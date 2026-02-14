Речта на държавния секретар на САЩ Марко Рубио на Мюнхенската конференция по сигурност беше приета доста хладно от някои европейци, съобщи „Файненшъл таймс“.
„Това не е реакцията, която очаквахме“, каза германски дипломат пред вестника. Той отбеляза, че речта се е фокусирала повече върху вътрешноамерикански въпроси, отколкото върху въпроси, интересуващи европейците. Друг неназован висш европейски служител се оплака, че това е реч в духа на движението „Направи Америка велика отново“ (MAGA), без никакви нови прозрения. „Нито едно споменаване на Русия, нито едно споменаване на Украйна“, каза източникът на вестника.
„Файненшъл таймс“ цитира и политолога Пиа Фърчоп от берлинската Фондация за наука и политика (SWP), която заявява, че речта на пръв поглед изглежда много учтива, но всъщност се опитва да въвлече Европа в манталитет на MAGA. „Това е отровен подарък“, каза експертът за призива на държавния секретар на САЩ за съвместна работа.
В реч на конференция в Мюнхен Рубио заяви, че САЩ не искат слаби съюзници, които не са в състояние да се защитят, и че Вашингтон иска силна Европа.
1 Фен
Коментиран от #6
15:11 14.02.2026
2 ДрайвингПлежър
Фашизма няма място в Европа!
15:12 14.02.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #25
15:14 14.02.2026
4 Русофил
Коментиран от #21
15:15 14.02.2026
5 Кирил
За речта на Рубио, адмирации
15:19 14.02.2026
6 пацо
До коментар #1 от "Фен":Ти впутинец ли си
Коментиран от #13, #14
15:20 14.02.2026
7 Очевидно
15:21 14.02.2026
8 Ами,да
15:21 14.02.2026
9 че Вашингтон иска силна Европа
Европейците приеха халдно речта на Рубио
и мими пиши грамотно
Коментиран от #15
15:24 14.02.2026
10 Kaлпазанин
15:27 14.02.2026
13 Ъъъъ не!
До коментар #6 от "пацо":Аз съм Лама Калушев! Искаш ли да те разходя с кемпера?😁
15:29 14.02.2026
14 Лама Калушев:
До коментар #6 от "пацо":И да се епилираш, ей!😁
Коментиран от #27
15:30 14.02.2026
15 Ъъъъ
До коментар #9 от "че Вашингтон иска силна Европа":Мими е европеец, българският език и е труден!
15:32 14.02.2026
16 си дзън
15:33 14.02.2026
17 ТАКА НЯМА ДА ВИ ИЗТРИЯТ
ДА ЖИВЕЕ РУСИЯ !!!
ДА ЖИВЕЕ РУСИЯ !!!
15:33 14.02.2026
18 Или Топло
Всеки иска да е приятел със най богатия
Коментиран от #22
15:38 14.02.2026
19 000
15:39 14.02.2026
20 БАЦЕ ЕООД
15:41 14.02.2026
21 Хасан Хамбург
До коментар #4 от "Русофил":Пет години мъка , студ и намалени помощи.
15:44 14.02.2026
22 Мия чинии
До коментар #18 от "Или Топло":Богатство и охолство даже от кофите !
15:45 14.02.2026
23 Кънчо К. Кънчев
Коментиран от #26
16:12 14.02.2026
24 Доналдина Тръмпова
16:17 14.02.2026
25 Тази
До коментар #3 от "Последния Софиянец":новина от регионалното радио в Монтана ли я чу?
16:18 14.02.2026
27 Ееееее
До коментар #14 от "Лама Калушев:":Що го изплаши, виж не отговаря.
Коментиран от #29
16:21 14.02.2026
28 Кривоверен алкаш
16:22 14.02.2026
29 Хахахаха😂😂😂😂
До коментар #27 от "Ееееее":Така му се пада! Всичките са жалки страхливци!
16:30 14.02.2026