Унгария няма да позволи да бъде въвлечена във войната в Украйна. Ще продължи да се въздържа от изпращане на оръжия там. Не възнамерява да финансира Киев по нареждане на Брюксел, заяви унгарският премиер Виктор Орбан, произнасяйки основна реч в Будапеща за политическите резултати от изминалата година и плановете на правителството за близкото бъдеще.

Той припомни, че Европейският съюз е решил да бъде подготвен за хипотетична война с Русия до 2030 г. и в момента преструктурира икономиката си за военна готовност. Парламентарните избори в Унгария, насрочени за 12 април, „може да са последните избори преди войната и следващото правителство ще трябва да реши въпроса за войната и мира“, каза Орбан.

Според него „Брюксел е решил да победи руснаците на украинска територия“ и военните подготовки са в ход във всички страни от ЕС с изключение на Унгария и Словакия. „Девет държави вече имат задължителна военна служба, която се отнася дори за жените. Те изпращат инструкции до населението си какво да правят в случай на война. Военните разходи се увеличават и Великобритания и Франция са подписали споразумения за изпращане на войски в Украйна“, продължи премиерът.

ЕС вече е похарчил приблизително 200 млрд. EUR за военна подкрепа за Украйна и възнамерява да отпусне допълнителни 1,5 трлн. USD през следващите 10 години, заедно с други западни държави, от които 700 млрд. USD ще отидат за украинската армия.

Както заяви Орбан, всичко това се случва „въпреки факта, че никой не знае отговора на простия въпрос как да се победи ядрена сила т.е. Русия, без да се използват ядрени оръжия“. Затова, подчерта правителственият глава, „действията на Европа и Брюксел са изключително безотговорни“.

Орбан отбеляза също, че Унгария „знае какво е война“ и помни как 200 000 унгарски войници загинаха на съветска територия през януари 1943 г. по време на Втората световна война. „В Донския завой унгарски момчета загинаха за чужди цели, за чужди заповеди, на чужда земя. Веднъж е достатъчно“, каза премиерът.

Той увери, че докато Унгария има правителство, което защитава националните интереси, тя няма да бъде въвлечена във военен конфликт в съседната страна. „Няма да изпращаме оръжия там, няма да се откажем от парите си и няма да позволим младежите ни да бъдат изпращани в Украйна. Не, не, не“, заяви Орбан.