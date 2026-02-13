2000 граждани на Северна Македония са взели българско гражданство през 2025 г.

Близо 2000 граждани на Северна Македония са получили българско гражданство през 2025 г., което поставя страната на трето място в света по брой на издадените гражданства след Украйна и Турция, пише в. „Катимерини“.

Според медийни съобщения от Северна Македония, цитиращи годишния доклад на Комисията по гражданство на България, около 1975 граждани на Северна Македония са получили българско гражданство през миналата година, посочи бТВ.

Цифрата представлява увеличение спрямо 2024 г., когато са регистрирани 1698 издадени гражданства, макар че остава под нивото от над 2400 издадени гражданства през 2023 г.

През последните две десетилетия България е издала над 100 000 паспорта на граждани на Северна Македония.

Местните медии отбелязват, че много от тях търсят българско гражданство предимно за да улеснят работата и пътуването си в рамките на ЕС, а не от чувство за българска национална идентичност.

Тази тенденция подхрани дебата за етническото представителство. Според преброяването на населението в Северна Македония от 2021 г. българите съставляват едва 0,2% от населението, или около 3500 души.

Официални представители в София оспорват тази цифра, като посочват нарастващия брой северномакедонци, придобиващи българско гражданство, като доказателство, че етническото българско население може да е значително по-голямо.