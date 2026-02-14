Стармър: Великобритания ще разположи ударна група от самолетоносачи в Далечния север

Великобритания ще разположи ударна група от самолетоносачи в Северния Атлантик и Далечния север през 2026 г. Премиерът Киър Стармър обяви това, докато говори на конференцията по сигурност в Мюнхен.
„Днес мога да обявя, че Обединеното кралство ще разположи ударна група от самолетоносачи в Северния Атлантик и Далечния север тази година, водена от самолетоносача „Принс ъф Уелс“, действаща редом със Съединените щати, Канада и други страни от НАТО. Това ще бъде мощна демонстрация на нашия ангажимент към евроатлантическата сигурност“, каза британският премиер.
7 Браво
Московията вън от Арктика!
12:35 14.02.2026
8 Ще разположи…
Там друг кара влака.
Те да си гледат черните от колониите.
12:35 14.02.2026
10 Само 2 са самолетоносачите
HMS Prince of Wales (R09): Вторият кораб от класа, въведен в експлоатация през декември 2019 г.
12:36 14.02.2026
12 Да го
До коментар #2 от "Супер сте":худат яко англосаксонците, всичко са си заслужили.
12:38 14.02.2026
13 Самолетоносачи?
12:39 14.02.2026
15 Ще пазят Гренландия?
Или като ядрена натовска държава, зависима от САЩ, англичаните водят открита война срещу свободната търговия и коробоплаване?
12:40 14.02.2026
17 Върнете Северна Ирландия
Тя не е ваша и там не сте желани.
Коментиран от #31
12:41 14.02.2026
18 Дърта гемия (корито)
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Само "Адмирал Кузнецов“ имат рашките и той се намира в процес на тежък ремонт и модернизация от 2017 г. насам. Връщането му в строя е отлагано многократно поради различни технически инциденти по време на ремонтните дейности.
Коментиран от #21, #22, #23, #28
12:43 14.02.2026
19 ударна група от
Вашите крепостни от бившите ви колонии станаха новите енгилизи, но те не са истински енгилизи. Така, че каквото и да правите, вече сте под водата! Даже и без война, вас ви няма! Ама май не сте разбрали още?
12:55 14.02.2026
21 Дори и на
До коментар #18 от "Дърта гемия (корито)":изгорели бушони като теб трябва да им се е изяснило, че доктрината на Русия не е да проектира мощ със самолетоносачи.
12:57 14.02.2026
23 Авионосците са
До коментар #18 от "Дърта гемия (корито)":военна система (група) за война извън територията на агресора, недалеч от бреговете на избраната им жертва. Над 100 самолета летят и бомбардират жертвата, докато не я смелят, подчинят и й ограбят ресурсите... НО, Русия няма такива намерения! За това няма и самолетоносачи. За кво са им? Те имат армия само за отбрана. НО, САЩНАТО ги принудиха да водят война по границие си, с други руснаци... Иначе, подводниците им Ясен, например са върхът на военната технология. Посейдон - подводен дрон с ИИ, също е нещо много повече от авионосец. Само един Поседон със 100 Мегатона на борда може да изпари цяла авионосна група!
13:03 14.02.2026
24 Ако ги скове леда
До коментар #3 от "хехе":ще викат руснаците да им помогнат. Нали вадиха замръзнали американски подводници -))
13:04 14.02.2026
25 И Киев е Руски
Коментиран от #27
13:06 14.02.2026
27 Абе утекли са
До коментар #25 от "И Киев е Руски":Отдавна острова не е европейски. Още около 2000-та година летях често по работа там. И не виждах в Лондон европейци. Просто ги няма!
Коментиран от #29
13:10 14.02.2026
28 Военен
До коментар #18 от "Дърта гемия (корито)":"Само "Адмирал Кузнецов“ имат рашките"
Самолетоносач е някаква сила само срещу камилари в пустинята - иначе струва колкото един Циркон или Орешник. За ваше сведение вече сме 21-ви век а не 40-те години на миналия. Тия големи корита са идеална мишена за хиперзвуковите ракети даже и с конвенционален заряд а да не говорим за ядрен.
13:12 14.02.2026
29 Запознат
До коментар #27 от "Абе утекли са":Ами до къде стигнаха англетата че кмета на Лондон да се казва Садик Хан а предишния им министър председател Риши Сунак - предишните им колонии отдавна ги управляват а те си мислят че все още са някаква сила. Да не говорим че в Лондон вече трудно се виждат някакви хора от европеидната раса - има всякакви но не и англичани.
13:19 14.02.2026
31 Един
До коментар #17 от "Върнете Северна Ирландия":И рашките не са желани в Покровск, Башкирия, Якутия и т.н., ма...
13:24 14.02.2026