Стармър: САЩ са незаменим съюзник на Европа

САЩ са незаменим съюзник за Европа, но времената се менят и Старият континент трябва да направи повече, за да се защити. Британският премиер Киър Стармер заяви това, докато говори на Конференцията по сигурност в Мюнхен.
„Трябва да се изправим пред предизвикателството на времето. Трябва да харчим повече, да правим повече и да се координираме по-добре и най-важното - да го правим заедно със САЩ. Техният принос за европейската сигурност в продължение на 80 години е несравним, както и нашата благодарност“, заяви британският премиер.
В същото време Стармер призна, че „ситуацията се променя“ в отношенията между трансатлантическите съюзници. „Стратегията за национална сигурност на САЩ ясно заявява, че Европа трябва да поеме основна отговорност за собствената си отбрана. Това е новата реалност“, отбеляза премиерът.
В тази връзка Стармер призова европейските страни да се откажат от прекомерната зависимост от САЩ за отбрана и да засилят сътрудничеството помежду си. „Европа трябва да стъпи на собствените си крака. Това означава да бъдем по-смели, да изоставим дребнавата политика и краткосрочните интереси. Това означава да работим заедно за създаването на по-силна Европа и по-европейско НАТО“, каза той.
1 Последния Софиянец
14:13 14.02.2026
2 Епщайн
14:19 14.02.2026
3 Ариф Арифов
Коментиран от #5
14:26 14.02.2026
4 РЕАЛИСТ
Коментиран от #11
14:28 14.02.2026
5 Ариф Арифов
До коментар #3 от "Ариф Арифов":И Майкъл Джексън се е включвал в оргиите на Стармър и Епщийн.
14:28 14.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Вашето мнение
14:31 14.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Вашето мнение
До коментар #6 от "Мачу Пичу":Общото между теб, Н. Михаилова, Сандов, Денков, Терзиев, Безуханова, Кирчо и кокорчо, е че сте от сектата петрохан и мразите Русия. Колкото повече ви гледам, толкова повече се убеждавам, че Путин е прав.
Коментиран от #18
14:34 14.02.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Че, ако Англия
До коментар #4 от "РЕАЛИСТ":не е в Европа, ние от Балканите сме направо марсианци!
14:37 14.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 САЩ-робите трябва да плащат
14:39 14.02.2026
14 Радев
До коментар #12 от "Може да е и тоя":Че Крим си е руски. Руски флаг се вее там. Реално е руски.
14:41 14.02.2026
15 Хммм,
14:45 14.02.2026
16 Владимир Путин, президент
За разлика от Русия "съюзник и партньор" на България, Югославия, Либия, Ирак, Иран, Сирия, Венецуела, Куба и кого ли още не. Не ми благодарете, кажете "спасибо" на Русия
14:47 14.02.2026
17 да питам
14:47 14.02.2026
18 Русофил
До коментар #9 от "Вашето мнение":Колкото повече ривете,толкова повече сирете
14:49 14.02.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.