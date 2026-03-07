Новини
Турция може да разположи F-16 в Северен Кипър

Турция може да разположи F-16 в Северен Кипър

7 Март, 2026

Причината е ситуацията в Иран

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

На фона на кризата около Иран, Турция може да разположи изтребители F-16 в самопровъзгласилата се Турска република Северен Кипър (ТРСК). Това съобщи вестник „Тюркие“, позовавайки се на източници в Министерството на отбраната на страната.

Длъжностни лица в Анкара нито са потвърдили, нито са отрекли тази информация.

Иранската криза е в дневния ред на неформална среща на външните министри на Организацията на тюркските държави в Истанбул в събота, съобщи по-рано турското външно министерство.

Кипър е разделен, откакто Турция нахлу на острова през 1974 г., предизвикана от държавен преврат от поддръжници на гръцката анексия. През 1983 г. в северната част на острова е сформирана ТРСК, международно призната само от Анкара. Южната част на острова остава под контрола на Република Кипър, населена предимно от кипърски гърци.


  • 1 Сатана Z

    6 3 Отговор
    Както е тръгнало следващият път може да ги разположи и в Безмер до Ямбол

    Коментиран от #6, #13, #14, #18

    17:57 07.03.2026

  • 2 Реалист

    6 3 Отговор
    Турция никога няма да застане срещу Иран заради Газа. Турция в следващата която ще бъде нападната ако Иран падне това го знаят в Турция терористи приятели няма, а терориста е ФАЩ и Господарите им от израел

    Коментиран от #3, #15

    17:58 07.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Бесен - Язовец

    3 4 Отговор
    Самолетите на агресорите от ФАЩ са смешни още във Виетнам се разбра. С техните самолети могат само аборигените да плашат

    18:00 07.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 хаха

    2 1 Отговор
    "Причината е ситуацията в Иран"

    ХАХАХА! турците друго казват.

    "Никой тук не вярва, че най-добрият ни съсед ще ни нападне."

    18:01 07.03.2026

  • 8 Запознат

    3 1 Отговор
    От Северна Корея и Пакистан са казали, че краварите ше ядът атом ако случайно Иран има и най малка възможност да падне

    18:06 07.03.2026

  • 9 КИПЪР НЯМА НУЖДА ОТ ТАЯ

    0 1 Отговор
    СКРАБ Ф16 !

    18:07 07.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 хаха

    1 0 Отговор
    Санкциониран кораб „Кафа“, свързан с Русия, беше задържан близо до южното крайбрежие на Швеция, близо до Трелеборг. Шведските власти заявиха, че бреговата охрана е поела контрола над кораба, след като е било заподозряно, че плава под фалшив флаг.

    Да се разквичат малко путлерските пислямистчета.

    18:08 07.03.2026

  • 12 Бесен - Язовец

    1 1 Отговор
    Петоколонниците на Сорос са в паника господарите им спонсори губят в Иран и го удариха само на фейкове тоя самолети ще разположи оня самолети демек колко много има срещу Иран. Руската армия, Китайската армия, Пакистанскста армия са зад Техеран боя дето ще ядете сороси е мн голям!

    18:09 07.03.2026

  • 13 Ердоган

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Точно това говоря на копейките като защитават Путлер, че и други диктатори могат да направят учение и референдуми

    18:09 07.03.2026

  • 14 .....

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Може и гърците да разположат в древния Визинтион квото си искат🤣🤣

    18:10 07.03.2026

  • 15 Забелязъл

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Реалист":

    Нямаш грам понятие по тая тема, Иран е конкуренцията на Турция за поемане на лидерството в мюсолманският свят, двете държави се мразят и от векове воюват за лидерство . Част от Иран е била под османско робство . А по повод на Израел, Израел е бил 400 години под османско робство и затова много обичат Турция и Турците .
    Ердоган като е толкова велик дефакто " болен" Защо не помогна на турците в Палестина които живеят там населени от Османската империя а стоя мирно отстрани и наблюдава как Израел ги избива в смисъл прочистваше земите си от тяхното нежелано присъствие ????

    Коментиран от #17, #19

    18:10 07.03.2026

  • 16 Зац!

    0 1 Отговор
    Президентът на САЩ Доналд Тръмп твърди, че американските военни са деактивирали цялата телекомуникационна система на Иран.
    „Не знам как общуват, но мисля, че ще измислят нещо“, отбеляза той, подчертавайки, че Съединените щати „са направили услуга на света“ с операцията срещу Иран.

    18:12 07.03.2026

  • 17 Нннн

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "Забелязъл":

    Ми развъдили са се , тва са остатъците от османската сигания.

    18:13 07.03.2026

  • 18 Доктор по навътре

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Ти я по хубаво се събуди, Гърция и Израел само чакат повод да ударят Турция да неговорим и за останалите мюсолмански държави които са били под турско робство и всички мразят Турция.

    Коментиран от #20

    18:16 07.03.2026

  • 19 Клошар

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Забелязъл":

    Я кажи кога Израел е бил под Османско владичество,след като е основан през 1947?

    Коментиран от #21

    18:17 07.03.2026

  • 20 Търновец

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Доктор по навътре":

    Израел и Гърция няма да ударят Турция военно, но САЩ могат да ударят финансово. А Кипър преди хилядолетия е цивилизован от Асирийци и Финикийци - занаяти корабоплаване търговия. Хелените са пришълци в Кипър а и в Южна Гърция. А Турските F 16 са стари модели и самите те са цели за дронове

    18:25 07.03.2026

  • 21 .....

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Клошар":

    Не бе, той е от хиляди години там, нищо че не ти изнася🤣🤣

    18:26 07.03.2026

Новини по държави:
