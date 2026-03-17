Запрянов: Повишена е готовността за отбрана на страните от Източния фланг

17 Март, 2026 12:45 652 35

  • атанас запрянов-
  • източен фланг-
  • нато

Той посочи, че мероприятията на НАТО по подготовката на войските и укрепване на отбраната продължават и много скоро в България ще се проведат планови учения, включително и авиационни

Запрянов: Повишена е готовността за отбрана на страните от Източния фланг - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Засилено е дежурството на противоракетната отбрана на НАТО в най-висока степен и е увеличена готовността на системите за противовъздушна (ПВО) и противоракетна (ПРО) отбрана на страните от Източния фланг. Това каза пред журналисти служебният министър на отбраната Атанас Запрянов, който присъства на тържественото отбелязване на 75-ата годишнина на Трета авиобаза Граф Игнатиево. НАТО не е част от операцията на САЩ и Израел срещу Иран и страните членки от Източния фланг не участват в тази операция, подчерта Запрянов.

Министърът припомни, че Гърция пребазира една батерия „Пейтриът“, която позволява да се прикрива и българското въздушно пространство. Запрянов коментира, че дежурството по Air Policing, което носи авиобазата в Граф Игнатиево, е интегрирано в общата система за ПВО и ПРО на НАТО и допринася за въздушната отбрана на Източния фланг на Алианса. Отделно елементи от зенитно-ракетните войски са поставени в по-висока степен на готовност и дежурство заедно с Гърция, Турция и Румъния, каза той.

Атанас Запрянов посочи, че мероприятията на НАТО по подготовката на войските и укрепване на отбраната продължават и много скоро в България ще се проведат планови учения, включително и авиационни.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не е хубава

    17 3 Отговор
    тая работа , която идва .

    Коментиран от #4

    12:46 17.03.2026

  • 2 От кого

    16 2 Отговор
    ще ни пазите бре, безродници? Иран не напада колонии а Русия я чакаме с хляб и сол.

    12:48 17.03.2026

  • 3 Гост

    7 2 Отговор
    Досега им вдигаха заплатите на шкембетата и сега дойде време да си ги изработят.

    Коментиран от #23

    12:48 17.03.2026

  • 4 Ами не е хубава

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Не е хубава":

    Една шепа бели цигани си развяват байряка както им кефне.

    12:48 17.03.2026

  • 5 Русодебил

    2 16 Отговор
    Наистина няма по голям дебил от русодебила!

    Коментиран от #28

    12:49 17.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 9848449

    17 1 Отговор
    Неадекватен пенсионер, по-изперкал е дори от Джо Байдън.

    12:49 17.03.2026

  • 8 изкукал психопат

    18 1 Отговор
    това ли ви е министърът на войната ?

    12:50 17.03.2026

  • 9 Сталин

    12 1 Отговор
    Скоро предстои мобилизация и в България,да видим колко ще явят да се бият и умират за господарите си от Сащ,и същo за именията и яхтите на нашите олигарси и фабриките и банките на западните мародери.Българина няма друг избор освен да обеси тези които вкарат България във война с Русия,представете си лампите около парламента окичени с телата на предателите и изедниците вкарали България във война за интереса на западните мародери.

    Коментиран от #12

    12:50 17.03.2026

  • 10 Последния Софиянец

    15 0 Отговор
    Нали никой не ни заплашваше?

    12:51 17.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Последния Софиянец

    3 2 Отговор
    Ще идват още американски войски.

    12:52 17.03.2026

  • 14 дрът връмвар

    5 0 Отговор
    я изчезни от манежа

    12:52 17.03.2026

  • 15 Лицемерни 60клуци

    12 1 Отговор
    НАТО, НАТО, НАТО...елиминирахте българските войски и оръжие,от които не само балканите,но и Турция трепереше, а сега, НАТО НАТО...лицемерни 60клуци, за треnане сте.

    12:52 17.03.2026

  • 16 миме

    2 0 Отговор
    ПеПедУхански ПеПедофилски ПеПедал ли е снимания или да?

    12:53 17.03.2026

  • 17 Сталин

    8 1 Отговор
    Стягайте мешките за окопите на Одеса и пустините на Иран , цървулите трябва да помагате на господарите си от САЩ и исраhell

    12:53 17.03.2026

  • 18 Див селянин

    4 0 Отговор
    Яла та издрънча и тебе с аннъ лопата

    12:56 17.03.2026

  • 19 Неволно сравнение!

    5 0 Отговор
    Какъвто ни министъра,такава ни и армията...- чукантии от класа...!

    12:56 17.03.2026

  • 20 Зеления

    3 0 Отговор
    "много скоро в България ще се проведат планови учения, включително и авиационни"

    Той Запрянката понеже е на възраст вече забрави, че преди 2 седмици даде интервюта, в които каза, че американските самолети на летище София са във връзка с учения между САЩ и България.

    А сега казва, че авиационните учения предстоят...

    В крайна сметка, то не може всеки ден да лъжеш пред журналистите и да помниш всички лъжи, не е човешко да се запамети толкова информация...

    12:58 17.03.2026

  • 21 Исторически факти

    3 0 Отговор
    Пръдльо

    Коментиран от #26

    12:58 17.03.2026

  • 22 Мунчо

    4 1 Отговор
    В тази главица, САЩ и Израел се отбраняват срещу агресията на тоталитарния режим на Иран.

    12:58 17.03.2026

  • 23 Гаранция!

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Тия военните,с шкембетата...- първи ще избягат от фронта,ако се наложи да защищават Родината...!

    12:58 17.03.2026

  • 24 Де6или, повече от 80%.

    6 1 Отговор
    От всички държави в НАТО, само България си закри армията и разчита друг да я пази.Е га ти пр0стият народ.

    12:59 17.03.2026

  • 25 идиоти вън

    5 1 Отговор
    Нали нямаше опасност, що така се повишава готовността и за какво се готвим?!?!?!? То старческото оглупяване при тоя е очевадно!!! А и от един наведен генерал какво да се очаква?!?!?

    12:59 17.03.2026

  • 26 И то...

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Исторически факти":

    ...гУем!

    12:59 17.03.2026

  • 27 Тодор

    2 0 Отговор
    Моля не се изненадвайте, ако Дончо поиска от правителството на ППДБ да изпратим фрегати минни ловци за разминиране на Ормузкия проток, че ще се съгласят и ще ни го представят за учение на НАТО

    13:00 17.03.2026

  • 28 миме

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Русодебил":

    я кажи сега лелиното кат знаеш толкоз кои са по-гнусни -ПеПедалите или ДеБе педофилите

    13:01 17.03.2026

  • 29 Във война ли сме вече, бе дърт боклук?!

    6 2 Отговор
    От какво ще се отбранявате, бе коленичили пред краварника и брюксел мъррррррршиии?!

    13:04 17.03.2026

  • 30 604

    5 1 Отговор
    Скоро пак ще има народен съд...люмпини

    13:08 17.03.2026

  • 31 Уроци по история

    3 0 Отговор
    Единствената заплаха са фащ насраил и натю. Останалото е лъжа!

    13:11 17.03.2026

  • 32 Не така

    0 0 Отговор
    На тази достолепна възраст този би следвало да си пие питието на спокойствие, да дундурка внуци или правници и да остави тази държавна работа за млади адекватни хора дето сега им е перото.Пуста лакомия за власт и пари- не е на добро.

    Коментиран от #34

    13:11 17.03.2026

  • 33 Дримон

    0 0 Отговор
    Вятър те вее на бял кон Запрянов какви са тия врели не кипели те в близкия изток където имат патриоти и Таад не са защитени какво остава за тук.

    13:15 17.03.2026

  • 34 миме

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Не така":

    ПеПедУханията явно е за цел живот и фане ли некой не прощава

    13:15 17.03.2026

  • 35 az СВО Победа 80

    0 0 Отговор
    Тоя нали вече "спечели" войната срещу Русия, сега ще воюва и с Иран.... 🤣🤣🤣🤣🤣

    13:17 17.03.2026

