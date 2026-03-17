Катар прехвана ракета над Доха, нови взривове разтърсиха Персийския залив

Катар прехвана ракета над Доха, нови взривове разтърсиха Персийския залив

17 Март, 2026 10:33 816 5

Атаки с ракети и дронове срещу Катар и ОАЕ засилват напрежението в региона

Катар прехвана ракета над Доха, нови взривове разтърсиха Персийския залив - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Катарските власти съобщиха тази сутрин, че въоръжените сили на страната са прехванали ракета над столицата Доха, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Журналист на агенцията е заявил, че в града са били чути няколко силни експлозии. Взривове са отекнали в Доха и през предходния ден.

Подобно на други държави от района на Персийския залив, Катар е подложен на атаки с ракети и дронове през последните дни.

Същевременно в Дубай журналист на Франс прес е съобщил за три взрива, след като жителите на най-големия град в Обединените арабски емирства са получили предупреждения на мобилните си телефони да се укрият незабавно заради потенциална ракетна заплаха.

От началото на съвместната военна кампания на САЩ и Израел срещу Иран, Техеран е извършил масирани удари срещу Емирствата с над 1900 ракети и дрона - повече от всяка друга държава в региона.

Според информацията мишени на атаките са американски интереси в Персийския залив, както и обекти от гражданската инфраструктура, включително летища, пристанища и петролни съоръжения.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    11 0 Отговор
    САЩ загубиха и тази война.

    Коментиран от #3

    10:37 17.03.2026

  • 2 Пич

    13 0 Отговор
    Еий..... това персите, бият говедарите и ционистите, както аз магарето не съм си бил!!!

    10:39 17.03.2026

  • 3 Европеец

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Чудя се бай Дончо Как не се е сетил да преименува персийския залив..... Имаме американски канал, имаме и американски залив.... Бай Дончо ,бай Дончо
    "Миротвореца," негодяй прибирай кравите в обора докато е време, защото когато влизат в чужди имоти може да преяздат с люцерна, пагубно е за тях....

    10:45 17.03.2026

  • 4 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    7 0 Отговор
    Рижото ПСЕ голям си го вввкара с тази война...

    10:47 17.03.2026

  • 5 Браво на Иран!

    6 1 Отговор
    Голям бой ядат краварите и марионетките им от близкия изток! Нашите и те са в кюпа след като даваме летищата за удари срещу Иран. Това че американските самолети се крият между гражданските на летище "В. Левски няма да ги спаси от възмездието!!!

    10:56 17.03.2026