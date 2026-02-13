Вземете 50% отстъпка за хостинг от

2000 граждани на Северна Македония са взели българско гражданство през 2025 г.

13 Февруари, 2026 16:06 471 12

Местните медии отбелязват, че много от тях търсят българско гражданство предимно за да улеснят работата и пътуването си в рамките на ЕС, а не от чувство за българска национална идентичност

2000 граждани на Северна Македония са взели българско гражданство през 2025 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Близо 2000 граждани на Северна Македония са получили българско гражданство през 2025 г., което поставя страната на трето място в света по брой на издадените гражданства след Украйна и Турция, пише в. „Катимерини“.

Според медийни съобщения от Северна Македония, цитиращи годишния доклад на Комисията по гражданство на България, около 1975 граждани на Северна Македония са получили българско гражданство през миналата година, посочи бТВ.

Цифрата представлява увеличение спрямо 2024 г., когато са регистрирани 1698 издадени гражданства, макар че остава под нивото от над 2400 издадени гражданства през 2023 г.

През последните две десетилетия България е издала над 100 000 паспорта на граждани на Северна Македония.

Местните медии отбелязват, че много от тях търсят българско гражданство предимно за да улеснят работата и пътуването си в рамките на ЕС, а не от чувство за българска национална идентичност.

Тази тенденция подхрани дебата за етническото представителство. Според преброяването на населението в Северна Македония от 2021 г. българите съставляват едва 0,2% от населението, или около 3500 души.

Официални представители в София оспорват тази цифра, като посочват нарастващия брой северномакедонци, придобиващи българско гражданство, като доказателство, че етническото българско население може да е значително по-голямо.


Северна Македония
  • 1 ккк

    10 0 Отговор
    ама защо им го раздавате като значки това гражданство

    16:08 13.02.2026

  • 2 честен ционист

    8 0 Отговор
    Днес над 3 млн потомци на македонци имат БГ паспорти.

    Коментиран от #12

    16:08 13.02.2026

  • 3 Мръсни предатели

    10 0 Отговор
    Да ги връщат.Българи македонци няма.

    16:09 13.02.2026

  • 4 Далеч

    4 0 Отговор
    повече !

    16:10 13.02.2026

  • 5 Красимир Петров

    4 0 Отговор
    И после изриват всякаква по,мия срещу нас

    16:14 13.02.2026

  • 6 Бени Пича

    4 0 Отговор
    Гледайте само колко са прости макетата - те не са българи, но взимат български гражданство за да си улеснят работа в ЕС, добре нека така де е. Да ама за да вземат българско гражданство тробвя да докажат български произход и да обяваят, че имат българско самосъзнание. Айде самосъзнанието да го оставим, ама как така доказват български произход след като не са българи!!!????

    16:14 13.02.2026

  • 7 Е защо

    2 0 Отговор
    Им го давате като само ни хранят.Само да минават граници иначе сме окупатори и татари.Който има наш паспорт да се ибяви и в Македония ,че да млъкнат ония псевдо комити

    16:15 13.02.2026

  • 8 По лъжливи

    5 0 Отговор
    племена от макета и укри няма как да се пръкнат !
    Най големите келепирджии са това ! Докато имат сметка от тебе - да ! После - ти кой беше ! 😀

    16:15 13.02.2026

  • 9 Ало,властите?

    2 0 Отговор
    Самосезирайте се, как им се дава и защо им се дават паспорти на български граждани?

    16:16 13.02.2026

  • 10 Северен Макдоналдс

    0 0 Отговор
    Не са взели "българско гражданство", а европейско.

    16:17 13.02.2026

  • 11 Перо

    2 0 Отговор
    Крайно време е да се спре издаването на БГ паспорти на македонистите! Това са чугунени глави с магарешки инат, които разбират само от бой! Виждат по документи, че са с БГ произход и пак едно си баба знае, едно си баба бае! Кога ще се пусне пълния списък с установъчните данни на на притежателите на БГ паспорти, какво се чака? Нито плащат данъци тук, нито се пишат българи там, само ползват привилегиите на паспорта! ЕС за РСМ през крив макарон!

    16:18 13.02.2026

  • 12 Дефинирай

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    що е това македонец и тогава кажи !
    То всички сме от някаква географска област, ама нацията е нещо много различно и по голямо !

    16:19 13.02.2026

