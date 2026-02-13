Преди хижа "Петрохан": Почти 10 години Ивайло Калушев е живял в къща в ботевградското село Краево

Почти 10 години Ивайло Калушев е живял в къща в ботевградското село Краево, където до 2016 година има и адресна регистрация, съобщават от Нова телевизия. Според различни източници именно там е живял с Деян Илиев, който подава сигнала на 2 февруари тази година за разстрела в хижа "Петрохан".
През 2007 година Калушев купил къща в село Краево и се нанесъл в нея. "Живееше в селото от 2007 година. Имаше регистрация, след като е закупил имот. Къщата е последната в една от махалите. Намира се почти в гората. Не е малка - почти етаж и половина. Няколко години са прекарали в селото с Деян. Бяха двамата", разказва кметският наместник на село Краево Красимира Димитрова.
Двамата мъже поддържали по-скоро дистанцирани отношения със съседите си. Не създавали проблеми, но според останалите водили затворен начин на живот. Местните не забелязвали нищо нетипично около къщата, не са виждали и оръжия. Не знаели с какво се занимават. „С малко хора са контактували в махалата. Добри са отзивите за тях. Никакви проблеми не е имало докато са били там”, посочи Димитрова.
През зимните месеци обаче помагали на местните в случай на нужда. "Почистваха снега. Имаха АТВ и разчистваха около тях”, твърди кметският наместник.
Малко преди 2015 година двамата се изнасят от имота. След 2016-а къщата е продадена и днес е с нов собственик.
12 дни след трагедията в хижа "Петрохан" къщата на Деян Илиев в село Гинци остава затворена и необитаема. Според местните, след като бил разпитан от полицията в началото на миналата седмица, той и жената, с която живее - мексиканката Лола, напускат имота.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Луд
20:14 13.02.2026
3 гост
Коментиран от #26
20:14 13.02.2026
4 КОМЕНТАР
20:16 13.02.2026
5 Със сигурност
Коментиран от #10
20:17 13.02.2026
6 Яшар
Коментиран от #28, #32
20:17 13.02.2026
7 Мнение
Тия още като бяха издигнати от Румен Радев и си личаха от километри ,че пиците с кристали дето консумирали, са им най-малкия кусур!
Той затова Кирчо гледаше като натровен когато обявиха изтекъл запис с него!
А като се оказа с оная парапетната, чак но Кирчо му олекна!
Смятайте!
Коментиран от #14
20:19 13.02.2026
8 Помак
20:20 13.02.2026
9 Дзак
20:21 13.02.2026
10 Анонимен
До коментар #5 от "Със сигурност":И къде е този овчар като там няма кошари,? Къде е мексиканеца близък на убитите който ги откри ?
20:25 13.02.2026
11 Град Козлодуй.
Коментиран от #12, #29
20:26 13.02.2026
12 Помак
До коментар #11 от "Град Козлодуй.":..за нова година вадим топки ...да питам две по две връз две ли трябва да си ги конфигурираме
Коментиран от #15
20:29 13.02.2026
13 МАНИПУЛАТОР
20:31 13.02.2026
14 Йвовкдкд
До коментар #7 от "Мнение":Носиха по улиците коф,ези.
Сега ще си ги ползват!
20:31 13.02.2026
15 Град Козлодуй.
До коментар #12 от "Помак":Не си Помак. А си чист българин! Малко си бил потурчен! Помака е Заблуден Българин!
Коментиран от #17
20:33 13.02.2026
16 Бай онзи
20:34 13.02.2026
17 Помак
До коментар #15 от "Град Козлодуй.":Ти си проблема на този сайт ,заминавай си не пречи на съвестните гражданя да се изповядат
20:35 13.02.2026
18 Пич
20:38 13.02.2026
19 НИЯ
20:39 13.02.2026
20 ПИТАМ
Коментиран от #23
20:39 13.02.2026
21 Абе
20:40 13.02.2026
22 Неразбрал
Коментиран от #24, #25
20:42 13.02.2026
23 Град Козлодуй
До коментар #20 от "ПИТАМ":Простолюдието не трябва да има много информация и да живее в заблуда. Например не съобщават тука по новините че в Албания се избиват по площадите!
20:43 13.02.2026
24 Хи хи хи
До коментар #22 от "Неразбрал":Митов е бита карта , боко също ....ще загубят много със подкрепата си на престъпника сарафов !!!!!!
20:44 13.02.2026
25 Град Козлодуй
До коментар #22 от "Неразбрал":А БЕ ти майтап си правиш но може и да си прав! Тиквата и прасето не си ги виждал с жени много години!
20:45 13.02.2026
26 САМО ФАКТИ
До коментар #3 от "гост":ДАНСингът на смъртта
На 13.02.2026.
Пожар избухна в сградата на Окръжната следствена служба във Враца.
По първоначални данни е изгорял шкаф с документи по случая Петрохан и Околчица.
Гущерът Борисов си къса опашката!
Движение на безпартийните граждани, Приятели на Слънце
20:46 13.02.2026
27 Баба Гошка
20:48 13.02.2026
28 Качи твоя снимка
До коментар #6 от "Яшар":да видим как изглежда удачник !
Коментиран от #30
20:53 13.02.2026
29 Дзак
До коментар #11 от "Град Козлодуй.":Всеки с проблемите си!
20:55 13.02.2026
30 Яшар
До коментар #28 от "Качи твоя снимка":Аз написах това което мисля , няма нужда се правиш на остроумен . Ако имаш нещо в защита на този пиши го , не се Срамувай
20:56 13.02.2026
31 ?????
Искате още повече мръсотии да видете?
Мисля че ще можете.
Соприте се бре и поискайте прошка че сте ги донатили с хиляди евра и сте ги защитавали.
Или прошката за вас е нещо непонятно щото вече не сте и православни?
Не се съмнявам.
20:57 13.02.2026
32 Никак даже не съжаляваш
До коментар #6 от "Яшар":Да не си врачка, та да ,, гледаш” на снимка???😂
20:59 13.02.2026