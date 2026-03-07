Новини
Близо 300 души са убити при израелски удари срещу Ливан

7 Март, 2026 16:47 810 50

  • ливан-
  • убити-
  • израел

Ранените са над 1000 души

Близо 300 души са убити при израелски удари срещу Ливан - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Най-малко 294 души са били убити в Ливан, откакто Израел започна удари срещу страната в понеделник, съобщи ливанското здравно министерство преди известно време.

Над 1000 души са били ранени през това време, се добавя в изявлението.

Това идва, след като ливанските власти съобщиха по-рано, че десетки са били убити, когато израелски командоси са нападнали граничен район късно снощи, търсейки останките на отдавна изчезнал израелски летец.


Ливан
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Една статия

    9 0 Отговор
    Просто затапва коментарите по предишната със аналогично съдържание. Невероятно подло е. Па обединете ги

    Коментиран от #43

    16:49 07.03.2026

  • 3 Пич

    30 6 Отговор
    Колко героично, тъкмо по еврейски !!! Иран ги спуква от бой, а те избиват слабите и беззащитни хора в Ливан !!!

    Коментиран от #15, #36, #50

    16:51 07.03.2026

  • 4 Десетки убити

    20 1 Отговор
    Близо 300 души са убити.... не бе починали са от старост а не в резултат на военнопрестъпленията на нацисткият коптор

    16:51 07.03.2026

  • 5 Ветеран от протеста

    16 2 Отговор
    Някой някога осъдил ли е даже и морално ИсраХелл или се счита ,че е антисемитско и реч на омразата ?

    16:54 07.03.2026

  • 6 Данко Харсъзина

    9 15 Отговор
    Синовете и дъщерите Израилеви защитават Родината си. Денонощно са в самолетите и се бият за правото си на съществуване.
    Ганка и Ганчо се въргалят по плажовете и реват, че няма кой да ги прибере без да плащат.
    Израел може да бъде унищожен, но не и победен.

    Коментиран от #7, #25, #34, #38, #41

    16:54 07.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Убиеца Нетаняху в затвора

    13 5 Отговор
    Касапите му също !!!!!!

    16:58 07.03.2026

  • 9 Данко Харсъзина

    4 18 Отговор
    Израел може да бъде унищожен, но не и победен. Поклон пред подвига на синовете и дъщерите на Израел. Този велик народ, никога няма да бъде победен.

    Коментиран от #39

    16:58 07.03.2026

  • 10 Хитлер....... казах !!!!!!

    9 3 Отговор
    Трябваше ми още една година и тия дето се правят на нацисти , нямаше да правят никога повече бели !!!!!

    17:00 07.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Докато Израел не изчезне от картата

    13 3 Отговор
    На света , няма да има мир във близкия изток !

    17:02 07.03.2026

  • 14 Zaxaрова

    5 5 Отговор
    Скърбим за другарите от Хамас и Хизбула!

    17:02 07.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Хи хи хи

    8 3 Отговор
    Нетаняху избягал във кравария !

    17:03 07.03.2026

  • 17 Коментатор

    4 3 Отговор
    Къде има по голям брой пдраси Иран или Израел

    Коментиран от #32, #35

    17:03 07.03.2026

  • 18 акад. Ники Сапунджиев

    6 2 Отговор

    До коментар #12 от "Всичкото евреин":

    Някой повика ли ме?

    17:03 07.03.2026

  • 19 Хора бдете!

    4 6 Отговор
    Ако имате познати русофили и ги намирате за читави пазете ги!Крийте ги по мазета и тавани, че като стане големата войнъ и дойдат братята украинци и братята израелци те няма да им простят!Събирайте пари, за да може да го откупите.
    Настъпва масов русофилски морррр.

    17:05 07.03.2026

  • 20 Адолф

    3 3 Отговор
    Газификацията решава проблема🪦💩👌

    17:05 07.03.2026

  • 21 Данко Харсъзина

    4 8 Отговор
    Гордите синове и дъщери на Израел защитават държавата си. Българите и българките се въргалят по плажовете, докато гърците защитават небето на България.
    За това Израел никога няма да бъде победен, а България няма да я има.

    17:05 07.03.2026

  • 22 За час?

    0 0 Отговор
    за ден,за седмица?

    17:05 07.03.2026

  • 23 усс.ран русофил

    3 4 Отговор
    Аз съм силно възмутен!

    17:05 07.03.2026

  • 24 Отец Теофил

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "инж Илиан Илийн":

    Ако те докопам ще се сетиш.

    17:07 07.03.2026

  • 25 Човек

    7 2 Отговор

    До коментар #6 от "Данко Харсъзина":

    Мен лично ме устройва и само унищожението на иcpahell. Ще мина и без победа.

    17:07 07.03.2026

  • 26 За това

    4 3 Отговор

    До коментар #12 от "Всичкото евреин":

    се ходи в затвора!Ако Мосад не те докопат!

    Коментиран от #30

    17:07 07.03.2026

  • 27 Аятолах в хамак

    9 3 Отговор
    Краварите и евреите умеят само цивилни да избиват

    17:07 07.03.2026

  • 28 Българин

    2 6 Отговор
    Много ги жалят.

    17:08 07.03.2026

  • 29 Копейки,

    2 6 Отговор
    Евреите ви знаят всичките.

    17:09 07.03.2026

  • 30 Баце,

    5 2 Отговор

    До коментар #26 от "За това":

    Що ни плашиш с мосад? На теб не ти ли стиска?

    Коментиран от #33

    17:10 07.03.2026

  • 31 Гук

    1 2 Отговор
    Радвам се.

    17:11 07.03.2026

  • 32 Само питам

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Коментатор":

    В Русия.

    17:12 07.03.2026

  • 33 Не бе

    0 3 Отговор

    До коментар #30 от "Баце,":

    40 девици те чакат!

    Коментиран от #37

    17:12 07.03.2026

  • 34 Макробиолог

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Данко Харсъзина":

    Денонощно защитават интересите и плановете на акционерите.

    17:12 07.03.2026

  • 35 Дана Интернешънъл

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Коментатор":

    Хайде сега на обиди ли ще си играем жребецо ?

    17:14 07.03.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Баце,

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Не бе":

    Вече съм оправил повече от 40, някои от които девици.
    Ти как изглеждаш след смяната на пола?

    17:17 07.03.2026

  • 38 Европейца

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Данко Харсъзина":

    Шизофренно писание от твоя страна. Айде сега обясни как така могат да бъдат унищожени без да бъдат победени и то няколко пъти

    Коментиран от #42

    17:18 07.03.2026

  • 39 Миналото лято

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Данко Харсъзина":

    га ядаха ритниците , ревнаха на тръм да ги спасява. Сега пак да пробват. Явно им е харесало.

    17:20 07.03.2026

  • 40 Макробиолог

    3 0 Отговор
    Обикновените евреи отдавна са разбрали че ги ползват за украинци в игри които нямат нищо общо с интересите на държавата и населението.

    17:23 07.03.2026

  • 41 Абе

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Данко Харсъзина":

    Никой не иска да ги побеждава, а само да минат през комина.

    Коментиран от #45

    17:25 07.03.2026

  • 42 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор

    До коментар #38 от "Европейца":

    Чети книжки, а не само менютата из кварталните пивници, и ще разбереш, без да ти обяснявам.

    Коментиран от #46

    17:25 07.03.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Кую

    0 0 Отговор
    Дано се върне на психопатите.

    17:28 07.03.2026

  • 45 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Абе":

    Не е лошо и ти да прочетеш някоя книжка, а не само менютата по кръчмите. Копейките дори "Основи на комунизма" не сте прочели. За това сте толкова прости, че и Путин не ви иска.

    17:29 07.03.2026

  • 46 Европейца

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Данко Харсъзина":

    Бля-бля, а нещо конкретно?. или ще повториш умствено объркания си пост още десетина пъти...Айде да посочиш един случай, в който ционистката сган е водила битка? Въобще не искаме да е била с равен по сила противник... апропо може и за краварската държава да поровиш за подобен случай, без да броим битката помежду им... за сметка на това има десетки и стотици доказани случаи на незаконни и дори терористични действия на службите и на двете псевдодържави без грам история

    17:32 07.03.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Не можем да насмогнем

    0 0 Отговор
    Под всяка статия да псуваме престъпната държава Израел. Обединете статиите че да е по лесно !

    17:40 07.03.2026

  • 50 Русофил

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Спуква ти гъ...а от е....не

    17:41 07.03.2026