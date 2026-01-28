Еврокомисарят по отбраната: Изправени сме пред най-голямата криза

Изправени сме пред най-голямата криза със сигурността за нашето време, каза днес еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилиус в слово пред участниците в годишната среща на Европейската агенция по отбраната в Брюксел, предаде БТА.
Оптимист съм, че това ще ни направи по-силни, добави той. Еврокомисарят призова повече решения в областта на отбраната в Европа да се взимат съвместно, а не на национално равнище. Той припомни идеята от 2017 г. на френския президент Еманюел Макрон и на тогавашния германски канцлер Ангела Меркел за създаване на Европейски съвет по отбраната, който да насочва държавите в необходимите промени.
САЩ ще намалят военното си присъствие в Европа и за нас това означава, че бързо трябва да станем независими в областта на отбраната, поясни Кубилиус. По неговите думи в тази област има нужда от огромни инвестиции и от повече яснота за съществуващите пропуски.
Продължаващите руски удари в Украйна не показват, че мирът е близо, обобщи еврокомисарят.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
Коментиран от #12
12:34 28.01.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #6
12:34 28.01.2026
3 Мурка
12:35 28.01.2026
4 за сведение
12:35 28.01.2026
5 павела митова
12:35 28.01.2026
6 Радваш ли се какво
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Ти нали си в ЕС и ти ще го ядеш.
Коментиран от #9, #14, #32
12:36 28.01.2026
7 Руски колхозник
Коментиран от #33
12:37 28.01.2026
8 Баце ЕООД
12:38 28.01.2026
9 Мурка
До коментар #6 от "Радваш ли се какво":АЛАНГЛЕ ---ДОКАТО СЕ ОПЕКЪТ ОРЕХИТЕ
12:38 28.01.2026
10 Атина Палада
Коментиран от #15
12:38 28.01.2026
11 Атина Палада
Коментиран от #18, #21
12:39 28.01.2026
12 Опенхаймер
До коментар #1 от "оня с коня":Ако го нямаше атома,паразити като САЩ, Великобритания и Израел, нямаше да съществуват
12:39 28.01.2026
13 Тити на Кака
Ниво!
Супер ниво 😂😂😂
Коментиран от #16
12:40 28.01.2026
14 Защо приемаме
До коментар #6 от "Радваш ли се какво":залязваща валута на разцепващ се съюз със разпаднала се икономика без рефендум ли питаш?
Коментиран от #30
12:40 28.01.2026
15 Мурка
До коментар #10 от "Атина Палада":МА ДРЪТА ЧАНТО МЕНИ СИ ПАМПЕРСА ЧЕ УСМЪРДЕ МЕРИЯТА --100 години стана как не си ОРАНА
12:42 28.01.2026
16 То нивото
До коментар #13 от "Тити на Кака":На тия драскачи дет подкрепят руската крайна територия да не е високо?!
12:42 28.01.2026
17 Гръм и мълнии
12:43 28.01.2026
18 Мурка
До коментар #11 от "Атина Палада":ОТ 1956 ЦРУ И УСА РАЗБИВАТ КУБА
12:43 28.01.2026
19 Факт
12:44 28.01.2026
20 благодарени на вас мишоци
спадане качеството на живот и стандарт
заради ваште комарджийски залагания за големия джакпот
паднал Мечок
на гърба на наивните ви данъкоплатци
Коментиран от #26
12:44 28.01.2026
21 Зевс Олимпийски
До коментар #11 от "Атина Палада":Доказа се,че коментарите ти не струват, каталавенете?
12:46 28.01.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Рон Джереми
12:57 28.01.2026
24 Пълен неадекватник е
12:58 28.01.2026
25 Поне разбрахме че
13:01 28.01.2026
26 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #20 от "благодарени на вас мишоци":Точно кривите сметки на Брюсел разсипаха Европа Те си мислеха че могат да имитират ФЮРЕРА но явно нямат нито икономиката нито ресурса нито хората да го направят Жалко за България
13:14 28.01.2026
27 Ром Жарами
13:30 28.01.2026
28 От Мордор с Любов
13:33 28.01.2026
29 Пълномащабен и с нищо непредизвикан
Коментиран от #35
13:36 28.01.2026
30 Обяснявам за копейкаджийският
До коментар #14 от "Защо приемаме":Ти мозък. Приехме еврото за да можете макаците от разграждане да скимтите. Както беше с ваксините и изпращането на войници в Украйна.
Коментиран от #34
13:41 28.01.2026
31 Историк
13:43 28.01.2026
32 Радвам се
До коментар #6 от "Радваш ли се какво":Защото съм в ЕС и съм си добре. Докато руснаците измират като мухи в Украйна, а копейките мрънкат по форумите.
13:44 28.01.2026
33 Ми не е фалирала
До коментар #7 от "Руски колхозник":Но остави милион и половина трупа в Украйна.
13:45 28.01.2026
34 оня с х.я
До коментар #30 от "Обяснявам за копейкаджийският":Виджам че си точен и мога да ти имам доверие ,би ли му издухал хубаво сополите за 10 €врака ,предварително благодаря за разбирането .
13:45 28.01.2026
35 Йеееее
До коментар #29 от "Пълномащабен и с нищо непредизвикан":А Русия почна да произвежда микровълнови печки.
13:46 28.01.2026