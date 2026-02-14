САЩ са "за" споразумение относно ядрената програма на Иран

Вашингтон предпочита ядрена сделка с Техеран пред военен сценарий. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви това в интервю за аг. Bloomberg.

Според държавния секретар САЩ трябва да имат достатъчно военни възможности в Близкия изток, за да „противодействат“ на Иран, който според американската администрация „никога не би трябвало да има способността да се сдобие с ядрени оръжия“.

Държавният секретар на САЩ отбеляза, че Западът е трябвало да плати висока цена за това.

Идеята за свят без граници и замяна на националните интереси с глобален ред е глупава и Западът е трябвало да плати висока цена за това. Тази гледна точка беше изразена от държавния секретар на САЩ Марко Рубио на Мюнхенската конференция по сигурност.

„Идеята, че този ред, основан на правила, ще замени националните интереси, че ще живеем в свят без граници, където всеки е гражданин на света – това беше глупава идея“, каза той. Той добави, че Западът се е надявал, че „икономическите и търговските връзки ще заменят функциите на държавата“.

„Платихме висока цена за това“, заяви Рубио. „Приехме догматичната идеология на свободната и нерегулирана търговия“, отбеляза той.

Държавният секретар на САЩ посочи, че след падането на Берлинската стена „еуфорията от победата е довела Запада до опасна заблуда“ – идеята, че „историята е приключила“ и че границата между Запада и Изтока вече не съществува.