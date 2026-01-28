Еврокомисарят по отбраната: Изправени сме пред най-голямата криза

Изправени сме пред най-голямата криза със сигурността за нашето време, каза днес еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилиус в слово пред участниците в годишната среща на Европейската агенция по отбраната в Брюксел, предаде БТА.

Оптимист съм, че това ще ни направи по-силни, добави той. Еврокомисарят призова повече решения в областта на отбраната в Европа да се взимат съвместно, а не на национално равнище. Той припомни идеята от 2017 г. на френския президент Еманюел Макрон и на тогавашния германски канцлер Ангела Меркел за създаване на Европейски съвет по отбраната, който да насочва държавите в необходимите промени.

САЩ ще намалят военното си присъствие в Европа и за нас това означава, че бързо трябва да станем независими в областта на отбраната, поясни Кубилиус. По неговите думи в тази област има нужда от огромни инвестиции и от повече яснота за съществуващите пропуски.

Продължаващите руски удари в Украйна не показват, че мирът е близо, обобщи еврокомисарят.