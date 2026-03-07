Над 28 000 американци са напуснали Близкия изток

САЩ „са извършили над дузина чартърни полети и са евакуирали хиляди американци от Близкия изток“, заяви висш служител на Държавния департамент в събота.

Министерството е увеличило чартърните си полети извън региона през последните няколко дни. То ще продължи да увеличава чартърните полети и наземния транспорт, заяви помощник-държавният секретар по глобалните обществени въпроси Дилън Джонсън в изявление в събота.

Държавният департамент е оказал пряка помощ на „над 16 000 американци в чужбина, предлагайки насоки за сигурност и помощ при пътуване“, каза Джонсън, добавяйки, че общо над 28 000 американци са се завърнали в САЩ от Близкия изток. Този брой включва хора, пътували самостоятелно с търговска цел.