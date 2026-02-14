Стармър: Великобритания ще разположи ударна група от самолетоносачи в Далечния север

Великобритания ще разположи ударна група от самолетоносачи в Северния Атлантик и Далечния север през 2026 г. Премиерът Киър Стармър обяви това, докато говори на конференцията по сигурност в Мюнхен.

„Днес мога да обявя, че Обединеното кралство ще разположи ударна група от самолетоносачи в Северния Атлантик и Далечния север тази година, водена от самолетоносача „Принс ъф Уелс“, действаща редом със Съединените щати, Канада и други страни от НАТО. Това ще бъде мощна демонстрация на нашия ангажимент към евроатлантическата сигурност“, каза британският премиер.