Сибига: Водим консултации за датата за присъединяване на Украйна към ЕС

Украйна провежда консултации как да определи датата на присъединяването си към ЕС, а споразумението трябва да вземе предвид и други кандидат държави. Това заяви пред журналисти министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига в Мюнхен, отговаряйки на въпроси от Европейска Правда.
Министърът подчерта, че публичните искания на Украйна да фиксира датата на присъединяване към ЕС в документи са реалистични.
"Всички тези разговори са реалистични. Украйна открито поставя поисканите позиции, на които разчитаме", каза той.
Според него сега преговорите за схемата за определяне на такава дата се основават на факта, че говорим не само за присъединяването на Украйна, но и за нова структура за сигурност: "За нас членството ни в ЕС е елемент на гаранции за сигурност, затова сега активно се консултираме с нашите европейски партньори".
"Би било много странно, ако Русия може да поддържа това много, много дълго време". Такова мнение изрази германският министър на отбраната Борис Писториус, предава Европейската Правда.
"Трябва възможно най-скоро, окончателно и напълно да спрем притока на пари от продажбата на газ и петрол, защото това е източникът на финансиране на тази ужасна война, парите, от които Русия се нуждае", каза той.
Припомнете си, че френският президент Еманюел Макрон заяви, че изпращането на войски в Украйна сега би означавало ескалация и загуба на контрол над ситуацията.
"Затова вярвам, че нашият основен приоритет през следващите седмици трябва да бъде възобновяване на сътрудничеството със Съединените щати, за да оценят заедно с нас факта, че вече няма място за краткосрочни преговори. И наложиха допълнителни санкции, допълнителни мерки срещу сенчестия флот и увеличиха натиска върху руската икономика да спре тази война, но в много по-добра ситуация", обясни Макрон.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кривоверен алкаш
09:36 14.02.2026
2 Мдаа бе
Коментиран от #6, #11
09:36 14.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 хехе
09:37 14.02.2026
5 Хахаха
09:37 14.02.2026
6 Последния Софиянец
До коментар #2 от "Мдаа бе":Вчера в белгийският замък ЕС се разпадна.Реши се от юни месец Европа на две скорости.
Коментиран от #10
09:38 14.02.2026
7 Топчията
09:38 14.02.2026
8 Имат си ЕССР
И като гушне букета Урсула, може да и нагласим mршата до тая на Ленин.
09:39 14.02.2026
9 Ъхъ!!!
09:39 14.02.2026
10 Мдаа бе
До коментар #6 от "Последния Софиянец":А България на задна скорост.
09:39 14.02.2026
11 Даниел Немитов
До коментар #2 от "Мдаа бе":Абе от 1917 година го чакате "гнилия Запад" да се разпадне?!?
Коментиран от #14
09:42 14.02.2026
12 гост
09:42 14.02.2026
13 Гост
09:43 14.02.2026
14 Немотия Потник
До коментар #11 от "Даниел Немитов":И вие чакате Русия да се разпадне, а тя става все по- голяма.:))
09:44 14.02.2026
15 Ако тези се
09:45 14.02.2026
16 Съдията
09:46 14.02.2026