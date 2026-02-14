Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Рубио: Разногласията между САЩ и Европа идват от опасенията за нейното бъдеще

Рубио: Разногласията между САЩ и Европа идват от опасенията за нейното бъдеще

14 Февруари, 2026 10:44, обновена 14 Февруари, 2026 10:53 1 379 22

Държавният секретар на САЩ говори пред Мюнхенската конференция по сигурността

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио говори за намаляващата роля на Организацията на обединените нации в международната политика на Мюнхенската конференция по сигурност.

Той оцени, че ООН не е успяла да разреши конфликтите в ивицата Газа и Украйна.

Рубио отбеляза, че организацията не е успяла да прекрати боевете в Украйна. Той подчерта, че процесът на преговори е станал възможен благодарение на лидерството на САЩ и сътрудничеството с няколко партньора.

Според ръководителя на американската дипломация, именно усилията на Вашингтон са довели страните до масата за преговори.

Рубио започна речта си, като обсъди грешките, допуснати от западните страни в следвоенния период.

„Еуфорията от този триумф ни доведе до опасната заблуда, че всяка нация сега ще се превърне в либерална демокрация, че връзките, изградени единствено от търговията, ще заменят националната идентичност, че световен ред, основан на правила, ще замени националните интереси и че ще живеем в свят без граници, където всеки ще бъде гражданин на света“, каза той.

Съединените щати искат европейските страни да бъдат силни и способни да оцелеят, заяви Рубио.

Според него Съединените щати вярват, че Европа трябва да оцелее, защото Първата и Втората световни войни са служили като постоянно напомняне от историята за американците, че в крайна сметка тяхната съдба е и винаги ще бъде неразривно свързана с тази на европейците.

Държавният секретар отбеляза, че разногласията на Съединените щати с Европа са продиктувани от опасения за нейното бъдеще.

Масовата миграция на Запад е безпрецедентна по мащаб и заплашва бъдещето на страните в региона.

„Отворихме вратите си за безпрецедентна вълна от масова миграция, която заплашва нашите общества, приемствеността на нашата култура и бъдещето на нашия народ“, подчерта американският политик.

Financial Times съобщи, че европейските лидери са видели в отказа на Рубио да присъства на срещата в Мюнхен за Украйна като отслабване на интереса на САЩ към ангажиране на ЕС в разрешаването на конфликта. Освен това медията отбеляза, че европейските представители са били нервни преди речта на Рубио на конференцията, очаквайки изясняване на позицията на президента на САЩ Доналд Тръмп относно ЕС.


Германия
