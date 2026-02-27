Адвокатът на Николас Мадуро: САЩ пречат на клиента ми да плати на съдебната си защита

Адвокатът на сваления венецуелски президент Николас Мадуро заяви, че правителството на САЩ блокира достъпа му до средства за плащане на адвокатските му хонорари, рискувайки да го остави без съдебна защита, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ, цитирана от БТА.

В писмо до съда адвокат Бари Полак казва на съдия Алвин Хелърстайн, че като както Мадуро, така и Венецуела са обект на санкции от Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите, е необходим специален лиценз, за да му бъде платено.

Полак заяви, че макар САЩ да са издали лиценз, който би позволил на Мадуро и съпругата му Силия Флорес де Мадуро да имат достъп до венецуелски средства, те са отменили това решение за Мадуро три часа по-късно.

„Адвокатът обясни, че правителството на Венецуела е задължено да плати хонорарите на г-н Мадуро [...] и г-н Мадуро не може да си позволи адвокат по друг начин. Съответно, като не е позволила на правителството на Венецуела да плати разноските за защита на г-н Мадуро, службата се намесва в способността на г-н Мадуро да наеме адвокат и следователно в правото му съгласно Шестата поправка на Конституцията за адвокат по свой избор“, пише Полак.

Той добави, че ако Службата не успее да възстанови лиценза, Мадуро ще подаде официално искане в следващите дни, с което ще поиска отстъпка от съда.

Хенри Родригес Факинети, адвокатът на Венецуела, потвърди, че Каракас има „ясното и законно задължение да покрие всички разходи на своя президент, включително адвокатските хонорари“, и в тази връзка той заяви, че правителството „иска да се съобрази“ и „е готово да плати разноските по защитата“, уточнявайки, че парите са законни.

„Освен това потвърждавам, че средствата, които Каракас би използвал по този въпрос, не са свързани с никоя от дейностите, посочени в обвинителния акт, или с каквато и да е друга незаконна дейност“, добави Факинети.

Мадуро и съпругата му са затворени в Ню Йорк без гаранция, откакто бяха отведени от дома си във Венецуела на 3 януари от американски военни сили. И двамата пледираха невинни.