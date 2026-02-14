Стармър: САЩ са незаменим съюзник на Европа

САЩ са незаменим съюзник за Европа, но времената се менят и Старият континент трябва да направи повече, за да се защити. Британският премиер Киър Стармер заяви това, докато говори на Конференцията по сигурност в Мюнхен.

„Трябва да се изправим пред предизвикателството на времето. Трябва да харчим повече, да правим повече и да се координираме по-добре и най-важното - да го правим заедно със САЩ. Техният принос за европейската сигурност в продължение на 80 години е несравним, както и нашата благодарност“, заяви британският премиер.

В същото време Стармер призна, че „ситуацията се променя“ в отношенията между трансатлантическите съюзници. „Стратегията за национална сигурност на САЩ ясно заявява, че Европа трябва да поеме основна отговорност за собствената си отбрана. Това е новата реалност“, отбеляза премиерът.

В тази връзка Стармер призова европейските страни да се откажат от прекомерната зависимост от САЩ за отбрана и да засилят сътрудничеството помежду си. „Европа трябва да стъпи на собствените си крака. Това означава да бъдем по-смели, да изоставим дребнавата политика и краткосрочните интереси. Това означава да работим заедно за създаването на по-силна Европа и по-европейско НАТО“, каза той.