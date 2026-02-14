Орбан: Унгария няма да позволи да бъде въвлечена във войната в Украйна

Унгария няма да позволи да бъде въвлечена във войната в Украйна. Ще продължи да се въздържа от изпращане на оръжия там. Не възнамерява да финансира Киев по нареждане на Брюксел, заяви унгарският премиер Виктор Орбан, произнасяйки основна реч в Будапеща за политическите резултати от изминалата година и плановете на правителството за близкото бъдеще.
Той припомни, че Европейският съюз е решил да бъде подготвен за хипотетична война с Русия до 2030 г. и в момента преструктурира икономиката си за военна готовност. Парламентарните избори в Унгария, насрочени за 12 април, „може да са последните избори преди войната и следващото правителство ще трябва да реши въпроса за войната и мира“, каза Орбан.
Според него „Брюксел е решил да победи руснаците на украинска територия“ и военните подготовки са в ход във всички страни от ЕС с изключение на Унгария и Словакия. „Девет държави вече имат задължителна военна служба, която се отнася дори за жените. Те изпращат инструкции до населението си какво да правят в случай на война. Военните разходи се увеличават и Великобритания и Франция са подписали споразумения за изпращане на войски в Украйна“, продължи премиерът.
ЕС вече е похарчил приблизително 200 млрд. EUR за военна подкрепа за Украйна и възнамерява да отпусне допълнителни 1,5 трлн. USD през следващите 10 години, заедно с други западни държави, от които 700 млрд. USD ще отидат за украинската армия.
Както заяви Орбан, всичко това се случва „въпреки факта, че никой не знае отговора на простия въпрос как да се победи ядрена сила т.е. Русия, без да се използват ядрени оръжия“. Затова, подчерта правителственият глава, „действията на Европа и Брюксел са изключително безотговорни“.
Орбан отбеляза също, че Унгария „знае какво е война“ и помни как 200 000 унгарски войници загинаха на съветска територия през януари 1943 г. по време на Втората световна война. „В Донския завой унгарски момчета загинаха за чужди цели, за чужди заповеди, на чужда земя. Веднъж е достатъчно“, каза премиерът.
Той увери, че докато Унгария има правителство, което защитава националните интереси, тя няма да бъде въвлечена във военен конфликт в съседната страна. „Няма да изпращаме оръжия там, няма да се откажем от парите си и няма да позволим младежите ни да бъдат изпращани в Украйна. Не, не, не“, заяви Орбан.
1 Красимир Петров
15:40 14.02.2026
2 ДрайвингПлежър
А срещу него е не само опозицията в Унгария а всички Урсули в ЕС!
15:40 14.02.2026
3 А хаяши
15:41 14.02.2026
4 Пич
Коментиран от #7
15:42 14.02.2026
5 Русия Умря
15:42 14.02.2026
6 хаха
Този бил давал пари за Украйна... Кога бе хобит дебел?
Кой ходи да циври за кинти на дебелия Оранжев Педофил а?
Кой излъга че пеДоналд щял да му дава пари а?
Хайде поемай в небитието измамник крадлив!
15:42 14.02.2026
7 Пич
До коментар #4 от "Пич":Момиченца - момченца
15:42 14.02.2026
8 Унгария отдавна е във война
Такива предатели трябва да бъдат изгонени в Русия
И унищожени
15:43 14.02.2026
9 Фен
15:43 14.02.2026
10 Дориана
15:43 14.02.2026
11 Предателят
А русия им ги краде чрез Унгария
Това трябва да спре
Коментиран от #15
15:44 14.02.2026
12 бг - в коалиция
15:44 14.02.2026
13 Орбан ще продължи
След това - щастлив пенсионер.
15:45 14.02.2026
14 дядото
15:51 14.02.2026
15 Тарикат
До коментар #11 от "Предателят":Щом знаеш , отиди да го спреш стига кряка като жаба тука
15:55 14.02.2026
18 обаче
15:56 14.02.2026
19 нннн
Не можете ли? И аз не мога...
15:58 14.02.2026
20 Евродебил
Коментиран от #26
16:02 14.02.2026
21 Нямат край
16:03 14.02.2026
22 Да Не
ще ни защитава така?
16:05 14.02.2026
23 Последното убежище на олигархията
16:08 14.02.2026
24 Така е
16:09 14.02.2026
25 Народът на Бг
Той е достоен за ръководител на ЕС,
а не необразованата Акушера, която Убива Икономически ЕС!
16:09 14.02.2026
26 Не знам дали си евро,
До коментар #20 от "Евродебил":но дебил със сигурност!
16:10 14.02.2026
27 Алфа
Коментиран от #36
16:11 14.02.2026
28 Миндич
16:12 14.02.2026
29 Янко
16:19 14.02.2026
30 Петрохански лами
16:25 14.02.2026
31 Унгарците
Ще си върнат закарпатието без война !!!
16:27 14.02.2026
32 Русофил
16:27 14.02.2026
33 Орбан Тъпана
Тоя Руски Мърляч
Да стяга куфарите за Мускалието ,
Да става съсед на Башар Асад.
16:27 14.02.2026
34 пешо
16:34 14.02.2026
35 Маджарски
16:34 14.02.2026
36 Хи хи хи
До коментар #27 от "Алфа":Ми тя и Кемал Харрис водеше
И сите б@....луци тука си деряхте до прегракване Кемал Харрис президент
Кемал Харрис президент
Кемал Харрис президент
Тоа път румънско/ молдовския "номер на урсуло каите май няма а мине!
зад Орбан стоят САЩ и РУСИЯ
16:38 14.02.2026
37 истината
Русия иска да се намеси във вътрешните работи на много европейски страни, за да пренасочи вниманието им към вътрешни конфликти и финансира ултрарадикални движения - крайнодесни и крайнолеви партии. Русия има изключително активно влияние чрез информационното пространство, опитвайки се да пропагандира идеята, че за дадена държава - би било много по-удобно да бъде неутрална и да намали помощта за Украйна. Тези два инструмента присъстват в различни държави, в цяла Континентална Европа ”.Според Подоляк е възможно методите на Москва да включват дори политически убийства в страни, които иска да дестабилизира. Масови протести, където ще има насилие, общество, доминирано от престъпни групировки, финансиране на политически убийства или държавни преврати, корупция на икономическите или политически елити в различни страни”.нацистите са в московия.
16:39 14.02.2026
