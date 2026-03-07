Близо 300 души са убити при израелски удари срещу Ливан

Най-малко 294 души са били убити в Ливан, откакто Израел започна удари срещу страната в понеделник, съобщи ливанското здравно министерство преди известно време.
Над 1000 души са били ранени през това време, се добавя в изявлението.
Това идва, след като ливанските власти съобщиха по-рано, че десетки са били убити, когато израелски командоси са нападнали граничен район късно снощи, търсейки останките на отдавна изчезнал израелски летец.
2 Една статия
16:49 07.03.2026
16:49 07.03.2026
3 Пич
16:51 07.03.2026
16:51 07.03.2026
4 Десетки убити
16:51 07.03.2026
5 Ветеран от протеста
16:54 07.03.2026
6 Данко Харсъзина
Ганка и Ганчо се въргалят по плажовете и реват, че няма кой да ги прибере без да плащат.
Израел може да бъде унищожен, но не и победен.
16:54 07.03.2026
16:54 07.03.2026
8 Убиеца Нетаняху в затвора
16:58 07.03.2026
9 Данко Харсъзина
16:58 07.03.2026
16:58 07.03.2026
10 Хитлер....... казах !!!!!!
17:00 07.03.2026
13 Докато Израел не изчезне от картата
17:02 07.03.2026
14 Zaxaрова
17:02 07.03.2026
16 Хи хи хи
17:03 07.03.2026
17 Коментатор
17:03 07.03.2026
17:03 07.03.2026
18 акад. Ники Сапунджиев
До коментар #12 от "Всичкото евреин":Някой повика ли ме?
17:03 07.03.2026
19 Хора бдете!
Настъпва масов русофилски морррр.
17:05 07.03.2026
20 Адолф
17:05 07.03.2026
21 Данко Харсъзина
За това Израел никога няма да бъде победен, а България няма да я има.
17:05 07.03.2026
22 За час?
17:05 07.03.2026
23 усс.ран русофил
17:05 07.03.2026
24 Отец Теофил
До коментар #7 от "инж Илиан Илийн":Ако те докопам ще се сетиш.
17:07 07.03.2026
25 Човек
До коментар #6 от "Данко Харсъзина":Мен лично ме устройва и само унищожението на иcpahell. Ще мина и без победа.
17:07 07.03.2026
26 За това
До коментар #12 от "Всичкото евреин":се ходи в затвора!Ако Мосад не те докопат!
17:07 07.03.2026
17:07 07.03.2026
27 Аятолах в хамак
17:07 07.03.2026
28 Българин
17:08 07.03.2026
29 Копейки,
17:09 07.03.2026
30 Баце,
До коментар #26 от "За това":Що ни плашиш с мосад? На теб не ти ли стиска?
17:10 07.03.2026
17:10 07.03.2026
31 Гук
17:11 07.03.2026
32 Само питам
До коментар #17 от "Коментатор":В Русия.
17:12 07.03.2026
33 Не бе
До коментар #30 от "Баце,":40 девици те чакат!
17:12 07.03.2026
17:12 07.03.2026
34 Макробиолог
До коментар #6 от "Данко Харсъзина":Денонощно защитават интересите и плановете на акционерите.
17:12 07.03.2026
35 Дана Интернешънъл
До коментар #17 от "Коментатор":Хайде сега на обиди ли ще си играем жребецо ?
17:14 07.03.2026
37 Баце,
До коментар #33 от "Не бе":Вече съм оправил повече от 40, някои от които девици.
Ти как изглеждаш след смяната на пола?
17:17 07.03.2026
38 Европейца
До коментар #6 от "Данко Харсъзина":Шизофренно писание от твоя страна. Айде сега обясни как така могат да бъдат унищожени без да бъдат победени и то няколко пъти
17:18 07.03.2026
17:18 07.03.2026
39 Миналото лято
До коментар #9 от "Данко Харсъзина":га ядаха ритниците , ревнаха на тръм да ги спасява. Сега пак да пробват. Явно им е харесало.
17:20 07.03.2026
40 Макробиолог
17:23 07.03.2026
41 Абе
До коментар #6 от "Данко Харсъзина":Никой не иска да ги побеждава, а само да минат през комина.
17:25 07.03.2026
17:25 07.03.2026
42 Данко Харсъзина
До коментар #38 от "Европейца":Чети книжки, а не само менютата из кварталните пивници, и ще разбереш, без да ти обяснявам.
17:25 07.03.2026
17:25 07.03.2026
44 Кую
17:28 07.03.2026
45 Данко Харсъзина
До коментар #41 от "Абе":Не е лошо и ти да прочетеш някоя книжка, а не само менютата по кръчмите. Копейките дори "Основи на комунизма" не сте прочели. За това сте толкова прости, че и Путин не ви иска.
17:29 07.03.2026
46 Европейца
До коментар #42 от "Данко Харсъзина":Бля-бля, а нещо конкретно?. или ще повториш умствено объркания си пост още десетина пъти...Айде да посочиш един случай, в който ционистката сган е водила битка? Въобще не искаме да е била с равен по сила противник... апропо може и за краварската държава да поровиш за подобен случай, без да броим битката помежду им... за сметка на това има десетки и стотици доказани случаи на незаконни и дори терористични действия на службите и на двете псевдодържави без грам история
17:32 07.03.2026
49 Не можем да насмогнем
17:40 07.03.2026
50 Русофил
До коментар #3 от "Пич":Спуква ти гъ...а от е....не
17:41 07.03.2026