Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Зимни спортове »
Мексико с исторически момент на Зимните игри
  Тема: Зимни олимпийски игри

Мексико с исторически момент на Зимните игри

14 Февруари, 2026 15:58 693 0

  • сара шлепер-
  • син-
  • мексико-
  • майка

Сара Шлепер и нейният син Ласе Гахиола записаха имената си в историята

Мексико с исторически момент на Зимните игри - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Сара Шлепер и нейният син Ласе Гахиола записаха имената си в историята на Зимни олимпийски игри Милано-Кортина 2026. Двамата станаха първата майка и син, които участват на едни и същи зимни Олимпийски игри.

Шлепер, която се състезава за Мексико и на 19 февруари ще навърши 47 години, вече постави още един рекорд – тя се превърна в най-възрастната участничка в алпийските ски на Олимпиада. Преди дни тя завърши 26-а в супергигантския слалом на пистата Олимпия Деле Тофане в Кортина д'Ампецо.

С участието си в Италия Шлепер стана и първата алпийска скиорка със седем олимпийски участия – 1998, 2002, 2006 и 2010 година за САЩ, както и 2018, 2022 и 2026 за Мексико. Най-доброто ѝ класиране остава десетото място в слалома на Зимни олимпийски игри Торино 2006.

18-годишният Ласе Гахиола също дебютира на голямата сцена, като стартира в гигантския слалом при мъжете на трасето „Стелвио“ в Бормио. В първия манш той даде 56-о време, на 13.31 секунди зад лидера Лукас Пинейро Бротен (Бразилия).


Италия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове