Европейците приеха халдно речта на Рубио

14 Февруари, 2026 15:10 1 906 29

Файненшъл таймс цитира политолога Пиа Фурхоп от берлинската Фондация за наука и политика

Европейците приеха халдно речта на Рубио - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Речта на държавния секретар на САЩ Марко Рубио на Мюнхенската конференция по сигурност беше приета доста хладно от някои европейци, съобщи „Файненшъл таймс“.

„Това не е реакцията, която очаквахме“, каза германски дипломат пред вестника. Той отбеляза, че речта се е фокусирала повече върху вътрешноамерикански въпроси, отколкото върху въпроси, интересуващи европейците. Друг неназован висш европейски служител се оплака, че това е реч в духа на движението „Направи Америка велика отново“ (MAGA), без никакви нови прозрения. „Нито едно споменаване на Русия, нито едно споменаване на Украйна“, каза източникът на вестника.

„Файненшъл таймс“ цитира и политолога Пиа Фърчоп от берлинската Фондация за наука и политика (SWP), която заявява, че речта на пръв поглед изглежда много учтива, но всъщност се опитва да въвлече Европа в манталитет на MAGA. „Това е отровен подарък“, каза експертът за призива на държавния секретар на САЩ за съвместна работа.

В реч на конференция в Мюнхен Рубио заяви, че САЩ не искат слаби съюзници, които не са в състояние да се защитят, и че Вашингтон иска силна Европа.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2 от 21 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фен

    32 7 Отговор
    Урсулите не са европейците.

    Коментиран от #6

    15:11 14.02.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    31 8 Отговор
    ЕС трябва да се срине, за да се роди отново Европа!
    Фашизма няма място в Европа!

    15:12 14.02.2026

  • 3 Последния Софиянец

    21 4 Отговор
    На 12 ти февруари в белгийският замък ЕС се разпадна.Европа на две скорости.

    Коментиран от #25

    15:14 14.02.2026

  • 4 Русофил

    10 14 Отговор
    Другари почваме пета година риване,пазете сили за още 5

    Коментиран от #21

    15:15 14.02.2026

  • 5 Кирил

    20 4 Отговор
    На никой не му харесва, когато му казват истината е очите
    За речта на Рубио, адмирации

    15:19 14.02.2026

  • 6 пацо

    5 13 Отговор

    До коментар #1 от "Фен":

    Ти впутинец ли си

    Коментиран от #13, #14

    15:20 14.02.2026

  • 7 Очевидно

    13 3 Отговор
    Ес с неговите идеи и политика е извън дневния ред на водещите сили в света. и не е фактор в световния ред.

    15:21 14.02.2026

  • 8 Ами,да

    6 1 Отговор
    Халал да им е!

    15:21 14.02.2026

  • 9 че Вашингтон иска силна Европа

    16 2 Отговор
    eс мишоците се усетиха че им казва индиректно че са некадърници

    Европейците приеха халдно речта на Рубио
    и мими пиши грамотно

    Коментиран от #15

    15:24 14.02.2026

  • 10 Kaлпазанин

    6 2 Отговор
    Да си враг на фаш е опасно ,а да си приятел е фатално .всеки ти пожелава да си добре ,ама не иска да си по добре от него ,,кога ще го направя азберст тъпите офце в Европа

    15:27 14.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ъъъъ не!

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "пацо":

    Аз съм Лама Калушев! Искаш ли да те разходя с кемпера?😁

    15:29 14.02.2026

  • 14 Лама Калушев:

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "пацо":

    И да се епилираш, ей!😁

    Коментиран от #27

    15:30 14.02.2026

  • 15 Ъъъъ

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "че Вашингтон иска силна Европа":

    Мими е европеец, българският език и е труден!

    15:32 14.02.2026

  • 16 си дзън

    2 4 Отговор
    Абе никой не иска слугата на Краснов бе.

    15:33 14.02.2026

  • 17 ТАКА НЯМА ДА ВИ ИЗТРИЯТ

    7 3 Отговор
    ДА ЖИВЕЕ РУСИЯ !!!

    ДА ЖИВЕЕ РУСИЯ !!!

    ДА ЖИВЕЕ РУСИЯ !!!

    15:33 14.02.2026

  • 18 Или Топло

    3 3 Отговор
    Все пак се моли на европа да останат Съюзници
    Всеки иска да е приятел със най богатия

    Коментиран от #22

    15:38 14.02.2026

  • 19 000

    3 2 Отговор
    Либерализма в икономиката беше преобразуван в социална доктрина и идеология. Това приключи.

    15:39 14.02.2026

  • 20 БАЦЕ ЕООД

    3 1 Отговор
    какво е халдно? европейско ли е?!

    15:41 14.02.2026

  • 21 Хасан Хамбург

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "Русофил":

    Пет години мъка , студ и намалени помощи.

    15:44 14.02.2026

  • 22 Мия чинии

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Или Топло":

    Богатство и охолство даже от кофите !

    15:45 14.02.2026

  • 23 Кънчо К. Кънчев

    3 1 Отговор
    Един г л уууу п а и от САЩ се бил изказал в Германия. И какво да му се възхищаваме? Вече и врабчетата в Европа разбраха, че САЩ мразят Европа.

    Коментиран от #26

    16:12 14.02.2026

  • 24 Доналдина Тръмпова

    2 1 Отговор
    До вчера САЩ обиждаха и ругаеха Европа, сега пратиха един Кънчо от когото НИЩО не зависи да ни баламосва, че САЩ искали да стават приятели с Европа. Така не се прави и така не става.

    16:17 14.02.2026

  • 25 Тази

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    новина от регионалното радио в Монтана ли я чу?

    16:18 14.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ееееее

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Лама Калушев:":

    Що го изплаши, виж не отговаря.

    Коментиран от #29

    16:21 14.02.2026

  • 28 Кривоверен алкаш

    2 1 Отговор
    Какъвто е Тръмп,такива са и заместниците му...

    16:22 14.02.2026

  • 29 Хахахаха😂😂😂😂

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Ееееее":

    Така му се пада! Всичките са жалки страхливци!

    16:30 14.02.2026

