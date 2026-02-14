Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Орбан: Унгария няма да позволи да бъде въвлечена във войната в Украйна
  Тема: Украйна

Орбан: Унгария няма да позволи да бъде въвлечена във войната в Украйна

14 Февруари, 2026 15:37 1 053 38

Будапеща няма да финансира Киев по нареждане на Брюксел

Орбан: Унгария няма да позволи да бъде въвлечена във войната в Украйна - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Унгария няма да позволи да бъде въвлечена във войната в Украйна. Ще продължи да се въздържа от изпращане на оръжия там. Не възнамерява да финансира Киев по нареждане на Брюксел, заяви унгарският премиер Виктор Орбан, произнасяйки основна реч в Будапеща за политическите резултати от изминалата година и плановете на правителството за близкото бъдеще.

Той припомни, че Европейският съюз е решил да бъде подготвен за хипотетична война с Русия до 2030 г. и в момента преструктурира икономиката си за военна готовност. Парламентарните избори в Унгария, насрочени за 12 април, „може да са последните избори преди войната и следващото правителство ще трябва да реши въпроса за войната и мира“, каза Орбан.

Според него „Брюксел е решил да победи руснаците на украинска територия“ и военните подготовки са в ход във всички страни от ЕС с изключение на Унгария и Словакия. „Девет държави вече имат задължителна военна служба, която се отнася дори за жените. Те изпращат инструкции до населението си какво да правят в случай на война. Военните разходи се увеличават и Великобритания и Франция са подписали споразумения за изпращане на войски в Украйна“, продължи премиерът.

ЕС вече е похарчил приблизително 200 млрд. EUR за военна подкрепа за Украйна и възнамерява да отпусне допълнителни 1,5 трлн. USD през следващите 10 години, заедно с други западни държави, от които 700 млрд. USD ще отидат за украинската армия.

Както заяви Орбан, всичко това се случва „въпреки факта, че никой не знае отговора на простия въпрос как да се победи ядрена сила т.е. Русия, без да се използват ядрени оръжия“. Затова, подчерта правителственият глава, „действията на Европа и Брюксел са изключително безотговорни“.

Орбан отбеляза също, че Унгария „знае какво е война“ и помни как 200 000 унгарски войници загинаха на съветска територия през януари 1943 г. по време на Втората световна война. „В Донския завой унгарски момчета загинаха за чужди цели, за чужди заповеди, на чужда земя. Веднъж е достатъчно“, каза премиерът.

Той увери, че докато Унгария има правителство, което защитава националните интереси, тя няма да бъде въвлечена във военен конфликт в съседната страна. „Няма да изпращаме оръжия там, няма да се откажем от парите си и няма да позволим младежите ни да бъдат изпращани в Украйна. Не, не, не“, заяви Орбан.


  • 1 Красимир Петров

    36 11 Отговор
    Достойна позиция на Орбан.

    15:40 14.02.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    38 11 Отговор
    Браво на Орбан! Дано спечели срещу брюкселските фашисти, това е борба за Европа.
    А срещу него е не само опозицията в Унгария а всички Урсули в ЕС!

    15:40 14.02.2026

  • 3 А хаяши

    13 6 Отговор
    Кво мисли по въпроса

    15:41 14.02.2026

  • 4 Пич

    27 8 Отговор
    И сега........помислих си какво биха позволили нашите шушумиги, които се забавляват с малки момиченца !!! Вие представяте ли си , колко лесно им разпорежда Галя от посолството само като им покаже две три снимки...?!

    Коментиран от #7

    15:42 14.02.2026

  • 5 Русия Умря

    14 22 Отговор
    Каква Война бе Тюфлек

    15:42 14.02.2026

  • 6 хаха

    13 23 Отговор
    ХАХАХА!

    Този бил давал пари за Украйна... Кога бе хобит дебел?
    Кой ходи да циври за кинти на дебелия Оранжев Педофил а?
    Кой излъга че пеДоналд щял да му дава пари а?

    Хайде поемай в небитието измамник крадлив!

    15:42 14.02.2026

  • 7 Пич

    8 6 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Момиченца - момченца

    15:42 14.02.2026

  • 8 Унгария отдавна е във война

    12 22 Отговор
    Срещо ЕЦ
    Такива предатели трябва да бъдат изгонени в Русия
    И унищожени

    15:43 14.02.2026

  • 9 Фен

    22 12 Отговор
    Ама ние си нямаме Орбан. И няма кой да ни спаси. Урсулите са смъртожадни. А украинците свършват...

    15:43 14.02.2026

  • 10 Дориана

    23 11 Отговор
    Разбира се, Зеленски неистово иска да въвлече ЕС във война с Русия. Много ясно, че ако Украйна влезе в ЕС докато се води война това означава, че ЕС влиза директно във война, която се превръща в нова Трета Световна война.Това ще доведе до унищожението на Европа и разпада на ЕС.

    15:43 14.02.2026

  • 11 Предателят

    10 17 Отговор
    Троянският кон най нагло взема милиарди от ЕЦ
    А русия им ги краде чрез Унгария
    Това трябва да спре

    Коментиран от #15

    15:44 14.02.2026

  • 12 бг - в коалиция

    15 9 Отговор
    на желаещите шамари

    15:44 14.02.2026

  • 13 Орбан ще продължи

    11 13 Отговор
    да саботира ЕС до изборите през април.
    След това - щастлив пенсионер.

    15:45 14.02.2026

  • 14 дядото

    22 11 Отговор
    унгария няма,но нашите са готови да въвлекат българия

    15:51 14.02.2026

  • 15 Тарикат

    8 3 Отговор

    До коментар #11 от "Предателят":

    Щом знаеш , отиди да го спреш стига кряка като жаба тука

    15:55 14.02.2026

  • 18 обаче

    8 10 Отговор
    унгария и харесва да прибира едни пари от брюксел ,докато се дупи на ватенките.

    15:56 14.02.2026

  • 19 нннн

    13 6 Отговор
    А сега си представете, че българският премиер произнася подобна реч!
    Не можете ли? И аз не мога...

    15:58 14.02.2026

  • 20 Евродебил

    10 8 Отговор
    Вие не сте забравили "донския завой" но родните леви китки не са и чували как ние бяхме евроинтегрирани в "оста"...как от името на Райха обявихме война на САЩ и АНГЛИЯ.Как станахме тил за вермахта в кампанията на изток.Не са и чували за купонната система,за износа на всичко което има стойност към Райха,срещу безполезни хартии сходни с тия дето ни натресоха сега((евро).Не са чували за гражданската война която пламна в държавата ни,смъртните присъди в името на двамата Кобурга(единия пръв евроатлантик),за окупационните ни корпуси в Гърция,Югославия и Македония и золумите извършени от него...хеле пък за масивните англо-американски бомбардировки и съветска окупация.А някой ги чакат да мислят,какво щяло да стане ако Русия удари с ядрено оръжие.Достоен човек е Орбан!

    Коментиран от #26

    16:02 14.02.2026

  • 21 Нямат край

    7 7 Отговор
    русофилската МЪКА и БЕЗСИЛИЕ, нямат...😂

    16:03 14.02.2026

  • 22 Да Не

    5 5 Отговор
    Кога някой от нашите
    ще ни защитава така?

    16:05 14.02.2026

  • 23 Последното убежище на олигархията

    6 2 Отговор
    Е национал-популизма!

    16:08 14.02.2026

  • 24 Така е

    8 4 Отговор
    Този мазен толуп друго няма и да каже докато му плащат от Кремъл...

    16:09 14.02.2026

  • 25 Народът на Бг

    4 7 Отговор
    Браво на Орбан!
    Той е достоен за ръководител на ЕС,
    а не необразованата Акушера, която Убива Икономически ЕС!

    16:09 14.02.2026

  • 26 Не знам дали си евро,

    4 3 Отговор

    До коментар #20 от "Евродебил":

    но дебил със сигурност!

    16:10 14.02.2026

  • 27 Алфа

    7 2 Отговор
    защо се хаби да говори Тиса води с 55% пред него

    Коментиран от #36

    16:11 14.02.2026

  • 28 Миндич

    3 5 Отговор
    Бай Орбане,в България никои дори не е чувал ,че Русия е ядрена държава,хеле пък да прочете какво точно значи ядрен взрив.Просто поколението от РАНът насетне бе имунизирано срещу разум и няма как да се класифицира в графата "хомо сапиенс".Нагледен пример са жълтопаветниците и т.н. Гласоподаватели.Едно шиле има повече акъл от всички тях взети заедно.

    16:12 14.02.2026

  • 29 Янко

    2 5 Отговор
    Има и отговорни и смели хора като Орбан, сам срещу цялата Брюкселска мафия. И има хора като мошеника Борисов, лакея му Мекотел Желязков и други откровено зависими бандити за които смелост, чест, достойнство са непознати качества и са само думи.

    16:19 14.02.2026

  • 30 Петрохански лами

    2 1 Отговор
    Ние ще нападнем Москва и ще я приключим,ще ни води генерал настъпана жаба най ниския ру сифон и петроханец .веднъж лама калушев го обърка с дете и му отвори чакрата на фонтанелата

    16:25 14.02.2026

  • 31 Унгарците

    1 4 Отговор
    Са Мъдри !!!!

    Ще си върнат закарпатието без война !!!

    16:27 14.02.2026

  • 32 Русофил

    3 2 Отговор
    Другари почваме пета година риване,пазете сили за още 5.Венсеремус

    16:27 14.02.2026

  • 33 Орбан Тъпана

    3 1 Отговор
    Пък кога е бил въвлечен във Войната ?

    Тоя Руски Мърляч
    Да стяга куфарите за Мускалието ,
    Да става съсед на Башар Асад.

    16:27 14.02.2026

  • 34 пешо

    0 4 Отговор
    ОРБАН е пич

    16:34 14.02.2026

  • 35 Маджарски

    3 0 Отговор
    Болшевишки Бунак

    16:34 14.02.2026

  • 36 Хи хи хи

    1 2 Отговор

    До коментар #27 от "Алфа":

    Ми тя и Кемал Харрис водеше
    И сите б@....луци тука си деряхте до прегракване Кемал Харрис президент
    Кемал Харрис президент
    Кемал Харрис президент

    Тоа път румънско/ молдовския "номер на урсуло каите май няма а мине!
    зад Орбан стоят САЩ и РУСИЯ

    16:38 14.02.2026

  • 37 истината

    2 0 Отговор
    Добре че нямаме Български Орбан, да ни завлече в тинята, както тоя Унгария. Типична руска подлога.
    Русия иска да се намеси във вътрешните работи на много европейски страни, за да пренасочи вниманието им към вътрешни конфликти и финансира ултрарадикални движения - крайнодесни и крайнолеви партии. Русия има изключително активно влияние чрез информационното пространство, опитвайки се да пропагандира идеята, че за дадена държава - би било много по-удобно да бъде неутрална и да намали помощта за Украйна. Тези два инструмента присъстват в различни държави, в цяла Континентална Европа ”.Според Подоляк е възможно методите на Москва да включват дори политически убийства в страни, които иска да дестабилизира. Масови протести, където ще има насилие, общество, доминирано от престъпни групировки, финансиране на политически убийства или държавни преврати, корупция на икономическите или политически елити в различни страни”.нацистите са в московия.

    16:39 14.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

