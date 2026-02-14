Мексико с исторически момент на Зимните игри

Сара Шлепер и нейният син Ласе Гахиола записаха имената си в историята на Зимни олимпийски игри Милано-Кортина 2026. Двамата станаха първата майка и син, които участват на едни и същи зимни Олимпийски игри.

Шлепер, която се състезава за Мексико и на 19 февруари ще навърши 47 години, вече постави още един рекорд – тя се превърна в най-възрастната участничка в алпийските ски на Олимпиада. Преди дни тя завърши 26-а в супергигантския слалом на пистата Олимпия Деле Тофане в Кортина д'Ампецо.

С участието си в Италия Шлепер стана и първата алпийска скиорка със седем олимпийски участия – 1998, 2002, 2006 и 2010 година за САЩ, както и 2018, 2022 и 2026 за Мексико. Най-доброто ѝ класиране остава десетото място в слалома на Зимни олимпийски игри Торино 2006.

18-годишният Ласе Гахиола също дебютира на голямата сцена, като стартира в гигантския слалом при мъжете на трасето „Стелвио“ в Бормио. В първия манш той даде 56-о време, на 13.31 секунди зад лидера Лукас Пинейро Бротен (Бразилия).