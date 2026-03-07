Турция може да разположи F-16 в Северен Кипър

На фона на кризата около Иран, Турция може да разположи изтребители F-16 в самопровъзгласилата се Турска република Северен Кипър (ТРСК). Това съобщи вестник „Тюркие“, позовавайки се на източници в Министерството на отбраната на страната.
Длъжностни лица в Анкара нито са потвърдили, нито са отрекли тази информация.
Иранската криза е в дневния ред на неформална среща на външните министри на Организацията на тюркските държави в Истанбул в събота, съобщи по-рано турското външно министерство.
Кипър е разделен, откакто Турция нахлу на острова през 1974 г., предизвикана от държавен преврат от поддръжници на гръцката анексия. През 1983 г. в северната част на острова е сформирана ТРСК, международно призната само от Анкара. Южната част на острова остава под контрола на Република Кипър, населена предимно от кипърски гърци.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #6, #13, #14, #18
17:57 07.03.2026
2 Реалист
Коментиран от #3, #15
17:58 07.03.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Бесен - Язовец
18:00 07.03.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 хаха
ХАХАХА! турците друго казват.
"Никой тук не вярва, че най-добрият ни съсед ще ни нападне."
18:01 07.03.2026
8 Запознат
18:06 07.03.2026
9 КИПЪР НЯМА НУЖДА ОТ ТАЯ
18:07 07.03.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 хаха
Да се разквичат малко путлерските пислямистчета.
18:08 07.03.2026
12 Бесен - Язовец
18:09 07.03.2026
13 Ердоган
До коментар #1 от "Сатана Z":Точно това говоря на копейките като защитават Путлер, че и други диктатори могат да направят учение и референдуми
18:09 07.03.2026
14 .....
До коментар #1 от "Сатана Z":Може и гърците да разположат в древния Визинтион квото си искат🤣🤣
18:10 07.03.2026
15 Забелязъл
До коментар #2 от "Реалист":Нямаш грам понятие по тая тема, Иран е конкуренцията на Турция за поемане на лидерството в мюсолманският свят, двете държави се мразят и от векове воюват за лидерство . Част от Иран е била под османско робство . А по повод на Израел, Израел е бил 400 години под османско робство и затова много обичат Турция и Турците .
Ердоган като е толкова велик дефакто " болен" Защо не помогна на турците в Палестина които живеят там населени от Османската империя а стоя мирно отстрани и наблюдава как Израел ги избива в смисъл прочистваше земите си от тяхното нежелано присъствие ????
Коментиран от #17, #19
18:10 07.03.2026
16 Зац!
„Не знам как общуват, но мисля, че ще измислят нещо“, отбеляза той, подчертавайки, че Съединените щати „са направили услуга на света“ с операцията срещу Иран.
18:12 07.03.2026
17 Нннн
До коментар #15 от "Забелязъл":Ми развъдили са се , тва са остатъците от османската сигания.
18:13 07.03.2026
18 Доктор по навътре
До коментар #1 от "Сатана Z":Ти я по хубаво се събуди, Гърция и Израел само чакат повод да ударят Турция да неговорим и за останалите мюсолмански държави които са били под турско робство и всички мразят Турция.
Коментиран от #20
18:16 07.03.2026
19 Клошар
До коментар #15 от "Забелязъл":Я кажи кога Израел е бил под Османско владичество,след като е основан през 1947?
Коментиран от #21
18:17 07.03.2026
20 Търновец
До коментар #18 от "Доктор по навътре":Израел и Гърция няма да ударят Турция военно, но САЩ могат да ударят финансово. А Кипър преди хилядолетия е цивилизован от Асирийци и Финикийци - занаяти корабоплаване търговия. Хелените са пришълци в Кипър а и в Южна Гърция. А Турските F 16 са стари модели и самите те са цели за дронове
18:25 07.03.2026
21 .....
До коментар #19 от "Клошар":Не бе, той е от хиляди години там, нищо че не ти изнася🤣🤣
18:26 07.03.2026