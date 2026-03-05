ISW: Украински удари повредиха руски военни кораби в базата в Новоросийск

Украински сили са нанесли щети на руска фрегата и на още няколко военни кораба при нощна атака срещу военноморската база в Новоросийск в Краснодарския край в периода 1-2 март. Това съобщава Институтът за изследване на войната (ISW), предава News.bg.

По данни на анализаторите са засегнати системи за заглушаване ПК-10, електронната система за борба ТК-25, както и радарни комплекси за насочване на огъня на фрегатата от проект 11356R клас „Адмирал Григорович“ – „Адмирал Есен“. Вероятно е повреден и основният радар за наблюдение „Фрегат-М2М“ на кораба.

Източници от Службата за сигурност на Украйна (СБУ) съобщиха пред украинската телевизия „Суспилне“ на 4 март, че при атаката с дронове са били повредени и руски миночистач от проект 266МЕ „Аквамарин“ (клас НАТО „Настя“), както и противолодъчните корвети от проект 1124М „Албатрос“ (клас НАТО „Гриша V“) „Ейск“ и „Касимов“. По тези данни трима руски моряци са загинали, а 14 са били ранени.

Според източник, за когото се твърди, че има връзки с руските разузнавателни служби, в операцията са участвали най-малко 200 украински безпилотни летателни апарата.

От СБУ посочват още, че ударите са засегнали насочващ радар на система за противовъздушна отбрана С-300, комплекс „Панцир-С2“ и шест от седем петролни танкера на терминал в района. Институтът за изследване на войната вече бе съобщил за атаката в своята сводка от 2 март.

Междувременно Русия обвини Украйна в ескалация на конфликта след инцидент с руския танкер Arctic Metagaz в Средиземно море. По информация на източници от морската сигурност, цитирани от „Ройтерс“, корабът под руски флаг се е запалил на 3 март. Един от източниците твърди без доказателства, че причината е атака с украински морски дрон.

Либийската морска администрация съобщи на 4 март, че на борда на танкера са се чули внезапни експлозии, последвани от голям пожар. Корабът, който е превозвал около 61 000 тона втечнен природен газ, впоследствие е потънал на приблизително 240 километра от брега на град Сирт в Либия.

Руското министерство на транспорта заяви, че безпилотни надводни апарати са били изстреляни от либийското крайбрежие и са ударили танкера близо до малтийски териториални води на 3 март. Москва подчерта, че плавателният съд е отплавал от Мурманск с легално регистриран товар.

Руски представители обвиниха Украйна в „терористични действия“ и в опит да използва напрежението в Близкия изток, за да изостри допълнително конфликтите. Те предупредиха и за възможни ответни мерки, включително блокиране на морските маршрути към Украйна.

В същото време говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви на 4 март, че изказването на френския президент Еманюел Макрон от 2 март за разширяване на френския ядрен арсенал е „силно дестабилизиращо“. По думите ѝ усилията на НАТО за засилване на ядреното възпиране представляват част от по-широка тенденция на милитаризация под прикритието на антируска реторика.

Захарова разкритикува и инициативите на Великобритания и Франция за сътрудничество в сферата на ядреното възпиране срещу Русия при евентуален конфликт между НАТО и Москва. Тя повтори и по-ранното твърдение на руската Служба за външно разузнаване, че Лондон и Париж се опитват да прехвърлят „мръсна бомба“ или ядрени системи в Украйна - обвинение, което западните държави категорично отричат.