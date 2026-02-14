"Би било много странно, ако Русия може да поддържа това много, много дълго време". Такова мнение изрази германският министър на отбраната Борис Писториус, предава Европейска Правда.
"Трябва възможно най-скоро, окончателно и напълно да спрем притока на пари от продажбата на газ и петрол, защото това е източникът на финансиране на тази ужасна война, парите, от които Русия се нуждае", каза той.
Припомнете си, че френският президент Еманюел Макрон заяви, че изпращането на войски в Украйна сега би означавало ескалация и загуба на контрол над ситуацията.
"Затова вярвам, че нашият основен приоритет през следващите седмици трябва да бъде възобновяване на сътрудничеството със Съединените щати, за да оценят заедно с нас факта, че вече няма място за краткосрочни преговори. И наложиха допълнителни санкции, допълнителни мерки срещу сенчестия флот и увеличиха натиска върху руската икономика да спре тази война, но в много по-добра ситуация", обясни Макрон.
Борис Писториус: Ще бъде чудо, ако Русия издържи още дълго
14 Февруари, 2026 10:16, обновена 14 Февруари, 2026 10:19 1 999 64
Трябва възможно най-скоро, окончателно и напълно да спрем притока на пари от продажбата на газ и петрол, заяви германският министър на отбраната
"Би било много странно, ако Русия може да поддържа това много, много дълго време". Такова мнение изрази германският министър на отбраната Борис Писториус, предава Европейска Правда.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Идиот
Коментиран от #21, #40
10:21 14.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 хехе
10:23 14.02.2026
4 БОГ е с Русия
10:23 14.02.2026
5 Виждащ
Коментиран от #34
10:23 14.02.2026
6 А вие вече сте
10:24 14.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Боа
10:24 14.02.2026
9 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Как ли е на немски:"халва, халва, халва"
Halwa?
Коментиран от #49
10:24 14.02.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 1945
10:25 14.02.2026
12 Борката
10:27 14.02.2026
13 Пишкорец
Баба ти още се усмихва без причина…
10:27 14.02.2026
14 бръмбаре
благодарение на вас мишоци на тлъсти заплатки
такива кьор фишеци разправяхте често и преди
10:27 14.02.2026
15 Кирил
Коментиран от #22, #55
10:31 14.02.2026
16 хикочко..
10:31 14.02.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Тити на Кака
Кръвта вода не става!
Само се точи...
10:33 14.02.2026
19 Те издържаха блокадата
Коментиран от #42
10:36 14.02.2026
20 Сталин
10:37 14.02.2026
21 не може да бъде
До коментар #1 от "Идиот":Не посмях да квалифицирам действията на германския м-р на отбраната по такъв -подходящ според мен начин -от страх че ще ме изтрият а искам да кажа нещо важно !?Това е чиста лудост -само така мога да си обясня изказванията и действията -и обърнете внимание в тях има много провокация и подстрекателство просто се опитват да провокират Русия да направи нещо -санкции нападки обиди конфискации и т.н. считам че стигнаха почти до края преди обявяване на открита война !?И ето ви сега отговорът на САЩ -снощи 13.02.е трябвало да има важна среща между лидерите на ЕС и Марко Рубио по въпросите за Украйна -и Марко Рубио е отменил срещата отказал е !?...Случайно.... щото е бил много зает с други по -важни задачи ...вие ми кажете има ли в момента нещо по-важно ....освен катастрофата с икономиката на ЕС разбира се!?
Коментиран от #54
10:39 14.02.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Баба Гошка
10:41 14.02.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Хихи
10:43 14.02.2026
27 Коко
10:45 14.02.2026
28 Хитове сте
10:45 14.02.2026
29 Ццц
10:45 14.02.2026
30 Рубио
Щатите са загрижени за бъдещето на Европа която се самоунищожава
10:46 14.02.2026
31 9ти септември
10:46 14.02.2026
32 Подкрепям...
10:46 14.02.2026
33 ох горкия
10:46 14.02.2026
34 до последния руснак
До коментар #5 от "Виждащ":наричащ се украинец искаш да кажеш…!
10:47 14.02.2026
35 Тоя е от умрелите
10:47 14.02.2026
36 Мутата
10:48 14.02.2026
37 асенчо
10:48 14.02.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Съдията Дред
10:49 14.02.2026
40 Ъхъ
До коментар #1 от "Идиот":Аз щях да напиша "глупак", но така е по добре!
Идиот- възрастен човек, чието умствено развитие отговаря на 3-5год. дете!😂
10:51 14.02.2026
41 Сатана Z
Битката за Берлин е последната мащабна операция на съветските войски срещу Германия през Втората световна война. Тя е финалната част от Берлинската настъпателна операция (16 април 1945 г. – 2 май 1945 г.). По време на нея Червената армия превзема столицата на Нацистка Германия и слага край на Втората световна война в Европа. Операцията продължава от 25 април до 2 май 1945 г. Тя приключва с щурма на Райхстага (30 април 1945 г. – 2 май 1945 г.) и забиването на Знамето на Победата. На 2 май 1945 г. Берлинският гарнизон капитулира.
Коментиран от #44
10:51 14.02.2026
42 И на каква цена?
До коментар #19 от "Те издържаха блокадата":Путин вчера разпитваше министрите, защо няма лекарства за децата!
Тва русофилите верно големи де били!
10:51 14.02.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Ако не бяха САЩ, Англия и още 55 държави
До коментар #41 от "Сатана Z":от антихитлеровата коалиция, СССР щеше да бъде зад Урал!
САЩ и Англия сринаха Германия от въздуха, а после руснаците влезнаха наготово да се почувстват и те "пабедители"!
Коментиран от #47
10:54 14.02.2026
45 Търновец
Коментиран от #51
10:54 14.02.2026
46 Сатана Z
Конфликтът завършва не с пробив, а със системен провал от едната страна.
Целта не е територия, а систематично изтощение на вражеските системи. Този модел е неразбираем за западните наблюдатели, които измерват успеха в километри.
Следователно целта не е да се завземе територия, а да се изтощи и унищожи военната машина на противника – не на Украйна, а на целия Запад.
10:59 14.02.2026
47 А ако Йосиф и Адолф се бяха разбрали
До коментар #44 от "Ако не бяха САЩ, Англия и още 55 държави":САЩ щеше да е най-големият концлагер за англо-сакси.Не,че сега не е.
11:01 14.02.2026
48 дядо поп
11:02 14.02.2026
49 На немски
До коментар #9 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":е "Аферим , машалла ! " -))
11:02 14.02.2026
50 Възpожденец 🇧🇬
И всеки път - един и същ сценарий:
- загуба
- негодувание
- желание за отмъщение
- нова агресия
- още по-голяма загуба
Московия никога не е печелила с развитие.
Те не са империя.
Те са държава, която постоянно закъснява.
Закъснява в науката, в икономиката, в човечността, в 21-ви век….
Хотели как лучше, а получилось как всегда
Денег нет, но вы держитесь, герои Достоевский!
11:02 14.02.2026
51 А в училищата
До коментар #45 от "Търновец":Вече учат НЕгерманчета. Умните и образовани, млади немци напускат потъващият кораб и отиват в други страни, където няма зелено-червена диктатура и там работят и живеят. В централната Европа младите вече са само от придошлите. Е и кво ще стане с Европа след 15-20 г даже и без войни? Ужасно е....
11:05 14.02.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Дедо
11:19 14.02.2026
54 Инна
До коментар #21 от "не може да бъде":Financial Times:
Европейски служител, пожелал анонимност, нарече този акт на Марко Рубио "лудост". Всичко това се случва на фона на очевидните опити на Вашингтон да се дистанцира от дългогодишните европейски съюзници и да подтикне Киев към подписване на мирен договор с Москва за прекратяване на четиригодишния въоръжен конфликт в Източна Украйна. "Няма смисъл да се срещаме, ако на масата няма представител на САЩ", заяви друг високопоставен служител на Европарламента в частен разговор пред журналист.
"Това потвърждава най-лошите страхове на всички наши съюзници. Те са оставени сами на себе си < ... > те неохотно започват да разбират какво точно е имал предвид Доналд Тръмп, когато е говорил за това, че Европа трябва сама да обезпечи своята сигурност, — заяви сенаторът-демократ от щата Върмонт Питър Уелч в разговор с кореспондент. - За хората, живеещи в Европа, е трудно да повярват, че страната, която изигра ключова роля за прекратяването на Втората световна война, страната, която създаде плана на маршал и Северноатлантическия алианс, сега им обръща гръб. И всичко това се прави, за да се срещне с Русия."
11:22 14.02.2026
55 Ехо муции
До коментар #15 от "Кирил":То и САЩ гризнаха дръвцето у Виетнам
11:23 14.02.2026
56 Лопата Орешник
11:25 14.02.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Моята къща изгоря
11:29 14.02.2026
59 Куку без бенд
11:30 14.02.2026
60 az СВО Победа 80
1. Или Русия е заплаха и ще нападне и превземе цяла Европа, или Русия е слаба, едвам едвам се крепи, фалирала е, и е пред разпад....
2. Едно от двете, не може и двете едновременно, ако продължават да твърдят и двете, то знзчи в ЕС до един са шизофреници!
🤣🤣🤣
11:33 14.02.2026
61 Ъъъъъ
"Ако някой си мисли, че ЕС или обединена Европа могат да се защитят без Съединените щати, нека продължава да мечтае."
Ще ти припомня - на Марк Рюте... Или на Тръмп "сина му"....Да ти припомням ли и чии са тези думи?
"Да правиш това, което Тръмп иска, те прави жалък!"
Ще ти припомня - на Гавин Нюсъм, който между другото ви обеща, че ви подари по чифт наколенки, защото ще ви трябват....И ти се чудя, с какъв акъл си се закахърил за Русия? 🤔
11:38 14.02.2026
62 То и в Райха
Кажи как за 4 г. цените ви станаха тройни…
11:39 14.02.2026
63 Дядо Гъдю
Руснаците не се пречупват . Те са като свита пружина.Колкото повече ги притискате,толкова повече енергия събират ,докато ги изтървете и пружината ви удари в обонятелния орган.
11:39 14.02.2026
64 певод
11:42 14.02.2026