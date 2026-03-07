Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп създаде военна коалиция за борба с наркокартелите

Тръмп създаде военна коалиция за борба с наркокартелите

7 Март, 2026 19:07, обновена 7 Март, 2026 18:12 799 17

  • тръмп-
  • коалиция-
  • наркокартели-
  • сащ

Тя ще изкорени престъпните картели, тероризиращи нашия регион, заяви той на срещата на върха ''Щитът на Америка'' в Дорал, Флорида

Тръмп създаде военна коалиция за борба с наркокартелите - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Фокус Фокус

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че САЩ ще създадат нова военна коалиция в Северна и Южна Америка за борба с наркокартелите, предава агенция ТАСС.

''Но на този исторически ден се събираме, за да обявим нова военна коалиция, която да изкорени престъпните картели, тероризиращи нашия регион“, заяви той на срещата на върха ''Щитът на Америка'' в Дорал, Флорида.

''Нуждаем се от вашата помощ. Просто трябва да ни кажете къде се намират. Имаме невероятни оръжия, както вероятно сте забелязали напоследък'', добави той, обръщайки се към лидерите на други страни в региона.

Речта му на срещата на върха ''Щитът на Америка'' беше излъчена в YouTube канала на Белия дом.

''Засилихме борбата с наркотиците, идващи по море – морският наркотрафик е намалял с 96%. Опитваме се да разберем кои са останалите четири процента, защото мисля, че те трябва да са най-смелите хора в света, или може би просто не гледат телевизия“, отбеляза още Тръмп.

По-рано беше съобщено, че Вашингтон и Кито са провели съвместна операция срещу наркотрафиканти в североизточен Еквадор, близо до границата с Колумбия. В боевете са използвани хеликоптери, самолети, речни кораби и дронове. Целта е бил тренировъчен лагер на колумбийската групировка ''Comandos de la Frontera'' (CDF), сформирана от дисиденти на FARC.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Запознат

    9 2 Отговор
    Преписано от сайта на Прокопиев който се финансира от ФАЩ

    18:14 07.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сатана Z

    10 2 Отговор
    Убиецът на деца,Тръмп, създава само мъка на хората.

    Коментиран от #15

    18:14 07.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Бой

    4 0 Отговор
    Само бой по картелите

    18:15 07.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Европеец

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Единият наркоман е":

    Е той осребрява смъртта на детето си нещастника.... Партия щял да прави..... Въобще мани ,мани и бащата...

    18:17 07.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Вовата съм

    7 0 Отговор
    Хахахаха, "миротвореца" от краварската държава започва по една война на седмица..., щял да оправи света - явно както ни оправи нашия цар

    18:18 07.03.2026

  • 13 А БЕ МАСТАК ,

    5 0 Отговор
    НАШ БОЙКО ЛИЧНО Е ЗАМИНАЛ ЗАЕДНО С БРЕНДО ДА МУ ПОМОГНАТ !

    18:19 07.03.2026

  • 14 ТРЪМП ИЗБИВА ДЕЦАТА И ТАКА

    5 1 Отговор
    БОРИ НАРКОКАРТЕЛИТЕ ! СЕЩАТЕ СЕ КАК !

    18:21 07.03.2026

  • 15 Европеец

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Прав си..... Те двамата с лудото Бени участват в някаква надпревара кой повече деца ще убие.... Но по мой сметки Първенец е лудия евреин..... На рано или късно и двамата трябва да отговарят и оттам да се отправят към ешефода...

    18:22 07.03.2026

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 1 Отговор
    А АКО КАРТЕЛИТЕ И ТЕ ОБЯВЯТ ВОЙНА НА ТРЪМП
    И ПУСНАТ ДРОНОВЕТЕ В АМЕРИКАНСКИТЕ
    ГРАДОВЕ ? :)
    ......

    Коментиран от #17

    18:35 07.03.2026

  • 17 А дано

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    ...чул те Господ,че отърване от тази рижава деменция...нямааа

    18:42 07.03.2026