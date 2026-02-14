Европейците приеха халдно речта на Рубио

Речта на държавния секретар на САЩ Марко Рубио на Мюнхенската конференция по сигурност беше приета доста хладно от някои европейци, съобщи „Файненшъл таймс“.

„Това не е реакцията, която очаквахме“, каза германски дипломат пред вестника. Той отбеляза, че речта се е фокусирала повече върху вътрешноамерикански въпроси, отколкото върху въпроси, интересуващи европейците. Друг неназован висш европейски служител се оплака, че това е реч в духа на движението „Направи Америка велика отново“ (MAGA), без никакви нови прозрения. „Нито едно споменаване на Русия, нито едно споменаване на Украйна“, каза източникът на вестника.

„Файненшъл таймс“ цитира и политолога Пиа Фърчоп от берлинската Фондация за наука и политика (SWP), която заявява, че речта на пръв поглед изглежда много учтива, но всъщност се опитва да въвлече Европа в манталитет на MAGA. „Това е отровен подарък“, каза експертът за призива на държавния секретар на САЩ за съвместна работа.

В реч на конференция в Мюнхен Рубио заяви, че САЩ не искат слаби съюзници, които не са в състояние да се защитят, и че Вашингтон иска силна Европа.