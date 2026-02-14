Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Борис Писториус: Ще бъде чудо, ако Русия издържи още дълго
  Тема: Украйна

Борис Писториус: Ще бъде чудо, ако Русия издържи още дълго

14 Февруари, 2026 10:16, обновена 14 Февруари, 2026 10:19 1 999 64

Трябва възможно най-скоро, окончателно и напълно да спрем притока на пари от продажбата на газ и петрол, заяви германският министър на отбраната

Борис Писториус: Ще бъде чудо, ако Русия издържи още дълго - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Фокус Фокус

"Би било много странно, ако Русия може да поддържа това много, много дълго време". Такова мнение изрази германският министър на отбраната Борис Писториус, предава Европейска Правда.

"Трябва възможно най-скоро, окончателно и напълно да спрем притока на пари от продажбата на газ и петрол, защото това е източникът на финансиране на тази ужасна война, парите, от които Русия се нуждае", каза той.

Припомнете си, че френският президент Еманюел Макрон заяви, че изпращането на войски в Украйна сега би означавало ескалация и загуба на контрол над ситуацията.

"Затова вярвам, че нашият основен приоритет през следващите седмици трябва да бъде възобновяване на сътрудничеството със Съединените щати, за да оценят заедно с нас факта, че вече няма място за краткосрочни преговори. И наложиха допълнителни санкции, допълнителни мерки срещу сенчестия флот и увеличиха натиска върху руската икономика да спре тази война, но в много по-добра ситуация", обясни Макрон.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Идиот

    111 10 Отговор
    300%

    Коментиран от #21, #40

    10:21 14.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 хехе

    113 9 Отговор
    За Русия не се знае колко ще издържи, но ЕС вече очевадно сдава багажа.

    10:23 14.02.2026

  • 4 БОГ е с Русия

    84 9 Отговор
    Чудото стана.

    10:23 14.02.2026

  • 5 Виждащ

    16 65 Отговор
    Русия ще воюва до последния руснак

    Коментиран от #34

    10:23 14.02.2026

  • 6 А вие вече сте

    99 5 Отговор
    Вавилон. Дали "Русия ще издържи" или не, то за вас вече няма никакво значение! Вие умряхте, като европейска страна. Трябваше по време на конференцията журналистите да снимат немските градове... Кои са по улиците, в градския транспорт, в училищата, битът в Германия днес за да разбере цял свят, че Германия вече я няма. Това е нещо друго. Даже не е и Европа!!!

    10:24 14.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Боа

    55 5 Отговор
    Всички ще свърши "Орешник"!

    10:24 14.02.2026

  • 9 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    62 5 Отговор
    Това е от операта"На Русия и свършиха ракетите"
    Как ли е на немски:"халва, халва, халва"
    Halwa?

    Коментиран от #49

    10:24 14.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 1945

    6 43 Отговор
    само ако Китай храни руснаците.

    10:25 14.02.2026

  • 12 Борката

    61 4 Отговор
    Припява, старата песен на нов глад! Надай се!

    10:27 14.02.2026

  • 13 Пишкорец

    58 5 Отговор
    Да не видиш чудо като дядо си!
    Баба ти още се усмихва без причина…

    10:27 14.02.2026

  • 14 бръмбаре

    64 5 Отговор
    няма да бъде чудо ако Русия издържи още дълго и завземе още територия и за съжаление загинат още
    благодарение на вас мишоци на тлъсти заплатки

    такива кьор фишеци разправяхте често и преди

    10:27 14.02.2026

  • 15 Кирил

    9 57 Отговор
    Далеч по мощният СССР рухна след 10 години в Афганистан. На русия и остават максимум 2 години

    Коментиран от #22, #55

    10:31 14.02.2026

  • 16 хикочко..

    52 4 Отговор
    Азия и африка са отворени за кремълските горива..а там ръчичката на урсулците е много късичка..цайсаджията само ще поглежда към северния поток за масковско синьо гориво та да възстонови икономиката на швабите,оти първио локомотив на урсулците..кибичи и боксува на едно място хи хи

    10:31 14.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Тити на Кака

    57 3 Отговор
    За тези, които не са наясно -в заглавието Писториус цитира думи на Хитлер по адрес на СССР, произнесени няколко дни преди да се самоубие.
    Кръвта вода не става!
    Само се точи...

    10:33 14.02.2026

  • 19 Те издържаха блокадата

    45 4 Отговор
    на Ленинград така че не се притеснявай.

    Коментиран от #42

    10:36 14.02.2026

  • 20 Сталин

    38 3 Отговор
    Кви сте вии нагли пирати да спирате каквото и да е ,скоро Русия ще почне праща на дъното на океана пиратските ви кораби

    10:37 14.02.2026

  • 21 не може да бъде

    34 3 Отговор

    До коментар #1 от "Идиот":

    Не посмях да квалифицирам действията на германския м-р на отбраната по такъв -подходящ според мен начин -от страх че ще ме изтрият а искам да кажа нещо важно !?Това е чиста лудост -само така мога да си обясня изказванията и действията -и обърнете внимание в тях има много провокация и подстрекателство просто се опитват да провокират Русия да направи нещо -санкции нападки обиди конфискации и т.н. считам че стигнаха почти до края преди обявяване на открита война !?И ето ви сега отговорът на САЩ -снощи 13.02.е трябвало да има важна среща между лидерите на ЕС и Марко Рубио по въпросите за Украйна -и Марко Рубио е отменил срещата отказал е !?...Случайно.... щото е бил много зает с други по -важни задачи ...вие ми кажете има ли в момента нещо по-важно ....освен катастрофата с икономиката на ЕС разбира се!?

    Коментиран от #54

    10:39 14.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Баба Гошка

    24 3 Отговор
    Ще притиснат русия с меки задни части

    10:41 14.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Хихи

    16 3 Отговор
    Фокус... УНИАН...

    10:43 14.02.2026

  • 27 Коко

    28 3 Отговор
    Не е сериозно да публикувате брътвежите на всеки душевно болен.По сто на сто на ден.

    10:45 14.02.2026

  • 28 Хитове сте

    15 3 Отговор
    да пожертвате дори себе си но не можете да признаете провала Си!

    10:45 14.02.2026

  • 29 Ццц

    26 3 Отговор
    Борко ПРОСТориус: "Русия ще възстанови въоръжените си сили за война със страна от НАТО до 2029 г. или дори година по-рано. А според някои мои съветници, лятото на 2026 може да ни е последното мирно" - интервю от 17.11.2025 г. Борко като военен министър може ли да се спре на едно окончателно мнение или е много нежен, за това?

    10:45 14.02.2026

  • 30 Рубио

    20 3 Отговор
    Дойде краят на западното доминиране в света.
    Щатите са загрижени за бъдещето на Европа която се самоунищожава

    10:46 14.02.2026

  • 31 9ти септември

    20 3 Отговор
    А ве мухал Русия ще издържи но ес дали ще издържи

    10:46 14.02.2026

  • 32 Подкрепям...

    19 3 Отговор
    ...ще бъде чудо, ако РФ издържи още дълго да не срине из основи Киев, както направиха в Сирия и Палестина!

    10:46 14.02.2026

  • 33 ох горкия

    15 3 Отговор
    дано помни тоя какви гшупости говори !!! защото ще остане много учуден

    10:46 14.02.2026

  • 34 до последния руснак

    9 3 Отговор

    До коментар #5 от "Виждащ":

    наричащ се украинец искаш да кажеш…!

    10:47 14.02.2026

  • 35 Тоя е от умрелите

    22 3 Отговор
    Партии на Германия. АзГ шефката, Алиса каза, че като дойдат те на власт, ще пуднат пак АЕЦовете, ще изхвърлят всичките перки от ливадите, ще купуват пак руски газ и ще излязат от ЕСдиктатурата. И 90%от нормалните немци точно ТОВА искат. А войнолюбците и унищожители на Европа ще бъдат съдени и за хремата и за помоща на фашитките обединения и за унищожението на икономиката и за унищожението на истинската Европа!

    10:47 14.02.2026

  • 36 Мутата

    19 3 Отговор
    И Хитлер така говореше

    10:48 14.02.2026

  • 37 асенчо

    7 2 Отговор
    Чекаме, бре аго, отколе...чекалката се ОТЧЕКА.

    10:48 14.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Съдията Дред

    10 1 Отговор
    Май не е питал председателя Си какво мисли по въпроса

    10:49 14.02.2026

  • 40 Ъхъ

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "Идиот":

    Аз щях да напиша "глупак", но така е по добре!
    Идиот- възрастен човек, чието умствено развитие отговаря на 3-5год. дете!😂

    10:51 14.02.2026

  • 41 Сатана Z

    13 3 Отговор
    "Така е било,така и ще бъде.Нищо ново под слънцето "Еклисиаст (1:9-10)

    Битката за Берлин е последната мащабна операция на съветските войски срещу Германия през Втората световна война. Тя е финалната част от Берлинската настъпателна операция (16 април 1945 г. – 2 май 1945 г.). По време на нея Червената армия превзема столицата на Нацистка Германия и слага край на Втората световна война в Европа. Операцията продължава от 25 април до 2 май 1945 г. Тя приключва с щурма на Райхстага (30 април 1945 г. – 2 май 1945 г.) и забиването на Знамето на Победата. На 2 май 1945 г. Берлинският гарнизон капитулира.

    Коментиран от #44

    10:51 14.02.2026

  • 42 И на каква цена?

    5 11 Отговор

    До коментар #19 от "Те издържаха блокадата":

    Путин вчера разпитваше министрите, защо няма лекарства за децата!
    Тва русофилите верно големи де били!

    10:51 14.02.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Ако не бяха САЩ, Англия и още 55 държави

    6 20 Отговор

    До коментар #41 от "Сатана Z":

    от антихитлеровата коалиция, СССР щеше да бъде зад Урал!
    САЩ и Англия сринаха Германия от въздуха, а после руснаците влезнаха наготово да се почувстват и те "пабедители"!

    Коментиран от #47

    10:54 14.02.2026

  • 45 Търновец

    19 2 Отговор
    В Германия безработицата е рекордно висока, наемите растат и няма жилища след като милиони икономически мигранти от Украйна Сирия Афганистан влязоха в Германия. Инфлацията расте и Германците минават отново на въглища и ако гражданин Писториус е социал демократ би трябвало първо да помисли колко още ще издържат Германците.

    Коментиран от #51

    10:54 14.02.2026

  • 46 Сатана Z

    8 3 Отговор
    Ларс Ланге: Фокусът не е върху победата чрез териториално завладяване, а върху победата чрез стабилността на цялата система: не е кой завзема най-много земя, а чия система издържа най-дълго.

    Конфликтът завършва не с пробив, а със системен провал от едната страна.

    Целта не е територия, а систематично изтощение на вражеските системи. Този модел е неразбираем за западните наблюдатели, които измерват успеха в километри.

    Следователно целта не е да се завземе територия, а да се изтощи и унищожи военната машина на противника – не на Украйна, а на целия Запад.

    10:59 14.02.2026

  • 47 А ако Йосиф и Адолф се бяха разбрали

    7 2 Отговор

    До коментар #44 от "Ако не бяха САЩ, Англия и още 55 държави":

    САЩ щеше да е най-големият концлагер за англо-сакси.Не,че сега не е.

    11:01 14.02.2026

  • 48 дядо поп

    14 2 Отговор
    Сигурно свършиха пералните и сапьорските лопатки на Русия. То бива бива глупости , ама да пишеш такива след като Русия направи на разрушкан плет цяло НАТО си е пълна простотия.

    11:02 14.02.2026

  • 49 На немски

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    е "Аферим , машалла ! " -))

    11:02 14.02.2026

  • 50 Възpожденец 🇧🇬

    3 15 Отговор
    Чудеса в московското блато не се случват ! Там всичко си следва определен кръговрат .

    И всеки път - един и същ сценарий:
    - загуба
    - негодувание
    - желание за отмъщение
    - нова агресия
    - още по-голяма загуба

    Московия никога не е печелила с развитие.
    Те не са империя.
    Те са държава, която постоянно закъснява.
    Закъснява в науката, в икономиката, в човечността, в 21-ви век….

    Хотели как лучше, а получилось как всегда
    Денег нет, но вы держитесь, герои Достоевский!

    11:02 14.02.2026

  • 51 А в училищата

    11 1 Отговор

    До коментар #45 от "Търновец":

    Вече учат НЕгерманчета. Умните и образовани, млади немци напускат потъващият кораб и отиват в други страни, където няма зелено-червена диктатура и там работят и живеят. В централната Европа младите вече са само от придошлите. Е и кво ще стане с Европа след 15-20 г даже и без войни? Ужасно е....

    11:05 14.02.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Дедо

    0 7 Отговор
    Като се срине и фалира ЕС , тогава Русия от кой ще цуца парички ? Русия си е паразит вади газ и петрол и придава ,ама ако няма ЕС на кой ще продава хахаха

    11:19 14.02.2026

  • 54 Инна

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "не може да бъде":

    Financial Times:

    Европейски служител, пожелал анонимност, нарече този акт на Марко Рубио "лудост". Всичко това се случва на фона на очевидните опити на Вашингтон да се дистанцира от дългогодишните европейски съюзници и да подтикне Киев към подписване на мирен договор с Москва за прекратяване на четиригодишния въоръжен конфликт в Източна Украйна. "Няма смисъл да се срещаме, ако на масата няма представител на САЩ", заяви друг високопоставен служител на Европарламента в частен разговор пред журналист.

    "Това потвърждава най-лошите страхове на всички наши съюзници. Те са оставени сами на себе си < ... > те неохотно започват да разбират какво точно е имал предвид Доналд Тръмп, когато е говорил за това, че Европа трябва сама да обезпечи своята сигурност, — заяви сенаторът-демократ от щата Върмонт Питър Уелч в разговор с кореспондент. - За хората, живеещи в Европа, е трудно да повярват, че страната, която изигра ключова роля за прекратяването на Втората световна война, страната, която създаде плана на маршал и Северноатлантическия алианс, сега им обръща гръб. И всичко това се прави, за да се срещне с Русия."

    11:22 14.02.2026

  • 55 Ехо муции

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Кирил":

    То и САЩ гризнаха дръвцето у Виетнам

    11:23 14.02.2026

  • 56 Лопата Орешник

    8 1 Отговор
    Той и Адолф така си мислил за Сталинград!!!!

    11:25 14.02.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Моята къща изгоря

    1 0 Отговор
    ама на комшията плевнята и тя се запали.

    11:29 14.02.2026

  • 59 Куку без бенд

    3 1 Отговор
    И тоя не е добре.Не знае ли ,че това ще доведе до ТСВ.И най напред Германия ще потъне в мрак и напълно ще бъде заличена.Вместо да преговарят тия насърчават укрите войната да продължи с надеждата че Русия ще им клекне.На Русия им е все едно дали ще има Свят без нея щом са решили да унищожат Света напълно и живот повече да няма на планетата.Тия са луди за вързване,щом са решили да унищожат не само Мира а и живота на Земята.В подлите им душички Хитлер е все още жив.До кога?

    11:30 14.02.2026

  • 60 az СВО Победа 80

    2 1 Отговор
    Чакайте сега, вземете първо, че се разберете какво ще лъжете:

    1. Или Русия е заплаха и ще нападне и превземе цяла Европа, или Русия е слаба, едвам едвам се крепи, фалирала е, и е пред разпад....

    2. Едно от двете, не може и двете едновременно, ако продължават да твърдят и двете, то знзчи в ЕС до един са шизофреници!
    🤣🤣🤣

    11:33 14.02.2026

  • 61 Ъъъъъ

    1 0 Отговор
    Абе Борка.... На теб ли трябва да обяснявам, че 32% от европейците вече искат ЕС да се разпусне? Бруталните вътрешни разделения в Европа се изострят допълнотелно от лошите отношения със САЩ.....Да ти припомням ли чии са тези думи?

    "Ако някой си мисли, че ЕС или обединена Европа могат да се защитят без Съединените щати, нека продължава да мечтае."

    Ще ти припомня - на Марк Рюте... Или на Тръмп "сина му"....Да ти припомням ли и чии са тези думи?

    "Да правиш това, което Тръмп иска, те прави жалък!"

    Ще ти припомня - на Гавин Нюсъм, който между другото ви обеща, че ви подари по чифт наколенки, защото ще ви трябват....И ти се чудя, с какъв акъл си се закахърил за Русия? 🤔

    11:38 14.02.2026

  • 62 То и в Райха

    0 0 Отговор
    не е цвете, ама за там нищо не казваш.
    Кажи как за 4 г. цените ви станаха тройни…

    11:39 14.02.2026

  • 63 Дядо Гъдю

    0 0 Отговор
    Горкият другар Пи сс (какво ли означаваше глаголът с това име на инглиш?)
    Руснаците не се пречупват . Те са като свита пружина.Колкото повече ги притискате,толкова повече енергия събират ,докато ги изтървете и пружината ви удари в обонятелния орган.

    11:39 14.02.2026

  • 64 певод

    0 0 Отговор
    Ще бъде чудо ако ЕС оцелее.

    11:42 14.02.2026

