Турция може да разположи F-16 в Северен Кипър

На фона на кризата около Иран, Турция може да разположи изтребители F-16 в самопровъзгласилата се Турска република Северен Кипър (ТРСК). Това съобщи вестник „Тюркие“, позовавайки се на източници в Министерството на отбраната на страната.

Длъжностни лица в Анкара нито са потвърдили, нито са отрекли тази информация.

Иранската криза е в дневния ред на неформална среща на външните министри на Организацията на тюркските държави в Истанбул в събота, съобщи по-рано турското външно министерство.

Кипър е разделен, откакто Турция нахлу на острова през 1974 г., предизвикана от държавен преврат от поддръжници на гръцката анексия. През 1983 г. в северната част на острова е сформирана ТРСК, международно призната само от Анкара. Южната част на острова остава под контрола на Република Кипър, населена предимно от кипърски гърци.