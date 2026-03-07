Над 28 000 американци са напуснали Близкия изток

САЩ „са извършили над дузина чартърни полети и са евакуирали хиляди американци от Близкия изток“, заяви висш служител на Държавния департамент в събота.
Министерството е увеличило чартърните си полети извън региона през последните няколко дни. То ще продължи да увеличава чартърните полети и наземния транспорт, заяви помощник-държавният секретар по глобалните обществени въпроси Дилън Джонсън в изявление в събота.
Държавният департамент е оказал пряка помощ на „над 16 000 американци в чужбина, предлагайки насоки за сигурност и помощ при пътуване“, каза Джонсън, добавяйки, че общо над 28 000 американци са се завърнали в САЩ от Близкия изток. Този брой включва хора, пътували самостоятелно с търговска цел.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 а можеше
Коментиран от #13
17:47 07.03.2026
2 От тях
17:47 07.03.2026
3 Все тая
17:48 07.03.2026
4 Бесен - Язовец
17:48 07.03.2026
5 Kaлпазанин
17:49 07.03.2026
6 28 000 американци
17:49 07.03.2026
7 Реалист
17:49 07.03.2026
8 нннн
Май вече не четем информация, а пропаганда.
17:50 07.03.2026
9 Безработни лумпени
Коментиран от #25
17:51 07.03.2026
10 Сатана Z
17:51 07.03.2026
11 Реалист
Коментиран от #16, #18, #20
17:52 07.03.2026
12 Кухоглава копейка
17:52 07.03.2026
13 Европеец
До коментар #1 от "а можеше":За пустинята не знам.... Ама знам че лудия бай Дончо е на път да запали света..... А иначе няма лошо кравите да се прибират в обора, защото влизат в чужда люцерина, а това е пагубно за тяхното здраве....
17:53 07.03.2026
14 Бесен - Язовец
17:53 07.03.2026
15 Саймън
Коментиран от #19, #24
17:54 07.03.2026
16 Отзад сила
До коментар #11 от "Реалист":И аз
17:54 07.03.2026
17 Четете ли внимателно !
17:55 07.03.2026
18 Отец Онодий
До коментар #11 от "Реалист":Аз също
17:55 07.03.2026
19 Като паднат 5-6 небостъргала
До коментар #15 от "Саймън":У НюЙорк ши видиш ти кой приключва
17:57 07.03.2026
20 Европеец
До коментар #11 от "Реалист":Срещу суверен Иран воюват две атомни сили- кравари и евреи.... Много хора по света подкрепят Иран, който краварите и евреите го демонизираха..... Омразата към кравари и евреи стана по-голяма след като целенасочено бомбардираха начално училище в Иран където загинаха 165 невинни деца.....
Коментиран от #31
17:59 07.03.2026
21 Костадин
18:00 07.03.2026
22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ОТ 30 ДОЛАРА НА ВЕЧЕР
НА 9 ДОЛАРА НА ВЕЧЕР
.....
ПО ЕВТИНО ОТ ХИЖА В БГ :)
18:01 07.03.2026
23 Кухоглаво атлантенце
18:02 07.03.2026
24 Салко
До коментар #15 от "Саймън":Верно? Майтапчия
18:03 07.03.2026
25 Точно така е
До коментар #9 от "Безработни лумпени":Тая американка с бебето на снимката точно за това е отишла Тръгнала е да проси. Хиляди такива има
Коментиран от #27
18:05 07.03.2026
26 Ехааааааа
18:06 07.03.2026
27 Не бе
До коментар #25 от "Точно така е":Прияло й се черни краставици
Коментиран от #35
18:06 07.03.2026
28 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
Благодаря за отговора!
18:07 07.03.2026
29 След САЩ и трева не расте
Коментиран от #34
18:10 07.03.2026
30 Сатана Z
Помните ли как Доналд се държеше надменно и отказа поднесеното му кафе от престолонаследника на Саудитска Арабия принц Мохамед Бин Салман? Дано изгонят всичката кравешка измет обратно в Обора където им е мястото.
18:11 07.03.2026
31 Реалист
До коментар #20 от "Европеец":Цял свят видя уж ,, демокрацията " и уж човешките ценности на Моше и неговия слуга Джо от ФАЩ. Още от Виетнам, Лаос, Корея се знае кои са фашистите на планета.
18:12 07.03.2026
32 ДАНО И НИЕ СЕ ОТЪРВЕМ ОТ ТАЯ СГАН
18:14 07.03.2026
33 Ходят за да грабят
18:15 07.03.2026
34 Ъхъъъъ....
До коментар #29 от "След САЩ и трева не расте":Шест десетилетия след отрезвяващото изследване на Фром, в което той твърди, че „ способността да се съмняваш, да критикуваш и да не се подчиняваш може би е всичко, което стои между бъдещето на човечеството и края на цивилизацията“, човечеството може да се окаже на по-опасен кръстопът. Прибягването до война значително изостря тази опасност. През последните четири десетилетия САЩ са участвали в 24 войни/нашествия, 13 от които през 21-ви век. През същия този период Китай не е участвал в никаква война.
18:19 07.03.2026
35 А ти от къде знаеш
До коментар #27 от "Не бе":Че са им черни краставиците? А?
18:24 07.03.2026
36 ха ха
18:50 07.03.2026