Техеран не възнамерява да разработва ядрено оръжие

Иран е готов за конструктивни преговори

Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Позицията на Техеран остава непроменена, като се загърбват плановете за разработване на ядрени оръжия и стриктно се придържат към международните ядрени стандарти. Това заяви Казем Джалали, посланик на Ислямската република в Русия, в интервю за „Вести“.

„Не искаме и никога не сме възнамерявали да притежаваме ядрени оръжия. Нашият покойен върховен лидер каза, че не сме слаба нация. Ядрените оръжия са безсмислени, затова се стремим да се придържаме към международните правила и стандарти“, подчерта дипломатът.

Готовността на иранската страна да възобнови преговорите остава само ако те се върнат в конструктивен план, но настоящата позиция на САЩ прави диалога невъзможен. Това заяви Казем Джалали, посланик на Ислямската република в Русия, в интервю за „Вести“.

„Винаги сме казвали, че ако процесът на преговори остане в правилната посока, ще преговаряме, но не можем да се съгласим с позицията, продиктувана от САЩ. Особено сега, когато ситуацията е още по-лоша. Те убиха нашия върховен лидер и продължават да бомбардират нашата инфраструктура“, отбеляза дипломатът.


  • 1 Мунчо

    18 16 Отговор
    Абе, нали нямаше да клякат за преговори иранците....🤣

    Коментиран от #27

    17:13 07.03.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    19 21 Отговор
    Филмът свърши. Техеран ще се управлява от бай Дончо. Както Венецуела.

    17:13 07.03.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    15 17 Отговор
    Иран май дава ,,задную,,/ жалко че нашите копеи потопиха още 2 самолетоносача сутринта

    17:13 07.03.2026

  • 4 От Уран

    10 10 Отговор
    какво друго се прави?Презервативи ?

    17:13 07.03.2026

  • 5 Ганчев

    12 15 Отговор
    В близките 200 годи и за пушка няма да се сетите да произведете.

    17:13 07.03.2026

  • 6 Биби

    13 18 Отговор
    Най обичам миризмата на пърлени чалми рано сутрин

    Коментиран от #15, #36

    17:14 07.03.2026

  • 7 Презвитер Козма

    12 16 Отговор
    Свърши времето за преговори. Шерифа каза - безусловна капитулация. Путин и Си само мигат на парцали

    17:14 07.03.2026

  • 8 Данко Харсъзина

    7 14 Отговор
    Времето за преговори приключи. Изходът е само един. Пълна и безусловна капитулация на Иран. Бай Дончо ви го каза в прав текст.

    17:15 07.03.2026

  • 9 Пич

    16 10 Отговор
    Абе.....той и Саддам нямаше химически оръжия, но касапите от САЩ и Израел вече бяха решили да го обесят !!! За да разграбят Ирак !!! И с Иран това искат да направят, цирка с ядрено оръжие е само претекст !!!

    Коментиран от #12, #19

    17:15 07.03.2026

  • 10 усс.ран русофил

    5 11 Отговор
    Аз съм силно възмутен!

    17:16 07.03.2026

  • 11 Иранска лисица

    4 12 Отговор
    Гроздето е кисело след израелски бомбардировки с обеднен уран.

    17:17 07.03.2026

  • 12 Ха ХаХа

    5 14 Отговор

    До коментар #9 от "Пич":

    Саддам си го обесиха Ирак че сините.Зс Путляра мисли! Аятоласите приключиха.

    17:17 07.03.2026

  • 13 Вовата

    2 11 Отговор
    ги гъбарка!Бийте се!Преговаряйте!Бийте се!Преговаряйте!

    Коментиран от #55

    17:18 07.03.2026

  • 14 защо четете само заглавието

    16 4 Отговор
    Ако можете да четете, посланикът ЯСНО казва, че няма да има преговори с ФАЩ. Какво не разбирате, не знам.
    Готовността на иранската страна да възобнови преговорите остава само ако те се върнат в конструктивен план, но настоящата позиция на САЩ прави диалога невъзможен.......
    „Винаги сме казвали, че ако процесът на преговори остане в правилната посока, ще преговаряме, но не можем да се съгласим с позицията, продиктувана от САЩ. Особено сега, когато ситуацията е още по-лоша. Те убиха нашия върховен лидер и продължават да бомбардират нашата инфраструктура“, отбеляза дипломатът.

    Коментиран от #20, #29, #50

    17:18 07.03.2026

  • 15 Гладен и крадлив злобен комунист

    7 5 Отговор

    До коментар #6 от "Биби":

    Гламаф, Биби вече най обича миризмата на формалин!

    17:18 07.03.2026

  • 16 Заю Баю

    12 1 Отговор
    Като ви гледам коментарите тук явно или не четете или сте не от най грамотните индивиди, второто е по вероятно.

    17:18 07.03.2026

  • 17 Данко Харсъзина

    3 12 Отговор
    Бай Дончо ви предложи да ви доставя безплатно ядрено гориво, само и само да не обогатявате уран. Вие отказахте. И той даде ход на операция "Епична ярост". Сега ще загубите всичко. Включително и главите си.

    17:19 07.03.2026

  • 18 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 11 Отговор
    Намериха ли главата на аятолаха?

    Коментиран от #22, #44

    17:19 07.03.2026

  • 19 Можеше

    3 13 Отговор

    До коментар #9 от "Пич":

    Саддам имаше избор. Можеше да се оттегли от власт културно. Буш му даде тази възможност.

    Коментиран от #31

    17:20 07.03.2026

  • 20 защо четете само заглавието

    10 2 Отговор

    До коментар #14 от "защо четете само заглавието":

    Човекът е дипломат, а не кравар.

    17:20 07.03.2026

  • 21 Zaxaрова

    4 6 Отговор
    Съпричастни сме към трагедията на братята иранци!

    17:21 07.03.2026

  • 22 фалшивия

    9 0 Отговор

    До коментар #18 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    А ушите на Биби?

    17:21 07.03.2026

  • 23 Мокрите сънища на Тръмпоча

    12 1 Отговор
    Само в мокрите сънища на Тръмпоча Иран искат преговори. Няма вече кой да преговаря. Тези които повярваха на Обора и евреите (намерили на кого да вярват), вече са убити. Сега ще има бой по краварските и юдейските кратуни, докато поумнеят, последното е загубена кауза

    17:21 07.03.2026

  • 24 Я по сериозно!

    3 6 Отговор
    Който няма намерение да става подпалвач не си играе с огъня! Ако днес някой наистина си вобразява, че няма да се стигне до ядено оръжие, което е не само наивно, но утрешните управляващи може да мислят съвсем друго.

    17:21 07.03.2026

  • 25 Данко Харсъзина

    2 12 Отговор
    Този ако не го утепат евреите, ще го обесят арабите. Ако го пропуснат арабите, персите ще го убият с камъни.

    17:22 07.03.2026

  • 26 Банго Костя

    2 12 Отговор
    Трябва да се изгонят всички цигани от иранското посолство в Русия, а посолството закрито.

    Коментиран от #28

    17:22 07.03.2026

  • 27 Това бяха

    1 12 Отговор

    До коментар #1 от "Мунчо":

    фантазиите на русофилите, даже и американските самолетоносачи и бази бяха потопили в морето :))))

    17:22 07.03.2026

  • 28 бангора

    7 3 Отговор

    До коментар #26 от "Банго Костя":

    Въх, недей, че ако трябва да се изгонят всички цигани от България, никой няма да остане.

    17:24 07.03.2026

  • 29 Заю Баю

    9 1 Отговор

    До коментар #14 от "защо четете само заглавието":

    човек недей да се опитваш да пълниш каца с прзно дъно, толкоз знаят толкоз си баят, не си хаби времето

    17:24 07.03.2026

  • 30 ха, ха, ха...

    2 11 Отговор
    Той и Путин не възнамеряваше да напада Украйна. Само семица преди датата на нарушаване на украинските граници беше официално потвърдено от екипа му и даже лично от него.

    17:25 07.03.2026

  • 31 Пич

    11 4 Отговор

    До коментар #19 от "Можеше":

    Що за нагло и безчовечно изказване!!! С какво право Буш, и въобще САЩ, ще се меси в управлението на суверена държава...?! Това паветниците сте нагли като хеювити, защото сте едно и също!!!

    Коментиран от #34, #40

    17:26 07.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 странно

    7 0 Отговор
    Странно. В момента има затишие пред буря. В телеграм каналите нищо не се публикува.

    17:28 07.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Гаджева

    4 5 Отговор
    Лицето Сидеров защо не е ходил войник както всички български мъже през онези години?

    17:29 07.03.2026

  • 36 А где

    8 3 Отговор

    До коментар #6 от "Биби":

    Хитлеряху?

    Коментиран от #46

    17:29 07.03.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 БУНКЕРНИЯ КАШИК

    2 7 Отговор
    Усетиха че скоро

    Аятоласите си заминават

    Сега искали Преговори.

    АЛО КУПЕЙКИТЕ

    КАКВО СТАНА СЪС СИЛНАТА ИРАНСКА
    АРМИЯ

    ЗАЩО ВЗЕХА ДА РЕВАТ ЧАЛМАРИТЕ ?


    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    РИЖАВИЯ СЕГА ЩЕ ГИ НАКАЖЕ ТОТАЛНО

    УБИТИТЕ АМЕРИКАНСКИ ВОЙНИЦИ
    НЕ СА УМРЕЛИ НАПРАЗНО.

    ТРЪМП Е МНОГО ЗЛОПАМЕТЕН.

    Коментиран от #53

    17:30 07.03.2026

  • 39 Ненам ама

    2 6 Отговор
    Тоа ислямистки Кен Еф требе а ги заравнат .
    Напълно

    17:30 07.03.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Некролог

    6 2 Отговор
    Със болка в сърцето искам да уведомя четателите на факти че днес в 0500 Данко Харсъзина ни напусна от тази земя.
    Той се предложи за доброволец на господин Зеленски и още с пристигането си в Киев беше прострелян от неизвестен на нас ирански снайперист.
    За съжаление Данко няма роднини нито приятели и господин Зеленски обяви че останките на Данко ще бъдат положени с останалите безименни украинци дали живота си за тази безсмилсена война.
    Очаквайте повече подробности в близките дни.

    17:32 07.03.2026

  • 42 Що Русия и Иран се управляват от идиоти?

    3 8 Отговор
    Горките хора.

    17:32 07.03.2026

  • 43 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 8 Отговор
    МРЪСНИ АЯТОЛАСИ ЩЕ ........................ КЛЕКНЕТЕ ОЩЕ , ДОКАТО КАПИТУЛИРАТЕ ..................... ПРЕЗИДЕНТА ТРЪМП Е ДАЛ УЛТИМАТУМ ....................... ОТЛАГАНЕ И.ПРОШКА НЯМА ...................... ВАШИНГТОН НЕ ВЯРВА НА СЪЛЗИ ........................ ФАКТ !

    Коментиран от #57

    17:32 07.03.2026

  • 44 Към момента

    9 1 Отговор

    До коментар #18 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    още търсят ушите на Сатаняху

    17:32 07.03.2026

  • 45 А Тука Разни

    3 6 Отговор
    Издухани Путерасти

    Ни надуваха Главите

    Как Израел и САЩ

    Вече загубили Войната.

    Защо мълчите бре РУБЛО ИДИОТИ ?

    Какво стана Чакате ли

    Онези 6 Седмици ?

    17:33 07.03.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Ми то.....

    7 2 Отговор
    И ИРАК нямаше химическо оръжие , но кравите казаха .....имат и това било заплаха за тях ! Сринаха страната и не намериха нищо ....и какво от това ....само заграбиха богатствата им , което гледат да направят и със Иран , Венецуела Куба ....и навсякъде по света !!!!!!!!!

    Коментиран от #60

    17:34 07.03.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Където и да са намесени Краварите

    5 2 Отговор
    Все мирише на КЕНЕФ !

    17:35 07.03.2026

  • 50 Кой ти чете лъжливите статии в тоя сайт?

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "защо четете само заглавието":

    Четат се само заглаивето и коментарите, и яко се лее простотитята в писане.

    17:36 07.03.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Мухахаха

    1 2 Отговор
    Иран няма да падне но евреите и краварите изгоряха

    17:38 07.03.2026

  • 53 Купейка

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "БУНКЕРНИЯ КАШИК":

    Вервай на факти

    17:39 07.03.2026

  • 54 С хуийото кво каза?

    1 1 Отговор
    За хуийото от бункера питам?

    17:40 07.03.2026

  • 55 Горкият Вова е

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Вовата":

    извън играта, а можеше да помогне на Иран например с 2 руски самолетоносача 😉😂

    17:41 07.03.2026

  • 56 Герги

    1 1 Отговор
    За мирни цели се обогатява до 60 процента,защо обогатяват до 90...дали е дал нормално обяснение..

    17:41 07.03.2026

  • 57 Абе Кате прави пломби на пациентите

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    И не се занимавай със политика !!!!!

    17:41 07.03.2026

  • 58 Сус бе копейки мърляви!

    1 1 Отговор
    Сус!

    17:41 07.03.2026

  • 59 Глупаци

    0 1 Отговор
    Да бе верно ли😁

    17:41 07.03.2026

  • 60 Ту пой, ДА? ))))

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Ми то.....":

    Че Фашагите Монголоидни у кремля , поробиха и ограбват 22 РЕПУБЛИКИ и 168 националности у П ЕДЕРАЦИЯТА ма г--- ЕЙ!! ))))
    Живеят като скотове а ортаците на педофила разполагат със стотици Милиарди

    17:42 07.03.2026

