Техеран не възнамерява да разработва ядрено оръжие

Позицията на Техеран остава непроменена, като се загърбват плановете за разработване на ядрени оръжия и стриктно се придържат към международните ядрени стандарти. Това заяви Казем Джалали, посланик на Ислямската република в Русия, в интервю за „Вести“.
„Не искаме и никога не сме възнамерявали да притежаваме ядрени оръжия. Нашият покойен върховен лидер каза, че не сме слаба нация. Ядрените оръжия са безсмислени, затова се стремим да се придържаме към международните правила и стандарти“, подчерта дипломатът.
Готовността на иранската страна да възобнови преговорите остава само ако те се върнат в конструктивен план, но настоящата позиция на САЩ прави диалога невъзможен. Това заяви Казем Джалали, посланик на Ислямската република в Русия, в интервю за „Вести“.
„Винаги сме казвали, че ако процесът на преговори остане в правилната посока, ще преговаряме, но не можем да се съгласим с позицията, продиктувана от САЩ. Особено сега, когато ситуацията е още по-лоша. Те убиха нашия върховен лидер и продължават да бомбардират нашата инфраструктура“, отбеляза дипломатът.
