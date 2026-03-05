Новини
ISW: Украински удари повредиха руски военни кораби в базата в Новоросийск
5 Март, 2026 07:21, обновена 5 Март, 2026 07:27 2 027 76

Според анализ на ISW дронови атаки са засегнали фрегата и други плавателни съдове, а Москва обвинява Киев и за инцидент с руски танкер в Средиземно море

ISW: Украински удари повредиха руски военни кораби в базата в Новоросийск - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украински сили са нанесли щети на руска фрегата и на още няколко военни кораба при нощна атака срещу военноморската база в Новоросийск в Краснодарския край в периода 1-2 март. Това съобщава Институтът за изследване на войната (ISW), предава News.bg.

По данни на анализаторите са засегнати системи за заглушаване ПК-10, електронната система за борба ТК-25, както и радарни комплекси за насочване на огъня на фрегатата от проект 11356R клас „Адмирал Григорович“ – „Адмирал Есен“. Вероятно е повреден и основният радар за наблюдение „Фрегат-М2М“ на кораба.

Източници от Службата за сигурност на Украйна (СБУ) съобщиха пред украинската телевизия „Суспилне“ на 4 март, че при атаката с дронове са били повредени и руски миночистач от проект 266МЕ „Аквамарин“ (клас НАТО „Настя“), както и противолодъчните корвети от проект 1124М „Албатрос“ (клас НАТО „Гриша V“) „Ейск“ и „Касимов“. По тези данни трима руски моряци са загинали, а 14 са били ранени.

Според източник, за когото се твърди, че има връзки с руските разузнавателни служби, в операцията са участвали най-малко 200 украински безпилотни летателни апарата.

От СБУ посочват още, че ударите са засегнали насочващ радар на система за противовъздушна отбрана С-300, комплекс „Панцир-С2“ и шест от седем петролни танкера на терминал в района. Институтът за изследване на войната вече бе съобщил за атаката в своята сводка от 2 март.

Междувременно Русия обвини Украйна в ескалация на конфликта след инцидент с руския танкер Arctic Metagaz в Средиземно море. По информация на източници от морската сигурност, цитирани от „Ройтерс“, корабът под руски флаг се е запалил на 3 март. Един от източниците твърди без доказателства, че причината е атака с украински морски дрон.

Либийската морска администрация съобщи на 4 март, че на борда на танкера са се чули внезапни експлозии, последвани от голям пожар. Корабът, който е превозвал около 61 000 тона втечнен природен газ, впоследствие е потънал на приблизително 240 километра от брега на град Сирт в Либия.

Руското министерство на транспорта заяви, че безпилотни надводни апарати са били изстреляни от либийското крайбрежие и са ударили танкера близо до малтийски териториални води на 3 март. Москва подчерта, че плавателният съд е отплавал от Мурманск с легално регистриран товар.

Руски представители обвиниха Украйна в „терористични действия“ и в опит да използва напрежението в Близкия изток, за да изостри допълнително конфликтите. Те предупредиха и за възможни ответни мерки, включително блокиране на морските маршрути към Украйна.

В същото време говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви на 4 март, че изказването на френския президент Еманюел Макрон от 2 март за разширяване на френския ядрен арсенал е „силно дестабилизиращо“. По думите ѝ усилията на НАТО за засилване на ядреното възпиране представляват част от по-широка тенденция на милитаризация под прикритието на антируска реторика.

Захарова разкритикува и инициативите на Великобритания и Франция за сътрудничество в сферата на ядреното възпиране срещу Русия при евентуален конфликт между НАТО и Москва. Тя повтори и по-ранното твърдение на руската Служба за външно разузнаване, че Лондон и Париж се опитват да прехвърлят „мръсна бомба“ или ядрени системи в Украйна - обвинение, което западните държави категорично отричат.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Абсурд Руското ПВО е бетон

    25 18 Отговор
    С една рафинерия свалят по 100 дрона

    Коментиран от #6, #12, #42, #62

    07:32 05.03.2026

  • 3 Слава Украйна

    25 40 Отговор
    Героем слава

    Коментиран от #7, #50, #53

    07:33 05.03.2026

  • 4 Явно Украйна сама вече си надделява над

    26 28 Отговор
    Русия
    Факт!!

    Коментиран от #9, #25, #55

    07:34 05.03.2026

  • 5 си дзън

    23 29 Отговор
    Руската мъка няма край - тъкмо се вдигнаха цените и няма как да изнасят.
    Коритата също намаляват.

    Коментиран от #57

    07:35 05.03.2026

  • 6 Даже един кораб може да свали поне

    13 12 Отговор

    До коментар #2 от "Абсурд Руското ПВО е бетон":

    20 дрона
    Защо са ти скъпи системи като имаш рафинерии и кораби

    07:35 05.03.2026

  • 7 България със Вам Бог С Вам

    19 31 Отговор

    До коментар #3 от "Слава Украйна":

    Слава Украйна
    Героем слава

    07:36 05.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Офанзивата на Русия за март несец

    20 26 Отговор

    До коментар #4 от "Явно Украйна сама вече си надделява над":

    Се отлага за Другият март месец
    Минават във пълна отбрана и на места във Победоносно Отстъпление
    Както казва Лавров

    Коментиран от #11

    07:38 05.03.2026

  • 10 ДОНЧО бомби Иран и Русия на поразия.

    15 20 Отговор
    И нема спиране...

    Коментиран от #59

    07:40 05.03.2026

  • 11 Тази година е последната на Бункера

    17 24 Отговор

    До коментар #9 от "Офанзивата на Русия за март несец":

    Той се надява Домбас да падне до 2030 но това е невъзможно
    Ще се разпадне Русия на крепостни области

    07:41 05.03.2026

  • 12 си дзън

    13 16 Отговор

    До коментар #2 от "Абсурд Руското ПВО е бетон":

    От вчера и снощи бая дронове са свалени от заводи в Киров, Саратов и Армавир

    Коментиран от #15

    07:41 05.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 КОЙ РАЗПОРЕДИ ТОВА БЕЗОБРАЗИЕ

    10 3 Отговор
    😂😂😂😂😂😂😂

    07:44 05.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ТУ ТУУ

    8 12 Отговор
    И са свалили 80 руски летящи чинии.

    07:55 05.03.2026

  • 18 Някой може ли да обясни,

    21 10 Отговор
    как Института базиран чак във Вашингтон постига информация чрез "анализ"!?

    "Според анализ на ISW дронови атаки са засегнали фрегата и други плавателни съдове"

    Коментиран от #61, #63

    07:57 05.03.2026

  • 19 Идва Нов Световен Ред

    12 23 Отговор
    С такъв измислен герой начело като Путин(бивш шофьор на такси) бъдещето на Руската Федерация е много, много мрачно! Даже мисля, че може да се стигне до пълен разпад, ха ха!

    Коментиран от #54

    07:57 05.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Софиянец

    25 13 Отговор
    5 дена бяхме лишени и укро пропаганда и невероятните им победи 😂😂😂 и ето, че днес пак ни зарадваха с поредната бандеровска фантастика, бухахаха

    08:01 05.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 пушенето вреди на вашето здраве

    11 11 Отговор
    Много пушат тия руснаци бе

    08:03 05.03.2026

  • 24 Я па тоа

    10 7 Отговор

    До коментар #16 от "Истината ли":

    Режимът на моолите пада.

    08:03 05.03.2026

  • 25 Британските служби

    8 13 Отговор

    До коментар #4 от "Явно Украйна сама вече си надделява над":

    Страхотни са нали? И сами се справят. Пълната победа е на хоризонта!

    А казваха, че след като изпратихме Борис Джонсън, Украйна яко гризнала дръвцето след оказа на Истанбулското за мир!

    Коментиран от #27

    08:04 05.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 гру гайтанджиева

    7 7 Отговор

    До коментар #25 от "Британските служби":

    Това са руски фейкове колега.

    08:06 05.03.2026

  • 28 Идва Нов Световен Ред

    9 7 Отговор
    От ниски на ръст мъже добро не очаквай никога, защото те са комплексирани от това докато умрат - исторически факт!

    Коментиран от #44

    08:07 05.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 жик так

    20 10 Отговор
    Те укрите все удари нанасят и после все от страната на булката .

    Коментиран от #37

    08:09 05.03.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Накратко

    16 11 Отговор
    За рашистите (и русофилите) лъжите са като въздуха и дишането ☝️... без тях не могат да съществуват.

    08:10 05.03.2026

  • 36 Лука

    12 7 Отговор
    Орбан да стои на страна ама много настрана от политиката !

    08:16 05.03.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 ВВП

    16 8 Отговор
    Бяха скрили Зелю фашиста ,обаче пак изпълзя ..Няма отърване от това животно..

    Коментиран от #43

    08:17 05.03.2026

  • 39 Путине, Путине...

    12 10 Отговор
    Стана за смях бре. Дончо и Зеленски та бомбят. Единия дава оръжия, другият ги ползва....

    Коментиран от #46

    08:18 05.03.2026

  • 40 Лука

    9 6 Отговор
    Повредени са им крррртуните на хохохолите единствено .

    08:19 05.03.2026

  • 41 ВВП

    12 8 Отговор
    От 4 год четем за великите победи на окропите ..Колони с танкове и милиони ликвидирани...накрая 1000 към 36 ..трупни елементи ..

    08:19 05.03.2026

  • 42 Мишел

    8 7 Отговор

    До коментар #2 от "Абсурд Руското ПВО е бетон":

    Според данните от мрежата, Русия има 57 НПЗ и всичките работят. От всеки от тях днес могат да се закупят и извозят горива и други нефтопродукти.
    Украйна има 13 НПЗ и от три години няма работещи НПЗ.

    08:20 05.03.2026

  • 43 Така де

    5 7 Отговор

    До коментар #38 от "ВВП":

    Да бомбиш Путин в Русия са искат топки...

    08:20 05.03.2026

  • 44 Мич Дюкяна

    6 2 Отговор

    До коментар #28 от "Идва Нов Световен Ред":

    Не се хвали много с ръста си ,на нивото на дюкяна си ми ....

    08:20 05.03.2026

  • 45 ВВП

    8 7 Отговор
    2 млн ликвидирани окропа към 36000 руски бойци..Как да спре тоя Запад ??

    08:20 05.03.2026

  • 46 Град Козлодуй

    8 8 Отговор

    До коментар #39 от "Путине, Путине...":

    Приятелю ,грехота е да хвалиш укронаzистите !

    Коментиран от #51

    08:21 05.03.2026

  • 47 ВВП

    4 6 Отговор
    За тоя ,,велик запад,, е на добре ,руски и окропитеци да се затрият ..Затова ще плаща .до последния хохлююю..

    08:23 05.03.2026

  • 48 Путине, Путине...

    7 6 Отговор
    Един клоун бомби Русия....направи та за смях....

    08:24 05.03.2026

  • 49 Абе

    5 4 Отговор
    Тва повредени,онова ,а на фронта границите си вървят по предупрежденията на Бисмарк за първите предложения на руснаците:))))

    08:25 05.03.2026

  • 50 Хероином слава,

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "Слава Украйна":

    и украиняко в могиляку,където ви е мястото.

    08:25 05.03.2026

  • 51 Я пъ тоа

    6 7 Отговор

    До коментар #46 от "Град Козлодуй":

    Фактите говорят.....не аз. Да бомбиш Русия в 21 век си е унижение за Путин....

    08:25 05.03.2026

  • 52 ВВП

    6 3 Отговор
    Путин и СВО,ликвидираха К19..Обаче Рижия толуп не може да скрие Зелю артиста..Нещо става .

    08:26 05.03.2026

  • 53 Хероям са в

    6 4 Отговор

    До коментар #3 от "Слава Украйна":

    найлоновите чували по 1000+ парчета в насипно състояние, срещу по-малко от 30 за руснаците. Лай си не ми пречиш.

    08:27 05.03.2026

  • 54 Владимир Путин, президент

    7 6 Отговор

    До коментар #19 от "Идва Нов Световен Ред":

    "....бъдещето на руската федерация..."

    След абсолютно провалното, престъпно СВО, милиони жертви, бедствия, разрушения, хвърлени на вятъра десетки трилиони долари и съсипана икономика Русия няма никакво бъдеще. Първо ще се разбунтуват чеченските, дагестански чалми, после и останалите. Мисля че С.А.Щ. вече сериозно обмислят план за демонтажа на руската федерация. Видя се че руснаците не ги бива да управляват и стопанисват огромната територия, а природата празно не търпи !!!

    Коментиран от #66

    08:28 05.03.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Хубаво игоря

    4 3 Отговор
    корабчето

    08:30 05.03.2026

  • 57 Тъй значи,

    4 4 Отговор

    До коментар #5 от "си дзън":

    ама Путин ша прекрати доставките на газ преди вие да ги стопипате и ще си сключи изгодни договори с новите източни пазари и пак ще е добре. А, вие съдрани те гольовци със скъсани цървули ша смърчате кат Гавроши.

    08:31 05.03.2026

  • 58 Русия подкрепя Бенгази, Триполи отвърна

    5 4 Отговор
    Русия си мислеше, че ще си развява байрака из цяла Африка без последствия.

    08:34 05.03.2026

  • 59 То за туй всичките краварски

    4 3 Отговор

    До коментар #10 от "ДОНЧО бомби Иран и Русия на поразия.":

    бази и пасолства са сринати и супер пупер радарите им THAAD за няколко десетки милиарда долара са на дреп. Краварските самолети сайде карат черни чували пълни с биологични останки за краварника. 4ифутите са на решето, като швейцарско сирене и ракетите продължават да им падат а джилезния купа стана на издънено сито. Кравари и 4ифути стрелят по дървени примамки и хабят милиарди за да свалят дрон за 20 хиляди.

    08:36 05.03.2026

  • 60 явер

    5 6 Отговор
    Няма по-смешни от руснаците, те нападнаха Украйна, Путин казваше демилитаризация, денафикация, сега говорят, ама защо ни нападат корабите и не знам какво. Путлери вие сте във война с Украйна и тя се води на всички фронтове, стига сте ревали като малки деца, ще ядете големият майгун.

    Коментиран от #69

    08:38 05.03.2026

  • 61 Ами ей така,

    4 3 Отговор

    До коментар #18 от "Някой може ли да обясни,":

    правят някакви компютърни модели и ги анализират. За тва сметките им са все криви. Такива компютърни модели направиха и за великия контранаступа от 2023г,а после казаха, че бил виновен терена и храсталаците били много са разлистили. Демек на мек такова, вълната му пречи. Ей, такива са им данните.

    08:39 05.03.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 гост

    2 4 Отговор

    До коментар #18 от "Някой може ли да обясни,":

    Ами чрез едни нещица , дето им викат сателити , " експерте" , за твой ужас предимно американски и такива , че виждат хора вътре в бункери , да не говорим за кораби и по- големи неща !! И то в реално време , за ужас на Кремъл , дето си мислят , че всички слушат ТАСС и Известия , хахаха !!

    Коментиран от #71

    08:44 05.03.2026

  • 64 ВВП

    5 3 Отговор
    Окропите могат да направят единствено някой терр.акт ..И да им се радват подлогите ..

    08:45 05.03.2026

  • 65 Коста

    2 4 Отговор
    И ко? Колко квадратни сантиметра си върнаха?

    08:46 05.03.2026

  • 66 Краварите затънаха в

    5 3 Отговор

    До коментар #54 от "Владимир Путин, президент":

    Иран барабар с 4ифутите и няма излизане от там. Иранците разнищиха на краварите базите барабар с краварите в тях, унищожават им супер радарите THAAD за ранно предупреждение, потапят им есминци и дънят самолетоносачи, а и краварите в черни чували пътуват за краварника.

    08:47 05.03.2026

  • 67 ВВП

    3 2 Отговор
    Окропите нямат нито един кораб и са щастливи .

    08:47 05.03.2026

  • 68 Ачо

    1 4 Отговор
    Г-жо Митрофанова,кажете на вашия президент,че ще му видят сметката!С приказки по телевизора и със закани не става.Трябва и акъл!

    08:48 05.03.2026

  • 69 Град Козлодуй

    3 2 Отговор

    До коментар #60 от "явер":

    Приятелю ,грехота е да хвалиш укронаzистите ,може и в затвора да се озовеш !

    Коментиран от #73

    08:49 05.03.2026

  • 70 ВВП

    1 1 Отговор
    Киев няма нито кораб ,нито самолет ,чакат някой да им прати нещо.Дринове имат Англия каза че е пратила 90000 ...може и да са 180000..

    08:51 05.03.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 ВВП

    1 0 Отговор
    Янките не могат да си опазят базите и подлогите ,близко до Иран..Трагедия .да си авер на САЩ.

    08:54 05.03.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Емо

    0 0 Отговор
    Екстра!

    08:58 05.03.2026

  • 75 ВВП

    0 0 Отговор
    Всички подлоги на САЩ си мислят че няма да ги трепят ..Обаче реалността е различна .

    08:58 05.03.2026

  • 76 руската мечка

    0 0 Отговор
    ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    09:02 05.03.2026

