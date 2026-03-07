Близо 300 души са убити при израелски удари срещу Ливан

Най-малко 294 души са били убити в Ливан, откакто Израел започна удари срещу страната в понеделник, съобщи ливанското здравно министерство преди известно време.

Над 1000 души са били ранени през това време, се добавя в изявлението.

Това идва, след като ливанските власти съобщиха по-рано, че десетки са били убити, когато израелски командоси са нападнали граничен район късно снощи, търсейки останките на отдавна изчезнал израелски летец.