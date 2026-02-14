Рубио: Разногласията между САЩ и Европа идват от опасенията за нейното бъдеще

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио говори за намаляващата роля на Организацията на обединените нации в международната политика на Мюнхенската конференция по сигурност.
Той оцени, че ООН не е успяла да разреши конфликтите в ивицата Газа и Украйна.
Рубио отбеляза, че организацията не е успяла да прекрати боевете в Украйна. Той подчерта, че процесът на преговори е станал възможен благодарение на лидерството на САЩ и сътрудничеството с няколко партньора.
Според ръководителя на американската дипломация, именно усилията на Вашингтон са довели страните до масата за преговори.
Рубио започна речта си, като обсъди грешките, допуснати от западните страни в следвоенния период.
„Еуфорията от този триумф ни доведе до опасната заблуда, че всяка нация сега ще се превърне в либерална демокрация, че връзките, изградени единствено от търговията, ще заменят националната идентичност, че световен ред, основан на правила, ще замени националните интереси и че ще живеем в свят без граници, където всеки ще бъде гражданин на света“, каза той.
Съединените щати искат европейските страни да бъдат силни и способни да оцелеят, заяви Рубио.
Според него Съединените щати вярват, че Европа трябва да оцелее, защото Първата и Втората световни войни са служили като постоянно напомняне от историята за американците, че в крайна сметка тяхната съдба е и винаги ще бъде неразривно свързана с тази на европейците.
Държавният секретар отбеляза, че разногласията на Съединените щати с Европа са продиктувани от опасения за нейното бъдеще.
Масовата миграция на Запад е безпрецедентна по мащаб и заплашва бъдещето на страните в региона.
„Отворихме вратите си за безпрецедентна вълна от масова миграция, която заплашва нашите общества, приемствеността на нашата култура и бъдещето на нашия народ“, подчерта американският политик.
Financial Times съобщи, че европейските лидери са видели в отказа на Рубио да присъства на срещата в Мюнхен за Украйна като отслабване на интереса на САЩ към ангажиране на ЕС в разрешаването на конфликта. Освен това медията отбеляза, че европейските представители са били нервни преди речта на Рубио на конференцията, очаквайки изясняване на позицията на президента на САЩ Доналд Тръмп относно ЕС.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой
Коментиран от #6, #15
10:07 14.02.2026
2 хехе
10:08 14.02.2026
3 Рубио
Това ясно показва каква е политиката на Щатите.
Подкрепят тези които ЕК плюе
10:12 14.02.2026
4 И що никой не
Коментиран от #7
10:13 14.02.2026
5 Е и, кво ще каже
10:13 14.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 А зелето
До коментар #4 от "И що никой не":Преряза лентата на завод за военни дронове в Германия около Мюнхен. Съвсем нов джойнт венчър укайно-немско предприятие за военни дронове с ИИ.. На откриването бяха министърът на отбраната на Германия. И сега се сетете за условията на договора да обединението на Германия? 2+4! Германия и с това вече силно го нарушава! Скоро може да се анулира и войната се пренася и в Централна Европа!!!
Коментиран от #19
10:20 14.02.2026
8 ало..
10:22 14.02.2026
9 нннн
10:43 14.02.2026
10 Хасковски каунь
10:44 14.02.2026
11 Владимир Путин, президент
10:49 14.02.2026
12 Рубио
10:57 14.02.2026
13 Граф Сен Жермен
11:00 14.02.2026
14 гост
11:01 14.02.2026
15 ДАНСингът на смъртта
До коментар #1 от "Някой":ДАНСингът на смъртта
БОРИСОВ, КАЖИ!
Кой ликвидира Младен Дочев,
разкрил амфетаминната афера, след което
Борисов влезе в грамите на посолството на САЩ
като наркотрафикант.
БОРИСОВ, КАЖИ!
Кой уби рейнджърите и децата,
случайно открили наркоканал край Петрохан.
БОРИСОВ, КАЖИ!
Кой уби Ваньо Танов!
БОРИСОВ, КАЖИ!
Кой уби Мишо Бирата!
БОРИСОВ, КАЖИ!
Кой уби Илия Павлов!
БОРИСОВ, КАЖИ!
Кой уби братя Илиеви!
БОРИСОВ, КАЖИ!
Кой уби Доктора,
кой уби Емил Кюлев,
кой уби трактор,
кой уби шефа на млякото в Елена,
кой уби шефа на Лактима ...
и така до над 130 неразкрити, поръчкови убийства
Движение на безпартийните граждани, Приятели на Слънцето
11:08 14.02.2026
16 А ГДЕ
11:13 14.02.2026
17 Мерудия на всяка манджа
11:15 14.02.2026
18 Ха-ха-ха
Коментиран от #21
11:16 14.02.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Московски
11:19 14.02.2026
21 Запада загина мож би почти сигурно скоро
До коментар #18 от "Ха-ха-ха":клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада докато всъщност се случва точно обратното
11:37 14.02.2026
22 Никой
Тези хора в САЩ - превиват гръб от ранна сутрин - работят, труд - докато Италия си правят Капучиното, Испания - Коридата - Франция - нещо си там.
Не е и това коректно.
11:42 14.02.2026