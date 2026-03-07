Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Над 28 000 американци са напуснали Близкия изток

Над 28 000 американци са напуснали Близкия изток

7 Март, 2026 17:43 752 36

Извършени са над дузина евакуационни полети

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

САЩ „са извършили над дузина чартърни полети и са евакуирали хиляди американци от Близкия изток“, заяви висш служител на Държавния департамент в събота.

Министерството е увеличило чартърните си полети извън региона през последните няколко дни. То ще продължи да увеличава чартърните полети и наземния транспорт, заяви помощник-държавният секретар по глобалните обществени въпроси Дилън Джонсън в изявление в събота.

Държавният департамент е оказал пряка помощ на „над 16 000 американци в чужбина, предлагайки насоки за сигурност и помощ при пътуване“, каза Джонсън, добавяйки, че общо над 28 000 американци са се завърнали в САЩ от Близкия изток. Този брой включва хора, пътували самостоятелно с търговска цел.


  • 1 а можеше

    21 0 Отговор
    да наторят пустинята

    Коментиран от #13

    17:47 07.03.2026

  • 2 От тях

    18 0 Отговор
    около 250 са в запечатани тенекиени сандъци. И това е само началото.

    17:47 07.03.2026

  • 3 Все тая

    15 0 Отговор
    Дет са вика: гуд нюз 😆

    17:48 07.03.2026

  • 4 Бесен - Язовец

    20 0 Отговор
    28 000 cвине. Плъзнсли са по цял свят c.винете

    17:48 07.03.2026

  • 5 Kaлпазанин

    13 0 Отговор
    А за останалите дано са си предвидили чували ,че.ще изтровят рибата в персийския залив

    17:49 07.03.2026

  • 6 28 000 американци

    18 0 Отговор
    Прекрасно. Никаква работа там нямат.

    17:49 07.03.2026

  • 7 Реалист

    13 0 Отговор
    Колонялни новини за господарите!

    17:49 07.03.2026

  • 8 нннн

    17 0 Отговор
    Оказва се, че математиката не е точна наука. САЩ говорят за 6 загинали американски войници. Иран твърди, че са 500.
    Май вече не четем информация, а пропаганда.

    17:50 07.03.2026

  • 9 Безработни лумпени

    12 0 Отговор
    Тръгнали да просят. хора била а? , пътували самостоятелно с търговска цел....

    Коментиран от #25

    17:51 07.03.2026

  • 10 Сатана Z

    9 0 Отговор
    Без значение къде се намират,американците трябва да си плащат данъците.Те това им е далаверата да имат УСА паспорт.

    17:51 07.03.2026

  • 11 Реалист

    12 0 Отговор
    Зад Иран са Русия, Китай, Северна Корея, Пакистан всичките ядрени сили.

    Коментиран от #16, #18, #20

    17:52 07.03.2026

  • 12 Кухоглава копейка

    0 8 Отговор
    Вече няма да ходим на почивка в Дубай.Ще ходим в Челябинск!

    17:52 07.03.2026

  • 13 Европеец

    15 1 Отговор

    До коментар #1 от "а можеше":

    За пустинята не знам.... Ама знам че лудия бай Дончо е на път да запали света..... А иначе няма лошо кравите да се прибират в обора, защото влизат в чужда люцерина, а това е пагубно за тяхното здраве....

    17:53 07.03.2026

  • 14 Бесен - Язовец

    12 0 Отговор
    Сороските престъпници терористи искат да откраднат урана на Иран защото руснаците вече не дават обработен уран за АЕЦ на американските терористи. Не случайно искат американски терористи урана да бъде предаден, а не уножен!

    17:53 07.03.2026

  • 15 Саймън

    3 12 Отговор
    Тази нощ Иран приключва.

    Коментиран от #19, #24

    17:54 07.03.2026

  • 16 Отзад сила

    1 5 Отговор

    До коментар #11 от "Реалист":

    И аз

    17:54 07.03.2026

  • 17 Четете ли внимателно !

    10 1 Отговор
    Пак го прочетете ! (Държавният департамент е оказал пряка помощ на „над 16 000 американци в чужбина, предлагайки насоки за сигурност и помощ при пътуване“) Не безплатен транспорт а предлагат насоки..... сочат и посочват как и на къде стадото да върви!

    17:55 07.03.2026

  • 18 Отец Онодий

    1 5 Отговор

    До коментар #11 от "Реалист":

    Аз също

    17:55 07.03.2026

  • 19 Като паднат 5-6 небостъргала

    9 1 Отговор

    До коментар #15 от "Саймън":

    У НюЙорк ши видиш ти кой приключва

    17:57 07.03.2026

  • 20 Европеец

    13 1 Отговор

    До коментар #11 от "Реалист":

    Срещу суверен Иран воюват две атомни сили- кравари и евреи.... Много хора по света подкрепят Иран, който краварите и евреите го демонизираха..... Омразата към кравари и евреи стана по-голяма след като целенасочено бомбардираха начално училище в Иран където загинаха 165 невинни деца.....

    Коментиран от #31

    17:59 07.03.2026

  • 21 Костадин

    2 4 Отговор
    Не искаме имигранти!

    18:00 07.03.2026

  • 22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор
    СТАЯ В ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ДУБАЙ, ДО ЦЕНТЪРА
    ОТ 30 ДОЛАРА НА ВЕЧЕР
    НА 9 ДОЛАРА НА ВЕЧЕР
    .....
    ПО ЕВТИНО ОТ ХИЖА В БГ :)

    18:01 07.03.2026

  • 23 Кухоглаво атлантенце

    9 0 Отговор
    Че в Челябинск има хиляди повече неща които си струват да се видят от Дубай. Чувал ли си впрочем за Държавен академичен театър за опера и балет „Глинка“ а?

    18:02 07.03.2026

  • 24 Салко

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "Саймън":

    Верно? Майтапчия

    18:03 07.03.2026

  • 25 Точно така е

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "Безработни лумпени":

    Тая американка с бебето на снимката точно за това е отишла Тръгнала е да проси. Хиляди такива има

    Коментиран от #27

    18:05 07.03.2026

  • 26 Ехааааааа

    7 0 Отговор
    Ей така трябва да е по цял свят кравите да се прибират във стадото , защото са се пръснали като бацили навсякъде !!!!!

    18:06 07.03.2026

  • 27 Не бе

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Точно така е":

    Прияло й се черни краставици

    Коментиран от #35

    18:06 07.03.2026

  • 28 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 3 Отговор
    Как пък един клепар не замина за руският рай?




    Благодаря за отговора!

    18:07 07.03.2026

  • 29 След САЩ и трева не расте

    5 1 Отговор
    Това са варвари. Точно така е. Паразити. Нищо не са създали но пък за това един куп цивилизации са унищожили . И във вътрешен план също са варварска държава. Изказа е точен.

    Коментиран от #34

    18:10 07.03.2026

  • 30 Сатана Z

    6 1 Отговор
    Когато американците завладяваха близкият изток се надуваха,че са дошли да цивилизоват местните туземци ,макар ,че повечето богати семейства изпращаха децата си да учат в Кеймбридж или Оксфорд и говореха по-добър английски от реднеците от Обора.
    Помните ли как Доналд се държеше надменно и отказа поднесеното му кафе от престолонаследника на Саудитска Арабия принц Мохамед Бин Салман? Дано изгонят всичката кравешка измет обратно в Обора където им е мястото.

    18:11 07.03.2026

  • 31 Реалист

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Европеец":

    Цял свят видя уж ,, демокрацията " и уж човешките ценности на Моше и неговия слуга Джо от ФАЩ. Още от Виетнам, Лаос, Корея се знае кои са фашистите на планета.

    18:12 07.03.2026

  • 32 ДАНО И НИЕ СЕ ОТЪРВЕМ ОТ ТАЯ СГАН

    3 0 Отговор
    АМЕРИКАНЦИТЕ !

    18:14 07.03.2026

  • 33 Ходят за да грабят

    2 0 Отговор
    Дубайски шоколад и после на черно да го продават в пропадналият САЩ

    18:15 07.03.2026

  • 34 Ъхъъъъ....

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "След САЩ и трева не расте":

    Шест десетилетия след отрезвяващото изследване на Фром, в което той твърди, че „ способността да се съмняваш, да критикуваш и да не се подчиняваш може би е всичко, което стои между бъдещето на човечеството и края на цивилизацията“, човечеството може да се окаже на по-опасен кръстопът. Прибягването до война значително изостря тази опасност. През последните четири десетилетия САЩ са участвали в 24 войни/нашествия, 13 от които през 21-ви век. През същия този период Китай не е участвал в никаква война.

    18:19 07.03.2026

  • 35 А ти от къде знаеш

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Не бе":

    Че са им черни краставиците? А?

    18:24 07.03.2026

  • 36 ха ха

    0 0 Отговор
    наблюдавали са правилно ли върви плячкосването над местните

    18:50 07.03.2026