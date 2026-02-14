Протести в Мюнхен срещу доставки на оръжие за Киев

Демонстрации срещу доставките на оръжие за Украйна и конференцията по сигурност, както и за мирно разрешаване на конфликти, започнаха в центъра на Мюнхен.

Една от тях се провежда на Одеонсплац, а друга ще започне по-късно на Карлсплац. Хората държат знамена, изобразяващи гълъба на мира, и плакати, включително такива с лозунги като: „Имаме пари за войни, но не можем да нахраним бедните в собствената си страна“, „Не на тази безумна политика“ и „Ако нещата отидат твърде далеч, ще изпратят вашите деца на война, а не своите“.

На Одеонсплац са поставени палатки, където всеки може да закупи тениски с антивоенни лозунги и различни атрибути. Демонстрацията се провежда под лозунга: „Направете мир! Не на Мюнхенската военна конференция“.

Очаква се общо около 100 000 души да участват в различни събития в Мюнхен.