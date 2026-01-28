Новини
Еврокомисарят по отбраната: Изправени сме пред най-голямата криза
  Тема: Украйна

28 Януари, 2026 12:32 1 244 35

  • отбрана-
  • ес-
  • андрюс кубилиус

Продължаващите руски удари в Украйна не показват, че мирът е близо, каза еврокомисарят

Еврокомисарят по отбраната: Изправени сме пред най-голямата криза - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Изправени сме пред най-голямата криза със сигурността за нашето време, каза днес еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилиус в слово пред участниците в годишната среща на Европейската агенция по отбраната в Брюксел, предаде БТА.

Оптимист съм, че това ще ни направи по-силни, добави той. Еврокомисарят призова повече решения в областта на отбраната в Европа да се взимат съвместно, а не на национално равнище. Той припомни идеята от 2017 г. на френския президент Еманюел Макрон и на тогавашния германски канцлер Ангела Меркел за създаване на Европейски съвет по отбраната, който да насочва държавите в необходимите промени.

САЩ ще намалят военното си присъствие в Европа и за нас това означава, че бързо трябва да станем независими в областта на отбраната, поясни Кубилиус. По неговите думи в тази област има нужда от огромни инвестиции и от повече яснота за съществуващите пропуски.

Продължаващите руски удари в Украйна не показват, че мирът е близо, обобщи еврокомисарят.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 оня с коня

    5 25 Отговор
    Голяма грешка и че откриха атома, ако го нямаше досега Расия да е капитулирала.

    Коментиран от #12

    12:34 28.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    27 2 Отговор
    Борда за мир и Китай си делят света а ЕС е меню.

    Коментиран от #6

    12:34 28.01.2026

  • 3 Мурка

    15 0 Отговор
    МДАААА----ТОПЛАТА ВОДАААА

    12:35 28.01.2026

  • 4 за сведение

    20 0 Отговор
    сетила се мара да се по....бара

    12:35 28.01.2026

  • 5 павела митова

    22 0 Отговор
    еййййй,много пералня много нещо у тея руснаци бе....

    12:35 28.01.2026

  • 6 Радваш ли се какво

    7 7 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Ти нали си в ЕС и ти ще го ядеш.

    Коментиран от #9, #14, #32

    12:36 28.01.2026

  • 7 Руски колхозник

    24 3 Отговор
    Чакай малко, бе...нали Русия фалира преди години?Воюва с перални,лопати и котлони? Бензин няма,яйца няма, украинците ги елиминират по 1000-2000 души на ден, армията от трилион войника на Русия привършва...кво говори този бе?

    Коментиран от #33

    12:37 28.01.2026

  • 8 Баце ЕООД

    23 3 Отговор
    Кой комисар по какво в Европа?! Отбраната на ЕС е хартиен тигър бате.. Тръмп дръпна шалтера на нато

    12:38 28.01.2026

  • 9 Мурка

    8 1 Отговор

    До коментар #6 от "Радваш ли се какво":

    АЛАНГЛЕ ---ДОКАТО СЕ ОПЕКЪТ ОРЕХИТЕ

    12:38 28.01.2026

  • 10 Атина Палада

    5 18 Отговор
    Истината е,че от руснака войник не става ....

    Коментиран от #15

    12:38 28.01.2026

  • 11 Атина Палада

    6 15 Отговор
    Доказа се,че братушките са уникално некадърни!!!

    Коментиран от #18, #21

    12:39 28.01.2026

  • 12 Опенхаймер

    17 3 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Ако го нямаше атома,паразити като САЩ, Великобритания и Израел, нямаше да съществуват

    12:39 28.01.2026

  • 13 Тити на Кака

    17 2 Отговор
    Забавно е човек да разбере как един комисар по обраната на ЕС си въобразява как бойните действия в една война могат да бъдат прекратени и без да е сключено мирно споразумение.
    Ниво!
    Супер ниво 😂😂😂

    Коментиран от #16

    12:40 28.01.2026

  • 14 Защо приемаме

    11 1 Отговор

    До коментар #6 от "Радваш ли се какво":

    залязваща валута на разцепващ се съюз със разпаднала се икономика без рефендум ли питаш?

    Коментиран от #30

    12:40 28.01.2026

  • 15 Мурка

    8 3 Отговор

    До коментар #10 от "Атина Палада":

    МА ДРЪТА ЧАНТО МЕНИ СИ ПАМПЕРСА ЧЕ УСМЪРДЕ МЕРИЯТА --100 години стана как не си ОРАНА

    12:42 28.01.2026

  • 16 То нивото

    4 6 Отговор

    До коментар #13 от "Тити на Кака":

    На тия драскачи дет подкрепят руската крайна територия да не е високо?!

    12:42 28.01.2026

  • 17 Гръм и мълнии

    9 2 Отговор
    Каква криза ве брат? Нали ЕС процъфтява отвсякъде, а руснаците са на купони за храна и гориво?

    12:43 28.01.2026

  • 18 Мурка

    4 3 Отговор

    До коментар #11 от "Атина Палада":

    ОТ 1956 ЦРУ И УСА РАЗБИВАТ КУБА

    12:43 28.01.2026

  • 19 Факт

    3 0 Отговор
    А пари нема

    12:44 28.01.2026

  • 20 благодарени на вас мишоци

    9 1 Отговор
    Изправени сме пред най-голямата криза
    спадане качеството на живот и стандарт
    заради ваште комарджийски залагания за големия джакпот
    паднал Мечок
    на гърба на наивните ви данъкоплатци

    Коментиран от #26

    12:44 28.01.2026

  • 21 Зевс Олимпийски

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Атина Палада":

    Доказа се,че коментарите ти не струват, каталавенете?

    12:46 28.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Рон Джереми

    6 1 Отговор
    Не,брат,не сте изправени...наведени сте, дръжте здраво палците и не стискайте точката много

    12:57 28.01.2026

  • 24 Пълен неадекватник е

    4 1 Отговор
    И този нацист еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилиус

    12:58 28.01.2026

  • 25 Поне разбрахме че

    7 0 Отговор
    още една паразитна структура, "Европейска агенция по отбраната в Брюксел" се е появила с неизвестно колко още хрантутници и паразити. И неизвестно кой е българският хрантутник паразит

    13:01 28.01.2026

  • 26 Дякон Унуфрий Араллампиев

    6 0 Отговор

    До коментар #20 от "благодарени на вас мишоци":

    Точно кривите сметки на Брюсел разсипаха Европа Те си мислеха че могат да имитират ФЮРЕРА но явно нямат нито икономиката нито ресурса нито хората да го направят Жалко за България

    13:14 28.01.2026

  • 27 Ром Жарами

    2 0 Отговор
    Соросняттта в паника ,напълни обилно кюлотите 😂😂😂 ....

    13:30 28.01.2026

  • 28 От Мордор с Любов

    1 0 Отговор
    Не се притеснявайте Орешници ще има за всички пожелали ги от сърце и най вече с много Любов !!!

    13:33 28.01.2026

  • 29 Пълномащабен и с нищо непредизвикан

    1 0 Отговор
    Виете ли виете от мъка ,злоба и най вече безпомощност козяшки зюмбюли ,бай Дончо редовно си джафка но не вреди ,а новият Искандер 1000М вече лети на 1000км с до 1м отклонение от целта за ужас на получателите му !

    Коментиран от #35

    13:36 28.01.2026

  • 30 Обяснявам за копейкаджийският

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Защо приемаме":

    Ти мозък. Приехме еврото за да можете макаците от разграждане да скимтите. Както беше с ваксините и изпращането на войници в Украйна.

    Коментиран от #34

    13:41 28.01.2026

  • 31 Историк

    1 0 Отговор
    На 30.09 1721 г Петър Първи откупва от Швеция за 2млн златни талера балтийските мишоци Естония ,Латвия и част от Карелия ....Къде го пише ли ,навсякъде и е достъпно все още за прочит .

    13:43 28.01.2026

  • 32 Радвам се

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Радваш ли се какво":

    Защото съм в ЕС и съм си добре. Докато руснаците измират като мухи в Украйна, а копейките мрънкат по форумите.

    13:44 28.01.2026

  • 33 Ми не е фалирала

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Руски колхозник":

    Но остави милион и половина трупа в Украйна.

    13:45 28.01.2026

  • 34 оня с х.я

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Обяснявам за копейкаджийският":

    Виджам че си точен и мога да ти имам доверие ,би ли му издухал хубаво сополите за 10 €врака ,предварително благодаря за разбирането .

    13:45 28.01.2026

  • 35 Йеееее

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Пълномащабен и с нищо непредизвикан":

    А Русия почна да произвежда микровълнови печки.

    13:46 28.01.2026

