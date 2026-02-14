Новини
Свят »
Германия »
Стармър: САЩ са незаменим съюзник на Европа

Стармър: САЩ са незаменим съюзник на Европа

14 Февруари, 2026 14:11 562 19

  • киър стармър-
  • великобритания-
  • сащ-
  • европа-
  • сигурност

Старият континент трябва да поеме основна отговорност за собствената си отбрана

Стармър: САЩ са незаменим съюзник на Европа - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

САЩ са незаменим съюзник за Европа, но времената се менят и Старият континент трябва да направи повече, за да се защити. Британският премиер Киър Стармер заяви това, докато говори на Конференцията по сигурност в Мюнхен.

„Трябва да се изправим пред предизвикателството на времето. Трябва да харчим повече, да правим повече и да се координираме по-добре и най-важното - да го правим заедно със САЩ. Техният принос за европейската сигурност в продължение на 80 години е несравним, както и нашата благодарност“, заяви британският премиер.

В същото време Стармер призна, че „ситуацията се променя“ в отношенията между трансатлантическите съюзници. „Стратегията за национална сигурност на САЩ ясно заявява, че Европа трябва да поеме основна отговорност за собствената си отбрана. Това е новата реалност“, отбеляза премиерът.

В тази връзка Стармер призова европейските страни да се откажат от прекомерната зависимост от САЩ за отбрана и да засилят сътрудничеството помежду си. „Европа трябва да стъпи на собствените си крака. Това означава да бъдем по-смели, да изоставим дребнавата политика и краткосрочните интереси. Това означава да работим заедно за създаването на по-силна Европа и по-европейско НАТО“, каза той.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    11 1 Отговор
    Този е пътник.

    14:13 14.02.2026

  • 2 Епщайн

    7 0 Отговор
    хърмър не се услушвай и подавай оставка.

    14:19 14.02.2026

  • 3 Ариф Арифов

    8 0 Отговор
    Тоя да излезе и да каже колко рижави дечица е пратил на Епщийн да ги рендосват заедно с Пъф Деди Комбс назобани с амфети и хероин

    Коментиран от #5

    14:26 14.02.2026

  • 4 РЕАЛИСТ

    6 0 Отговор
    И откога Великобритания се брои за част от Европа? На Острова, когато говорят за Европа казват" На континента" . Затова беше и Брекзит, за да се разграничат. В САЩ питат, защо Стармър още е премиер и той взе да се прави на европеец.

    Коментиран от #11

    14:28 14.02.2026

  • 5 Ариф Арифов

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ариф Арифов":

    И Майкъл Джексън се е включвал в оргиите на Стармър и Епщийн.

    14:28 14.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Вашето мнение

    7 0 Отговор
    Напоследък всички, които ни учат на морал и ценности излизат педофили. Добре, че са мисирите, които вкупом се опитват да ни убедят, че може и да са педофили, но имат право да говорят за морал.

    14:31 14.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Вашето мнение

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "Мачу Пичу":

    Общото между теб, Н. Михаилова, Сандов, Денков, Терзиев, Безуханова, Кирчо и кокорчо, е че сте от сектата петрохан и мразите Русия. Колкото повече ви гледам, толкова повече се убеждавам, че Путин е прав.

    Коментиран от #18

    14:34 14.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Че, ако Англия

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "РЕАЛИСТ":

    не е в Европа, ние от Балканите сме направо марсианци!

    14:37 14.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 САЩ-робите трябва да плащат

    4 1 Отговор
    Докато ни плаща щедро ЕС ще ни е незаменим съюзник.

    14:39 14.02.2026

  • 14 Радев

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Може да е и тоя":

    Че Крим си е руски. Руски флаг се вее там. Реално е руски.

    14:41 14.02.2026

  • 15 Хммм,

    0 0 Отговор
    От историческа, а и доскоро съвременна гледна точка е може би е прав. Разрива беше демонстриран и наложен от новия-стар преидент в момета Доналд Тръмп, но има още много до кая на мандата му и дали ще бъде завършен бъдещето ще покаже. Добрата новина, е, че няма право на нов мандат, а със стария си няма забележителни положителни успехи. За разлика от нас, където вечно сме застъпници за старото, при тях промените в посоката, особено ако старата е била недостстъчно полезна за вички, могат да бъдат извършени много за по кратко време.

    14:45 14.02.2026

  • 16 Владимир Путин, президент

    3 0 Отговор
    Самата Правда !!!
    За разлика от Русия "съюзник и партньор" на България, Югославия, Либия, Ирак, Иран, Сирия, Венецуела, Куба и кого ли още не. Не ми благодарете, кажете "спасибо" на Русия

    14:47 14.02.2026

  • 17 да питам

    2 0 Отговор
    верно ли Русия започнала да разпродава всичко в държавата на половин цена, -50% промоция ?

    14:47 14.02.2026

  • 18 Русофил

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Вашето мнение":

    Колкото повече ривете,толкова повече сирете

    14:49 14.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания