Протести в Мюнхен срещу доставки на оръжие за Киев
  Тема: Украйна

14 Февруари, 2026 14:51 706 30

Протестите са и срещу конференцията по сигурност и за мирно разрешаване на конфликти

Протести в Мюнхен срещу доставки на оръжие за Киев - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Демонстрации срещу доставките на оръжие за Украйна и конференцията по сигурност, както и за мирно разрешаване на конфликти, започнаха в центъра на Мюнхен.

Една от тях се провежда на Одеонсплац, а друга ще започне по-късно на Карлсплац. Хората държат знамена, изобразяващи гълъба на мира, и плакати, включително такива с лозунги като: „Имаме пари за войни, но не можем да нахраним бедните в собствената си страна“, „Не на тази безумна политика“ и „Ако нещата отидат твърде далеч, ще изпратят вашите деца на война, а не своите“.

Още новини от Украйна

На Одеонсплац са поставени палатки, където всеки може да закупи тениски с антивоенни лозунги и различни атрибути. Демонстрацията се провежда под лозунга: „Направете мир! Не на Мюнхенската военна конференция“.

Очаква се общо около 100 000 души да участват в различни събития в Мюнхен.


Оценка 4.4 от 7 гласа.
Оценка 4.4 от 7 гласа.
  • 1 Урсула

    18 4 Отговор
    Малее, това е толкова недимукратично.

    14:52 14.02.2026

  • 2 Гост

    3 13 Отговор
    То там са повечето талибани.

    14:53 14.02.2026

  • 3 Kaлпазанин

    21 2 Отговор
    Ооооо тва е само началото ,дано пламне цяла Европа та да се измете тази измет която ни води към дъното

    Коментиран от #21

    14:53 14.02.2026

  • 4 си дзън

    2 14 Отговор
    Укрите мамят руснаците с фалшиви сайтове за контрабандна регистрация на Старлинк.
    После ги думкат по получените от тях координати. Ха,ха,хаааа.

    Коментиран от #15, #19, #20

    14:54 14.02.2026

  • 5 Фен

    17 1 Отговор
    Ще се сетят. Зависимостта е пропорционална. Повече оръжие за Киев, по-бедни германци.

    14:54 14.02.2026

  • 6 Вашето мнение

    12 3 Отговор
    ППДБ - петрохан е несъгласна с това и дълбоко разочарована.

    14:54 14.02.2026

  • 7 какво става

    13 1 Отговор
    Бай Шморц вчера друго разправяше . Май германците ще го приключат преди укрите наркоса .

    14:55 14.02.2026

  • 8 жик так

    12 1 Отговор
    Германия буксува вече четири години. Локомотива на Европа гръмна котела , а огняря от Франция излезе болнични . ЕБ се чуди как да го спасява .

    Коментиран от #12

    14:57 14.02.2026

  • 9 Последния Софиянец

    11 2 Отговор
    Европа се събуди.

    14:57 14.02.2026

  • 10 стоян георгиев

    12 2 Отговор
    Всички мразят фашисткия продукт Зеля и полигон 404!

    Хората виждат, бандеровците са терористи и убийци!

    14:58 14.02.2026

  • 11 Ггг

    2 5 Отговор
    Мюнхен най хубавият град на света

    14:58 14.02.2026

  • 12 Последния Софиянец

    9 1 Отговор

    До коментар #8 от "жик так":

    Бюджет на Германия за 2026 г 500 млрд евро.Заеми на Германия за 2026 г 500 млрд евро.

    14:59 14.02.2026

  • 13 Рубио

    9 1 Отговор
    Всеобщата либерална демокрация беше опасна заблуда. Вярваме, че Европа ще оцелее...
    На урсолето и сие обаче не може да им се налее акъл в главата .

    14:59 14.02.2026

  • 14 МиZирки сър, 4хилядници !

    2 6 Отговор
    Миленче, митинга е в защита на човешките права в Иран ! Никой не подкрепя терористите от Opkocтан !
    Имало е няколко провокатори, но бързо са били изгонени .

    14:59 14.02.2026

  • 15 Хахахахаха

    10 1 Отговор

    До коментар #4 от "си дзън":

    Маняк 400 млрд в оръжия, половин Украйна мобилизиран, махнах те старлинк и напредък никакъв, я виж в нета имате ли напредък в нещо освен в труповете, чували не е стигат, руснаците вече няма къде да ви държат труповете, 4 години ви громят руски доброволци, пълна трагедия ще

    15:00 14.02.2026

  • 16 ДрайвингПлежър

    5 3 Отговор
    Браво на тези хора!
    Ето това е истинското събуждане - не политическите глупости, които говори Йотова!

    15:00 14.02.2026

  • 17 Какъв цинизъм

    3 0 Отговор
    Срещу изпращането на оръжия и срещу мирното разрешаване на конфликти

    15:00 14.02.2026

  • 18 Коста

    8 1 Отговор
    То европейците са си турили въжето на врата и само чакат някой да им ритне столчето .

    15:00 14.02.2026

  • 19 Члена ми

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "си дзън":

    Има повече акъл от теб.

    15:02 14.02.2026

  • 20 Хихи

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "си дзън":

    а тебе те е "удрял" руски богатир и само за Русия бълнуваш ...

    15:02 14.02.2026

  • 21 Само

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Kaлпазанин":

    Калпазаните искат някой да ги храни вместо да учат и да работят

    15:02 14.02.2026

  • 22 Адрес 4000

    0 6 Отговор
    Тази статия е спонсорирана с нелюбезното съдействие на Сополя на Москалия в Република България

    15:02 14.02.2026

  • 23 ко рече Си Дзипин

    2 0 Отговор
    От началото на войната обучавате наемници да воюват срещу Русия . Събрахте наемници от 50 държави и ги обучихте по ваш стандарт .
    Сега 1 200 000 от тях вече са приключили земния си път . Какво очаквате да се случи ?

    15:03 14.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 целия Ес ,

    3 0 Отговор
    не може да събере 90 милиарда помощи за украйна . Какво остава за Германия .

    15:05 14.02.2026

  • 26 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор
    Който вярва на бандеровци е в пъти по зле от тях - умственно.

    15:06 14.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Николета

    1 0 Отговор
    В украинската армия се появили наемници от колумбийския наркокартел Меделин и мексиканските наркокартели.
    Интересно как след като чичо Дони обяви че с пряка военна интервенция ще унищожава наркокартелите в Латинска Америка как са се появили
    наемниците им в Украйна и как така наркотрфикантите са станали герои на Украйна и борци за свобода и демокрация.
    Излиза че саш въоражават наркотрафикантите в Украйна а се борят с тях в Латинска Америка.
    Ясно е че имат голям недостиг на войници в Украйна както е ясно че Чичо търси повод да окупирва в Латинска Америка държави използувайки наркокартелите които се финансират от американски компании но още по ясно е че нищо няма да може да окупира тъй като латиноамериканските държави ще получат оръжие от Русия а мащабна интервенция означава война с Русия и Китай.
    За капак наемниците от наркокартелите се оказали неефективни войници и слаби ученици тъй като били свикнали да бият само на беззащитни хора и американските инструктори трудно ги обучавали да боравят с оръжия.
    Чудесата на Запад станаха норма на живот..

    15:08 14.02.2026

  • 29 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Изпълзяха по площадите":

    А центаците цапате мониторите и екраните от къщи.

    15:09 14.02.2026

  • 30 ретро спекция

    0 0 Отговор
    Колкото по-малко продавано чрез заем оръжие за украинците, толкова е повече вероятността европейците да се срещнат с руснаците (както в Унгария 1956г, , в Чехословакия 1968г и в Полша чрез преврата на ген.Ярузелски 1985г.) в Берлин са до 1989г. Където е текло, може пак да потече...

    15:10 14.02.2026

