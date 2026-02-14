Новини
Сибига: Водим консултации за датата за присъединяване на Украйна към ЕС
  Тема: Украйна

Сибига: Водим консултации за датата за присъединяване на Украйна към ЕС

14 Февруари, 2026 10:28, обновена 14 Февруари, 2026 09:33

Ще бъде много странно, ако Русия издържи много дълго така, заяви германският министър на отбраната Борис Писториус

Сибига: Водим консултации за датата за присъединяване на Украйна към ЕС - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Фокус Фокус

Украйна провежда консултации как да определи датата на присъединяването си към ЕС, а споразумението трябва да вземе предвид и други кандидат държави. Това заяви пред журналисти министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига в Мюнхен, отговаряйки на въпроси от Европейска Правда.

Министърът подчерта, че публичните искания на Украйна да фиксира датата на присъединяване към ЕС в документи са реалистични.

"Всички тези разговори са реалистични. Украйна открито поставя поисканите позиции, на които разчитаме", каза той.

Според него сега преговорите за схемата за определяне на такава дата се основават на факта, че говорим не само за присъединяването на Украйна, но и за нова структура за сигурност: "За нас членството ни в ЕС е елемент на гаранции за сигурност, затова сега активно се консултираме с нашите европейски партньори".

"Би било много странно, ако Русия може да поддържа това много, много дълго време". Такова мнение изрази германският министър на отбраната Борис Писториус, предава Европейската Правда.

"Трябва възможно най-скоро, окончателно и напълно да спрем притока на пари от продажбата на газ и петрол, защото това е източникът на финансиране на тази ужасна война, парите, от които Русия се нуждае", каза той.

Припомнете си, че френският президент Еманюел Макрон заяви, че изпращането на войски в Украйна сега би означавало ескалация и загуба на контрол над ситуацията.

"Затова вярвам, че нашият основен приоритет през следващите седмици трябва да бъде възобновяване на сътрудничеството със Съединените щати, за да оценят заедно с нас факта, че вече няма място за краткосрочни преговори. И наложиха допълнителни санкции, допълнителни мерки срещу сенчестия флот и увеличиха натиска върху руската икономика да спре тази война, но в много по-добра ситуация", обясни Макрон.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 8 гласа.
  • 1 Кривоверен алкаш

    19 1 Отговор
    Време е Сибига ...да си бега ....

    09:36 14.02.2026

  • 2 Мдаа бе

    20 1 Отговор
    Тогава вече ЕС ще се разпадне.

    Коментиран от #6, #11

    09:36 14.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 хехе

    20 0 Отговор
    присъединяването ще е в някой друг живот.

    09:37 14.02.2026

  • 5 Хахаха

    15 1 Отговор
    Румъния още не е изпълнила условията УЖ. Но 404 ги е изпълнила 😂🤣😂🤣😂. Тоя морков го знаем.

    09:37 14.02.2026

  • 6 Последния Софиянец

    14 1 Отговор

    До коментар #2 от "Мдаа бе":

    Вчера в белгийският замък ЕС се разпадна.Реши се от юни месец Европа на две скорости.

    Коментиран от #10

    09:38 14.02.2026

  • 7 Топчията

    12 1 Отговор
    Вчера Русия е извършила успешен опит с вариант Орешник 2 и е поразила успешно цел в Сибир ,да се готви хунтата в Киев !

    09:38 14.02.2026

  • 8 Имат си ЕССР

    12 1 Отговор
    Нормално е да си имат и Европейска Правда.
    И като гушне букета Урсула, може да и нагласим mршата до тая на Ленин.

    09:39 14.02.2026

  • 9 Ъхъ!!!

    0 14 Отговор
    Украйна заслужава много повече да бъде в ЕС и НАТО от такива Кремълски подлоги като Унгария, Словакия и България! И украинците го доказват всеки ден с кръвта си!

    09:39 14.02.2026

  • 10 Мдаа бе

    10 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    А България на задна скорост.

    09:39 14.02.2026

  • 11 Даниел Немитов

    2 10 Отговор

    До коментар #2 от "Мдаа бе":

    Абе от 1917 година го чакате "гнилия Запад" да се разпадне?!?

    Коментиран от #14

    09:42 14.02.2026

  • 12 гост

    12 1 Отговор
    И този не си пил хапчетата. Ако Украйна влез в ЕС всички ще плащат за възстановяването и ще теглят нови заеми за глупостите и алчноста на една шепа либерали с изкривено мислене.

    09:42 14.02.2026

  • 13 Гост

    12 1 Отговор
    Мнооого нахални и нагли!!!

    09:43 14.02.2026

  • 14 Немотия Потник

    11 1 Отговор

    До коментар #11 от "Даниел Немитов":

    И вие чакате Русия да се разпадне, а тя става все по- голяма.:))

    09:44 14.02.2026

  • 15 Ако тези се

    8 1 Отговор
    Присъединят, то е ясно на всеки, че някогашните критерии за присъединяване са напълно изхвърлени. И означава, че този съюз няма нищо общо с това, което някога беше и за което искахме да сме в него.

    09:45 14.02.2026

  • 16 Съдията

    4 0 Отговор
    Естествено, на върба у шестък и на кукуво лято!

    09:46 14.02.2026

