Протести в Мюнхен срещу доставки на оръжие за Киев

Демонстрации срещу доставките на оръжие за Украйна и конференцията по сигурност, както и за мирно разрешаване на конфликти, започнаха в центъра на Мюнхен.
Една от тях се провежда на Одеонсплац, а друга ще започне по-късно на Карлсплац. Хората държат знамена, изобразяващи гълъба на мира, и плакати, включително такива с лозунги като: „Имаме пари за войни, но не можем да нахраним бедните в собствената си страна“, „Не на тази безумна политика“ и „Ако нещата отидат твърде далеч, ще изпратят вашите деца на война, а не своите“.
На Одеонсплац са поставени палатки, където всеки може да закупи тениски с антивоенни лозунги и различни атрибути. Демонстрацията се провежда под лозунга: „Направете мир! Не на Мюнхенската военна конференция“.
Очаква се общо около 100 000 души да участват в различни събития в Мюнхен.
1 Урсула
14:52 14.02.2026
2 Гост
14:53 14.02.2026
3 Kaлпазанин
Коментиран от #21
14:53 14.02.2026
4 си дзън
После ги думкат по получените от тях координати. Ха,ха,хаааа.
Коментиран от #15, #19, #20
14:54 14.02.2026
5 Фен
14:54 14.02.2026
6 Вашето мнение
14:54 14.02.2026
7 какво става
14:55 14.02.2026
8 жик так
Коментиран от #12
14:57 14.02.2026
9 Последния Софиянец
14:57 14.02.2026
10 стоян георгиев
Хората виждат, бандеровците са терористи и убийци!
14:58 14.02.2026
11 Ггг
14:58 14.02.2026
12 Последния Софиянец
До коментар #8 от "жик так":Бюджет на Германия за 2026 г 500 млрд евро.Заеми на Германия за 2026 г 500 млрд евро.
14:59 14.02.2026
13 Рубио
На урсолето и сие обаче не може да им се налее акъл в главата .
14:59 14.02.2026
14 МиZирки сър, 4хилядници !
Имало е няколко провокатори, но бързо са били изгонени .
14:59 14.02.2026
15 Хахахахаха
До коментар #4 от "си дзън":Маняк 400 млрд в оръжия, половин Украйна мобилизиран, махнах те старлинк и напредък никакъв, я виж в нета имате ли напредък в нещо освен в труповете, чували не е стигат, руснаците вече няма къде да ви държат труповете, 4 години ви громят руски доброволци, пълна трагедия ще
15:00 14.02.2026
16 ДрайвингПлежър
Ето това е истинското събуждане - не политическите глупости, които говори Йотова!
15:00 14.02.2026
17 Какъв цинизъм
15:00 14.02.2026
18 Коста
15:00 14.02.2026
19 Члена ми
До коментар #4 от "си дзън":Има повече акъл от теб.
15:02 14.02.2026
20 Хихи
До коментар #4 от "си дзън":а тебе те е "удрял" руски богатир и само за Русия бълнуваш ...
15:02 14.02.2026
21 Само
До коментар #3 от "Kaлпазанин":Калпазаните искат някой да ги храни вместо да учат и да работят
15:02 14.02.2026
22 Адрес 4000
15:02 14.02.2026
23 ко рече Си Дзипин
Сега 1 200 000 от тях вече са приключили земния си път . Какво очаквате да се случи ?
15:03 14.02.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 целия Ес ,
15:05 14.02.2026
26 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
15:06 14.02.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Николета
Интересно как след като чичо Дони обяви че с пряка военна интервенция ще унищожава наркокартелите в Латинска Америка как са се появили
наемниците им в Украйна и как така наркотрфикантите са станали герои на Украйна и борци за свобода и демокрация.
Излиза че саш въоражават наркотрафикантите в Украйна а се борят с тях в Латинска Америка.
Ясно е че имат голям недостиг на войници в Украйна както е ясно че Чичо търси повод да окупирва в Латинска Америка държави използувайки наркокартелите които се финансират от американски компании но още по ясно е че нищо няма да може да окупира тъй като латиноамериканските държави ще получат оръжие от Русия а мащабна интервенция означава война с Русия и Китай.
За капак наемниците от наркокартелите се оказали неефективни войници и слаби ученици тъй като били свикнали да бият само на беззащитни хора и американските инструктори трудно ги обучавали да боравят с оръжия.
Чудесата на Запад станаха норма на живот..
15:08 14.02.2026
29 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #24 от "Изпълзяха по площадите":А центаците цапате мониторите и екраните от къщи.
15:09 14.02.2026
30 ретро спекция
15:10 14.02.2026