Тежка катастрофа на АМ „Тракия“

Четирима души са пострадали при пътния инцидент на 165 километър на автомагистрала „Тракия“ в посока София. Това съобщиха за БТА от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. Те са пътували в лек автомобил „Фиат“, управляван от 65-годишен мъж. При направения тест с дрегер за алкохол е отчетено 0,28 промила, посочиха от полицията.
Автомобилът е част от верижната катастрофа, която стана днес сутринта - 14 февруари.
Двама от пострадалите са мъже на 42 и 29 години, а другите са жени на 50 и 62 години. Те са транспортирани в здравно заведение за оказване на медицинска помощ.
От МВР уточниха, че по първоначална информация, катастрофата е между три превозни средства – товарен автомобил, управляван от 60-годишен мъж, лек автомобил, управляван от 80-годишен мъж и друга лека кола.
Пробите за наличие на алкохол в кръвта на другите двама шофьори са отрицателни.
Един час по-рано през днешния ден на същото място от автомагистралата е регистриран още един пътен инцидент. Той е за ударил се лек автомобил. При него няма пострадали.
Временно движението в изпреварващата лента на 165 километър на магистралата беше ограничено за извършване на процесуално-следствени действия. Към момента трите превозни средства са изтеглени от пътното платно и движението е възстановено.
