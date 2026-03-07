Тръмп създаде военна коалиция за борба с наркокартелите

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че САЩ ще създадат нова военна коалиция в Северна и Южна Америка за борба с наркокартелите, предава агенция ТАСС.
''Но на този исторически ден се събираме, за да обявим нова военна коалиция, която да изкорени престъпните картели, тероризиращи нашия регион“, заяви той на срещата на върха ''Щитът на Америка'' в Дорал, Флорида.
''Нуждаем се от вашата помощ. Просто трябва да ни кажете къде се намират. Имаме невероятни оръжия, както вероятно сте забелязали напоследък'', добави той, обръщайки се към лидерите на други страни в региона.
Речта му на срещата на върха ''Щитът на Америка'' беше излъчена в YouTube канала на Белия дом.
''Засилихме борбата с наркотиците, идващи по море – морският наркотрафик е намалял с 96%. Опитваме се да разберем кои са останалите четири процента, защото мисля, че те трябва да са най-смелите хора в света, или може би просто не гледат телевизия“, отбеляза още Тръмп.
По-рано беше съобщено, че Вашингтон и Кито са провели съвместна операция срещу наркотрафиканти в североизточен Еквадор, близо до границата с Колумбия. В боевете са използвани хеликоптери, самолети, речни кораби и дронове. Целта е бил тренировъчен лагер на колумбийската групировка ''Comandos de la Frontera'' (CDF), сформирана от дисиденти на FARC.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Запознат
18:14 07.03.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Сатана Z
Коментиран от #15
18:14 07.03.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Бой
18:15 07.03.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Европеец
До коментар #2 от "Единият наркоман е":Е той осребрява смъртта на детето си нещастника.... Партия щял да прави..... Въобще мани ,мани и бащата...
18:17 07.03.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Вовата съм
18:18 07.03.2026
13 А БЕ МАСТАК ,
18:19 07.03.2026
14 ТРЪМП ИЗБИВА ДЕЦАТА И ТАКА
18:21 07.03.2026
15 Европеец
До коментар #3 от "Сатана Z":Прав си..... Те двамата с лудото Бени участват в някаква надпревара кой повече деца ще убие.... Но по мой сметки Първенец е лудия евреин..... На рано или късно и двамата трябва да отговарят и оттам да се отправят към ешефода...
18:22 07.03.2026
16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И ПУСНАТ ДРОНОВЕТЕ В АМЕРИКАНСКИТЕ
ГРАДОВЕ ? :)
......
Коментиран от #17
18:35 07.03.2026
17 А дано
До коментар #16 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":...чул те Господ,че отърване от тази рижава деменция...нямааа
18:42 07.03.2026