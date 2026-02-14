Новини
Стармър: Великобритания ще разположи ударна група от самолетоносачи в Далечния север

Стармър: Великобритания ще разположи ударна група от самолетоносачи в Далечния север

14 Февруари, 2026

Това ще е мощна демонстрация на британския ангажимент към евроатлантическата сигурност

Стармър: Великобритания ще разположи ударна група от самолетоносачи в Далечния север - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Великобритания ще разположи ударна група от самолетоносачи в Северния Атлантик и Далечния север през 2026 г. Премиерът Киър Стармър обяви това, докато говори на конференцията по сигурност в Мюнхен.

„Днес мога да обявя, че Обединеното кралство ще разположи ударна група от самолетоносачи в Северния Атлантик и Далечния север тази година, водена от самолетоносача „Принс ъф Уелс“, действаща редом със Съединените щати, Канада и други страни от НАТО. Това ще бъде мощна демонстрация на нашия ангажимент към евроатлантическата сигурност“, каза британският премиер.




  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Супер сте

    27 1 Отговор
    Данък на изминат километър за ел. автомобилите, винетки за определени зони и глоби за излизане извън тези зони за всички автомобили, незаконно лишаване от пенсии на всички, които имат имот със стойност по-голяма от 620 хил паунда, а за тези между 450 и 620 орязване на пенсията с грубо 20%, ограничения и спънки за ремонт на газоотоплителната инсталация на домакинствата с цел да бъдат принудени да инвестират в нова система с термопомпа на цена над 30 хил паунда или да си продадат дома за да паднат цените на имотите, противопоставяне на по-възрастните поколение и младите, забрана за влизане в старана на чужденци и наказателно преследване за граждани на ОбединенотоКрадство, които са дръзнали да критикуват правителството и политиката му, над 9000 джамии, 129 ислямски съдилища, 50 ислямски общини, от 66 милиона граждани, 6% от населението са мюсюлмани (4 милиона), но управляват градове с население 27.3%, кмета на Родъръм Рухсана Исмаил, която едва говори английски език или Шабана Махмуд, Държавен секретар на Министерството на вътрешните работи (тази поне говори английски език) и отговаря за имиграцията.

    Коментиран от #12

    12:33 14.02.2026

  • 3 хехе

    27 1 Отговор
    в далечния север трябват и ледоразбивачи.

    Коментиран от #24

    12:33 14.02.2026

  • 4 Ууу

    22 1 Отговор
    Те имаха доста проблеми с него и не съм сигърен че е подготвен за там

    12:33 14.02.2026

  • 5 Осведомен

    29 3 Отговор
    Ударна група е силно казано. 🤣 Англия има 2 самолетоносача.

    12:34 14.02.2026

  • 6 Боруна Лом

    30 3 Отговор
    АБЕ, ЯВНО ТЕЗИ ГИ ИЗБИРАТ МЕЖДУ НАЙ ГОЛЕМИТЕ ДЕБИЛИ И ПЕДОФИЛИ

    12:35 14.02.2026

  • 7 Браво

    3 23 Отговор
    на Обединеното кралство!

    Московията вън от Арктика!

    12:35 14.02.2026

  • 8 Ще разположи…

    32 2 Отговор
    …ако Русия позволи.
    Там друг кара влака.
    Те да си гледат черните от колониите.

    12:35 14.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Само 2 са самолетоносачите

    8 1 Отговор
    HMS Queen Elizabeth (R08): Флагманът на флота. Въведен е в експлоатация през декември 2017 г.
    ​HMS Prince of Wales (R09): Вторият кораб от класа, въведен в експлоатация през декември 2019 г.

    12:36 14.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Да го

    14 1 Отговор

    До коментар #2 от "Супер сте":

    худат яко англосаксонците, всичко са си заслужили.

    12:38 14.02.2026

  • 13 Самолетоносачи?

    16 2 Отговор
    Че те колко имат? Аз знам за най-новия, който от няколко години го мъчат и той не ще да плава. И до сега си стои в пристанище и не могат да го поправят.

    12:39 14.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ще пазят Гренландия?

    18 2 Отговор
    От кого!? :)))

    Или като ядрена натовска държава, зависима от САЩ, англичаните водят открита война срещу свободната търговия и коробоплаване?

    12:40 14.02.2026

  • 16 пфф

    14 1 Отговор
    Че те имат само един. Веднъж в годината ходи до Корнуол и се връща за ремонт.

    12:41 14.02.2026

  • 17 Върнете Северна Ирландия

    11 2 Отговор
    на република Ирландия, не се ослушвайте.
    Тя не е ваша и там не сте желани.

    Коментиран от #31

    12:41 14.02.2026

  • 18 Дърта гемия (корито)

    5 14 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Само "Адмирал Кузнецов“ имат рашките и той се намира в процес на тежък ремонт и модернизация от 2017 г. насам. Връщането му в строя е отлагано многократно поради различни технически инциденти по време на ремонтните дейности.

    Коментиран от #21, #22, #23, #28

    12:43 14.02.2026

  • 19 ударна група от

    17 0 Отговор
    индиици и пакита на ваше корито в далечния север? И кво ще стане? Тези ще измръзнат! Вие много искате и се дуете, но вече нямате енгилизи. Просто нямате!
    Вашите крепостни от бившите ви колонии станаха новите енгилизи, но те не са истински енгилизи. Така, че каквото и да правите, вече сте под водата! Даже и без война, вас ви няма! Ама май не сте разбрали още?

    12:55 14.02.2026

  • 20 И Киев е Руски

    11 0 Отговор
    И от къде ще ги вземе?. ИД.ОТИ

    12:55 14.02.2026

  • 21 Дори и на

    9 1 Отговор

    До коментар #18 от "Дърта гемия (корито)":

    изгорели бушони като теб трябва да им се е изяснило, че доктрината на Русия не е да проектира мощ със самолетоносачи.

    12:57 14.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Авионосците са

    7 0 Отговор

    До коментар #18 от "Дърта гемия (корито)":

    военна система (група) за война извън територията на агресора, недалеч от бреговете на избраната им жертва. Над 100 самолета летят и бомбардират жертвата, докато не я смелят, подчинят и й ограбят ресурсите... НО, Русия няма такива намерения! За това няма и самолетоносачи. За кво са им? Те имат армия само за отбрана. НО, САЩНАТО ги принудиха да водят война по границие си, с други руснаци... Иначе, подводниците им Ясен, например са върхът на военната технология. Посейдон - подводен дрон с ИИ, също е нещо много повече от авионосец. Само един Поседон със 100 Мегатона на борда може да изпари цяла авионосна група!

    13:03 14.02.2026

  • 24 Ако ги скове леда

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "хехе":

    ще викат руснаците да им помогнат. Нали вадиха замръзнали американски подводници -))

    13:04 14.02.2026

  • 25 И Киев е Руски

    5 0 Отговор
    Цялото правителство почти всички кметове и половината население на островитяните е с особен цвят на венците но се дуят

    Коментиран от #27

    13:06 14.02.2026

  • 26 Инна

    6 0 Отговор
    През 2022 г. "Принцът на Уелс" вече беше изпратен на учения на НАТО. Тогава всичко завърши с пълен конфуз: излизайки от Портсмут и отивайки на учения в САЩ, "принцът" веднага, край британските брегове, веднага се заби, неспособен да продължи напред. Това съобщи английският вестник "комюнике", позовавайки се на представител на Кралския флот, който обяви, че "принцът на Уелс" е имал механични проблеми. Кои точно, той не уточни.

    13:08 14.02.2026

  • 27 Абе утекли са

    7 0 Отговор

    До коментар #25 от "И Киев е Руски":

    Отдавна острова не е европейски. Още около 2000-та година летях често по работа там. И не виждах в Лондон европейци. Просто ги няма!

    Коментиран от #29

    13:10 14.02.2026

  • 28 Военен

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "Дърта гемия (корито)":

    "Само "Адмирал Кузнецов“ имат рашките"

    Самолетоносач е някаква сила само срещу камилари в пустинята - иначе струва колкото един Циркон или Орешник. За ваше сведение вече сме 21-ви век а не 40-те години на миналия. Тия големи корита са идеална мишена за хиперзвуковите ракети даже и с конвенционален заряд а да не говорим за ядрен.

    13:12 14.02.2026

  • 29 Запознат

    6 0 Отговор

    До коментар #27 от "Абе утекли са":

    Ами до къде стигнаха англетата че кмета на Лондон да се казва Садик Хан а предишния им министър председател Риши Сунак - предишните им колонии отдавна ги управляват а те си мислят че все още са някаква сила. Да не говорим че в Лондон вече трудно се виждат някакви хора от европеидната раса - има всякакви но не и англичани.

    13:19 14.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Един

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Върнете Северна Ирландия":

    И рашките не са желани в Покровск, Башкирия, Якутия и т.н., ма...

    13:24 14.02.2026

