САЩ са "за" споразумение относно ядрената програма на Иран

САЩ са "за" споразумение относно ядрената програма на Иран

14 Февруари, 2026 11:53, обновена 14 Февруари, 2026 12:07

Рубио нарече идеята за свят без граници глупава

САЩ са "за" споразумение относно ядрената програма на Иран - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова

Вашингтон предпочита ядрена сделка с Техеран пред военен сценарий. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви това в интервю за аг. Bloomberg.

Според държавния секретар САЩ трябва да имат достатъчно военни възможности в Близкия изток, за да „противодействат“ на Иран, който според американската администрация „никога не би трябвало да има способността да се сдобие с ядрени оръжия“.

Държавният секретар на САЩ отбеляза, че Западът е трябвало да плати висока цена за това.

Идеята за свят без граници и замяна на националните интереси с глобален ред е глупава и Западът е трябвало да плати висока цена за това. Тази гледна точка беше изразена от държавния секретар на САЩ Марко Рубио на Мюнхенската конференция по сигурност.

Идеята, че този ред, основан на правила, ще замени националните интереси, че ще живеем в свят без граници, където всеки е гражданин на света – това беше глупава идея“, каза той. Той добави, че Западът се е надявал, че „икономическите и търговските връзки ще заменят функциите на държавата“.

„Платихме висока цена за това“, заяви Рубио. „Приехме догматичната идеология на свободната и нерегулирана търговия“, отбеляза той.

Държавният секретар на САЩ посочи, че след падането на Берлинската стена „еуфорията от победата е довела Запада до опасна заблуда“ – идеята, че „историята е приключила“ и че границата между Запада и Изтока вече не съществува.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 4 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гръм и мълнии

    6 4 Отговор
    🤣🤣🤣нещо янките дадоха назад.

    Коментиран от #5

    12:04 14.02.2026

  • 2 Лично мнение

    9 3 Отговор
    В политиката ,а и по принцип ☝️ нищо не е такова каквото изглежда на пръв поглед ...
    САЩ ще бомбят Иран със сигурност .

    Коментиран от #4

    12:07 14.02.2026

  • 3 Не,че нещо, ама...

    7 0 Отговор
    Колко ясно си го каза, че няма нищо по-добро от НАЦИОНАЛНИЯТ ИНТЕРЕС.А сърдете се на американците, че винаги си гледат и защитават собственият интерес.

    12:08 14.02.2026

  • 4 Друго мнение

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "Лично мнение":

    Ще бомбят, защото онези няма да им клекнат.

    12:10 14.02.2026

  • 5 оня с коня

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Гръм и мълнии":

    Заключението ти е в типичен Русофилски Дебилизъм като така и няма да прозреш че Рубио в "последната минута" демонстрира пред Света колко миролюбива е Америка,за да не бъде обвинена Тя в "Тероризъм" при предопределеното нападение което много скоро ще се случи,т.е. направено е всичко възможно нещата да се решат по мирен начин ,но Уви...

    12:16 14.02.2026

  • 6 ДОНИ РАЗПАДНА ЛИ НАТЮ

    1 1 Отговор
    Или още троли еврогьоите.

    12:26 14.02.2026

  • 7 Западът е бандитски и лицемерен

    3 1 Отговор
    Пиратите от САЩ заявяват, че били платили висока цена. Реално пиратите от САЩ нищо не са платили, просто не успяха чрез мултинационалния капитал да овладеят света. Над тях, разбира се, са расистите юдео-сатанисти и ционисти, които ги насочват как да грабят в обща робовладелска полза.

    Високата цена платиха народите по света, предимно покорните народи от Източна Европа и непокорните народи на Русия, Иран, Венецуела, Куба, КНДР...

    Сега постановката на световните робовладелци е, че са платили висока цена, но ще поробят света по друг начин - чрез груба сила, на границата на световна ядрена война.

    12:33 14.02.2026

  • 8 Никой

    1 2 Отговор
    Има мисъл в изказавенето.

    12:35 14.02.2026

