з. Пушкаров. Маладец! Герой от Лозенград. „Александър“ първа степен с корона. Отлично говори и не остарява. Втори — полковник о.з. Мартинов, — тоже маладец. Два випуска преди мене. Трети поред говори майор о.з. Ихтимански от Ловеч. Бабанка! Гласът му тънък, но оратор. Четвърти — х
12:29 17.03.2026
45 Барбалей
До коментар #42 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈":От околовръстното
12:29 17.03.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Антитрол
До коментар #27 от "Първанов":"Да си против Европа,общият ни дом е вече и лудост, плюс фашизирането"
Никой не е против Европа бе - против сме подлогите на краварника които затриват Европа заради техните интереси. Тъкмо подлогите на краварите са против силна и независима Европа - видиш ли краварите продължават да ни затриват ама ние сме им били "съюзници".
Европа по население е по-голяма от краварника и има икономика сама да се издържа - защо за подлогите на краварите е толкова страшно Европа да стане самостоятелна - от кое ви е страх.
12:34 17.03.2026
48 Ха ха
12:44 17.03.2026
49 Асен Генов
12:46 17.03.2026
50 Асен Генов
12:49 17.03.2026
51 Баба Гошка
12:50 17.03.2026
52 фалшивия град козлодуй
12:51 17.03.2026
53 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.