Катар прехвана ракета над Доха, нови взривове разтърсиха Персийския залив

Катарските власти съобщиха тази сутрин, че въоръжените сили на страната са прехванали ракета над столицата Доха, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Журналист на агенцията е заявил, че в града са били чути няколко силни експлозии. Взривове са отекнали в Доха и през предходния ден.
Подобно на други държави от района на Персийския залив, Катар е подложен на атаки с ракети и дронове през последните дни.
Същевременно в Дубай журналист на Франс прес е съобщил за три взрива, след като жителите на най-големия град в Обединените арабски емирства са получили предупреждения на мобилните си телефони да се укрият незабавно заради потенциална ракетна заплаха.
От началото на съвместната военна кампания на САЩ и Израел срещу Иран, Техеран е извършил масирани удари срещу Емирствата с над 1900 ракети и дрона - повече от всяка друга държава в региона.
Според информацията мишени на атаките са американски интереси в Персийския залив, както и обекти от гражданската инфраструктура, включително летища, пристанища и петролни съоръжения.
1 Българин
Коментиран от #3
10:37 17.03.2026
2 Пич
10:39 17.03.2026
3 Европеец
До коментар #1 от "Българин":Чудя се бай Дончо Как не се е сетил да преименува персийския залив..... Имаме американски канал, имаме и американски залив.... Бай Дончо ,бай Дончо
"Миротвореца," негодяй прибирай кравите в обора докато е време, защото когато влизат в чужди имоти може да преяздат с люцерна, пагубно е за тях....
10:45 17.03.2026
4 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
10:47 17.03.2026
5 Браво на Иран!
10:56 17.03.2026