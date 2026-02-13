Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Преди хижа "Петрохан": Почти 10 години Ивайло Калушев е живял в къща в ботевградското село Краево

13 Февруари, 2026 20:04 1 439 32

"Живееше в селото от 2007 година. Имаше регистрация, след като е закупил имот. Къщата е последната в една от махалите. Намира се почти в гората. Не е малка - почти етаж и половина. Няколко години са прекарали в селото с Деян. Бяха двамата", разказва кметският наместник на село Краево Красимира Димитрова

Снимка: Нова телевизия
Нова телевизия

Почти 10 години Ивайло Калушев е живял в къща в ботевградското село Краево, където до 2016 година има и адресна регистрация, съобщават от Нова телевизия. Според различни източници именно там е живял с Деян Илиев, който подава сигнала на 2 февруари тази година за разстрела в хижа "Петрохан".
През 2007 година Калушев купил къща в село Краево и се нанесъл в нея. "Живееше в селото от 2007 година. Имаше регистрация, след като е закупил имот. Къщата е последната в една от махалите. Намира се почти в гората. Не е малка - почти етаж и половина. Няколко години са прекарали в селото с Деян. Бяха двамата", разказва кметският наместник на село Краево Красимира Димитрова.
Двамата мъже поддържали по-скоро дистанцирани отношения със съседите си. Не създавали проблеми, но според останалите водили затворен начин на живот. Местните не забелязвали нищо нетипично около къщата, не са виждали и оръжия. Не знаели с какво се занимават. „С малко хора са контактували в махалата. Добри са отзивите за тях. Никакви проблеми не е имало докато са били там”, посочи Димитрова.

През зимните месеци обаче помагали на местните в случай на нужда. "Почистваха снега. Имаха АТВ и разчистваха около тях”, твърди кметският наместник.
Малко преди 2015 година двамата се изнасят от имота. След 2016-а къщата е продадена и днес е с нов собственик.

12 дни след трагедията в хижа "Петрохан" къщата на Деян Илиев в село Гинци остава затворена и необитаема. Според местните, след като бил разпитан от полицията в началото на миналата седмица, той и жената, с която живее - мексиканката Лола, напускат имота.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Луд

    8 10 Отговор
    Не човек , а желязо! Изсъска агента фашист! Тихо мъртвия каза,не! Комунобудист!

    20:14 13.02.2026

  • 3 гост

    18 10 Отговор
    Явно този е велик манипулатор щом е успял да излъже и ИЗЦЕДИ толкова народ. Успял да си накупи толкова имоти и задоволява извратените си страсти, а хората да му вярват и след смъртта му!

    Коментиран от #26

    20:14 13.02.2026

  • 4 КОМЕНТАР

    8 3 Отговор
    СВЕТА ВОДА НЕНАПИТА

    20:16 13.02.2026

  • 5 Със сигурност

    25 2 Отговор
    Един овчар, откри превозното средство в гората и свърши работата на 60 хилядната ни полиция издирваща този автомобил. Чакаме следващия овчар, който да разплете професионално тази криминална история. На полицаите им остава само да си броят пачките от увеличените заплати.

    Коментиран от #10

    20:17 13.02.2026

  • 6 Яшар

    14 3 Отговор
    Съжалявам ,че го пиша но този е абсолютен неудачник в живота , личи му и по лицето и действията . Освен това измамник и нарко..даже не е сектант измамник е ...а някой искат да го искарат герой ама нанай херои

    Коментиран от #28, #32

    20:17 13.02.2026

  • 7 Мнение

    7 7 Отговор
    ППДБ моментално в ЗАТВОРЪ!

    Тия още като бяха издигнати от Румен Радев и си личаха от километри ,че пиците с кристали дето консумирали, са им най-малкия кусур!
    Той затова Кирчо гледаше като натровен когато обявиха изтекъл запис с него!
    А като се оказа с оная парапетната, чак но Кирчо му олекна!
    Смятайте!

    Коментиран от #14

    20:19 13.02.2026

  • 8 Помак

    13 3 Отговор
    Престъпниците Сандов и тома Белев защо са на свобода ,МВР ?

    20:20 13.02.2026

  • 9 Дзак

    7 0 Отговор
    Това реклама ли се води?

    20:21 13.02.2026

  • 10 Анонимен

    8 2 Отговор

    До коментар #5 от "Със сигурност":

    И къде е този овчар като там няма кошари,? Къде е мексиканеца близък на убитите който ги откри ?

    20:25 13.02.2026

  • 11 Град Козлодуй.

    5 7 Отговор
    Пенделите обичат уединение и мъжко с мъжко. Топки върху Топки! Да прощава господ!

    Коментиран от #12, #29

    20:26 13.02.2026

  • 12 Помак

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Град Козлодуй.":

    ..за нова година вадим топки ...да питам две по две връз две ли трябва да си ги конфигурираме

    Коментиран от #15

    20:29 13.02.2026

  • 13 МАНИПУЛАТОР

    2 4 Отговор
    Комунист фашист но не и будист. И тези които обиждат други без да са на 100% сигурни нека се замислят върху себе си. Да се огледат и видят те врагове хора които ги мразят нямат ли. Човека е живял с други и мъже и жени. Никой не казва нищо лошо само едно хлапе наркозависими. И КАКТО КАЗВА КАЛУШЕВ НА ТОВА ХЛАПЕ ЧЕ НЕ Е ДОБРЕ ДА УБИВАШ ИЛИ САМОУБИЙСТВОТО Е ЛОШО ЗА ПРЕРАЖДАНЕТО. ЩЕ УБИВА И СЕ САМОУБИВА. И В ХРИСТИЯНСТВОТО И ВЪВ БУДИЗМА САМОУБИЙСТВОТО Е ГРЯХ ГОЛЯМ. ТОВА И БАБИТЕ ГО ЗНАЯТ. И АКО КАЛУША НАИСТИНА ВЯРВА НЕ Е УБИВАЛ НИКОГО И СПОРЕД МЕН И НЕ СЕ Е САМОУБИЛ. АКО ГО Е НАПРАВИЛ ГОЛЯМ ГРЯХ СИ Е СТОРИЛ И ТОВА ГО ЗНАЕ.

    20:31 13.02.2026

  • 14 Йвовкдкд

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Мнение":

    Носиха по улиците коф,ези.
    Сега ще си ги ползват!

    20:31 13.02.2026

  • 15 Град Козлодуй.

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Помак":

    Не си Помак. А си чист българин! Малко си бил потурчен! Помака е Заблуден Българин!

    Коментиран от #17

    20:33 13.02.2026

  • 16 Бай онзи

    3 0 Отговор
    ,,Зелените,,на Сандов гушнали 56 милиона лв.,за да броят костенурки и гъски.

    20:34 13.02.2026

  • 17 Помак

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Град Козлодуй.":

    Ти си проблема на този сайт ,заминавай си не пречи на съвестните гражданя да се изповядат

    20:35 13.02.2026

  • 18 Пич

    6 0 Отговор
    Това не интересува никой !!! Интересува ни, защо ДАНС увъртат ?! Защо ПП и ДБ увъртат ?! Кои още политици и служби са в заверата ?! Такива работи...

    20:38 13.02.2026

  • 19 НИЯ

    2 2 Отговор
    Този човек е световен изрод ,този човек не е трябвало да се.ражда.,а да не говорим,че не трябвало да диша въздуха около хората.Бащата на 15 годишното момче е същият психопат-убиец на детето си,той не трябва също да живее.

    20:39 13.02.2026

  • 20 ПИТАМ

    7 0 Отговор
    А ЗАЩО НИТО ЕДНА МЕДИЯ НЕ ПИШЕ ЗА ЗАКАНИТЕ КЪМ БАРЕКОВ, СЛЕД КАТО Е РАЗКРИЛ ЗА САМОЛЕТИТЕ И ПОЛЕТИТЕ НА ПЕЕВСКИ?

    Коментиран от #23

    20:39 13.02.2026

  • 21 Абе

    1 0 Отговор
    Маните най-сетне тая снимка на Дони:)

    20:40 13.02.2026

  • 22 Неразбрал

    5 0 Отговор
    Абе някои да ми обясни защо горят архивите във полицията ....да не би тиквата , митов да са ходили във Петрохан и Калушев да ги е опънал без да иска ???????

    Коментиран от #24, #25

    20:42 13.02.2026

  • 23 Град Козлодуй

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "ПИТАМ":

    Простолюдието не трябва да има много информация и да живее в заблуда. Например не съобщават тука по новините че в Албания се избиват по площадите!

    20:43 13.02.2026

  • 24 Хи хи хи

    4 0 Отговор

    До коментар #22 от "Неразбрал":

    Митов е бита карта , боко също ....ще загубят много със подкрепата си на престъпника сарафов !!!!!!

    20:44 13.02.2026

  • 25 Град Козлодуй

    5 0 Отговор

    До коментар #22 от "Неразбрал":

    А БЕ ти майтап си правиш но може и да си прав! Тиквата и прасето не си ги виждал с жени много години!

    20:45 13.02.2026

  • 26 САМО ФАКТИ

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "гост":

    ДАНСингът на смъртта

    На 13.02.2026.
    Пожар избухна в сградата на Окръжната следствена служба във Враца.
    По първоначални данни е изгорял шкаф с документи по случая Петрохан и Околчица.

    Гущерът Борисов си къса опашката!



    Движение на безпартийните граждани, Приятели на Слънце

    20:46 13.02.2026

  • 27 Баба Гошка

    3 0 Отговор
    Хайде пакк. Стига с тез из вратт еняци беее. Вече ги няма и света е една идея по-хубаво място без бъркащи си по дуппкките и насиллващи малолетни, убеждавайки ги, че били жени в предходен живот?! Ако на мен ми излезнат с пособни манипулации, ще ги заввра в на кучетто дуто. Че и тежко въоръжени? Хайде либерализирайте оръжиеето за всички, не само из вратт енняците да могат да ни об сттррел ватт. Още преди години някой родител на момче щеше да ги от стрееля. Не сега. Над 20-30 години са мърр сували

    20:48 13.02.2026

  • 28 Качи твоя снимка

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Яшар":

    да видим как изглежда удачник !

    Коментиран от #30

    20:53 13.02.2026

  • 29 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Град Козлодуй.":

    Всеки с проблемите си!

    20:55 13.02.2026

  • 30 Яшар

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Качи твоя снимка":

    Аз написах това което мисля , няма нужда се правиш на остроумен . Ако имаш нещо в защита на този пиши го , не се Срамувай

    20:56 13.02.2026

  • 31 ?????

    2 0 Отговор
    Не мога да разбера що продължавате с псевдо будистите еб@ли непълнолетни момчета?
    Искате още повече мръсотии да видете?
    Мисля че ще можете.
    Соприте се бре и поискайте прошка че сте ги донатили с хиляди евра и сте ги защитавали.
    Или прошката за вас е нещо непонятно щото вече не сте и православни?
    Не се съмнявам.

    20:57 13.02.2026

  • 32 Никак даже не съжаляваш

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Яшар":

    Да не си врачка, та да ,, гледаш” на снимка???😂

    20:59 13.02.2026

