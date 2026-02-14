Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Тежка катастрофа на АМ „Тракия“

14 Февруари, 2026 15:40 1 311 8

  • тежка катастрофа-
  • ам тракия-
  • верижна катастрофа

Двама от пострадалите са мъже на 42 и 29 години, а другите са жени на 50 и 62 години

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

Четирима души са пострадали при пътния инцидент на 165 километър на автомагистрала „Тракия“ в посока София. Това съобщиха за БТА от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. Те са пътували в лек автомобил „Фиат“, управляван от 65-годишен мъж. При направения тест с дрегер за алкохол е отчетено 0,28 промила, посочиха от полицията.

Автомобилът е част от верижната катастрофа, която стана днес сутринта - 14 февруари.

Двама от пострадалите са мъже на 42 и 29 години, а другите са жени на 50 и 62 години. Те са транспортирани в здравно заведение за оказване на медицинска помощ.

От МВР уточниха, че по първоначална информация, катастрофата е между три превозни средства – товарен автомобил, управляван от 60-годишен мъж, лек автомобил, управляван от 80-годишен мъж и друга лека кола.

Пробите за наличие на алкохол в кръвта на другите двама шофьори са отрицателни.

Един час по-рано през днешния ден на същото място от автомагистралата е регистриран още един пътен инцидент. Той е за ударил се лек автомобил. При него няма пострадали.

Временно движението в изпреварващата лента на 165 километър на магистралата беше ограничено за извършване на процесуално-следствени действия. Към момента трите превозни средства са изтеглени от пътното платно и движението е възстановено.


Напиши коментар:


  • 1 Лошо

    7 1 Отговор
    Байко вдигна на милиционерите заплатите със 70% близо двойно и на шкембе военните дето от 5 години един парад не са направили.

    Коментиран от #6

    15:44 14.02.2026

  • 2 Ами да, те така

    6 0 Отговор
    правят колите на псевдо-магистрала Тракия...

    15:45 14.02.2026

  • 3 шофирайте внимателно

    2 0 Отговор
    шофирайте внимателно

    15:54 14.02.2026

  • 4 Долу Гробарите

    4 0 Отговор
    На асфалт ефенди "магистралите" с буй да ги сочиш.

    15:54 14.02.2026

  • 5 благодаря ти ТИКВО

    5 0 Отговор
    Лелее .Сега ПЪтувах за Бургас по Тракия , и ако ви кажа колко много ропи има след Сливен към Бургас ,просто не е истина !! Добре ,че трафикът е слаб и дупките се виждат през деня , а вечер който не е пътувал в този участък ,много да винимават!! И да ви кажа защо се казва - Тракия магистралата- Защото траките за я започнали ,а още не е завършена !!

    15:56 14.02.2026

  • 7 Космоса ви е крив

    1 1 Отговор
    Полицаите и военните ли са ти виновни, че ов.....та зад волана е мега примитивна?

    Да вземат полицаите да ви карат колите вие като не можете та някак си да оцелее тази простотия, че е много ценна. Какво ли щяхме да правим, ако не оцелеят тези ши....та?

    15:58 14.02.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    0 1 Отговор
    Така става кат не си си платил 100тачка рекет на милицията!
    Важно е да са ги снимали с камерите и средната скорост да е правилната!

    15:59 14.02.2026

