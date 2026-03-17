Кървав троен атентат в Нигерия: десетки жертви и ранени в Майдугури

Най-малко 23 души са загинали, а 108 са ранени при предполагаем троен самоубийствен атентат в Майдугури - столицата на североизточния щат Борно, съобщава Ройтерс, позовавайки се на местната полиция, предава БТА.

Регионът е епицентър на ислямистко въстание в Нигерия през последните 17 години, което е довело до хиляди жертви и разселването на около 2 милиона души.

По информация от източници на силите за сигурност и местни жители, първата експлозия е избухнала в пощенска станция в центъра на града, последвана от взрив на оживен пазар. Други експлозии са ударили Учебната болница на университета в Майдугури и източния квартал Калери. Всички атаки са станали в рамките на кратък период от време в понеделник вечерта.

От полицията съобщават, че предварителните данни сочат към атентатори самоубийци, но към момента не е поета отговорност за нападенията. Силите за сигурност са засилили присъствието си в града, а разследването продължава.

Според анализатори атаките носят почерка на екстремистките групировки Боко Харам и Ислямска държава в Западна Африка, които засилват нападенията срещу нигерийските сили в региона.

Въпреки че Майдугури се счита за един от по-сигурните градове в щата Борно, насилието продължава. При подобен атентат в навечерието на Коледа миналата година загинаха петима души, а десетки бяха ранени след взрив в джамия.

Освен в североизточната част, джихадистки групи действат и в северозападна Нигерия, където въоръжени банди извършват отвличания и нападения срещу цивилни и училища. В отговор Съединените щати са провели въздушни удари и са започнали да разполагат военни инструктори за подпомагане на нигерийските сили.