Тръмп създаде военна коалиция за борба с наркокартелите

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че САЩ ще създадат нова военна коалиция в Северна и Южна Америка за борба с наркокартелите, предава агенция ТАСС.

''Но на този исторически ден се събираме, за да обявим нова военна коалиция, която да изкорени престъпните картели, тероризиращи нашия регион“, заяви той на срещата на върха ''Щитът на Америка'' в Дорал, Флорида.

''Нуждаем се от вашата помощ. Просто трябва да ни кажете къде се намират. Имаме невероятни оръжия, както вероятно сте забелязали напоследък'', добави той, обръщайки се към лидерите на други страни в региона.

Речта му на срещата на върха ''Щитът на Америка'' беше излъчена в YouTube канала на Белия дом.

''Засилихме борбата с наркотиците, идващи по море – морският наркотрафик е намалял с 96%. Опитваме се да разберем кои са останалите четири процента, защото мисля, че те трябва да са най-смелите хора в света, или може би просто не гледат телевизия“, отбеляза още Тръмп.

По-рано беше съобщено, че Вашингтон и Кито са провели съвместна операция срещу наркотрафиканти в североизточен Еквадор, близо до границата с Колумбия. В боевете са използвани хеликоптери, самолети, речни кораби и дронове. Целта е бил тренировъчен лагер на колумбийската групировка ''Comandos de la Frontera'' (CDF), сформирана от дисиденти на FARC.